12:27 09 декабря

В Ставрополе ликвидированы трое вооруженных преступников

Силовики ликвидировали трех вооруженных преступников в Ставрополе, которые планировали совершение террористических актов в местах массового пребывания людей, сообщил источник в правоохранительных органах региона в субботу.

В Информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) отметили, что боевиков уничтожили в тот момент, когда они пытались прорваться через оцепление.

В Ставрополе ликвидированы трое вооруженных преступников



Бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они попытались прорваться сквозь оцепление и скрыться. В ходе последовавшего затем огневого контакта трое бандитов были нейтрализованы, в доме, где они укрывались, произошел взрыв
- сообщили в НАК.

На месте боестолкновения работают специалисты- взрывотехники ФСБ. Осуществляется опознание нейтрализованных преступников. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет.

Режим контртеррористической операции (КТО) в Ставрополе снят.

В НАК уточнили, что он был введен после того, как ФСБ была получена информация о том, что в одном из домов в Ставрополе скрывается группа бандитов, вынашивающих намерение совершить террористические акты в местах массового пребывания людей.

В целях недопущения совершения преступлений и обеспечения безопасности граждан начальником Управления ФСБ России по Ставропольскому краю было принято решение о проведении с 00:30 мск контртеррористической операции и введении соответствующего правового режима на части городского района
- пояснили в НАК.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 52

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  1. zzdimk Сегодня, 08:55
    Ещё один уголок Дурова. Перестрелять всех бармалеев к чертям.
    P.S. бурил там сваи под воинскую часть в Буденновске. Шикарное молодое вино (Прасковья) и зашибительское пиво (по ведру выпили и утром без следов).
    zzdimk
    1. Хантер Сегодня, 09:04
      Работайте братья..! Живем пока без террактов...СПАСИБО!
      Хантер
    2. Serg 122 Сегодня, 10:08
      Цитата...
      Шикарное молодое вино (Прасковья)

      Прасковея, учите матчасть... laughing
      Serg 122
      1. Alekseits Сегодня, 10:50
        Человек просто не так выразился: "шикарное молодое вино, после него Прасковья..." так было бы, наверное, правильнее... laughing
        Alekseits
  2. Teberii Сегодня, 08:55
    Молодцы работают,скоро они по дамам расползаться начнут нужно быть на чеку.
    Teberii
  3. 210окв Сегодня, 08:56
    В Ставропольском крае очень напряженная ситуация.Русских постепенно выдавливают кавказцы.
    210окв
    1. Джедай Сегодня, 08:57
      Тебе там на месте виднее, Дима. А минус три бармалея это хорошо и правильно.
      Джедай
      1. Anarchist Сегодня, 09:12
        Макс, Дмитрий hi !
        Цитата: 210окв
        Русских постепенно выдавливают кавказцы.

        Дим, говори прямее - чеченцы! С позволения Рамзана, и попустительстве ''Гаранта''!
        Это Пятигорск, в основном...
        Anarchist
        1. Джедай Сегодня, 09:15
          Привет, Саша! hi Я подозреваю что там не только чеченцы. Как я уже сказал, Диме на месте виднее, может он нам чуток прояснит ситуацию.
          Джедай
          1. Anarchist Сегодня, 09:18
            Макс, если Ты не помнишь, живу я там! В Невинномысске! Второй город по населению в ставропольском крае! Работаю где угодно, а живу там.
            Anarchist
            1. Джедай Сегодня, 09:19
              Виноват, Саша. Забыл, каюсь... feel
              Джедай
              1. Anarchist Сегодня, 09:26
                Вот, рассказываю: в Пятигорске есть районы отстроенные специально для чеченцев! Работают они там в основном мен. В полиции...
                Я про кабардинцев забыл! Вот такую табличку вывесили у себя на квартире, в том же Пятигорске, пьяные менты-кабардинцы-
                Anarchist
                1. Джедай Сегодня, 09:29
                  Не нравится мне такое. Могу представить как недовольны на месте русские... negative
                  Джедай
                  1. Anarchist Сегодня, 09:37
                    Не нравится - не то слово! В Ставрополе несколько лет назад до стрельбы доходило! Знаешь кого арестовали, судили? Русских! Горцев не тронули...
                    В моём городе пока тихо, русские справляются... Но моё поколение разъехалось. Те кто помладше не хотят, кто старше не могут!
                    На новогодние праздники еду домой, посмотрю, расскажу...
                    Anarchist
                    1. Джедай Сегодня, 09:40
                      У меня нет цензурных слов на такое... am
                      Джедай
                  2. БАРХАН Сегодня, 11:51
                    Интересно,а почему на "прямой линии" не задаются такие вопросы и не показываются такие картинки ?
                    БАРХАН
                    1. Anarchist Сегодня, 11:58
                      Вот честно, звонил! Записывали мой вопрос, но...
                      Anarchist
                      1. БАРХАН Сегодня, 12:24
                        Цитата: Anarchist
                        Вот честно, звонил! Записывали мой вопрос, но...

