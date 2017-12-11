Бронеавтомобиль «Тип 92» / «Осака» (Япония)



Общий вид бронеавтомобиля "Тип 92" / "Осака". Фото Tanks-encyclopedia.com



Схема машины. Рисунок Tanks-encyclopedia.com



Реконструкция облика броневика. Фото Germandaggers.com

По материалам:

http://tanks-encyclopedia.com/

http://germandaggers.com/

http://hartmann.valka.cz/

Федосеев С. Бронетехника Японии 1939-1945 // Библиотека журнала «Техника – молодежи». – М.: «Восточный горизонт», 2003.

С конца двадцатых годов японская промышленность работала над собственными проектами бронеавтомобилей. Техника разных моделей и различного назначения выходила на полигоны, и вскоре попадала в войска. Однако некоторые разработки подобного рода не доходили до массовой эксплуатации и потому не могли считаться успешными. Ярким примером такого результата проектных работ стал броневик «Тип 92», также известный под названием «Осака».К сожалению, значительная часть ранней истории японской бронетехники покрыта мраком. Множество подробностей истории первых бронеавтомобилей и другой техники попросту не сохранилось либо ждет своего часа в архивах. Одной из «жертв» таких обстоятельств стал бронеавтомобиль «Тип 92», созданный в начале тридцатых годов. Недостаток информации, а также некоторые проблемы с доступом к ней достаточно давно привели к специфической ситуации. Сведений об «Осаке» не слишком много, а некоторые данные противоречат друг другу. Кроме того, заметную путаницу вносит тот факт, что в 1932 году на вооружение были приняты сразу несколько бронемашин под названием «Тип 92».По всей видимости, главной предпосылкой к появлению броневика «Тип 92» / «Осака» стало принципиальное решение командования Японской императорской армии о создании ряда новых боевых машин. Опробовав на полигонах ряд существующих броневиков, военачальники поняли все перспективы такой техники. Как следствие, в самом начале тридцатых годов стартовала программа, в рамках которой свои силы попробовали несколько предприятий автомобильной и оборонной промышленности Японии.Считается, что очередной проект броневика был предложен специалистами Арсенала Осаки. Именно с этим обстоятельством связано одно из названий машины – «Осака». Позже, попав на службу в армию, броневик получил название «Тип 92» или «Тип 2592», указывавшее год принятия на вооружение по японскому календарю. Кроме того, в контексте проекта упоминаются дополнительные имена «Хококу-Го» и «Айкоку» – по названию политических организаций, которые, по одной из версий, могли финансировать проектные работы и строительство.Специалисты из Осаки, как и их коллеги с других предприятий, решили использовать самый простой и удобный способ строительства бронеавтомобиля. Они взяли существующее серийное автомобильное шасси с подходящими характеристиками и установили на него бронекорпус желаемой конфигурации. Примечательно, что в проекте будущего «Типа 92» не предусматривались некоторые изменения, характерные для других разработок подобного рода. В частности, конструкторы отказались от замены колес новыми изделиями усиленной конструкции.По имеющимся данным, основой для броневика «Осака» послужило коммерческое грузовое шасси с грузоподъемностью 2,5 т, имевшее колесную формулу 4х2. Шасси имело традиционную рамную конструкцию с капотной компоновкой, предусматривавшей переднюю установку двигателя и коробки передач. В некоторых источниках упоминается возможное использование полноприводной машины. Согласно разным источникам, машина комплектовалась карбюраторным двигателем Wolseley британской разработки. Мощность – 35 или 45 л.с. В любом случае, вне зависимости от своего типа и мощности, двигатель соединялся с механической трансмиссией.Четыре колеса устанавливались на двух мостах с зависимой подвеской, в составе которой присутствовали «классические» листовые рессоры. Передний мост имел средства управления и оснащался одинарными колесами. Задняя ведущая ось комплектовалась двускатными. Любопытно, что при создании своего броневика Арсенал Осаки не стал применять колеса новой конструкции. У базового грузовика заимствовали колеса со спицами большой ширины и пневматическими шинами. Также из существующего проекта взяли колесные крылья. Передние отличались сложной изогнутой формой, тогда как колеса заднего моста прикрывались простыми полукруглыми деталями.