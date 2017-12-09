Китай пригрозил США использовать всю военную мощь для защиты КНДР

На фоне крупнейших учений США и Южной Кореи в акваториях Желтого и Китайского море, ВВС Поднебесной начали свои маневры. Таким образом китайцы послали Вашингтону и Сеулу четкий сигнал, что не допустят вторжения этих сил в КНДР. Однако в самой Северной Корее, похоже, готовятся к худшему варианту развития событий.











