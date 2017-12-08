23:17 08 декабря

Бондарев: Россия подготовит «еще более мощное оружие» при выходе США из договора РСМД

Подписание Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между Россией и США тридцать лет назад уберегло мир от катастрофы, заявил в пятницу глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Бондарев напомнил, что в преддверии подписания документа ситуация на мировой арене «накалилась до предела».

Бондарев: Россия подготовит «еще более мощное оружие» при выходе США из договора РСМД



Шёл новый виток холодной войны, которая вот-вот грозила вылиться в боевые действия. Мы с США синхронно наращивали свой военный потенциал
— отметил парламентарий.

По его словам, согласно требованиям ДРСМД был ликвидирован целый класс опаснейшего оружия, в том числе баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью 500-5500 километров.

Не обошлось, конечно, и без некоторых перегибов
— отметил Бондарев. —
Например, наш тактический комплекс «Ока» (на базе которого впоследствии разработали ОТРК «Искандер») был безосновательно причислен к запрещённой категории


К сожалению, наши контрагенты периодически пытаются превратить эту точку в запятую, то втихую, нарушая договор, то открыто заявляя о скором выходе из него. России в случае последнего есть чем ответить, наши технические возможности позволяют в кратчайшие сроки подготовить для войск ещё более мощное оружие
— заверил сенатор.

Вместе с тем Бондарев подчеркнул необходимость соблюдения условий договора РСМД, отметив, что сейчас, в кризисной международной обстановке этот документ является гарантом хотя бы частичного сдерживания целого ряда угроз от потенциального противника.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 66

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  1. ФЕОДОР Сегодня, 21:07
    База на Кубе ?
    ФЕОДОР
    1. Идущий Сегодня, 21:09
      Это было бы хорошо , но можно уже и без.
      Идущий
      1. хрыч Сегодня, 21:13
        Цитата: Идущий
        но можно уже и без

        У нас есть всегда чем ответить, даже на Оззи Осборна wassat
        хрыч
        1. Идущий Сегодня, 21:17
          Вы думаете это страшнее ядренного заряда ? belay laughing
          Идущий
          1. хрыч Сегодня, 21:19
            Цитата: Идущий
            Вы думаете это страшнее ядренного заряда ?

            Как минимум laughing
            хрыч
            1. maxim947 Сегодня, 21:26
              Бондарев: Россия подготовит «еще более мощное оружие» при выходе США из договора РСМД

              "Партнеры" только этого и ждут, убедить сомневающихся в том, что Россия все таки агрессор и вогнать нас в очередную гонку вооружений.А с другой стороны, нам и выбора не оставляют? если только часть МБР за Уралом не перенацелить куда надо.
              maxim947
              1. Идущий Сегодня, 21:35
                Да не явимся мы на эту гонку , пусть ждут на здоровье.
                Идущий
                1. maxim947 Сегодня, 21:37
                  Согласен, пусть ждут и зубами скрипят.
                  maxim947
                  1. Идущий Сегодня, 21:40
                    Их скрип нас не тревожит , вот только бы они никаких инициатив не проявляли , но мы не доглядели , сейчас весь Б.В. из за Иерусалима полыхнет.
                    Идущий
                    1. maxim947 Сегодня, 21:43
                      Мы везде предусмотреть все не можем, тем более когда у них работа мозга постоянно направлена на какую нибудь гадость и провокацию
                      maxim947
                      1. Galaxy Сегодня, 21:47
                        Выход из РСМД является "граблями" для России, умнее надо работать, США угрозы нет, только Европу пугать... А проблем...... Сами потом жалеть будем....
                        Galaxy
                      2. Идущий Сегодня, 21:47
                        В том то вся и беда , их слон думает , что таким образом он перехватит у нас инициативу на Б.В.
                        Идущий
                      3. maxim947 Сегодня, 21:53
                        что таким образом он перехватит у нас инициативу на Б.В.

                        Израиль и Палестина - далеко не весь БВ, но как точка отчета очередной заварухи вполне сойдет.
                        maxim947
              2. хрыч Сегодня, 21:36
                Цитата: maxim947
                "Партнеры" только этого и ждут.

