Бондарев: Россия подготовит «еще более мощное оружие» при выходе США из договора РСМД
Подписание Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между Россией и США тридцать лет назад уберегло мир от катастрофы, заявил в пятницу глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
Бондарев напомнил, что в преддверии подписания документа ситуация на мировой арене «накалилась до предела».
По его словам, согласно требованиям ДРСМД был ликвидирован целый класс опаснейшего оружия, в том числе баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью 500-5500 километров.
Вместе с тем Бондарев подчеркнул необходимость соблюдения условий договора РСМД, отметив, что сейчас, в кризисной международной обстановке этот документ является гарантом хотя бы частичного сдерживания целого ряда угроз от потенциального противника.
Бондарев напомнил, что в преддверии подписания документа ситуация на мировой арене «накалилась до предела».
Шёл новый виток холодной войны, которая вот-вот грозила вылиться в боевые действия. Мы с США синхронно наращивали свой военный потенциал— отметил парламентарий.
По его словам, согласно требованиям ДРСМД был ликвидирован целый класс опаснейшего оружия, в том числе баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью 500-5500 километров.
Не обошлось, конечно, и без некоторых перегибов— отметил Бондарев. —
Например, наш тактический комплекс «Ока» (на базе которого впоследствии разработали ОТРК «Искандер») был безосновательно причислен к запрещённой категории
К сожалению, наши контрагенты периодически пытаются превратить эту точку в запятую, то втихую, нарушая договор, то открыто заявляя о скором выходе из него. России в случае последнего есть чем ответить, наши технические возможности позволяют в кратчайшие сроки подготовить для войск ещё более мощное оружие— заверил сенатор.
Вместе с тем Бондарев подчеркнул необходимость соблюдения условий договора РСМД, отметив, что сейчас, в кризисной международной обстановке этот документ является гарантом хотя бы частичного сдерживания целого ряда угроз от потенциального противника.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти