В Ставрополе ликвидированы трое вооруженных преступников

Бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они попытались прорваться сквозь оцепление и скрыться. В ходе последовавшего затем огневого контакта трое бандитов были нейтрализованы, в доме, где они укрывались, произошел взрыв

В целях недопущения совершения преступлений и обеспечения безопасности граждан начальником Управления ФСБ России по Ставропольскому краю было принято решение о проведении с 00:30 мск контртеррористической операции и введении соответствующего правового режима на части городского района

Силовики ликвидировали трех вооруженных преступников в Ставрополе, которые планировали совершение террористических актов в местах массового пребывания людей, сообщил источник в правоохранительных органах региона в субботу.В Информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) отметили, что боевиков уничтожили в тот момент, когда они пытались прорваться через оцепление.- сообщили в НАК.На месте боестолкновения работают специалисты- взрывотехники ФСБ. Осуществляется опознание нейтрализованных преступников. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет.Режим контртеррористической операции (КТО) в Ставрополе снят.В НАК уточнили, что он был введен после того, как ФСБ была получена информация о том, что в одном из домов в Ставрополе скрывается группа бандитов, вынашивающих намерение совершить террористические акты в местах массового пребывания людей.- пояснили в НАК.