                с 2015 года 3 батареи по 8 ракет SM-3 Block IB / всего: 24 штуки пускаются с ПУ, которые также подходят под Томагавк. Мы сделали в ответ еще красивей, на мобильную установку Искандера поставили КР. Однако это все не угрожает территории США, а ЕС. Поэтому слова Бондарева касаются именно США, а это Куба, Статус-6, Рубеж на Анадыре, Сармат и пр., включая донную МБР am
                хрыч
                1. Идущий Сегодня, 21:42
                  включая донную МБР


                  Вот зачем Вы так сразу и козырь показываете.
                  Идущий
                  1. хрыч Сегодня, 21:58
                    Цитата: Идущий
                    Вот зачем Вы так сразу и козырь показываете.

                    Скажем так, что основа МБР морского базирования СССР были жидкостные ракеты (правда и сейчас большинство таковые), Р-39 Акулы, большевата и надо признать, что не очень... А вот Булаву опустить на дно в контейнере не есть великая задача, верней в отличии от использования носителя в виде АПЛ, проще на порядок. Есть мнение, что АПЛ Хабаровск и Белгород не только могут быть носителем Статуса-6, но и минерами придонными МБР...
                    хрыч
                    1. Идущий Сегодня, 22:04
                      Вот после этого у них точно трясогуска поселится , а если серьезно , я конечно не великий специалист , но придонные П.У. для различных видов ракет были успешно внедрены и они самоходные , правда в один конец , до назначенного квадрата.
                      Идущий
                      1. хрыч Сегодня, 22:32
                        Цитата: Идущий
                        но придонные П.У. для различных видов ракет были успешно внедрены

                        Я загнул про МБР, Скиф возможно просто БР, дальность неизвестна. да вообще ничего неизвестно
                        https://cont.ws/@moria4ok/80602
                        Как раз ракета малой и средней дальности, но в Бермудском треугольнике wassat
                        хрыч
                2. ser-pov Сегодня, 22:27
                  Не только! Можно забить на статус не военизировать Арктику и поставить ракеты там, и Куба не нужна! Подлетное время до пин.досов минимальное и никого Карибского кризиса! И базы уже готовы...
                  ser-pov
              3. Идущий Сегодня, 21:59
                Цитата: Galaxy
                Выход из РСМД является "граблями" для России, умнее надо работать, США угрозы нет, только Европу пугать... А проблем...... Сами потом жалеть будем....

                А что Россия согласилась выйти , это США ищет способ , как сделать так , что бы Россия вышла сама.
                Идущий
            2. vovanpain Сегодня, 22:36
              Цитата: Идущий
              Вы думаете это страшнее ядренного заряда

              Цитата: хрыч
              Как минимум

              Да ладно вам,я их понимаю вообще то,там лучше ядерный удар пережить,чем ночью вот это увидеть. fellow laughing hi
              vovanpain
        2. poquello Сегодня, 21:21
          Цитата: хрыч
          Цитата: Идущий
          но можно уже и без

          У нас есть всегда чем ответить, даже на Оззи Осборна wassat

          не, на оззи не тянет, меня вот другая тема интересует - на три крымских каракурта укропы будут претендовать? Они же из Крыма будут.
          poquello
          1. хрыч Сегодня, 21:24
            Цитата: poquello
            на оззи не тянет

            Страшила и железный гомосек?
            хрыч
            1. Идущий Сегодня, 21:36
              Если их сопровождает Элли.
              Идущий
          2. sabakina Сегодня, 21:36
            Что упало, то пропало. СССР.
            sabakina
            1. Идущий Сегодня, 21:42
              Кое что успели поймать.
              Идущий
            2. poquello Сегодня, 21:43
              Цитата: sabakina
              Что упало, то пропало.
              СССР.

