12:21 09 декабря

Трамп: США выиграли две мировые войны и поставили коммунизм на колени

Американский президент Дональд Трамп, выступая перед сторонниками во Флориде, заявил, что США являются нацией, которая победила в двух мировых войнах и поставила коммунизм на колени, передает телеканал Fox Business.

Трамп: США выиграли две мировые войны и поставили коммунизм на колени


Мы нация, которая вырыла Панамский канал, выиграла две мировые войны, отправила человека на Луну и поставила коммунизм на колени
— приводит телеканал слова Трампа.


Трамп также в очередной раз раскритиковал политику прошлого президента. По его мнению, в годы руководства Барака Обамы «Америка демонстрировала слабость и не заходила за "красные линии". Если бы мы зашли за черту, то Россия и Иран не пошли бы в Сирию». При этом он похвалил себя за 59 «прекрасных ракет», которые были выпущены по Сирии 7 апреля в ответ на предполагаемое применение сирийскими властями химоружия.

13 июля Трамп посчитал себя самым продуктивным президентом в истории США. По его словам, за пять с небольшим месяцев нахождения у руля страны ему удалось сделать больше, чем любому другому американскому лидеру, передает РИА Новости

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
21

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 163

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Чёрный Сегодня, 09:52
    С такой рожей как на фото можно говорить всё что угодно laughing....ещё раз с прискорбием могу констатировать - наши хакеры выбрали дэбила bully
    Чёрный
    1. Galaxy Сегодня, 10:01
      Трам подписал новые санкции против России, ответ я думаю будет как всегда "асимметричный"...
      Поэтому выход только один, пора прекращать обвинять американцев в "геноциде индейцев" и садиться за стол переговоров, другого пути нет. Все остальное намного хуже и не в нашу пользу, надо уже включать мозги и осознать этот факт!
      Galaxy
      1. dorz Сегодня, 10:10
        ...поставили коммунизм на колени...

        А Ким Чен Ын поставил Америку раком.
        dorz
        1. bulvas Сегодня, 10:19
          Цитата: Galaxy
          Трам подписал новые санкции против России, ответ я думаю будет как всегда "асимметричный"...
          Поэтому выход только один, пора прекращать обвинять американцев в "геноциде индейцев" и садиться за стол переговоров, другого пути нет. Все остальное намного хуже и не в нашу пользу, надо уже включать мозги и осознать этот факт!


          Хотите добавить Трампу еще одну победу?

          может не надо, за всю "галактику" заявлять?


          Трамп: США выиграли две мировые войны и поставили коммунизм на колени


          Кто-то говорит, что у на хвастаются тем, чего нет (самолетами, авиа двигателями) ...

          Как тогда назвать заявления американских президентов?

          По поводу коммунизма - привет Горбачеву
          Сам я не сторонник коммунизма, но Горбачеву должно быть приятно, что его все еще вспоминают

          bulvas
          1. фигвам Сегодня, 10:30
            Мы нация, которая вырыла Панамский канал, выиграла две мировые войны, отправила человека на Луну и поставила коммунизм на колени
            — приводит телеканал слова Трампа.

            О! Мистер Трамп, наши не братья палкой-копалкой море выкопали! Видимо фейковые новости - это болезнь вашей страны)))
            фигвам
            1. krot Сегодня, 10:58
              США только с инопланетянами в Голливуде умеют воевать.
              krot
              1. Zug Сегодня, 11:17
                Американцы воевать умеют-тож не надо их за идиотов держать
                Zug
                1. vovanpain Сегодня, 11:26
                  Цитата: Zug
                  Американцы воевать умеют

                  Чужими руками и долларом. yes
                  vovanpain
                  1. Zug Сегодня, 11:27
                    Ты это скажи ветеранам Тихого океана-что с японцами друг другу глотки рвали а японцы даже по словам наших ветеранов бойцы похлеще немцев были
                    Zug
                    1. vovanpain Сегодня, 11:53
                      Цитата: Zug
                      Ты это скажи ветеранам Тихого океана-что с японцами друг другу глотки рвали а японцы даже по словам наших ветеранов бойцы похлеще немцев были

                      Тыкайте пальцем в глаз себе,с вами водку не пил и садиться на одном гектаре не желаю. bully Ясен пень СССР тогда в сторонке стоял,пока доблестные американские воины света выигрывали Вторую Мировую.....на Тихом Океане,ну да немцы так себе вояки были,куда уж им до могущественных японцев. laughing
                      vovanpain
                    2. Владимир16 Сегодня, 11:56
                      Цитата: Zug
                      Американцы воевать умеют-тож не надо их за идиотов держать

                      Можете привести пример?
                      Только Трампа не повторяйте laughing
                      Может Корея или Вьетнам? А может Сирия?
                      Где они воевать умеют? Умеют языком они чесать, да беззащитных мирных жителей напалмом жечь. Ну еще конечно атомную бомбу на мирные города сбросить - это верх мужества!
                      Не даром прошлый президент матарсии красовался на обложке журнала педерастов. Педераст он и в Африке педераст.

                      Коммунизм они на колени не поставили. С коммунистами русский человек справился.
                      Это мы отказались от балаболов суливших нам золотые горы, а по факту разваливших страну.

                      Что касаемо гордых и смелых американцев, то с криками "русские идут" начальство выпрыгивало в окна. Победители laughing
                      Владимир16
                    3. Esoteric Сегодня, 12:12
                      Цитата: Zug
                      Ты это скажи ветеранам Тихого океана-что с японцами друг другу глотки рвали...

                      Давайте уточним размеры рваного с каждой стороны...Что, они провели сухопутную оперцию в Японии? Или тупо стреляли с кораблей и бросали атомные бомбы? stop Они победили индейцев, поэтому и заняли их территорию...
                      Esoteric
                  2. Кент0001 Сегодня, 11:31
                    Да неважно, они своего добиваются.
                    Кент0001
                    1. Владимир16 Сегодня, 12:04
                      Конечно, последнее время для этого они поворачиваются задом и снимают штаны. И других призывают к этому. Европейцы ликуют laughing

                      Вот только русские другими ценностями живут. Слава Богу.
                      Владимир16
                2. hohkn Сегодня, 11:40
                  Цитата: Zug
                  Американцы воевать умеют

                  Ну и где они воевать умели? Во Вьетнаме огребли не по-детски, в Иране тоже жидко обделались, а в остальных случаях долбили ракетами и авиацией, да и то только те страны, где гарантированно не могли ответку схлопотать.
                  hohkn
                3. sir_obs Сегодня, 12:03
                  Цитата: Zug
                  Американцы воевать умеют-тож не надо их за идиотов держать


                  Ну да особенно в Арденнах они преуспели, да так, что осознав, что их немчура замочит, сразу стали Сталина просить о помощи.

