Трамп: США выиграли две мировые войны и поставили коммунизм на колени
Американский президент Дональд Трамп, выступая перед сторонниками во Флориде, заявил, что США являются нацией, которая победила в двух мировых войнах и поставила коммунизм на колени, передает телеканал Fox Business.
Трамп также в очередной раз раскритиковал политику прошлого президента. По его мнению, в годы руководства Барака Обамы «Америка демонстрировала слабость и не заходила за "красные линии". Если бы мы зашли за черту, то Россия и Иран не пошли бы в Сирию». При этом он похвалил себя за 59 «прекрасных ракет», которые были выпущены по Сирии 7 апреля в ответ на предполагаемое применение сирийскими властями химоружия.
13 июля Трамп посчитал себя самым продуктивным президентом в истории США. По его словам, за пять с небольшим месяцев нахождения у руля страны ему удалось сделать больше, чем любому другому американскому лидеру, передает РИА Новости
Мы нация, которая вырыла Панамский канал, выиграла две мировые войны, отправила человека на Луну и поставила коммунизм на колени— приводит телеканал слова Трампа.
Трамп также в очередной раз раскритиковал политику прошлого президента. По его мнению, в годы руководства Барака Обамы «Америка демонстрировала слабость и не заходила за "красные линии". Если бы мы зашли за черту, то Россия и Иран не пошли бы в Сирию». При этом он похвалил себя за 59 «прекрасных ракет», которые были выпущены по Сирии 7 апреля в ответ на предполагаемое применение сирийскими властями химоружия.
13 июля Трамп посчитал себя самым продуктивным президентом в истории США. По его словам, за пять с небольшим месяцев нахождения у руля страны ему удалось сделать больше, чем любому другому американскому лидеру, передает РИА Новости
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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