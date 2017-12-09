Звание Героя Российской Федерации за 25 лет получили 637 военнослужащих

Сегодня 9 декабря в России отмечается День Героев Отечества. В этот день чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы и кавалеров ордена Святого Георгия. Всего за 25 лет со дня учреждения звания Героя Российской Федерации высшую награду страны получили 637 военнослужащих. Из них 76 продолжают службу в ВС РФ. Среди них – не только участники боевых действий, но и военнослужащие, совершившие геройский подвиг в мирное время.Эта памятная дата установлена федеральным законом от 28 февраля 2007 года "О внесении изменения в статью 1.1 федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России". В этот день чествуют Героев Советского Союза и России, кавалеров орденов Славы и Святого Георгия. Дата приурочена к празднику Российской империи - Дню Георгиевских кавалеров, который отмечался с 1769 по 1917 года.16 апреля 1934 года постановлением ЦИК СССР введено звание Героя Советского Союза, оно присваивалось "за личные или коллективные заслуги перед государством, связанные с совершением геройского подвига". Герою Советского Союза вручалась медаль "Золотая Звезда". Это звание впервые было присвоено 20 апреля 1934 года семерым летчикам за спасение полярной экспедиции и экипажа ледокола "Челюскин". Всего звания были удостоены более 12 тыс. 770 человек, из них в годы Великой Отечественной войны - свыше 11 тыс. 600 человек, в 1991 году звание было упразднено вместе с наградной системой СССР.20 марта 1992 года Верховным Советом РФ было учреждено звание Героя Российской Федерации и знак отличия - медаль "Золотая звезда". Эта высшая награда страны присуждается "за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига". Первым Героем Российской Федерации (посмертно) стал начальник Липецкого центра боевой подготовки и переучивания летного состава генерал-майор авиации Суламбек Осканов, погибший при выполнении ночного полета. Ценой своей жизни он предотвратил падение самолета на поселок Хворостянку в Липецкой области.