                  "Тем не менее положение союзников в Западной Европе оставалось сложным. Опасаясь новых ударов противника, Рузвельт и Черчилль обратились с просьбой к Советскому правительству предпринять' крупное наступление и тем самым оказать помощь союзным войскам. Верный своему союзническому долгу, Советский Союз-пошел навстречу этой просьбе. В январе советские войска перешли в наступление на фронте от Балтийского моря до Карпат, которое сорвало все планы немецко-фашистского командования на Западе. Гитлеровцы были вынуждены 6-ю танковую армию СС - основную ударную силу группировки войск на арденнском направлении - и ряд соединений в срочном порядке отправить на восточный фронт."

                  А вот надо было не помогать. Поменьше бы сейчас гонору было у торгашей.
                  sir_obs
            2. Александр КАМ Сегодня, 11:07
              Цитата: фигвам
              Мы нация, которая вырыла Панамский канал, выиграла две мировые войны, отправила человека на Луну и поставила коммунизм на колени
              — приводит телеканал слова Трампа.

              О! Мистер Трамп, наши не братья палкой-копалкой море выкопали! Видимо фейковые новости - это болезнь вашей страны)))

              Ложь и отрицание очевидного - это сегодняшняя болезнь России.
              Александр КАМ
            3. Лелёк Сегодня, 11:25
              Цитата: фигвам
              Мистер Трамп, наши не братья палкой-копалкой море выкопали!


              Плагиат. Это уже было сказано гетьманом "гуляй поля", то-бишь бывшей Украины, паном Вальцманом. Стыдно вожачку большой страны воровать анонсы вождя племени. bully
              Лелёк
            4. poquello Сегодня, 11:30
              Цитата: фигвам
              Мы нация, которая вырыла Панамский канал, выиграла две мировые войны, отправила человека на Луну и поставила коммунизм на колени
              — приводит телеканал слова Трампа.

              О! Мистер Трамп, наши не братья палкой-копалкой море выкопали! Видимо фейковые новости - это болезнь вашей страны)))

              ))) так я и говорил - две великие нации! Укропы выиграли три мировые войны, выкопали черное море, поставили коммунизм на колени и облили зелёнкой
              poquello
        2. Александр КАМ Сегодня, 11:06
          Цитата: dorz
          ...поставили коммунизм на колени...

          А Ким Чен Ын поставил Америку раком.

          И кто же внушил вам эту чушь?
          Александр КАМ
          1. фигвам Сегодня, 11:24
            Александр КАМ

            Свежей троллятинкой пахнуло...
            фигвам
          2. poquello Сегодня, 11:40
            Цитата: Александр КАМ
            Цитата: dorz
            ...поставили коммунизм на колени...

            А Ким Чен Ын поставил Америку раком.

            И кто же внушил вам эту чушь?

            а Вам?

            ...поставили коммунизм на колени...
            poquello
        3. Стрелок1968 Сегодня, 11:30
          Грубо но точно lol
          Стрелок1968
        4. volodya Сегодня, 11:45
          Цитата: dorz
          ...поставили коммунизм на колени...

          А Ким Чен Ын поставил Америку раком.

          volodya
      2. Комментарий был удален.
      3. svp67 Сегодня, 10:20
        Цитата: Galaxy
        Поэтому выход только один, пора прекращать обвинять американцев в "геноциде индейцев" и садиться за стол переговоров, другого пути нет.

        Да, что Вы говорите. А их еще ни кто в этом не обвинял. А надо бы
        Цитата: Galaxy
        Все остальное намного хуже и не в нашу пользу, надо уже включать мозги и осознать этот факт!

        Интересно, что бы с Вами сделали наши предки в 1942 году, предложи Вы такое. Включите свои мозги и хватит скулить...
        svp67
        1. Александр КАМ Сегодня, 11:09
          [quote=svp67][quote=Galaxy]
          Интересно, что бы с Вами сделали наши предки в 1942 году, предложи Вы такое. Включите свои мозги и хватит скулить...[/quote]

          Для тех, кто без мозгов: В 1942 году американцы были нашими союзниками. Как, впрочем, и в Первую Мировую.
          Александр КАМ
          1. svp67 Сегодня, 11:12
            Цитата: Александр КАМ
            Для тех, кто без мозгов: В 1942 году американцы были нашими союзниками. Как, впрочем, и в Первую Мировую.

            Ну если Вы страдаете отсутствием мозгов и не понимаете сказанного, то что Вам УБОГОМУ объяснять...то что страна тогда находилась в тяжелейшем положении, НАМНОГО БОЛЕЕ ТЯЖЕЛОМ, чем сейчас и что с Вашим подходом, Вы бы и тогда СКУЛИЛИ...но вот,что бы с Вами за этот скулеж сделали... Радуйтесь, что сейчас иные времена .... надеюсь хоть на это Ваших "мозгов" хватит
            svp67
          2. sir_obs Сегодня, 11:50
            Они никогда не. Ыли озниками, а лишь временно были на чьей-то стороне, преследуя свои интересы и выгоду. Советский Союз золотом оплатил их союзничество и стали они союзниками уже когда наша страна практически выиграла войну у Германии.
            sir_obs
      4. Тот же ЛЕХА Сегодня, 10:27
        Поэтому выход только один, пора прекращать обвинять американцев в "геноциде индейцев" и садиться за стол переговоров, другого пути нет.


        И каяться,каяться,каяться...
        Тот же ЛЕХА
        1. svp67 Сегодня, 10:33
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          И каяться,каяться,каяться...

          Вот тут Вы не совсем правы...
          Это с их стороны звучит так:
          "Платить и каяться, платить и каяться, платить и каяться..."
          svp67
      5. vovanpain Сегодня, 10:27
        Цитата: Galaxy
        адо уже включать мозги и осознать этот факт!

