"Бондарев: Россия подготовит «еще более мощное оружие» при выходе США из договора РСМД".

Шёл новый виток холодной войны, которая вот-вот грозила вылиться в боевые действия. Мы с США синхронно наращивали свой военный потенциал

Не обошлось, конечно, и без некоторых перегибов

Например, наш тактический комплекс «Ока» (на базе которого впоследствии разработали ОТРК «Искандер») был безосновательно причислен к запрещённой категории

К сожалению, наши контрагенты периодически пытаются превратить эту точку в запятую, то втихую, нарушая договор, то открыто заявляя о скором выходе из него. России в случае последнего есть чем ответить, наши технические возможности позволяют в кратчайшие сроки подготовить для войск ещё более мощное оружие

Подписание Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между Россией и США тридцать лет назад уберегло мир от катастрофы, заявил в пятницу глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.Бондарев напомнил, что в преддверии подписания документа ситуация на мировой арене «накалилась до предела».— отметил парламентарий.По его словам, согласно требованиям ДРСМД был ликвидирован целый класс опаснейшего оружия, в том числе баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью 500-5500 километров.— отметил Бондарев. —— заверил сенатор.Вместе с тем Бондарев подчеркнул необходимость соблюдения условий договора РСМД, отметив, что сейчас, в кризисной международной обстановке этот документ является гарантом хотя бы частичного сдерживания целого ряда угроз от потенциального противника.