Двойная победа: поражение ИГИЛ и провал США в Сирии

Настал тот день, когда «Исламское государство» прекратило свое существование в Сирии. Конец этой террористической организации оказался жалким и трагичным. Некогда могущественная и беспощадная группировка, контролировавшая большую часть Сирии, лишилась власти во всех крупных и мелких населенных пунктах.О полном уничтожении боевиков-джихадистов накануне заявили в российском оборонном ведомстве. Сирийцы уже отмечают разгром «черных» фееричными концертами и народными шествиями по улицам Латакии, выкрикивая слова благодарности всем россиянам.Само по себе это событие представляет огромное значение для всей Сирии, в отличие от западных государств и суннитских монархий, где борьба с ИГИЛ рассматривалась только в качестве очередного повода для пиара. К тому же за чужой счет.В активе международной коалиции остается лишь сомнительная победа по освобождению негласной столицы ИГ Ракки, добытой преимущественно при помощи курдских формирований. Надо полагать, по этой причине мы стали свидетелями многочисленных публичных выпадов военно-политической элиты Запада относительно неэффективности российских ВКС, обеспечивающих воздушной поддержкой правительственную армию.В попытках хоть как-то реабилитироваться в глазах союзников и мировой общественности, на Западе активизировалась мощная информационная кампания, восхваляющая подвиги американских военных на сирийском театре военных действий. Разумеется, увлекшись собственным пиаром, за океаном в упор не замечали ни военных достижений регулярных подразделений Асада, освободивших большую часть своей страны, ни всесторонней поддержки, оказываемой союзниками Дамаска.В тоже время американское издание «The American conservative» признало поражение Соединенных Штатов не только в военном плане, но и на дипломатическом уровне.По мнению авторов публикации, провал Белого дома заключается в приверженности прошлого внешнеполитического курса. Трамп, несмотря на обещания пересмотреть политику своего предшественника пошел по проторенной дорожке, предполагающей силовое давление на Дамаск. После того, как два года назад вооруженные силы России вмешались в сирийский кризис, военная стратегия Запада потерпела крах. Но от преследуемой в Вашингтоне цели не отказались. В надежде добиться превосходства над сирийским правительством были задействованы дипломатические рычаги. США стали активно продвигать находившийся до того в зачаточном состоянии мирный процесс в Женеве.Однако женевская схема под эгидой ООН и посредничестве США оказалась такой же неэффективной, как военный подход международной коалиции: сторонам так и не удалось добиться какого-либо соглашения.По большому счету, миротворческие инициативы США в Сирии зашли в тупик, так как сирийская оппозиция, не может представлять интересы всего народа этой страны: ее члены являются ставленниками Вашингтона и Эр-Рияда. Отсюда и презрение к миротворческому процессу пока у власти находится Асад.Сегодня победа сирийцев над Исламским государством говорит не только о способности противостоять серьезным внешним вызовам и внутренним угрозам, но является и мощным сигналом Белому дому, свидетельствующим о доверии к действующему президенту. Поверить в это Вашингтон или не может, или, что более вероятно, не хочет.В тоже время местное население в состоянии возродить мирную жизнь собственными силами, без участия США или деструктивной проамериканской оппозиции. Пока данный сценарий апробирован лишь на востоке провинции Дейр-эз-Зор, где коренным жителям оказывается консолидированная помощь: представителями Дамаска и местными властями – отделениями Комитета по управлению восточными территориями.Только в декабре запланировано с десяток гуманитарных акций в населенных пунктах Хатла, Дибан, Сальхиях и других. Аналогичное внимание будет предоставлено российским ЦПВС жителям на западном берегу Евфрата.