                        Цитата: Джедай
                        Видимо, такие вопросы и картинки относятся к категории "неудобных".

                        Иногда мне кажется ,что наша верхушка живёт в своём каком то выдуманном мире.Настолько их решения и деяния не стыкуются с действительностью.А уж про мнение населения никто и не заикается.Про предательство не хочется думать...Эти вопросы просто заметаются под коврик и они там будут накапливаться и размножаться.Если не нам то нашим детям придётся по шею в кровь опуститься...
                        БАРХАН
                    2. Джедай Сегодня, 11:59
                      Видимо, такие вопросы и картинки относятся к категории "неудобных".
                      Джедай
            2. Русфанер Сегодня, 10:07
              Анархист, доброго здоровья! Приятно встретить земляка! Я учился в 3-й школе, возле парка и жил на Степной (быв.Ленина) - рядом был старый городской рынок. Не был в Невинке с 75-го года.
              Русфанер
              1. Anarchist Сегодня, 10:12
                Я там рядом живу! Мать моя эту школу закончила! Парка нет, есть сквер... Казачий рынок разогнали! Остался скотный.
                Я же переехал туда в 2004!
                Anarchist
        2. LSA57 Сегодня, 12:25
          Цитата: Anarchist
          и попустительстве ''Гаранта''!

          он их туда пинками загоняет. по какому закону можно запретить человеку жить где он захочет? вот поэтому он и Гарант Конституции
          LSA57
    2. Александр War Сегодня, 09:16
      А Казаки чего ?
      Александр War
      1. Anarchist Сегодня, 09:30
        Батька-Атаман не велит! Была ''русская община'', разогнали как националистическую организацию! Часть пацанов посадили... Многих знаю лично!
        Anarchist
        1. Александр War Сегодня, 09:34
          Власть прогнулась am
          Александр War
        2. Александр War Сегодня, 09:55
          Квачков был прав про власть
          Александр War
  4. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:56
    Агентура хорошо поработала ...без нее такие акции были бы не возможны...молодцы...работа на упреждение.
    Тот же ЛЕХА
    1. Чичиков Сегодня, 09:00
      Да ну? А если просто, бдительная бабушка пожаловалась на "угрюмых жильцов" или раскололи кого. Масса способов получения информации. Все валить на агентуру, - это писать очередное донесение от "агента Цыплакова".
      Чичиков
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:04
        Да ну? А если просто, бдительная бабушка пожаловалась на "угрюмых жильцов" или раскололи ранее задержанного!


        Может и бабушка...может и раскололи... smile нам это знать необязательно...это ведь будет не первая и не последняя уничтоженная группа.
        Тот же ЛЕХА
      2. 210окв Сегодня, 09:19
        Эти негодяи стараются останавливаться среди своих.И окружение тщательно выбирают.Еще раз напомню-это Ставрополье,там в городах уже русские превращаются в диаспору(тот же Пятигорск например).Я уже не говорю о сельской местности.И там спецам работать весьма непросто.И бдительная бабушка не поможет.Это кстати касается и Поволжья.Там часто бываю и вижу..В России идет радикализация мусульман со всеми вытекающими..И Кремль как в случае с Чечней тут не откупится
        Цитата: Чичиков
        Да ну? А если просто, бдительная бабушка пожаловалась на "угрюмых жильцов" или раскололи кого. Масса способов получения информации. Все валить на агентуру, - это писать очередное донесение от "агента Цыплакова".
        210окв
        1. Александр War Сегодня, 09:41
          Ну так бабки все за бугор с детьми ,нелегалов сколько !Своих граждан обеспечить не могут работой ,за-то лоббируют нелегальных
          Александр War
        2. БАРХАН Сегодня, 11:49
          Цитата: 210окв
          И Кремль как в случае с Чечней тут не откупится

          И опять кое кто по результатам двух десятков лет трудовой деятельности будет ни при чём ...Оно само так получилось.
          БАРХАН
      3. Ныробский Сегодня, 10:00
        Цитата: Чичиков
        Да ну? А если просто, бдительная бабушка пожаловалась на "угрюмых жильцов" или раскололи кого. Масса способов получения информации. Все валить на агентуру, - это писать очередное донесение от "агента Цыплакова".