        Молодец вы осознали и включили мозги,вам прямой путь на Олимпиаду под белой тряпкой и опекать Коленьку из Уренгоя,Вперед толерантный вы наш
        vovanpain
        1. Anarchist Сегодня, 10:40
          Володя дружище, привет!
          По-моему, это и есть Коля-уренгойский! А может и сам его покровитель...
          Anarchist
          1. vovanpain Сегодня, 10:55
            Цитата: Anarchist
            По-моему, это и есть Коля-уренгойский! А может и сам его покровитель.

            Похоже Саня,очень похоже drinks hi Здрав Будь Братишка!Вот он пускай и кается и платит,платит и кается.Блин чем ближе выборы,тем больше пены выползает на свет божий drinks hi
            vovanpain
            1. Anarchist Сегодня, 11:07
              Володя, думаю, все знают как я отношусь к нашей власти. Но это же не повод под америкосов плясать! Но почему-то это стало тенденцией...
              Anarchist
              1. vovanpain Сегодня, 11:21
                Цитата: Anarchist
                Но почему-то это стало тенденцией...

                Какие Саня могут быть сейчас переговоры,только о сдаче и капитуляции,никаких других запад не подразумевает,война то обьявлена,пока только холодная.но и горячая похоже недалеко.
                Цитата: pvv113
                Володя, привет! Зря напрягаешься, такие - из всепропальщиков, нравится им быть второсортными

                Здрав Будь Володя,так вот и полезли компрадоры сдаваться предлагать,вот уж фиг им. wink
                vovanpain
          2. фигвам Сегодня, 11:26
            Цитата: Anarchist
            Володя дружище, привет!
            По-моему, это и есть Коля-уренгойский! А может и сам его покровитель...

            Не, его теперь величают КОЛЯ-ВЕРМАХТ.
            фигвам
        2. pvv113 Сегодня, 10:51
          Володя, привет! Зря напрягаешься, такие - из всепропальщиков, нравится им быть второсортными
          pvv113
      6. 210окв Сегодня, 10:50
        Какой факт!?Я знаю только один..Показать средний палец и сказать этому чепушиле: fellow "Фак ю!"
        Цитата: Galaxy
        Трам подписал новые санкции против России, ответ я думаю будет как всегда "асимметричный"...
        Поэтому выход только один, пора прекращать обвинять американцев в "геноциде индейцев" и садиться за стол переговоров, другого пути нет. Все остальное намного хуже и не в нашу пользу, надо уже включать мозги и осознать этот факт!
        210окв
        1. Dashout Сегодня, 11:38
          Цитата: 210окв
          "Фак ю!"

          три раза подряд!
          Dashout
      7. Челдон Сегодня, 10:50
        Cлетал бы ты уже на Луну да сфотался с матрасно-полосатым в обнимку,глядишь, и полегчало бы тебе.
        Челдон
        1. Hoc vince Сегодня, 10:59
          Дональд забыл упомянуть про "Звёздные войны".
          Hoc vince
      8. Александр КАМ Сегодня, 11:04
        Цитата: Galaxy
        Трам подписал новые санкции против России, ответ я думаю будет как всегда "асимметричный"...
        Поэтому выход только один, пора прекращать обвинять американцев в "геноциде индейцев" и садиться за стол переговоров, другого пути нет. Все остальное намного хуже и не в нашу пользу, надо уже включать мозги и осознать этот факт!

        Редкий на сегодня случай трезвомыслия. К сожалению.
        Александр КАМ
        1. vovanpain Сегодня, 11:29
          Цитата: Александр КАМ
          Редкий на сегодня случай трезвомыслия. К сожалению

          Пишите адресс,вышлю вам белую тряпку,позор вы сами обрели.
          vovanpain
        2. Orionvit Сегодня, 11:50
          Цитата: Александр КАМ
          Редкий на сегодня случай трезвомыслия. К сожалению.

          Да уж редкий, только не к сожалению. Ну что же, милости просим на колени перед штатами, может конфетку дадут. А лучше всего, выберете в президенты Ксюшу, она точно договорится и тогда будет вам счастье.
          Orionvit
      9. 73bor Сегодня, 11:24
        Голову включи, американцев устроит только полная сдача и развал России ,по сути там и разговаривать не с кем ,а всё остальное хуже только не для нас ,прекрасно жили за "железным занавесом" и ничего ,за снятие санкций не ратовали!
        73bor
      10. NordUral Сегодня, 11:30
        Так и садись, дружок Galaxy, на толчок.
        NordUral
      11. тезей Сегодня, 11:34
        Помнится Горбачев не обвинял США в геноциде индейцев,нам вещал о общечеловеческих ценностях,садился за стол переговоров и каков результат. Дело в том,что для американцев не существуют общечеловеческие ценности, а есть только обще американские ценности, переговоры с ними можно вести только с позиции силы. Если есть у вас козыри подкрепленные силой ,то будет результат,если их нет они и разговаривать не будут, а будут вас давить пока не сдадитесь. И никак иначе. Рассчитывать на какое то понимание с их стороны и уступки просто глупо и необоснованно.
        тезей
      12. Orionvit Сегодня, 11:45
        Цитата: Galaxy
        обвинять американцев в "геноциде индейцев" и садиться за стол переговоров, другого пути нет. Все остальное намного хуже и не в нашу пользу, надо уже включать мозги и осознать этот факт!

        Может действительно нужно кое кому, прежде чем стучать по клавиатуре, включить мозги и для интереса, хотя бы провентилировать вопрос о том, как штаты и запад вообще, соблюдают заключённые договорённости. Да плевать они хотели на всё, что заключают, полистайте историю. С их точки зрения, все договоры, исключительно для лохов, которым они себя не относят. Как можно договариваться со страной, у которой во главу внешней (и внутренней) политики, поставлен обман?
        Orionvit
      13. ul_vitalii Сегодня, 12:12
        Для Галакси .....Это у Вас другого пути нет, по чаще бывайте в России, а у Нас в стране много дорог и троп, есть по чему идти и куда выйти. hi
        ul_vitalii
    2. Кент0001 Сегодня, 10:10
      Если бы даже президентом США был выбран ПИНГВИН, то их политика (в том числе и ярая русофобия) была бы такой же. Нужно уже давно понять, что президент США- это просто говорящая голова, мысли в которую вкладывают другие люди, которые владеют Мировым капиталом, причем все они одной национальности . Нам объявлена война на уничтожение нас как нации, и прежде всего с помощью переписывания истории с целью принижения нашего вклада в любое историческое событие, и с целью отрыва нас от наших исторических корней. Очень обидно, что наши власти начали заигрывать с нашим основным ВРАГОМ.
      Кент0001
      1. Pirogov Сегодня, 10:46
        Цитата: Кент0001
        Если бы даже президентом США был выбран ПИНГВИН, то их политика (в том числе и ярая русофобия) была бы такой же. Нужно уже давно понять, что президент США- это просто говорящая голова, мысли в которую вкладывают другие люди, которые владеют Мировым капиталом, причем все они одной национальности . Нам объявлена война на уничтожение нас как нации, и прежде всего с помощью переписывания истории с целью принижения нашего вклада в любое историческое событие, и с целью отрыва нас от наших исторических корней. Очень обидно, что наши власти начали заигрывать с нашим основным ВРАГОМ.

