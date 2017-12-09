07:57 09 декабря

Михаила Саакашвили задержали в Киеве

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области и лидер партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили задержан в Киеве и помещен в изолятор временного содержания. Об этом в пятницу сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

В соответствии с постановлением о розыске сотрудники Нацполиции обнаружили местонахождение М. Саакашвили на ул. Отрадной города Киева и задержали его. Задержанный помещен в изолятор временного содержания
- написал он в Facebook.

Михаила Саакашвили задержали в Киеве



По словам генпрокурора, планируются следственные действия и обращение в суд для избрания меры пресечения.

Ранее, 5 декабря, сотрудники Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры уже задерживали Саакашвили по обвинению "в содействии преступной организации". Однако около 200 сторонников политика заблокировали автомобиль спецслужбы и силой освободили политика из машины СБУ. На Саакашвили завели дело по ч.1 ст.256 УК Украины (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности)

Сам же задержанный в пятницу вечером Саакашвили объявил в ночь на субботу бессрочную голодовку. Об этом сообщил его адвокат Руслан Чернолуцкий.

Он сказал, что заявляет о начале бессрочной голодовки. Он также сказал, что отказывается от какого-либо принудительного питания. В случае если к нему будет применена мера пресечения в виде ареста на 60 суток, он еще больше будет продолжать голодовку
- заявил юрист, передает ТАСС

Использованы фотографии: Петр Сивков/ТАСС
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Комментарии 20

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:39
    ... наконец то задержали неуловимого Джо-мишку...теперь будем смотреть, что с ним сделают - выдадут Грузии, или нет ... bully
    a.s.zzz888
    1. Джедай Сегодня, 07:40
      Прищемили-таки Михе хвост. Надолго ли? wink
      Джедай
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:42
        ... мерикатосы выпустят...
        a.s.zzz888
        1. Чёрный Сегодня, 07:46
          Самый прикол в том, что при задержании Миха орал "Слава Украине!". А те, кто задерживали - орали "Героям слава!" wassat
          Чёрный
          1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:47
            Самый прикол в том, что при задержании Миха орал "Слава Украине!". А те, кто задерживали - орали "Героям слава!" wassat

            ... ага, в дурдоме и валенок имеют... bully
            a.s.zzz888
            1. Джедай Сегодня, 07:50
              Сам же задержанный в пятницу вечером Саакашвили объявил в ночь на субботу бессрочную голодовку.

              Я так понимаю, это связано с тем, что в меню ИВС нет галстуков? wassat
              Джедай
            2. Чёрный Сегодня, 07:52
              Агенты ФСБ таки взяли верх над агентами Кремля laughing
              Чёрный
      2. Teberii Сегодня, 07:43
        "Карлсон"- варенье нужно,Америка поможет.Не вся северная конечно.
        Teberii
      3. Комментарий был удален.
    2. Чёрный Сегодня, 07:40
      Ну всё, вторая часть шоу wassatУважаемые власти Грузии! Уточните, пожалуйста, размер премиальных за информацию о месте нахождения Саакашвили, я, кажется, знаю где он wassat
      .
      наконец то задержали неуловимого Джо-мишку.
      Да, ерунда.Завтра активисты вытащат Карлсона из Бастилии, выйдут с ним на майдан что бы снести шоколадного свина laughing
      Чёрный
    3. ИмПерц Сегодня, 07:49
      Цитата: a.s.zzz888
      наконец то задержали неуловимого

      ИмПерц
  2. Magic Archer Сегодня, 07:39
    Шоу продолжается!Такого дурдома мир ещё не видел!
    Magic Archer
    1. askort154 Сегодня, 07:53
      Magic Archer......Шоу продолжается!Такого дурдома мир ещё не видел!

      А мир и не видит. Западные СМИ и "правозащитники" молчат. Это же не в России - "пусси райот" с навальными.
      askort154
  3. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:42
    Мишаня жги! Мы все во внимании laughing
    Наблюдатель2014
    1. Чёрный Сегодня, 07:49
      Остров незалежности у Европи есть. Весь покрыт промежностью, абсолютно весь
      . Там живут несчастные украинцы-дикари. На лицо свободные, но рабы внутри
      .Что они не делают - не идут дела. Видно в вышиванке их мама родила.
      Крокодил закончился, не вставляет кокс На Бандеру молятся, не жалея слёз
      .Вроде цэ Европа и могли бы жить. Вышиванку Ленину новую пошить.
      Нету в хате света, в печке нет угля. На Майдане сотня погибала зря.( из сети) laughing
      Чёрный
  4. Каракут Сегодня, 07:44
    Не в изолятор его надо, а сразу в Днепропетровскую психбольницу...
    Каракут
  5. Ретвизан 8 Сегодня, 07:49
    С крыши уже спрыгнул, теперь голодовку объявил, ну совсем себя не жалеет!
    Ретвизан 8
  6. Горный стрелок Сегодня, 07:51
    Его бы из Киева вывезли куда нибудь... В Тбилиси, например... И тишина была бы ВНА.
    Выходит, сдулся Миша. Подхватил грипп, рисковать здоровьем в палатке зимой - не стал, поехал на квартиру куда-то - там его и повязали... Слабак, короче.
    Горный стрелок
    1. Чёрный Сегодня, 07:53
      Цитата: Горный стрелок
      Его бы из Киева вывезли куда нибудь... В Тбилиси, например... И тишина была бы ВНА

      Так. Тихо. Сам не любишь шоу смотреть, другим не мешай. smile
      Чёрный
  7. san4es Сегодня, 07:55
    На Саакашвили завели дело

    san4es
  8. ПИСТОЛЕТ Сегодня, 07:56
    Сейчас из него выбьют показания что он агент Кремля!
    ПИСТОЛЕТ
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