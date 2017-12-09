12:28 09 декабря

Военная обстановка в Сирии: Боевики отражают удар Армии Асада

Основные боевые действия разворачиваются в сирийской провинции Идлиб, куда в ближайшее время будут переброшены подкрепления из восточной части страны. А пока на некоторых направлениях сирийской армии не удается прорвать оборону группировок террористов, которые заключили альянс между собой для более эффективного противостояния правительственным силам.




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Комментарии 2

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  1. Мар.Тира Сегодня, 11:22
    Там кажется французы хотели в победе по участвовать.Вот им предоставляется возможность.Или лягушатники только квакать умеют?
    Мар.Тира
    1. svp67 Сегодня, 11:43
      Цитата: Мар.Тира
      Там кажется французы хотели в победе по участвовать.

      Да вот беда в том, что тут Франция на стороне противников Асада...
      svp67
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