        Полностью с вами согласен . А власти начнут это понимать когда в банках западных странах у них не будет денег ,а пока как они могут думать о стране ,когда своя мошна в опасности.
        Pirogov
    3. Васся Вассин Сегодня, 10:10
      С одной стороны хакерам конечно неуд за работу. С другой стороны...
      Васся Вассин
      1. Hoc vince Сегодня, 11:01
        Казань брал, Астрахань брал... Про ИГИЛ забыл!
        Hoc vince
    4. dsk Сегодня, 10:15
      Здравствуйте Вячеслав!
      Цитата: Чёрный
      можно говорить всё что угодно

      Цитата: "Трамп посчитал себя самым продуктивным президентом в истории США."
      В то же время президент США назвал американскую армию "величайшей мировой справедливостью". При этом Трамп заявил, что ответственность за военную операцию России в Сирии несет его предшественник Барак Обама.
      Выиграть две войны, которые сами развязали, это да! Если считать что комКитай сейчас на коленях, что же будет когда он встанет? А в этом мало кто сомневается. hi
      dsk
      1. Michael67 Сегодня, 10:29
        для "Galaxy".
        Предлагаю купить белую простыню. Сканает за флаг. И хилять в Корею на олимпик гей мз.
        После, прямиком к тремпелю на стол для переговоров.
        Откуда такие берутся? Стол ему с переговорами. Ехайте к Каспарову. Он поддержит.
        Michael67
        1. BARHAN Сегодня, 10:53
          Ну зачем под белым? У нас есть еще красный флаг,с серпом и молотом.
          BARHAN
      2. Hoc vince Сегодня, 11:04
        Коммунизм- это идея, т.е. не материальная, а поэтому стоять на коленях не может.
        В СССР коммунизма не было, был развитой социализм.
        Hoc vince
        1. Hoc vince Сегодня, 11:43
          США проиграли коммунистам Вьетнама, КНДР и Кубы.
          Hoc vince
    5. КОСМОС Сегодня, 10:34
      Цитата: Чёрный
      ещё раз с прискорбием могу констатировать - наши хакеры выбрали дэбила

      Так выбирать там больше неиского, действительно, для них это все ужасно прискорбно crying lol
      З.Ы. Последнее время все чаще президенты сша заявляют о своей исключительности, видно в реальной жизни её им уже нехватает... а, америка вообще отстой negative , давайте лучше поговорим о Поднебесной good laughing
      КОСМОС
    6. To be or not to be Сегодня, 10:51
      "Трамп: США выиграли две мировые войны и поставили коммунизм на колени"..
      ...и высадились на... Марсе...
      ( РАЗВИВАЮЩИЕСЯ флаги США на ветру на Луне весь мир видел и поднимающуюся пыль под ногами астронавтов)

      С приветом от Коммунистического КИТАЯ!!!
      To be or not to be
    7. papas-57 Сегодня, 10:53
      Да нет, они действительно выиграли две мировых войны, только экономически. Пока другие страны воевали, Штаты зарабатывали на этом деньги. И приходили воевать только тогда, когда вопрос с победителем был практически решён. А насчёт военной победы - сам себя не похвалишь, никто не похвалит.
      papas-57
      1. Вежливый Лось Сегодня, 11:30
        Цитата: papas-57
        Да нет, они действительно выиграли две мировых войны, только экономически. Пока другие страны воевали, Штаты зарабатывали на этом деньги. И приходили воевать только тогда, когда вопрос с победителем был практически решён. А насчёт военной победы - сам себя не похвалишь, никто не похвалит.

        Полностью поддерживаю. Добавлю свои 5 коп.
        Во первых: его речь была направлена на внутреннюю аудиторию. Для плебса, так сказать. Он говорил то, что от него хотели бы услышать п-сы обыватели: Мы великая нация, живущая в самой свободной стране и т.д. и т.п.
        Во-вторых: сказать, а тем более сделать то, что он хотел бы на самом деле, у него не получится, ибо положение у него, прямо скажем, не самое устойчивое, т.к. его окружают "...милые и преданные ему люди, медленно сжимающие кольцо...".
        В третьих: насчет его продуктивности, тут, как-бы, с какой стороны посмотреть. На мой взгляд - так лучше Трамп, чем Мак-Кейн или Клинтонша.
        Вежливый Лось
      2. Esoteric Сегодня, 12:18
        Цитата: papas-57
        Да нет, они действительно выиграли две мировых войны, только экономически.

        Тогда давайте ваше предложение сформулируем так:
        Да нет, они действительно выиграли от двух мировых войн, только экономически.
        Esoteric
    8. сибиралт Сегодня, 10:57
      Трамп еще забыл сказать, что США открыли Европу и выкопали Черное море. laughing
      сибиралт
    9. Svarog Сегодня, 11:17
      ТРамп- полезный ) иногда , я думаю,что он действительно работает на нас))
      Svarog
  2. Монос Сегодня, 09:54
    laughing Два президента Мира - Порошенко и Трамп.
    Монос
    1. Anarchist Сегодня, 09:57
      По сравнению с чёрным морем, Панамский канал меркнет...
      Anarchist
      1. Монос Сегодня, 10:01
        Цитата: Anarchist
        По сравнению с чёрным морем, Панамский канал меркнет...

