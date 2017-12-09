16:16 09 декабря

СМИ: США введут санкции против России за "нарушение ДРСМД"

Американский президент Дональд Трамп одобрил ограничительные меры в отношении России за "нарушения" Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщило издание Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

Издание отмечает, что министерство торговли намерено ввести санкции против российских компаний, разрабатывающих новые ракетные технологии. Как заявил представитель администрации, цель введения санкций — "изменить экономические планы" российского правительства.

СМИ: США введут санкции против России за "нарушение ДРСМД"



Ранее Госдеп обвинил Россию в том, что она якобы нарушает договор и отказывается это обсуждать.

В ответ на приписываемое России нарушение договора Пентагон приступит к разработке новой крылатой ракеты. По данным источника Politico - неназванного представителя администрации высокого ранга, - США тем не менее по-прежнему заинтересованы в выполнении своих обязательств в рамках ДРСМД, а научно-исследовательская работа по означенному направлению якобы не будет формальным нарушением соглашения.

Мы не должны переходить никакие границы
- приводит издание слова источника. Газета при этом обратила внимание на то, что средства на эти разработки заложены в проект оборонного бюджета США на следующий год, который уже согласовали обе палаты Конгресса.

Накануне глава Пентагона Джеймс Мэттис призвал страны НАТО заставить Россию соблюдать Договор о РСМД, даже если для этого придется применить санкции.

Москва, в свою очередь, выразила готовность соблюдать ДРСМД ровно до тех пор, пока их соблюдают США. При этом с СФ пообещали применить «мощное оружие» в случае выхода Вашингтона из договора РСМД.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 78

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  1. Wedmak Сегодня, 12:26
    Да здравствует усиление санкций НАВСЕГДА! Интересно, сколько серий будет у сериала "Россия виновата..."?
    Wedmak
    1. PN Сегодня, 12:27
      Это на не один десяток лет затянется.
      PN
      1. Сергей-svs Сегодня, 12:40
        ...министерство торговли намерено ввести санкции против российских компаний, разрабатывающих новые ракетные технологии. Как заявил представитель администрации, цель введения санкций — "изменить экономические планы" российского правительства...

        А почему бы, уж заодно не наложить санкции и на "русских хакеров и чукотских водолазов" - за изнасилование попугая в Нью-йоркском зоопарке, причем в особо извращенной форме! fool
        drinks laughing laughing laughing
        Сергей-svs
        1. Wedmak Сегодня, 12:43
          Эта партия травы еще на таможне.
          Wedmak
          1. Чёрный Сегодня, 13:29
            Укреплять свою оборону и совершенствовать свои вооруженные силы и флот.Причем целенаправленно ,продуманно до мелочей и спокойно.Остальное неважно.
            Чёрный
            1. хрыч Сегодня, 14:32
              Цитата: Чёрный
              Укреплять свою оборону ...Остальное неважно.

              Во-первых уже засекретили сделки с предприятиями, подпавшими под санкции, во-вторых поезд ушел с первым Бореем, а фактически еще Обам заявил о разорванной экономике, но ожидание не совпало с реальностью

              хрыч
        2. LSA57 Сегодня, 12:44
          Цитата: Сергей-svs
          А почему бы, уж заодно не наложить санкции и на "русских хакеров и чукотских водолазов" - за изнасилование попугая в Нью-йоркском зоопарке, причем в особо извращенной форме!

          а ещё за захват Лимпопо
          LSA57
        3. КОСМОС Сегодня, 13:46
          Цитата: Сергей-svs
          А почему бы, уж заодно

          Кстати, две имеющие ядерное оружие страны, неподписали договор о запрете ядерных испытаний, Северная Корея и сша. Может России тоже пришла пора выйти из этого договора и еще разок "Кузькину мать" всему миру продемонстрировать? Обычно после этого все ежики становяться мягкими и пушистыми.
          КОСМОС
        4. svp67 Сегодня, 13:55
          Цитата: Сергей-svs
          за изнасилование попугая в Нью-йоркском зоопарке, причем в особо извращенной форме!

          Ну за это, будут ТАКИЕ САНКЦИИ, что мало не покажется... Тут ВСЮ страну в санкционные списки внесут, ПОИМЕННО.
          svp67
      2. volodya Сегодня, 12:44
        Цитата: PN
        Это на не один десяток лет затянется.

        Да пошли они.........
        volodya
        1. хрыч Сегодня, 15:02
          Цитата: volodya
          Да пошли они.........

