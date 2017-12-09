"Трамп: США выиграли две мировые войны и поставили коммунизм на колени"..

Мы нация, которая вырыла Панамский канал, выиграла две мировые войны, отправила человека на Луну и поставила коммунизм на колени

Американский президент Дональд Трамп, выступая перед сторонниками во Флориде, заявил, что США являются нацией, которая победила в двух мировых войнах и поставила коммунизм на колени, передает телеканал Fox Business.— приводит телеканал слова Трампа.Трамп также в очередной раз раскритиковал политику прошлого президента. По его мнению, в годы руководства Барака Обамы «Америка демонстрировала слабость и не заходила за "красные линии". Если бы мы зашли за черту, то Россия и Иран не пошли бы в Сирию». При этом он похвалил себя за 59 «прекрасных ракет», которые были выпущены по Сирии 7 апреля в ответ на предполагаемое применение сирийскими властями химоружия.13 июля Трамп посчитал себя самым продуктивным президентом в истории США. По его словам, за пять с небольшим месяцев нахождения у руля страны ему удалось сделать больше, чем любому другому американскому лидеру, передает РИА Новости