        Да ещё и не известно кто его выкопал. laughing Есть у меня смутные подозрения...
        Монос
        1. Anarchist Сегодня, 10:04
          Думаешь из Канады копатели с трезубцами пришли? lol
          Anarchist
          1. Джедай Сегодня, 10:14
            Саша, ты забываешь кем по национальности был первооткрыватель Америки Христо Колумбенко. lol
            Джедай
            1. Anarchist Сегодня, 10:16
              Макс, Ты же знаешь мою фамилию. Это что, все мои заслуги скакуны тоже себе присвоят...?
              Anarchist
              1. Джедай Сегодня, 10:19
                Я уже тебя давно подозреваю в связях с СБУ. wink lol
                Джедай
                1. Anarchist Сегодня, 10:26
                  Тогда держи награду ценного сотрудника lol
                  Anarchist
                  1. Джедай Сегодня, 10:29
                    Ну это, как его... СУГС, что ли... laughing
                    Джедай
                    1. Anarchist Сегодня, 10:32
                      Смех смехом, но я выгляжу приблизительно так
                      Anarchist
          2. Монос Сегодня, 10:20
            Цитата: Anarchist
            Думаешь из Канады копатели с трезубцами пришли? lol

            Не. Я думаю, они сначала выкопали канал, а потом заселили Канаду.
            Монос
            1. Anarchist Сегодня, 10:34
              А тех трезубых копателей, кто не захотел заселять Канаду, поместили в резервации? what
              Anarchist
              1. Монос Сегодня, 10:38
                sad Саша, не хочу больше шутить. Душа плачет - умер Леонид Броневой. Покойся с миром Артист.
                Монос
                1. Anarchist Сегодня, 10:42
                  Присоединяюсь к соболезнованиям!
                  Anarchist
                  1. Джедай Сегодня, 10:49
                    Вот и ещё одна звезда исчезла с небосвода. Скорблю...
                    Джедай
                2. 210окв Сегодня, 10:53
                  Замечательный артист! Как жаль!Огромное количество ролей,но Мюллер у него был неподражаем!
                  Цитата: Монос
                  sad Саша, не хочу больше шутить. Душа плачет - умер Леонид Броневой. Покойся с миром Артист.
                  210окв
                3. pvv113 Сегодня, 11:00
                  Привет, Виктор!
                  Жаль Броневого, прекрасный артист. Вечная память
                  pvv113
                  1. Монос Сегодня, 11:22
                    Добрый день, Владимир. Хотя... какой он добрый?
                    Монос
                    1. pvv113 Сегодня, 11:27
                      Вот и я решил ограничиться "приветом"
                      pvv113
                4. vovanpain Сегодня, 11:08
                  Цитата: Монос
                  sad Саша, не хочу больше шутить. Душа плачет - умер Леонид Броневой. Покойся с миром Артист.

                  Уходит плеяда замечательных Советских Артистов,именно Артистов,а не актеров!Прощай Артист,Вечная Память,Скорбим.
                  vovanpain
        2. Кот Всапогах Сегодня, 10:12
          у вас есть какие то сомнения? по мне так матрасня просто отжали канал у Панамы, ведь на тот момент у панамчан не было армии, а лишь полицейские силы!
          Кот Всапогах
        3. Orionvit Сегодня, 11:58
          Цитата: Монос
          Да ещё и не известно кто его выкопал. laughing Есть у меня смутные подозрения.

          Начали копать Французы, но вот беда, деньги закончились. А потом пришли американцы на готовое и докопали. А почему они не говорят, сколько десятков тысяч человек умерло на строительстве панамского канала? Как в не большой войне.
          Orionvit
      2. тол100в Сегодня, 10:13
        Цитата: Anarchist
        По сравнению с чёрным морем, Панамский канал меркнет...

        И по амерским предсказаниям - это их последний президент
        тол100в
    2. Джедай Сегодня, 09:59
      Привет, Витя! hi Чужие победы себе приписывать - невелика доблесть. negative Скунс - он и есть скунс. Не буду напоминать в чью пользу США шакалили в Первую мировую и кто Гитлеру помог взойти на трон. am
      Джедай
      1. Anarchist Сегодня, 10:01
        Макс, Трамп всегда на вторых ролях! Даже в качестве президента... Кто помнит этот фильм?
        Anarchist
        1. Джедай Сегодня, 10:04
          "Один дома-2: Затерянный в Нью-Йорке". Частенько пересматриваю обе первых части фильма, последующие - отстой. lol
          Джедай
      2. Монос Сегодня, 10:13
        Здравствуй,Макс! hi
        Мне вот не понятно, почему они пытаются приписать себе победу в ВМВ и помалкивают про войну с Японией?
        Монос
        1. Джедай Сегодня, 10:18
          Война с Японией это часть ВМВ. США считают что если они навешали люлей императорскому флоту и две ядрёных бомбы на Японию скинули, то они и решили исход ВМВ. Вот только хочу им напомнить кто ушатал в ноль Квантунскую армию, что и послужило толчком к подписанию Японией капитуляции и окончанию ВМВ. yes
          Джедай
    3. To be or not to be Сегодня, 10:02
      Американский "Горбачев" !
      Остается ему только пожелать успехов и лавров меченого.
      (*Не зря же Он рыжий !")
      To be or not to be
      1. rocket757 Сегодня, 10:14
        Меченый продал свою РОДИНУ.
        Трамп, по крайне мере, за свою страну, так что сравнение не катит.
        То, что он подгребает мировую историю под свою "избранную" державу ... эт нормально, переплюнул всех и вся, чего на него конгресс наезжает не пойму?
        rocket757
    4. pvv113 Сегодня, 10:53
      Только один вопрос: кто из них мирней? wink
      pvv113
  3. Варяг77 Сегодня, 09:54
    Самый неадекватный политик в мире. Даже комментировать нечего.
    Варяг77
    1. Hoc vince Сегодня, 11:09
      10 псаков=1трамп
      Hoc vince
  4. Кокос Сегодня, 09:56
    Мдааа... не мешки грузить.. wassat
    Кокос
  5. Mole Сегодня, 09:58
    Скажу по Станиславскому: "Не верю"
    !
    Mole
    1. Shahno Сегодня, 10:00
      Ну все же последнее то верно... При чем, по моему и сам мистер Коммунизм был не против встать на колени.
      Shahno
      1. КОСМОС Сегодня, 10:15
        Цитата: Shahno
        Ну все же последнее то верно... При чем, по моему и сам мистер Коммунизм был не против встать на колени.

        Один миллиард китайцев над вами смеються, а Председатель КПК одобрительно хлопает им в ладоши laughing и да, США уже ни первая экономика в мире и далеко не передовая crying wassat .
        КОСМОС
        1. Shahno Сегодня, 10:23
          Ну так да. Коммунизм коммунизму... Особенно убеждает капиталистическая модель экономики Китая.
          Так у нас и Великобритания есть. Там то вообще средневековье.
          В Китае скорее тоталитарный режим под соусом компартии.
          Shahno
      2. rotmistr60 Сегодня, 10:25
        То-то ваши родственники всегда готовы были предать своих и встать на колени лишь бы не тронули их.
        по моему и сам мистер Коммунизм был не против встать на колени
        Судя по всему вы уже второе поколение сдриснувших в те края. Вы (ваши родители) не сильно отличались в построении социализма предпочитая сначала организацию революции, захват руководящих постов, а в последствии банковскую систему, стоматологию, ювилирку и конечно выдачу под проценты. А дальше даже желания говорить на эту тему пропало.
        rotmistr60
        1. Shahno Сегодня, 10:31
          Уважаемый, не нужно все проблемы страны, весьма многонациональной привязывать к определенной национальности. Я то как раз предков своих не забыл...
          Shahno
          1. rotmistr60 Сегодня, 10:45
            Я то как раз предков своих не забыл...
            А коли не забыли, так не стоит разглагольствовать про коммунизм. И кто встал на колени. Дедушка Маркс, Троцкий, Рыков и многие др. просто не поймут вас, а значит не примут после того как...
            rotmistr60
            1. Shahno Сегодня, 10:49
              Вы может быть не заметили, я написал мистер Коммунизм. Но ничего про идеологию, тем более про ее отцов.
              Shahno
        2. sabakina Сегодня, 10:49
          Геннадий, hi где то я читал, что выдача под проценты- это грех.
          sabakina
          1. rotmistr60 Сегодня, 10:57
            Вячеслав, вы правильно читали. Еще со средних веков ( и даже раньше) считалось грехом. Поэтому когда начинались так "любимые" евреями погромы, первоначально, в те старые времена, они начинались под лозунгом даже не хочу приводить каким (забанят).
            rotmistr60
  6. starogil Сегодня, 09:59
    Нда-а-а, а наш Гарант находит о чём говорить с этим идиотом по полтора часа, пусть и по телефону...
    starogil
    1. sabakina Сегодня, 10:51
      starogil, а Вы уверены, что с ним говорил Вован, который заказывал разговор?
      sabakina
  7. mikh-korsakov Сегодня, 09:59
    Письмо дедушке. Дедушка Дональд, прочитал я какой ты могучий волшебник. Сделай так, чтобы столицу РФ перенесли из Москвы в мой любимый Сестрорецк. А если серьезно - барон Мюнхгаузен отдыхает.
    mikh-korsakov
    1. sabakina Сегодня, 10:57
      Не стоит гнать на барона Мюнхгаузена! Тем более, по некоторым данным, он был русским. Он всегда говорил правду!
      sabakina
  8. BillGejtz Сегодня, 10:07
    а мамонтам ледниковый период тоже они устроили ?
    BillGejtz
  9. gorez.69 Сегодня, 10:09
    это уже диагноз
    gorez.69
  10. Silver Fox_2 Сегодня, 10:10
    Гитлер - щенок в сравнении с покорителями Америки )
    Silver Fox_2
  11. Masya Masya Сегодня, 10:11
    Трамп посчитал себя самым продуктивным президентом в истории США.

    Да бросьте вы, какая честь?
    Какие светские манеры?
    В наш век дурацкий только есть:
    Зло, кровожадность, зависть, спесь
    И самомнение сверх меры!
    Masya Masya
    1. pvv113 Сегодня, 11:03
      Доброго дня, Марина! love Прекрасная цитата!
      pvv113
      1. Masya Masya Сегодня, 11:59
        Владимир, приветик! love
        Masya Masya
        1. pvv113 Сегодня, 12:18
          Спасибо, взаимно! Жаль, выходные пролетают незаметно
          pvv113
  12. rotmistr60 Сегодня, 10:16
    США выиграли две мировые войны и поставили коммунизм на колени
    Ну и с кем после этого можно о чем-то договариваться? Это конченная нация, а о политиках даже не может быть и речи - полный дурдом с манией величия.
    rotmistr60
    1. To be or not to be Сегодня, 11:31
      Почему конченная !?
      Президент США Дональд Трамп чистосердечно признался (или подтвердил очередной раз),что первая .вторая мировые войны и развал мировой системы социализма и СССР были организованы правящими элитами мира и Америки для решения кризиса прежде всего в свой экономике.Что и было сделано за счет всего мира
      Смотрите графики.
      1.Золотовалютный запас России(СССР) -до мировых войн рос .а после войн резко падал при этом не смотря на ПОЛИТИЧЕСКУЮ систему и правящую ИДЕОЛОГИЮ
      Во время Второй мировой войны американские запасы золота достигли своего максимума — 20 205 тонн (более 500 железнодорожных вагонов)
      2.Соотношение ВВП Роисии (Союза.РФ) к ВВП США
      3.Соотношение госдолга к ВВП США как наживались сильные мира в том числе за счет государства самих США
      Соотношение госдолга США с ВВП достигло максимума в 1946 году, что стало следствием массивных военных расходов в период Второй мировой войны. Тогда данный показатель составил 121,2 % ВВП.
      Трамп выбрал этот же путь подъема экономики США -всех поставить на бабки!
      To be or not to be
  13. Altona Сегодня, 10:20
    Вот так встанешь утром, почитаешь новости, столько нового узнаешь. Рыжий клоун возомнил американцев такими великими, но правда маленький Ын и его гордый народ США почему-то не по зубам.
    Altona
    1. sabakina Сегодня, 11:09
      Евгений, суббота началась с плохой новости. Ушёл из жизни наш Мюллер.
      sabakina
  14. varakin_54 Сегодня, 10:21
    На сколько я помню США выиграла только одну войну, Гражданскую. В остальных были биты.
    varakin_54
  15. Altona Сегодня, 10:22
    Цитата: Shahno
    Ну все же последнее то верно... При чем, по моему и сам мистер Коммунизм был не против встать на колени.