Был разработан оригинальный броневой корпус, соответствовавший основным идеям своего времени. Его основой являлся каркас из металлических профилей, поверх которого на заклепках и болтах закреплялись броневые листы необходимой конфигурации. Толщина брони, по разным данным, находилась в пределах 8-11 мм. Это позволяло защитить машину от обстрела из стрелкового оружия. Кроме того, она могла выдержать попадание осколков артиллерийских снарядов. Корпус построили по традиционной компоновке – передняя его часть, имевшая меньшие размеры, предназначалась для защиты двигателя. Обитаемый отсек был крупнее.Рама и ходовая часть «Осаки» имели ограниченную защиту. Длинные прямоугольные щитки небольшой высоты прикрывали только боковые участки рамы, между осями. Одновременно с этим отсутствовала какая-либо защита рамы спереди и сзади.Броневик получил капот достаточно простой конструкции. Спереди двигатель защищался наклонным лобовым листом с крупным проемом, поверх которого монтировалась качающаяся крышка. При помощи последней можно было регулировать доступ воздуха к радиатору, сохраняя приемлемую защиту. Борта корпуса расходились в задней части, причем в случае с их задними элементами этот угол увеличивался. Крыша капота состояла из пары наклонных листов, также являвшихся крышками люков для обслуживания. По бокам от радиатора находились фары. Примечательно, что защита этих устройств отсутствовала.Позади расширенной задней части капота находился лобовой лист больших размеров. Над капотом поднимался его участок со смотровыми приборами. По бокам от капота имелись небольшие прямоугольные выступы. Передняя часть обитаемого отсека, выполнявшая функции отделения управления, расширялась в задней части. Позади нее находились вертикальные борта, так же установленные под углом к продольной оси машины. Корма корпуса, в свою очередь, имела пару сходящихся бортов. Над постом управления имелся наклоненный вперед броневой лист, позади которого предусмотрели горизонтальную деталь больших размеров. Корма корпуса так же оснащалась наклонной крышей.На горизонтальной части крыши помещалась цилиндрическая башня, собранная на основе каркаса. Лоб, борта и корма башни являлись единой поверхностью. Лобовой лист имел крупный проем, в котором располагалась прямая деталь с посадочными местами для оружия и средств наблюдения. Крыша башни состояла из двух частей. Передняя монтировалась с наклоном вперед, задняя – горизонтально. По некоторым данным, задний элемент крыши представлял собой подвижную крышку люка либо имел проем для ее установки.Броневик «Осака» мог нести сравнительно мощное вооружение в виде двух пулеметов «Тип 3» или других систем винтовочного калибра. В случае с пулеметами «Тип 3» экипаж мог вести огонь с темпом до 400-450 выстрелов в минуту. Боепитание таких пулеметов осуществлялось при помощи специальных жестких лент-кассет на 30 патронов. Запасные кассеты помещались на стеллажах обитаемых отсеков.По другим данным, бронемашина несла два пулемета «Тип 91». Это оружие имело схожие огневые характеристики и использовало аналогичный патрон. Главное отличие двух пулеметов заключалось в способе боепитания. «Тип 91» вместо жестких лент-кассет использовал бункерный магазин.Один из пулеметов бронеавтомобиля «Тип 2592» монтировался на шаровой установке в лобовой части башни, со сдвигом вправо от продольной оси. Поворот башни обеспечивал круговую наводку по горизонтали. Шаровая система позволяла качать оружие в вертикальной плоскости, а также выполнять тонкую наводку в горизонтальной плоскости. Лобовой лист обитаемого отсека оснащался второй пулеметной установкой, позволявшей обстреливать цели в ограниченном секторе передней полусферы.