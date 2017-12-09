Военная обстановка в Сирии: Боевики отражают удар Армии Асада

Основные боевые действия разворачиваются в сирийской провинции Идлиб, куда в ближайшее время будут переброшены подкрепления из восточной части страны. А пока на некоторых направлениях сирийской армии не удается прорвать оборону группировок террористов, которые заключили альянс между собой для более эффективного противостояния правительственным силам.