          Кстати Трамп отказался "защищать от России" страны НАТО, которые "не платят"
          http://3mv.ru/101494-tramp-otkazalsya-zaschischat
          -ot-rossii-strany-nato-kotorye-ne-platyat.html
          Ничего личного, только бизнес laughing
          хрыч
    2. vovanpain Сегодня, 12:30
      Цитата: Wedmak
      Интересно, сколько серий будет у сериала "Россия виновата..."?

      Эта Санта Барбара бесконечна yes Скоро будут санкции за то что мы дышим воздухом,а так же за то что существуем. hi
      vovanpain
      1. Владимир16 Сегодня, 12:37
        При этом с СФ пообещали применить «мощное оружие» в случае выхода Вашингтона из договора РСМД.

        Прям таки применить? И где будут применять не уточните товарисЧь писатель-журналист?
        Владимир16
      2. Смог Сегодня, 12:37
        Цитата: vovanpain
        Эта Санта Барбара бесконечна

        Господи! Да СССР все время под санкциями ходил. То поправка жеки -веника, то зерновое эмбарго, то эмбарго на трубы большого диаметра., и те.де и те пе....
        Так что ничего нового. Кац как всегда предлагает сдаться.По другому они не умеют.
        При этом у самих рыльце в такооооом пушку. Но им то можно, они же "избранные"
        Смог
        1. штрафбат Сегодня, 12:41
          Уж лучше сто раз быть обоср...... амрикосами (в плане санкций), чем один раз ими обстрелянным.... hi
          штрафбат
          1. Джедай Сегодня, 12:47
            Доброго дня! love Все эти обвинения со стороны США служат одной цели: развязать самим себе руки и попытаться сократить отставание от России. А санкции в этой связи - вишенка на торте, не более.
            Джедай
            1. Идущий Сегодня, 12:57
              Добрый день Максим! hi , пусть санкционируют дальше , сколько их душе угодно.
              Идущий
              1. Джедай Сегодня, 12:59
                Виктор, приветствую! hi
                Цитата: Идущий
                пусть санкционируют дальше , сколько их душе угодно.

                Апогеем их санкционной политики станет введение санкций против самих себя. fool
                Джедай
                1. Идущий Сегодня, 13:01
                  Уже , уже многие их компании из за санкций против России , начинают подвывать.
                  Идущий
                  1. Джедай Сегодня, 13:11
                    И этот внутренний вой только усиливаться будет.
                    Джедай
                    1. Идущий Сегодня, 13:14
                      Поэтому он сейчас дает ВПК заработать , а энергетическим компаниям , пытается заменить потери , давя на Россию по Европейским проектам.
                      Идущий
                      1. Джедай Сегодня, 13:19
                        А некоторые несознательные европейцы кочевряжатся и не хотят отказываться от строительства "Северного потока-2" и закупок втридорога американского СПГ. Ну как можно так подставлять главнюков??? request crying
                        Джедай
                2. ДМБ84 Сегодня, 13:10
                  Цитата: Джедай
                  Виктор, приветствую! hi
                  Цитата: Идущий
                  пусть санкционируют дальше , сколько их душе угодно.

                  Апогеем их санкционной политики станет введение санкций против самих себя. fool

                  Апогеем их санкционной политики станет введение санкций против самих себя за существование Российской Федерации, как таковой.
                  ДМБ84
                  1. Джедай Сегодня, 13:12
                    Это да. Пусть высекут сами себя. lol
                    Джедай
            2. Идущий Сегодня, 13:23
              Цитата: Джедай
              А некоторые несознательные европейцы кочевряжатся и не хотят отказываться от строительства "Северного потока-2" и закупок втридорога американского СПГ. Ну как можно так подставлять главнюков??? request crying


              Чую ждет нас много интересного , в ближайшее время.
              Идущий
              1. Джедай Сегодня, 13:25
                С этими "исключительными" о слове "скука" можно забыть. yes
                Джедай
        2. МойВрач Сегодня, 12:48
          Цитата: Смог
          Господи! Да СССР все время под санкциями ходил. То поправка жеки -веника, то зерновое эмбарго, то эмбарго на трубы большого диаметра., и те.де и те пе....

          Во времена СССР у страны были союзники через которых и приобретались все нужное для промышленности. То же эмбарго наложенное на СССР не касалось Венгрии, Польши и т.д.это и был черный ход в СССР для иностранных производителей оборудования.
          МойВрач
      3. Pirogov Сегодня, 12:40
        Цитата: vovanpain
        а так же за то что существуем.

