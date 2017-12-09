Михаила Саакашвили задержали в Киеве

В соответствии с постановлением о розыске сотрудники Нацполиции обнаружили местонахождение М. Саакашвили на ул. Отрадной города Киева и задержали его. Задержанный помещен в изолятор временного содержания

Он сказал, что заявляет о начале бессрочной голодовки. Он также сказал, что отказывается от какого-либо принудительного питания. В случае если к нему будет применена мера пресечения в виде ареста на 60 суток, он еще больше будет продолжать голодовку

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области и лидер партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили задержан в Киеве и помещен в изолятор временного содержания. Об этом в пятницу сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.- написал он в Facebook.По словам генпрокурора, планируются следственные действия и обращение в суд для избрания меры пресечения.Ранее, 5 декабря, сотрудники Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры уже задерживали Саакашвили по обвинению "в содействии преступной организации". Однако около 200 сторонников политика заблокировали автомобиль спецслужбы и силой освободили политика из машины СБУ. На Саакашвили завели дело по ч.1 ст.256 УК Украины (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности)Сам же задержанный в пятницу вечером Саакашвили объявил в ночь на субботу бессрочную голодовку. Об этом сообщил его адвокат Руслан Чернолуцкий.- заявил юрист, передает ТАСС