              ++++++++++++++++++++++++ )
              poquello
      2. Касым Сегодня, 21:18
        "Калибр" наземного базирования, который этим договором запрещен (подводный, надводный и воздушный варианты разрешены). С кораблей дальность пуска за две тысячи. Осталось ПУ со всем сопутствующим хоз-вом на колеса поставить. hi
        Касым
        1. poquello Сегодня, 21:31
          Цитата: Касым
          "Калибр" наземного базирования, который этим договором запрещен (подводный, надводный и воздушный варианты разрешены). С кораблей дальность пуска за две тысячи. Осталось ПУ со всем сопутствующим хоз-вом на колеса поставить. hi

          очевидный те банальный вариант, само собой, но ещё чего-нибудь
          poquello
        2. Наблюдатель2014 Сегодня, 21:36
          Касым
          С кораблей дальность пуска за две тысячи. Осталось ПУ со всем сопутствующим хоз-вом на колеса поставить.
          Ещё летом В В Путин сказл: "Ответ будет мгновенным" Всё уже сделано."ПУ "Бастион" да и "Искандер" подходит под эту задачу.И не "Калибр" на колёса ставить а Х101 минимум.С дальностью за 5000 км.А если учесть инфу(На ВО статья была)где в России создают крылатые ракеты с дальностью пуска за 7000 км.То невольно ловишь себя на мысли что американцы открыли со своим ПРО и выходом из договоров по ДРСМД такой ящик пандоры .Что мирно выйти потом из этой ситуации будет ох как трудно.Молчу уже про планы на увеличения мощностей зарядов.И экзотических средств доставки.
          Наблюдатель2014
          1. хрыч Сегодня, 21:44
            Цитата: Наблюдатель2014
            "ПУ "Бастион"

            В Сирии применили Оникс по наземным целям не просто так.
            Цитата: Наблюдатель2014
            не "Калибр" на колёса ставить а Х101 минимум

            Х-101 - авиационная, не имеет ускорителя с ТТРД, а Калибр, что с МРК, что с мобильной ПУ бахнуть не проблема drinks
            хрыч
            1. Наблюдатель2014 Сегодня, 21:55
              хрыч hi
              Х-101 - авиационная, не имеет ускорителя с ТТРД
              "примотать" ускоритель уж не велика проблема для наших спецов.
              а Калибр, что с МРК, что с мобильной ПУ бахнуть не проблема
              Это да для Европы.А вот полосатых шугать.Тут дальность поболее нужна.И вообще с данными по дальности пусков наших ракет даже их википедиё вся в сомнениях.Так что там может быть вообще всё что угодно. Например с ядерным БЧ есть (википедиё) инфа что Х101 на 9000 летает.
              Наблюдатель2014
              1. Касым Сегодня, 22:10
                На мой взгляд, Калибр - самый дешевый вариант. Дальность достаточная, чтобы покрыть весь континент. Бастион и Х-101 дороже на мой взгляд. Первая по подвижной цели, другая для большей дальности. hi
                Касым
            2. Донской Сегодня, 22:04
              Цитата: хрыч
              В Сирии применили Оникс по наземным целям не просто так.

              Будьте добры, можно по подробнее, когда, кто и по каким целям, а то я наверное пропустил. С ремонтом своей квартиры, будь он неладен, только вечерами получается новости просматривать, и то не всегда hi
              Донской
              1. Наблюдатель2014 Сегодня, 22:14
                Донской
                Будьте добры, можно по подробнее, когда, кто и по каким целям, а то я наверное пропустил. С ремонтом своей квартиры, будь он неладен, только вечерами получается новости просматривать, и то не всегда
                Так это было уже наверное с год назад.

                Наблюдатель2014
                1. Донской Сегодня, 22:18
                  Цитата: Наблюдатель2014
                  Так это было уже наверное с год назад

                  Да нет же, Хрыч написал про удары Ониксами по наземным целям, а это уже очень интересно. Меня интересуют детали: какова дальность пуска, радиус кругового отклонения, ну и носитель, с которого нанесены удары.
                  Донской
                  1. хрыч Сегодня, 22:24
                    Цитата: Донской
                    Хрыч написал про удары Ониксами по наземным целям

                    Оникс - штатная ракета комплекса Бастион, 36 секунда первого видео Наблюдателя, а так
                    https://ria.ru/syria/20161115/1481421070.html
                    хрыч
                    1. Донской Сегодня, 22:55
                      Значит, целеуказание было со стороны?
                      Донской
                      1. хрыч Сегодня, 23:10
                        Цитата: Донской
                        Значит, целеуказание было со стороны?