    -----------------------------------
    В смысле? Каким образом? Если кучка предателей сдала страну,то не надо наговаривать на всю систему. Китай же далеко не на коленях.
    P.S. Не надо из своего убогого кибуца делать столь далеко идущие выводы.
    Altona
  16. anjey Сегодня, 10:22
    а действительно сша старый подстрекатель и разжигатель мировых войн,начинает и воюет чужими руками и в финале примазывается к победителю ,не важно какой стороны....,делая свой кровавый гешефт, в наше время усиленно Европу сталкивает с Россией лбами,понимая что их экономическое сотрудничество крах экономики и мировой экспансии сша...
    anjey
  17. svp67 Сегодня, 10:23
    Трамп: США выиграли две мировые войны и поставили коммунизм на колени
    Ага,индейцев сгнобили и вот только из Вьетнама сбежали....ну эта, такая мелочь...
    Трамп посчитал себя самым продуктивным президентом в истории США. По его словам, за пять с небольшим месяцев нахождения у руля страны ему удалось сделать больше, чем любому другому американскому лидеру
    А еще он крестиком вышивать умеет, что не делал не один другой Президент США.
    svp67
  18. Шукшин Сегодня, 10:25
    США и Англия развязали две мировые войны и пытаются развязать третью.
    Шукшин
  19. Altona Сегодня, 10:25
    Цитата: Кент0001
    Нужно уже давно понять, что президент США- это просто говорящая голова, мысли в которую вкладывают другие люди

    -------------------------------------------------
    Так мы прекрасно знаем этих людей.Это Хиллари Клинтон и Джон Маккейн. Что они говорят, то и делается. А китайский болванчик, то бишь президент США это претворяет в жизнь.
    Altona
  20. Altona Сегодня, 10:30
    Цитата: Galaxy
    Трам подписал новые санкции против России, ответ я думаю будет как всегда "асимметричный"...

    ------------------------------------
    Хватит сеять ненависть по отношению к США, пора переходить к насилию! laughing laughing laughing
    Altona
    1. rotmistr60 Сегодня, 11:37
      пора переходить к насилию

      Может действительно пора закопать "топор мира", который таковым не являлся и и прямо сказать, как в 60-е - кто есть кто!
      rotmistr60
  21. Sergey53 Сегодня, 10:33
    США ЕДИНСТВЕННАЯ нация, практически полностью, уничтожившая коренное население Северной Америки. А её остатки загнавшая в РЕЗЕРВАЦИИ. А на Луну во сне летал ваш Голливуд.И в двух Мировых войнах вы не побеждали. Вы, как всегда, трусливо ожидали её окончания и когда уже был виден её окончание вы вступали в неё, и трубили что это вы ,вы, вы победили.Вы и в Сирии занимались только крышеванием бармалеев, что бы никто не посмел помешать им и их разрастания. Вы как всегда вели только разговоры о борьбе, сбрасывая бомбы в пустыню для отчётности. А так бы вы и это не делали. ВЫ стая гиен.
    Sergey53
  22. Ныробский Сегодня, 10:33
    Хм....В двух войнах они победили))) Вьетнам бы ещё вспомнил, где они имели возможность проявить себя, но не имели "союзников" к чьей победе смогли бы примазаться.
    Ныробский
  23. atakan Сегодня, 10:36
    если буквально и иносказательно , то Трампампам сказал правду.
    Куча подлогов , провокаций , предательств и , оба на. США победитель всего и вся.
    atakan
  24. da Vinci Сегодня, 10:40
    А мне интересна реакция (как официальных лиц, та и историков + простых людей) на это заявление по поводу 1-й и 2-й МВ со стороны Великобритании и Франции: подлизнут и утрутся tongue , или возрязят request ?
    da Vinci
  25. PENZYAC Сегодня, 10:44
    Цитата: Shahno
    Ну все же последнее то верно... При чем, по моему и сам мистер Коммунизм был не против встать на колени.

    Вы (и Трамп) путаете (по недомыслию или намерено?) конкретных продажных (и недалёких) руководителей (личностей и созданную ими государственную управленческую систему) с идеологией.
    Капитализм в силу непреодолимых внутренних противоречий, как бы он не сопротивлялся обречён, в конце концов он сожрёт сам себя. Будущее человечества, если оно хочет жить и развиваться, за коммунизмом, а конкретное государственное устройство - вопрос вторичный!...
    PENZYAC
    1. Голован Джек Сегодня, 11:00
      Ужас-ужас-ужас belay

      Цитата: PENZYAC
      Капитализм в силу непреодолимых внутренних противоречий, как бы он не сопротивлялся обречён, в конце концов он сожрёт сам себя

      Вот уже 50 лет, как я это слышу. И противоречия помню, в школе учил.
      Ну, и где он, вожделенный крах капитализма?
      Даже Китай (типа социалистиеский), как-то все меньше на таковой похож становится.
      ИМХО, из жизненного опыта, если хотите:
      1. Государство, основанное лишь на идеологии - нежизнеспособно.
      2. Потому что нельзя людей постоянно кормить "завтраками" типа "мы идем к коммунизму семимильными шагами... а вот скотина - отстает" (кто помнит, тот понял). Люди, они такие - они сегодня жить хотят, а не в далеком светлом будущем.
      9. Основной принцип коммунизма - "от каждого по способностям, каждому по потребностям" также нежизнеспособен... ну, если исключить вариант поголовной (!!!) лоботомии населения с целью именно снижения потребностей.

      Хотя идея, да, симпатичная... как хорошо нарисованная лубочная картинка.
      Но не более.
      У кого есть, что возразить по делу       - вперед, на мины wink
      Голован Джек
      1. КОСМОС Сегодня, 11:25
        Цитата: Голован Джек
        Ужас-ужас-ужас
        Цитата: PENZYAC
        Капитализм в силу непреодолимых внутренних противоречий, как бы он не сопротивлялся обречён, в конце концов он сожрёт сам себя
        Вот уже 50 лет, как я это слышу

        А комнатная муха живет 30 дней и тоже во многое не верит...
        Цитата: Голован Джек
        Ну, и где он, вожделенный крах капитализма?........

        Вы написали ерунду, не более...
        КОСМОС
        1. Голован Джек Сегодня, 11:49
          Цитата: КОСМОС
          Вы написали ерунду, не более...

