«Винтовка для Симо Хяюхя» (продолжение темы «Винтовки по странам и континентам» - 1)

Всегда так было и будет, что какой-то человек от природы что-то делает лучше других. Кто-то дальше всех плюет – ну, так губы у него устроены. Кто-то глубже других ныряет – объем легких большой и мускулатура крепкая. Кто-то бегает, прыгает, пишет… больше других. То есть тут есть причины как чисто физические – «от природы дано», ментальные – наличие интеллекта, так и элемент «потения», то есть данное природой развивается упражнениями. А еще многое зависит от того, какой «инструмент» будет у тебя в руках. Понятно, что со стареньким аквалангом АВМ ты нырнешь не так глубоко, как с новеньким французским «Аквадив», и то же самое можно сказать и относительно оружия.Тому, у кого руки изначально растут из сиденья, что ни дай – он даже из самой лучшей винтовки вряд ли попадет в цель. Но если человек «стрелок от бога», то с хорошей винтовкой он покажет результат лучший, чем с плохой. И вот что интересно, применительно к данной теме: известно, что массовая снайперская практика хотя и была известна еще со времен Гражданской войны в США, по-настоящему массовой стала в годы Второй мировой войны, однако в руках подавляющего большинства ее снайперов была винтовка Мосина 1891 года!На сайте ВО была большая статья о советских снайперах, поэтому вряд ли стоит ее переписывать в данном случае. Однако, «всякая кукушка свое болото хвалит». Поэтому упомянем, что зарубежный «Снайпер-центр» называет первым по результативности снайпером мира… финского стрелка Симо Хяюхя. По данным центра, на его счету 542 пораженные «цели», вторым у них идет наш Иван Сидоренко – у него 500. Обратившись к Википедии, мы можем узнать, что по различным данным, Имо застрелил от 542 (источник – вышеназванный «Снайпер-центр») до 742 красноармейцев (документально подтверждено 219 убитых), а разница получена за счет того, что он действовал еще и автоматическим оружием.Больше, правда, финские стрелки никак не отметились, так что все это можно списать на пропаганду, поскольку нигде так много не врут, как на войне и на охоте. С другой стороны, то, что он был метким стрелком, несомненно. Но важно в данном случае как раз то, из какой винтовки он стрелял. И вот служила ему верой и правдой именно наша «трехлинейка», но только вот с «той стороны», то есть пользовался он «финской трехлинейкой».Финская «трехлинейка» М39 (Музей армии в Стокгольме)Ну, а рассказ о ней стоит начать с того, что Финляндия как государство не существовала вплоть до тех пор, пока Октябрьская революция не разрушила бывшую российскую империю и она не получила независимость по воле ленинского большевистского правительства. Впрочем, финнам и при царе жилось, наверное, лучше всех прочих подданных Российской империи, так что грех им было жаловаться в любом случае.Фото вооружения армии Финляндии 30-ых годов прошлого века. Винтовки слева направо: 7,62-мм пехотная винтовка М91-24 с штыком М91-24: винтовка M28 со штыком M28 Sk; M28-30 со штыком M28-30. (Военный музей Финляндии)Когда в России началась Гражданская война, большинство финнов присоединилось к «белому» движению. Ну, скажем так, поддержали его. Было начато создание собственных вооруженных сил, и вот тут-то стране очень пригодились огромные запасы винтовок из российских арсеналов в Финляндии, которые финны захватили во время все той же Гражданской войны. Таким образом, заполучив всю эту массу винтовок, Финляндия очень неспешно и последовательно занялась их постепенной модернизацией и в итоге создала целую линейку «трехлинеек», которые по ряду показателей стали превосходить российский оригинал.Винтовка М24 (Музей армии в Стокгольме)Прежде всего отметим, что финский образец винтовки Мосина представляет собой несколько модернизированный базовый образец, но продуманным образом модернизированный! Что и следует отметить.Правда, сначала использовались винтовки без каких-либо переделок или же ограничивались переделками по минимуму, заменяя в основном, стволы. Многие ничем не отличались от российских винтовок, так что на патронниках появилась финская маркировка – SA – «Армия Суоми». Наиболее совершенным стал образец М/28 или «пюстюкорва» (или «шпиц» - сленговое наименование из-за «ушек», защищавших мушку. Pystykorva, кстати, дословно означает то же самое – «ушки вверх», стала основным оружием охранных отрядов Финляндии. Собирали ее также из деталей винтовки 1891 года, но часть комплектующих покупали за границей.