12:18 09 декабря

Новейший МиГ-29СМТ показывает мастер-класс в небе Сирии

В сентябре текущего года несколько легких истребителей МиГ-29СМТ прибыли в Сирию, и с тех регулярно участвуют в операциях против террористов. Как стало известно буквально на днях, главной задачей этого самолета станет испытание новых и перспективных систем вооружения в боевой обстановке. Наработки будут учтены при создании средств авиационного поражения, а также при модернизации МиГ-35.




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Комментарии 3

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  1. shura7782 Сегодня, 11:31
    Красиво конечно. Хотелось посмотреть на мастер-класс. Не понял в чём он заключался. К сожалению, ничего нового не узнал. Обычная работа над самолётом.
    shura7782
    1. svp67 Сегодня, 11:41
      Цитата: shura7782
      Хотелось посмотреть на мастер-класс.

      Вот вот...мастер-класс, для этого самолета - выигранные воздушные бои. Кто либо напомнит, а сколько сбитых на счету МиГ-29 СМТ?
      svp67
      1. shura7782 Сегодня, 11:51
        Тут больше про ИБашный вариант говорилось. Видимо, о том какой он истребитель понятно по умолчанию. В пять раз лучше. good Хотя счёт еще не открыт.
        В общем, наворотили в ролике.
        shura7782
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