        Так за это война уже тысячелетие идёт.
        Pirogov
      4. LSA57 Сегодня, 12:45
        Цитата: vovanpain
        а так же за то что существуем.

        а за это и вводят
        LSA57
      5. Korolev Сегодня, 14:38
        Цитата: vovanpain
        Скоро будут санкции за то что мы дышим воздухом

        за воздух скорее будет введен налог для собственных граждан
        Korolev
    3. LSA57 Сегодня, 12:32
      Цитата: Wedmak
      Интересно, сколько серий будет у сериала "Россия виновата..."?

      да пока эта страна существует, санкции не исчезнут. вводить будут по поводу и без
      LSA57
      1. Владимир16 Сегодня, 12:39
        Санкции можно вводить лишь до тех пор, пока ты обладаешь чем-то превосходящим.
        Как только зависимость от штато--европы исчезает тут же санкции возымеют обратный эффект.
        Всё в наших руках!
        Владимир16
        1. Korolev Сегодня, 14:39
          Цитата: Владимир16
          Как только зависимость от штато--европы исчезает тут же санкции возымеют обратный эффект.

          все так и есть. Осталось всего лишь убрать эту зависимость. Но как это возможно при сырьевой импортоориентированной экономике?
          Korolev
    4. Монос Сегодня, 12:34
      Цитата: Wedmak
      Да здравствует усиление санкций НАВСЕГДА! Интересно, сколько серий будет у сериала "Россия виновата..."?

      Монос
    5. Chertt Сегодня, 12:35
      Цитата: Wedmak
      Да здравствует усиление санкций НАВСЕГДА!

      Ну что, Холодная война 2.0 Игроки на местах, Удачи нам
      Chertt
      1. Идущий Сегодня, 12:59
        Только без повторения ошибок СССР.
        Идущий
      2. Tusv Сегодня, 15:24
        Цитата: Chertt
        Ну что, Холодная война 2.0 Игроки на местах, Удачи нам

        Ну что ж начнем пожалуй.
        - Медведь, что ты такой грозный? Ты меня хочешь распять?
        - Раз шесть
        - Что ты имеешь ввиду?
        - Что имею то и введу, Давай, курица, санкции и чеши от сюда
        Tusv
    6. farik68 Сегодня, 12:44
      Ты помнишь такой сериал Санта Барбара...? Так вот я думаю приблизительно столько же серий если конечно раньше никто не даст им MЗДЫ...
      farik68
    7. частное лицо Сегодня, 13:12
      Это же очень удобно и америкосам и нашему руководству . Америкосы таким образом лишний раз доказывают своё якобы превосходство над Россией, ставя нас в один ряд со странами которые они уже поимели по полной. А нашему руководству удобно все свои недочёты списывать на санкции, и вешать макаронные изделия на органы слуха населения России.
      частное лицо
      1. Serg 122 Сегодня, 13:41
        Цитата...
        Ранее Госдеп обвинил Россию в том, что она якобы нарушает договор и отказывается это обсуждать.
        Газета при этом обратила внимание на то, что средства на эти разработки заложены в проект оборонного бюджета США на следующий год, который уже согласовали обе палаты Конгресса.

        Смысл в цирке тогда? Если всё уже готово? Ну и сказали бы честно: "Мы ложили и будем лОжить на все ваши ДРСМД и прочее и прочее и прочее...
        Serg 122
    8. geoan Сегодня, 13:30
      этот сериал вечный wassat
      geoan
    9. demo Сегодня, 13:43
      4 х "Рабыня Изаура"!
      demo
    10. Диванный Хенераль Сегодня, 15:02
      Ну что, теперь ждем надписи на стеклах машин "ТРАМП-"
      Диванный Хенераль
      1. Vorchun Сегодня, 16:09
        "ТРАМП - САНКЦЮК"
        Vorchun
    11. sa-ag Сегодня, 15:33
      Цитата: Wedmak
      Интересно, сколько серий будет у сериала "Россия виновата..."?

      Как заявил Тиллерсон что санкии будут вводиться до тех пор пока не будет решен вопрос с Крымом, в общем долго
      sa-ag
      1. Tusv Сегодня, 15:57
        Цитата: sa-ag
        Как заявил Тиллерсон что санкии будут вводиться до тех пор пока не будет решен вопрос с Крымом, в общем долго

        Не ну с Крымом все в порядке, вот Мост достроят, как говорила моя знакомая Крымчанка, тогда Совецка Власть окончательно придет.
        А как быть с проливом имени Иосифа Виссарионыча? Нам тоже санкции вводить?
        Tusv
  2. 210окв Сегодня, 12:27
    Санкции!?Шо,опять!?Это уже становится смешным..
    210окв
    1. Владыка Ситх Сегодня, 12:33
      Да пусть вводят санкции на все подряд, что они себя сдерживают то?! laughing
      Владыка Ситх
    2. LSA57 Сегодня, 12:33
      Цитата: 210окв
      Санкции!?Шо,опять!?

