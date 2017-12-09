Новейший МиГ-29СМТ показывает мастер-класс в небе Сирии

В сентябре текущего года несколько легких истребителей МиГ-29СМТ прибыли в Сирию, и с тех регулярно участвуют в операциях против террористов. Как стало известно буквально на днях, главной задачей этого самолета станет испытание новых и перспективных систем вооружения в боевой обстановке. Наработки будут учтены при создании средств авиационного поражения, а также при модернизации МиГ-35.











