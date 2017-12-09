12:24 09 декабря

Китай пригрозил США использовать всю военную мощь для защиты КНДР

На фоне крупнейших учений США и Южной Кореи в акваториях Желтого и Китайского море, ВВС Поднебесной начали свои маневры. Таким образом китайцы послали Вашингтону и Сеулу четкий сигнал, что не допустят вторжения этих сил в КНДР. Однако в самой Северной Корее, похоже, готовятся к худшему варианту развития событий.




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Комментарии 3

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  1. svp67 Сегодня, 11:05
    Китай пригрозил США использовать всю военную мощь для защиты КНДР
    Если это правда, то все...маски сброшены. А готовы ли США теперь к войне с КНДР и Китаем?
    svp67
  2. фигвам Сегодня, 11:06
    Начинается...
    фигвам
  3. solzh Сегодня, 11:50
    Таким образом Китай закончил не начавшуюся войну на корейском полуострове.
    solzh
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