      снова lol
      LSA57
    3. Burbon Сегодня, 12:34
      Цитата: 210окв
      Санкции!?Шо,опять!?

      в феврале будут реальные санкции.....мало ни кому не покажется.....мелкими шагами они болты нам закручивают....уже давно пора в своей экономике порядок наводить....только надо сначала процентов 80 в правительстве поменять
      Burbon
      1. 210окв Сегодня, 13:17
        Здесь не правительство надо менять,а СИСТЕМУ...Которая была заложена в начале 90-х...А на это в Кремле ни в жись не пойдут.Либерализм-эта та священная корова,а доллар-это икона на которую они скопом молятся.Кремлевские целое десятилетие прощелкали когда реально можно было построить и наукоемкое производство и саму науку..Но нет...Накопление и еще раз накопление собственных карманов..
        Цитата: Burbon
        Цитата: 210окв
        Санкции!?Шо,опять!?

        в феврале будут реальные санкции.....мало ни кому не покажется.....мелкими шагами они болты нам закручивают....уже давно пора в своей экономике порядок наводить....только надо сначала процентов 80 в правительстве поменять
        210окв
      2. Диванный Хенераль Сегодня, 15:03
        в феврале будут реальные санкции.

        А что у нас на февраль намечается?
        Диванный Хенераль
    4. БАРХАН Сегодня, 14:49
      Цитата: 210окв
      Санкции!?Шо,опять!?Это уже становится смешным.

      А я хочу санкций на деньги и имущество всех кто вывез деньги из России.Хочу ,чтоб они отобрали все эти деньги .Вот будет хохот в стране.Пришло время определяться с кем ты...И расслоение населения у нас всё выражение...
      БАРХАН
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 12:28
    ... ну такими белыми нитками по чёрному шьют, просто диву даёшься... хотя уже, походу, ни каким выходкам мерикатосов не удивишься...
    a.s.zzz888
    1. krops777 Сегодня, 12:39
      ну такими белыми нитками по чёрному шьют, просто диву даёшься... хотя уже, походу, ни каким выходкам мерикатосов не удивишься...


      Скоро снег выпал в Фашингтоне это Россия виновата, солнце на востоке всходит то же Россия виновата. wassat
      krops777
  4. BARHAN Сегодня, 12:29
    Обвинив в разработке нас,приступить к разработке у себя.
    BARHAN
  5. Кокос Сегодня, 12:37
    Да матрасники будут вводить санкции по любому поводу..их задача убрать Россию из глобального доминирования США...но самое интересное в том США реально слабее России .(не экономически ..духовно).все что им остаецо только лаить...причем не как собаки(я люблю собак)..как лисы (они гавкают)..все что нам нужно ..верить... hi
    Кокос
  6. Masya Masya Сегодня, 12:41
    Если санкции ввели,
    значит все идет по плану.
    Не расслабляйтесь россияне!
    будут и новые тычки... wink
    Masya Masya
    1. Идущий Сегодня, 13:02
      Мы от этих санкций только крепчаем. hi
      Идущий
  7. Signifer Сегодня, 12:44
    Вроде уже все что можно ввели. Ан нет, еще добавили. Он скоро нам в туалет уже будет запрещать ходить? Это же загрязнение окружающей среды! Не демократично! Химическое оружие!))))))
    Наше правительство введет налоги на воздух, дождь, ветер... А америка санкции на это же, все веселее и веселее...)
    Signifer
  8. Симон Сегодня, 12:47
    США в своем глазу бревна не видят, а с нас требуют, чтоб не нарушали договор РСДМ. Плевали мы на ихние санкции! А вообще то нужно им прикрыть доставку ихних лунатиков на МКС и поставку двигателей РД-180! Пускай добираются, как хотят laughing
    Симон
  9. Ныробский Сегодня, 12:56
    Одной санкцией больше, одной меньше - плевать. Чем больше они усердствуют в попытках наказания России, тем сплочённее становится наше общество и тем меньше остаётся тех, кто верит в дружбу с Западом. Спокойно и методично будем развивать своё производство. У нас свой путь.
    Ныробский
  10. Молодой_Коммунист Сегодня, 12:57
    министерство торговли намерено ввести санкции против российских компаний, разрабатывающих новые ракетные технологии.