Управлять машиной должен был экипаж в составе, как минимум, трех человек. В этом случае внутри бронекорпуса располагались водитель и два стрелка. Пост управления с рабочим местом водителя находился в передней правой части отсека. Слева от него располагался стрелок. В лобовом листе предусматривался сравнительно крупный смотровой люк (справа), предназначенный для водителя. В боевой обстановке он закрывался, после чего следить за дорогой следовало через имеющуюся щель. На месте стрелка имелся лючок с креплениями для пулемета. В скуловых листах корпуса имелись дополнительные лючки меньшего размера. В боевом отделении, непосредственно под башней, должен был работать второй стрелок. Он тоже располагал средствами наблюдения. Наличие люка в крыше башни в некоторой мере улучшало обзор.По известным данным, корпус броневика получил несколько дверей. Две из них находились в бортах, непосредственно за рабочими местами водителя и стрелка. Кормовой лист корпуса фактически представлял собой рамку с большим проемом в центре. Последний закрывался распашной двустворчатой дверью. Такая дверь обеспечивала легкий доступ в боевое отделение.В некоторых источниках приводятся габаритные и весовые характеристики броневика «Тип 92» / «Осака». Утверждается, что эта машина имела длину 5 м при ширине менее 1,9 м и высоте порядка 2,8 м. Боевая масса могла достигать 5,5-5,85 т (по другим данным, до 6,4 т). Двигатель мощностью 35 или 45 л.с. позволял броневику развивать на шоссе скорость до 60 км/ч. Скорость заднего хода не превышала 6-6,5 км/ч. Запас хода достигал 240 км. Машина могла преодолевать определенные препятствия, но ее проходимость и другие характеристики на пересеченной местности вряд ли можно было назвать выдающимися.Проект броневика «Тип 92» был разработан в 1930-32 годах. Вскоре Арсенал Осаки построил первую машину этой модели. Известные сведения позволяют предполагать, что она прошла испытания, по результатам которых военные вынесли свое решение. По-видимому, такое решение не было положительным, в пользу чего говорят прочие известные сведения. Тем не менее, в истории японской бронетехники машина «Осака» осталась под названием, отмечающим принятие на вооружение в 1932 году.Точные сведения о выпуске машин «Тип 2592» отсутствуют. По некоторым данным, был построен только один опытный образец, тогда как другие источники утверждают, что броневик строился крупной серией. Согласно этим данным, за несколько лет японская промышленность построила порядка 500 бронеавтомобилей. Есть основания полагать, что последняя версия не в полной мере соответствует действительности. Полтысячи бронемашин обязательно смогли бы оставить заметный след в истории боевых действий, но этого не произошло. Таким образом, броневики «Осака» – даже если и дошли до серийного производства – не выпускались в заметных количествах.Более популярной является альтернативная версия, отличающаяся большей правдоподобностью. Она предполагает строительство одного или нескольких броневиков, необходимых для проведения испытаний. Прототип / прототипы прошли необходимые проверки, после чего военные решили не принимать такую технику на вооружение и не запускать ее серийное производство. Броневик оказывался демонстратором технологий, причем не самым удачным. Отсутствие серьезных преимуществ при наличии определенных недостатков самым серьезным образом ограничивали перспективы машины.Броневик «Осака» отличался специфическим обликом и характеристиками на уровне ранних японских образцов своего класса. Вполне возможно, что военные машину сочли непригодной к эксплуатации, поскольку она устарела уже к моменту своего появления. Таким образом, проект не имел будущего. Опытный броневик или броневики вскоре должны были разобрать за ненадобностью. Будущее парка бронетехники Японской императорской армии было за другими образцами.В начале тридцатых годов, получив задание военного ведомства, японская промышленность запустила разработку нескольких перспективных бронеавтомобилей. Некоторые из них вскоре были приняты на вооружение и поставлены в серию, тогда как другие не вышли за пределы полигонов. Известные данные указывают, что машина «Тип 92» / «Осака» относится именно к последним. Отработанный подход к конструированию наложил определенные ограничения на итоговый результат проекта. Готовый броневик оказался не самым удачным, и потому не заинтересовал военных. Заказчик предпочел другие образцы боевых бронированных машин. Перевооружение армии продолжилось.