                        Она загоризонтная, при применении с судов также требует внешнего целеуказания (спутник, беспилотник, ЗГРЛС и пр.)
                        хрыч
        3. ser-pov Сегодня, 22:33
          Если со льда пускать, например в Арктике, уже не наземного...
          ser-pov
        4. Соломон Кейн Сегодня, 22:47
          Кто Вам сказал, что такого комплекса нет
          Он есть даже эффективнее, как альтернатива БЖРК


          ТТХ ракеты:
          Длина:
          - 11.2 м
          - 12.982 м (оценочные расчетные данные по ист. - Николаев)
          Диаметр корпуса:
          - 1.36 м
          - 1-й и 2-й ступеней - 1.363 м (оценочные расчетные данные по ист. - Николаев)
          - 3-й ступени - 1.16 м (оценочные расчетные данные по ист. - Николаев)

          Масса стартовая:
          - около 15000 кг (начальная стадия проекта)
          - около 17000 кг (окончательный вариант проекта)
          - 16838 кг (оценочные расчетные данные по ист. - Николаев)
          Масса забрасываемая:
          - 500 кг
          - 530 кг (оценочные расчетные данные по ист. - Николаев)

          Дальность действия:
          - 10000-11000 км (оценка)
          - 10000 км (оценочные расчетные данные по ист. - Николаев)
          КВО - не более 350 м
          Время работы двигателей - 120 с (оценочные расчетные данные по ист. - Николаев)

          Температура эксплуатации - от -40 до +50 град.С
          Скорость ветра при пуске - до 25 м/с

          Типы БЧ: ядерная моноблочная мощностью 100-150 кт (вариант - 0.5 Мт - оценочные расчетные данные по ист. - Николаев), возможно, с комплексом средств преодоления (КСП) ПРО.


          Или"Рубеж",Максимальная дальность 2000—6000 км (может варьироваться)
          Соломон Кейн
      3. лаврентий павлович Сегодня, 23:00
        Надо первыми наносить ядерный удар по полосатикам, а дальше никто агрессором нас не назовет. Если верить статьям на ВО, то наше супер оружие предотвратит ответный удар, либо наше ПВО, ПРО, РЭБ... ничем не лучше, чем у других и тогда нам лучше сидеть и не выеживаться.
        лаврентий павлович
    2. Чичиков Сегодня, 21:12
      Цитата: ФЕОДОР
      База на Кубе ?
      Или "Искандер", со второй ступенью!
      Чичиков
      1. poquello Сегодня, 21:25
        Цитата: Чичиков
        Цитата: ФЕОДОР
        База на Кубе ?
        Или "Искандер", со второй ступенью!

        какой-нить цветочек с ягодкой сделают, калибр там огого есть - в него понапихать много можно современного
        poquello
    3. svp67 Сегодня, 21:25
      Цитата: ФЕОДОР
      База на Кубе ?

      База, базой...но там надо что то устанавливать и так понимаю, что у нас уже есть решение, как поступить, если США выйдут из Договора о РСМД.И есть уверенность, что этот ответ будет значительно более дешевый, чем на это рассчитывают наши противники...
      svp67
    4. Svarog Сегодня, 21:35
      Уверен, оно уже давно готово) расчехлить осталось))
      Svarog
    5. алегро Сегодня, 21:41
      база на Кубе?,к сожалению поезд ушел,надо было думать своей головой,а не штатовской
      алегро
    6. perepilka Сегодня, 22:48
      Цитата: ФЕОДОР
      База на Кубе ?