Обычно финны меняли русские стволы и русские прицелы. До 1928 года прицел использовался старый, но финны зачеркнули (забили косым штрихом) на нем русские аршины и набили свою метровую шкалу. В винтовке был сохранен стандартный магазин на 5 патронов. Патрон использовался 7,62 × 53 мм R, то есть диаметр пули 7,62 мм, а гильза длиной 53 мм имела фланец (закраиной). Этот патрон отличался от оригинального русского патрона 7,62 × 54 мм R незначительно, но разница все-таки чувствовалась. В полной мере ее шутили московские ополченцы, получившие финские трофейные патроны и отмечавшие, «что стрелять финскими патронами из винтовок возможно, а из пулеметов – нет». Финны приняли оригинальный кинжальный штык, заменив им старый игольчатый, а сама винтовка пристреливалась без него. Штык теперь крепился на ложе, а не на стволе. Серьезно был модернизирован и ударно-спусковой механизм, который теперь получил спуск с так называемым «предупреждением». Шейка ложи стала «пистолетной», как у германского маузера. Правда, такую шейку ложи поставили не на модель 28, а на М39 и потом уже ставили на все последующие образцы. Толщину стенок у ствола финны также увеличили, что самым положительным образом сказалось на улучшении точности стрельбы. Поскольку стволы винтовок Финляндия заказывала за границей, разброс в калибрах оказался довольно значительным. Их пришлось отмечать латинскими буквами – А, В, С (калибр трофейных винтовок 1891/30 года имели обозначение в виде буквы – D).Российская «трехлинейка» в Музее Армии в Стокгольме.О масштабах закупок свидетельствуют такие цифры: в 1924 году было куплено 26 000 стволов: 8 000 у фирмы SIG в Швейцарии и 18 000 в трех немецких компаниях.Финские вооруженные силы 30-х годов ХХ века подразделялись на регулярную армию и гражданскую гвардию. Гражданская гвардия представляла собой национальную милицию, и у них часто были свои собственные образцы винтовок и уникальная система их маркировки.Модель 1927 года стала первым по-настоящему новым образцом финской винтовки. Несмотря на то, что M1927 по-прежнему состояла из многих российских деталей, она получила новую ложу из арктической березы, более тяжелый, но более короткий ствол. Изготовителем являлся поставщик вооружений для охранного корпуса мастерская «SAKO». Винтовка пошла на вооружение регулярной армии, а не в гражданскую гвардию. Всего было изготовлено около 30 000 штук в 1928 –1933 годах. Следующей винтовкой, введенной финнами, была модель 1928 года – по существу версия для гражданской гвардии армейской винтовки модели 1927. Винтовка модели 1928/30 гражданской гвардии также имела более тяжелый ствол, чем оригинал, магазин из более тонкого металла и новый прицел. Итогом стала модель 1939 года. Этот образец был принят как в армии, так и в гражданской гвардии. Правда, вес винтовки стал больше: вес 4.3 килограмма, длина ствола 68.58 см, длина 118.11 см. Вес штыка вместе с ножнами – 449.3 грамма, без ножен 333.66 грамма.Главные отличия винтовки М28:• Четыре антабки, вместо прежних щелей для крепления ремня, что позволяло быстро переделать его крепление как в кавалерийский, так и в пехотный вариант.• Спусковой механизм с предупреждением.• Шейка приклада полупистолетной формы.• Ствол по сравнению с винтовкой образца 1891 года утолщен и укорочен.Применять же утолщенные стволы финны начали уже на винтовке M24, к модернизации которой они привлекли германские и швейцарские фирмы. Модернизация проходила в 1923-1928 гг., а всего такой переделке подверглось около 10 тысяч винтовок.Антабки и полупистолетная рукоятка винтовки М28.Затем фирма «Tikkakoski» и государственное предприятие «VKT» дважды модернизировала старые винтовки М91 и М24 в 1929-1934 гг. и 1939-1940 гг. Из 120 тысяч старых винтовок сумели обновить 55 тысяч. Для вооружения снайперов на некоторые устанавливали оптические прицелы различных типов.Винтовку M28 модернизировала «SAKO», для которой стволы заказали фирме «SIG». Но потом стволы производила сама фирма «SAKO». Всего на этом предприятии было собрано 33 тысячи винтовок.С 1939 года на основе винтовки был выпущен образец М28/30. Она ничем не отличалась от предыдущего образца, разве что выпускалась сразу на трех предприятиях. Всего в войне участвовало 98,6 тысяч винтовок этого типа. Несмотря на более короткий ствол, вес винтовки составил 4,5 кг; начальная скорость пули несколько понизилась и составляла 789 м/с; а прицельная дальность выстрела – 1800 м.Отличительной особенностью карабина для кавалерии M27rv (переделанного из карабина 1915 г.), изготовленного в 1934-1935 гг. фирмой «Tikkakoski», являлась изогнутая ручка затвора. Также на прицельной планке аршины заменили на метры. Но изготовлено их было мало, всего около 2,2 тысяч единиц. Вес карабина составлял 3,7 кг.