          А кто-то тут не умеет читать...
          Цитата: Голован Джек
          У кого есть, что возразить по делу - вперед, на мины

          Вам по делу возразить не позволит уровень Вашего же интеллекта.
          Ваши "публикации" я просмотрел, много апломба, мало мыслей... гру-у-уустно это...
          Комментарии к ним весьма доставили, особенно вот этот:
          Цитата: avg
          А называться он будет - самоездоползоход-ныреплаволёт, хотя и на тяни-толкая похож

          Так что... проходите мимо hi
          Голован Джек
    2. Sergey53 Сегодня, 11:19
      МЫ были чересчур наивными. Надоело противостояние, хотелось жить достойно, на равноправных условиях, здоровой конкуренции. Так воспитаны. Не замечаете что наш народ по инерции продолжает верить всяким завлекухам. В виде МММ, и т.д.? До сих пор! А запад нас кинул сразу же. МЫ верили на слово. А выяснилось им нельзя верить даже если есть письменный ДОГОВОР.
      Sergey53
  26. pvv113 Сегодня, 10:45
    США являются нацией, которая победила в двух мировых войнах и поставила коммунизм на колени

    А Колобок лису съел hi
    pvv113
  27. afrikanez Сегодня, 10:45
    Обращаясь к конгрессу сша, хочется сказать: дайте ему наконец орден "сутулого" за его заслуги, может тогда успокоится "недалёкий"! lol
    afrikanez
  28. nikvic46 Сегодня, 10:49
    Пусть потешится. Старый анекдот. Приходит к врачу пациент.Моему соседу как и мне 72 года.Он говорит, что каждую ночь
    исполняет супружеский долг.Врач подумал и посоветовал.Сосед так говорит,а что мешает вам тоже так говорить.
    Пусть Трамп говорит.Значит дела в США идут не так, как ему хотелось бы. В любой стране ,где идут сбои, всегда вспоминают
    победы предков. Хотя Трампу в этом смысле гордиться нечем.Если бы Советская Армия приостановила бы наступление,то
    я уверен американцам досталось бы на "орехи".
    nikvic46
    1. Sergey53 Сегодня, 11:41
      "Если бы Советская Армия приостановила наступление"-не точно. Верно:Если бы Советская Армия не начала наступление раньше планировавшегося срока, по просьбе англосаксов, так как немцы начали их задавливать в Арденах, то от Союзнеческого фронта ничего не осталось бы. Это ещё, на все времена, те вояки.
      Sergey53
  29. sa-ag Сегодня, 10:52
    Вопрос по большому счету не в том, что сказал Трамп, а в том как быстро с ним согласятся люди во власти
    sa-ag
  30. Челдон Сегодня, 11:04
    ПМВ уже 3 года шла,когда появились пин_достанцы,и,таки,да- они победили.Как тут не вспомнить слова Лаврова:" ДЕ_БЫЛЫ,бл."
    Челдон
  31. Васян1971 Сегодня, 11:15
    " Мы нация, которая вырыла Панамский канал, выиграла две мировые войны, отправила человека на Луну и поставила коммунизм на колени."
    Древнеукры море вырыли и чё? В обе Мировые войны примазались в конце к победителю. На Луну человека "высадил" Кубрик. Коммунизм не на коленях, а берцы перешнуровывает перед рывком.
    Васян1971
  32. Пивасик Сегодня, 11:15
    Да.... вштыривает его конкретно winked
    Пивасик
  33. тезей Сегодня, 11:16
    Конечно говорить можно что угодно и от этого история не изменится, но все таки будучи президентом великой страны нельзя быть невеждой и откровенно хамить. Хотя в США другие воззрения на этот счет. Вот такая забавная страна Америка и в Сирии они выиграли войну, и в Афганистане победили, и во Вьетнаме конечно коммунизм сокрушили. А ведь верят.
    тезей
  34. Каракут Сегодня, 11:19
    США и Израиль, любят хвастаться преждевременно ..Аллах им судья!
    Русские их могут только осадить.
    Каракут
  35. citizen242 Сегодня, 11:20
    Как ни крути, но по факту так.
    Хитрожопые с...ы дети.
    citizen242
  36. Старый военрук Сегодня, 11:27
    Восторг! Канешна, кто бы сомневался, они самые-самые из самых лучших. Правда, второе место по подлости после ихой мамы Наглии. Да и в космос приходится у русских билеты покупать и двигатели тоже. Но это пустяки. Я вот в психиатрии не разбираюсь совершенно. Мания величия хоть как-нибудь лечится?
    Старый военрук
  37. NordUral Сегодня, 11:28
    Клоуны меняются, самоуверенная придурь вечна.
    NordUral
  38. vladimirvn Сегодня, 11:33
    В одной из лап нашего орла хорошо бы смотрелся пучок перьев из хвоста американского.
    vladimirvn
  39. Ретвизан 8 Сегодня, 11:40
    Ой, куда нам сирым деваться, надо сразу сдаваться пока не поздно!
    Ретвизан 8
  40. zivXP Сегодня, 11:43
    Вот зря он (мистер президент) так сказал. Все больше дебильное нутро проявляется.
    zivXP
  41. victorrat Сегодня, 11:44
    Зачем наши хакеры помогли этому недоразвитому миллиардеру? Ах, как виновата Россия, что выбрала его, а не старуху Клинтон. Она уже и так загибалась)))) Что ещё успеет натворить этот тупой динозавр? Как прав наш президент вовремя сумевший создать БРИГС и ШОС, показавший, что Россия может защищать от бандитов. Жаль, что помощников у него, кроме Шойгу и Лаврова нет. Будто оскудела русская земля Коловратами, опустела от того, что таланты удрали в США во время перестройки.
    А мы, народ,потерпим, как всегда терпели, лишь бы был мир на Земле.
    victorrat
  42. bk316 Сегодня, 11:49
    США выиграли две мировые войны

    Да да да и в Сирии игил тоже штаты победили no
    bk316
  43. a.s.zzz888 Сегодня, 11:55
    ... мне сдаётся, этот клоун ещё такого наделает!!!... как в мерикатосии - ну то фиг с ними, так и в мире...печалька будет не детская... sad
    a.s.zzz888
  44. Signifer Сегодня, 12:09
    Так то он прав, как не крути. Они неплохо раскрутились на этих войнах. И базы их, где поставили, там и стоят, а мы ушли из европы и других территорий, бросив там материальные ценности. Победили, но не все удержали. И долго восстанавливались. Еще не и не закончили восстановление. Так что, в основном, он прав. А захочет еще 59 ракет пульнет - кто рискнет запретить?
    Signifer
  45. Million Сегодня, 12:18
    Коммунизм на колени поставили не Штаты,а Миша Горбачев и Боря Ельцин
    Million
  46. cariperpaint Сегодня, 12:18
    дедушку накрыло по моему))) ну ладно вторая мировая в первой то они каким боком?))))) ну и еще оказывается они китайцев на колени поставили) эпично))) жгите дальше)))
    cariperpaint
Картина дня