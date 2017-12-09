СМИ: США введут санкции против России за "нарушение ДРСМД"
Американский президент Дональд Трамп одобрил ограничительные меры в отношении России за "нарушения" Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщило издание Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.
Издание отмечает, что министерство торговли намерено ввести санкции против российских компаний, разрабатывающих новые ракетные технологии. Как заявил представитель администрации, цель введения санкций — "изменить экономические планы" российского правительства.
Ранее Госдеп обвинил Россию в том, что она якобы нарушает договор и отказывается это обсуждать.
В ответ на приписываемое России нарушение договора Пентагон приступит к разработке новой крылатой ракеты. По данным источника Politico - неназванного представителя администрации высокого ранга, - США тем не менее по-прежнему заинтересованы в выполнении своих обязательств в рамках ДРСМД, а научно-исследовательская работа по означенному направлению якобы не будет формальным нарушением соглашения.
Накануне глава Пентагона Джеймс Мэттис призвал страны НАТО заставить Россию соблюдать Договор о РСМД, даже если для этого придется применить санкции.
Москва, в свою очередь, выразила готовность соблюдать ДРСМД ровно до тех пор, пока их соблюдают США. При этом с СФ пообещали применить «мощное оружие» в случае выхода Вашингтона из договора РСМД.
Издание отмечает, что министерство торговли намерено ввести санкции против российских компаний, разрабатывающих новые ракетные технологии. Как заявил представитель администрации, цель введения санкций — "изменить экономические планы" российского правительства.
Ранее Госдеп обвинил Россию в том, что она якобы нарушает договор и отказывается это обсуждать.
В ответ на приписываемое России нарушение договора Пентагон приступит к разработке новой крылатой ракеты. По данным источника Politico - неназванного представителя администрации высокого ранга, - США тем не менее по-прежнему заинтересованы в выполнении своих обязательств в рамках ДРСМД, а научно-исследовательская работа по означенному направлению якобы не будет формальным нарушением соглашения.
Мы не должны переходить никакие границы- приводит издание слова источника. Газета при этом обратила внимание на то, что средства на эти разработки заложены в проект оборонного бюджета США на следующий год, который уже согласовали обе палаты Конгресса.
Накануне глава Пентагона Джеймс Мэттис призвал страны НАТО заставить Россию соблюдать Договор о РСМД, даже если для этого придется применить санкции.
Москва, в свою очередь, выразила готовность соблюдать ДРСМД ровно до тех пор, пока их соблюдают США. При этом с СФ пообещали применить «мощное оружие» в случае выхода Вашингтона из договора РСМД.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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