Ну, а вот теперь можно несколько слов сказать и о Симо Хяюхя. Родом он был из крестьян – седьмой ребенок среди восьми детей. Жил на хуторе, охотился, рыбачил, немного учился, помогал старшим братьям крестьянствовать. В 17 лет вступив в местный охранный отряд, занялся снайперской стрельбой и хорошо выступил на состязаниях снайперов в Выборгском отделении этой организации.Службу в армии начал 1925 году, в велосипедном батальоне, где получил звание унтер-офицера. А вот к снайпингу Хяюхя вновь вернулся лишь спустя девять лет в крепости Утти в местечке Коувола.За три месяца «Зимней войны» 1939—1940 гг. он показал рекордный результат снайперской стрельбы, причем подсчет хотя и производился с его слов, но при подтверждении их его товарищами, и засчитывались ему лишь только те солдаты противника, что были убиты им наверняка. Если по одной цели стреляло сразу несколько снайперов, то пораженная цель не засчитывалась никому из них. Финская пропаганда заявляла, что с 16.12.1939 и по 06.03.1940 нормой у Хяюхи было 10 красноармейцев ежедневно, и, разумеется, о нем, как о национальном герое, не писал разве что ленивый.Однако 6 марта 1940 г. Хяюхя был ранен разрывной пулей в лицо с левой стороны, в результате чего оно у него было изуродовано, а челюсть раздроблена. Тяжелораненого, его доставили в тыловой госпиталь, а затем в Хельсинки, где ему пришлось сделать несколько очень сложных операций. Например, челюсть ему восстановили костью, взятой из его бедра. Поэтому в войне 1941—1944 гг. он не участвовал, хотя и просился на фронт. Есть фотография, где он запечатлен после выздоровления. Конечно, достижение тогдашней медицины налицо. После такого только в фильмах ужасов сниматься!Для снайпинга Хяюхя пользовался винтовкой M28-30 «шпиц» (под номером 60974), и что самое удивительное – на ней не было оптического снайперского прицела. Объяснял он это тем, что стекла зимой покрываются инеем, а блеск линз выдает его расположение. Да и голову приходится держать повыше, что тоже опасно. Многие его тактические приемы были просты, хотя и оригинальны. Например, он поливал водой снег под стволом у своей винтовки и тот от выстрелов не взлетал, и не мог демаскировать его позицию. А еще он держал во рту снег, чтобы не выдать своего места паром от дыхания и это тоже помогало. А еще подарком судьбы для Симо был рост в 152 см. Такому было легко прятаться. Интересно также, что он не любил стрелять на большие расстояние, достоверно известно, что дальше, чем на 450 метров, он не стрелял.Симо Хяюхя в своем снаряжении для зимнего снайпинга и со своей «финской трехлинейкой».За заслуги в снайперском деле Симо Хяюхя 28 августа 1940 года получил от маршала Маннергейма чин младшего лейтенанта, был награжден орденами Креста Свободы 1-го и 2-го класса, также получил Серебряный Крест Колла и именную снайперскую винтовку. В финской армии его прозвали «Белая смерть»!После войны Симо Хяюхя разводил собак и охотился; сам президент Урхо Кекконен ездил к нему охотиться на лося. На вопросы журналистов, каким образом он сумел стать таким хорошим снайпером, он лаконично отвечал: «Тренировка». Столь же показательным был и его ответ относительно угрызений совести: «Я делал то, что приказывали, и так хорошо, как только мог».Винтовки вот с такими клеймами постоянно встречались в Финляндии. Их даже не стачивали, а просто рядышком набивали буквы «SA».Интересно, что самый результативный снайпер Вермахта Маттиас Хетценауэр и второй после него по результатам Йозеф Аллерберг тоже ведь стреляли из винтовки Мосина…А под самый конец и такой любопытный факт: не надо думать, что финская армия имела на вооружении только одну лишь «трехлинейку». Совсем нет, мало кто знает, что в 1941 году в порядке военной помощи она получила от фашистской Италии 94 500 винтовок «Манлихер-Каркано» и 50 миллионов патронов к ним. Но их использовали исключительно в тыловых частях и на транспорте. В ходе «Зимней войны» шведы также передали своему восточному соседу 84 900 винтовок «Шведский маузер», на которые, как и на «манлихеровки», финны набили буквы «SA». А вот когда война закончилась… шведы захотели выкупить их назад и выкупили те, что не пришли в негодность!П.С. Очень информативным и богато иллюстрированным пособием по винтовкам всех стран и народов является вот эта книга, изданная в США в 2012 г. издательством Эндрю Мобрай Инк. Ее авторы Стюарт С. Мобрай и Джо В. Пулео.