      В первую очередь накроют, хотя и так накроют.
      РСМД эт по базам НАТО в Европе.
      Да пусть выходят, Искандеры в Кениге, и Калибры в варианте Клуб-К недолго с ЖД платформ скинуть, а на счёт спецБЧ, так с этим плутонием БН пришлось придумывать what Ишшо бы физиков и математиков, заместо экономистов из ВШЭ, мать их в матику!
      perepilka
  2. solzh Сегодня, 21:11
    Другими словами, начнётся (или уже началась) новая гонка вооружений.
    solzh
    1. Идущий Сегодня, 21:14
      Она уже идет , вот только Россия не хочет на неё являться , а США все ждут.
      Идущий
  3. лысова Сегодня, 21:15
    Вы один раз надули, а мы поверили а может наши курвы --- мы должны и будем делать своё оружие и вы козы, нам не приказ.
    лысова
    1. Идущий Сегодня, 21:18
      Так мы вроде и не спрашиваем.
      Идущий
      1. лысова Сегодня, 21:39
        ты меня прости - не про тебя
        лысова
        1. Идущий Сегодня, 21:49
          Это Вы о чем ? belay
          Идущий
  4. Не либероид Русский Сегодня, 21:33
    В принципе и сейчас Россия уже использует особое оружие :) троллит потомков каторжников всякими экзотическими убивалками, а те покупаются и ноют, деньги на разработку тратят чего-то там летающего и убивающего, хотя в итоге на выходе как всегда утюги получаются... со стоимостью многих нолей
    Не либероид Русский
    1. Идущий Сегодня, 21:38
      Только не надо им про это рассказывать , у них денег много пусть штампуют.
      Идущий
  5. алегро Сегодня, 21:36
    страна хохочет над "зеркальными"ответами,где они,и здесь опять "ответим",чем,советские разработки на перспективу подошли к концу,а кто сейчас будет что то делать,делать некому да и не на чем, тогда были спецы и конструктора,сильнейшая промышленность,а сейчас менеджеры и одни офисы,а как известно менеджеры созидать не могут
    алегро
  6. лысова Сегодня, 21:36
    Мужики объясните пожалуйста . О чём базар, о каких то стволах - не надоело?!
    лысова
  7. Хантер Сегодня, 21:38
    Мне это фото всегда нравилось ..

    А все эти договоры туфта..
    Хантер
    1. Балу Сегодня, 21:52
      Цитата: Хантер
      Мне это фото всегда нравилось ..

      А все эти договоры туфта..

      Праильно. Назначим Шойгу премьер-министром, а Жириновского министром обороны. Делов-то, и даже валенок на пульт кидать не надо будет.
      Балу
  8. Симон Сегодня, 21:58
    Цитата: ФЕОДОР
    России в случае последнего есть чем ответить, наши технические возможности позволяют в кратчайшие сроки подготовить для войск ещё более мощное оружие

    Ага! И поставить там наше более мощное оружие, видимо секретное. Интересно, что будет с американцами recourse О котором они услышали, но не знают - какое? wassat
    Симон
  9. Lone gunman Сегодня, 22:01
    "Бондарев: Россия подготовит «еще более мощное оружие» при выходе США из договора РСМД".
    да...северокорейщина всё это...Гражданин Бондарев, ты Чуш Хе какой-то...а простым гражданам приходиться выживать максимум на 20 тыс. рублей.
    Lone gunman
    1. Anchonsha Сегодня, 22:19
      Lone gunman
      Предложи сам что-то иное, но стоящее, а не диванное. Или поклониться мериканам?
      Anchonsha
  10. Симон Сегодня, 22:08
    Цитата: лысова
    Мужики объясните пожалуйста . О чём базар, о каких то стволах - не надоело?!

    Так, в лесу стволов много! Мало ли как они называются - может "береза", может "черемуха", а может "дуб" или вообще "орех" какой нибудь?! Если "орех" раскалить в печке, так он может и в глаз прилететь. Так, что пускай нас не дразнят всякие агрессоры! Каюк будет. negative soldier
    Симон
  11. Звездочка Сегодня, 22:13
    Защита всегда более дорогая....
    Нужно провести открытый аукцион с пят ком стареньких боеголовок, но с ядреной начинкой.
    Интересно во сколько они американцам обойдутся чтобы их выкупить.
    А потом еще один аукцион и еще, глядишь и печатный их станок перегреется.....
    Вообщем выходить так выходить и с пляской...
    Звездочка
  12. Anchonsha Сегодня, 22:16
    Свою военную базу на мериканском континенте нам не выгодно создавать, так как это потребует огромных средств. Нужно создавать более совершенные средства для молниеносного ответа на все выпады " исключительной твари" в любой точке земного шарика и уж тем более по территории США, чтоб не лезли к нам со своим НАТО.
    Anchonsha
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