    Надо ввести зеркальные санкции против Илона Маска!
    Молодой_Коммунист
    1. sir_obs Сегодня, 13:13
      Предприятие Маска пока приносит только убытки. Оно и без санкций свернется.
      sir_obs
  11. Симон Сегодня, 12:59
    Цитата: vovanpain
    Цитата: Wedmak
    Интересно, сколько серий будет у сериала "Россия виновата..."?

    Эта Санта Барбара бесконечна yes Скоро будут санкции за то что мы дышим воздухом,а так же за то что существуем. hi

    Да штаты не понимают(видимо ума не хватает fool ), что они России только помогают. Они нам не поставляют, так мы строим производство и выпускаем продукцию, которую они нам отказали, а это рабочие места, экономика поднимается, растут налоговые отчисления, от сюда - укрепляются военные силы! tongue laughing
    Симон
  12. Комбитор Сегодня, 13:02
    ...............
    Комбитор
  13. Кент0001 Сегодня, 13:13
    Нам уже давно нечем отвечать. Мы начтолько слабы (или дали повод), что американцы нас и дальше будут гнобить. А Россия мз уст первых лиц даже не обвинила их в поддержке ИГИЛ. Боимся за бабки за бугром? Вергиье их в Россию. Или "партнеры" не велят?
    Кент0001
  14. Максим Максимыч Штирлиц Сегодня, 13:14
    Пора помочь корейцам превратить США в радиоактивные руины: https://youtu.be/vSrXtKrrX8Q
    Максим Максимыч Штирлиц
  15. Горный стрелок Сегодня, 13:19
    Ну, на войне как на войне... Пора бы им тоже что нибудь "прижать". Хотя на БВ, похоже, потихоньку "поджимаем"... Да и болевую точку амеров нащупали...
    Если они пары непонятных КНДР-овских ракет испугались до "потери лица", то как же они должны бояться нашего СЯО? Просто до истерики... wassat
    Горный стрелок
  16. victorrat Сегодня, 13:30
    Ура! А когда будут санкции против олигархов, которые вывели наши финансы на запад? Давно пора! И против НАСА, которое предало интересы США и ездит на российских двигателях! И против агента Кремля Клинтон. Она же специально устроила эту заваруху с Востоком, чтобы Турция перестала быть членом НАТО. Или это сделал Трамп? )))
    victorrat
  17. tchoni Сегодня, 13:35
    и после этого мы таки продолжим торговать нефть за доллары?
    tchoni
  18. кедр Сегодня, 13:45
    Свихнувшиеся Штаты Америки.


    Обама с Трампом явно разные сорта косячат...
    кедр
  19. тагил Сегодня, 14:02
    Ну и что нам тогда мешает выделить деньги на разработку крылатой ракеты? Ну так в целях заставить США тоже соблюдать договор.
    тагил
  20. assa67 Сегодня, 14:08
    нам гайки закручивают,а мы ответные ослабляем...свинятину с европы снова разрешили поставлять...своей не хватает?...втридорога африканскую чуму себе приобретаем снова...не по-наслышке знаю как воют фермеры-крупные сети мясо не берут,а перекупы копейки дают...а поддержка с/х колоссальная идет...что-то не срастается
    assa67
  21. ASG7 Сегодня, 14:12
    Глупцы - введя санкции, они развязывают руки России. Теперь Нам можно свободно производить весь спектр ракетного вооружения, все равно уже "наказаны".
    ASG7
  22. Berkut24 Сегодня, 14:19
    Да здравствует импортозамещение! Заместим Америку по всему миру!
    Berkut24
  23. MOSKVITYANIN Сегодня, 14:28
    Ну вот и угрожаемый период наступил, дальше только война......
    MOSKVITYANIN
  24. bmv04636 Сегодня, 15:46
    я как понимаю ы усилено толкают мир к отказу от зеленой бумажки. Скоро вот нефть можно будет продавать за юани.
    В ближайшее время Китай планирует запустить фьючерсы на сырую нефть в юанях, в то время как китайская валюта де-факто привязана к мировым ценам на золото, а не к доллару. Ряд экспертов назвали подобный шаг первым в своем роде в мировой практике. Об этом пишет влиятельное деловое издание Al Eqtisadiya.
    bmv04636
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