        Кхм))) Может и бабушка, только почему вы думаете,что бабушка не может стоять у опера на связи под каким нибудь псевдонимом "Матильда"? Или вы думаете, что агентура непременно должна ходить в чёрных плащах, шляпах и в тёмных очках и сплошь состоять из агентов 007, а если источник не обладает перечисленными атрибутами, то он и не агент вовсе?
        В НАК уточнили, что он(КТО) был введен после того, как ФСБ была получена информация о том, что в одном из домов в Ставрополе скрывается группа бандитов
        Ныробский
  5. Александр War Сегодня, 08:59
    Добавлю Видео
    Александр War
  6. федоров Сегодня, 09:04
    ФСБ была получена информация

    Вот и разберись - ФСБ сами вычислили , или добропорядочные граждане по тревожились request
    федоров
    1. Попович Сегодня, 09:07
      самое, главное - это результат!!!
      Попович
    2. Провожающий Сегодня, 11:43
      Фёдоров, тебе то какая разница?! Ребята упредили, а каким образом и через кого- не важно! Ты разберись с подушками на диване!
      Провожающий
  7. zzdimk Сегодня, 09:08
    Цитата: федоров
    ФСБ была получена информация

    Вот и разберись - ФСБ сами вычислили , или добропорядочные граждане по тревожились request

    Глаголы с приставками пишутся слитно. Кроме "не", да и там есть исключения.
    zzdimk
  8. Горный стрелок Сегодня, 09:09
    Работа на упреждение - приводит к снижению потерь мирного населения. А это и есть главная задача наших "органов". Справились wassat
    Горный стрелок
  9. rotmistr60 Сегодня, 09:24
    Мое личное мнение - вооруженных и совершивших преступления не стоит подводить под обеспечение за счет налогоплательщиков. Вышка отменена (пока) значит уничтожать при задержании. Исключением может служить получение дополнительных данных о преступлении, но после "попытки побега"...
    Интересно, когда услышим (увидим), что лица призывающие к свержению власти в стране, восхваляющие фашистскую Германию, выливающие ушаты грязи на страну и народ, коверкающие историю будут нести заслуженное (и давно) уголовное наказание?
    rotmistr60
  10. Million Сегодня, 09:50
    Спасибо Путину!Чернота подминает под себя всех
    Million
    1. Александр War Сегодня, 09:58
      За-то бомбим на дальних подступах am
      Александр War
    2. ротмистр Сегодня, 09:59
      Ну не Путину, а спасибо Ленину. За его национальную политику, административное деление, за расказачивание , за то, что подарил земли казаков национальным меньшинствам. Ну и спасибо за то, что подарил украинским националистам русских вместе с землей.
      ротмистр
      1. Million Сегодня, 10:17
        Ленин у реальной власти был всего ничего.Не стоит все на него валить
        Million
      2. ando_bor Сегодня, 11:02
        Цитата: ротмистр
        Ну не Путину, а спасибо Ленину.

        Да, и Сталин еще виноват, не перевешал в свое время фашистов, и они поумирали невинными военнопленными, а теперь все на мальчике Коле отыгрываются.
        ando_bor
  11. ротмистр Сегодня, 09:56
    Это очень хорошо, что ликвидировали. Но тенденция очень плохая.
    ротмистр
  12. ЦШВС Сегодня, 10:08
    Жаль Сталин не добил мразоту
    ЦШВС
  13. bratchanin3 Сегодня, 10:19
    Может уже научились уничтожать террористов без потерь!? А то как разгромят банду, так считаем потери своих. Неча с ними лясы точить и переговаривать - молча увидел убил, увидел убил...
    bratchanin3
  14. ver_ Сегодня, 11:25
    Цитата: zzdimk
    Ещё один уголок Дурова. Перестрелять всех бармалеев к чертям.
    P.S. бурил там сваи под воинскую часть в Буденновске. Шикарное молодое вино (Прасковья) и зашибительское пиво (по ведру выпили и утром без следов).

    ..кто о чём, а ....
    ver_
  15. ver_ Сегодня, 11:28
    Цитата: Million
    Ленин у реальной власти был всего ничего.Не стоит все на него валить

    ..правительство Ульянова=Бланка на 85% процентов состояло из евреев - Путин..
    ver_
    1. Million Сегодня, 12:20
      Мне и большинству все равно из кого состоит правительство.Лишь бы народу жилось хорошо.
      Да,и не факт,что Путин не еврей
      Million
  16. ver_ Сегодня, 11:30
    Цитата: zzdimk
    Цитата: федоров
    ФСБ была получена информация

    Вот и разберись - ФСБ сами вычислили , или добропорядочные граждане по тревожились request

    Глаголы с приставками пишутся слитно. Кроме "не", да и там есть исключения.

    ...тем хуже для исключений..
    ver_
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