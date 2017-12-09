16:14 09 декабря

Звание Героя Российской Федерации за 25 лет получили 637 военнослужащих

Сегодня 9 декабря в России отмечается День Героев Отечества. В этот день чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы и кавалеров ордена Святого Георгия. Всего за 25 лет со дня учреждения звания Героя Российской Федерации высшую награду страны получили 637 военнослужащих. Из них 76 продолжают службу в ВС РФ. Среди них – не только участники боевых действий, но и военнослужащие, совершившие геройский подвиг в мирное время.

Звание Героя Российской Федерации за 25 лет получили 637 военнослужащих


Эта памятная дата установлена федеральным законом от 28 февраля 2007 года "О внесении изменения в статью 1.1 федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России". В этот день чествуют Героев Советского Союза и России, кавалеров орденов Славы и Святого Георгия. Дата приурочена к празднику Российской империи - Дню Георгиевских кавалеров, который отмечался с 1769 по 1917 года.


16 апреля 1934 года постановлением ЦИК СССР введено звание Героя Советского Союза, оно присваивалось "за личные или коллективные заслуги перед государством, связанные с совершением геройского подвига". Герою Советского Союза вручалась медаль "Золотая Звезда". Это звание впервые было присвоено 20 апреля 1934 года семерым летчикам за спасение полярной экспедиции и экипажа ледокола "Челюскин". Всего звания были удостоены более 12 тыс. 770 человек, из них в годы Великой Отечественной войны - свыше 11 тыс. 600 человек, в 1991 году звание было упразднено вместе с наградной системой СССР.

20 марта 1992 года Верховным Советом РФ было учреждено звание Героя Российской Федерации и знак отличия - медаль "Золотая звезда". Эта высшая награда страны присуждается "за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига". Первым Героем Российской Федерации (посмертно) стал начальник Липецкого центра боевой подготовки и переучивания летного состава генерал-майор авиации Суламбек Осканов, погибший при выполнении ночного полета. Ценой своей жизни он предотвратил падение самолета на поселок Хворостянку в Липецкой области.

Использованы фотографии: ТАСС
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Комментарии 24

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  1. 210окв Сегодня, 13:45
    С Праздником Вас,наши Герои!Вы являетесь для нас образцом верности и самоотверженности во имя Родины и долга.Именно о Вас мы и наши дети,наши потомки должны помнить.А не о сиюминутном,проходящем...
    210окв
    1. Джедай Сегодня, 13:51
      Присоединяюсь к твоим поздравлениям и правильным словам, Дима! good soldier С Праздником!!! drinks
      Джедай
    2. Megatron Сегодня, 15:15


      Нынешняя рассейская власть, полностью обесценила эту награду. Когда попадаются по телику репортажи, высшие генералы минобра - там через одного "герои".

      То ли дело Звезда Героя Союза.
      Megatron
      1. ranger Сегодня, 15:43
        Цитата: Megatron
        То ли дело Звезда Героя Союза.

        К сожалению, не все так однозначно... Процесс девальвации боевых наград начался после того как сразу после ВОВ ими стали награждать за выслугу.. 15 лет лет - орден Красной Звезды, 20 - Красное Знамя, 25 - орден Ленина...Мой отец, участник ВОВ, свой третий орден Красной Звезды получил после войны и отношение к нему было соответствующим...
        Позднее дошла очередь и до ГСС. Звание Героя стали присваивать начальникам с большими звездами на погонах к их юбилейным датам...Некоторые после войны становились дважды героями...В силу своего возраста я помню. этот "звездопад".
        Чем больше все меняется, тем больше все остается по старому - и положение с госнаградами не исключение - высокие награды по-прежнему далеко не всегда получают, те кто их заслуживает.....
        В этом плане есть и кое-какой личный опыт после двух спецкомандировок...
        ranger
  2. assa67 Сегодня, 13:51
    честь и слава героям,и погибшим и живым.....
    assa67
  3. solzh Сегодня, 13:52
    Всех, кто удостоен звания Героев Советского Союза и России, кавалеров орденов Славы с праздником.
    А кто-нибудь знает, сколько на сегодняшний день осталось людей кавалеров ордена Славы?
    solzh
    1. Hammerlock Сегодня, 14:59
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_полных_кавал
      еров_ордена_Славы
      Hammerlock
      1. solzh Сегодня, 16:09
        Спасибо. Забыл о википедии.
        solzh
  4. Million Сегодня, 14:17
    Странно,что всенародно избранный еще не герой России...А Кадыров-герой
    Million
    1. 210окв Сегодня, 14:31
      Ну,так и Император Николай генералом не был..Всего полковником..Так что есть и нашему к чему стремиться..Ладно,не будем о грустном..У ЛЮДЕЙ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ сегодня Праздник!
      Цитата: Million
      Странно,что всенародно избранный еще не герой России...А Кадыров-герой
      210окв
      1. user Сегодня, 14:38
        Ну,так и Император Николай генералом не был..Всего полковником..Так что есть и нашему к чему стремиться..


        Наверно нужно любить Россию также как помянутый Вами выше полковник . . . . ?
        user
        1. 210окв Сегодня, 14:52
          Я не знаю насколько он любил свою Отчизну,за которую он кстати и нес ответственность.Но он плохо кончил,как и Империя за которую он нес персональную ответственность..Если не перед людьми,так хоть перед Богом..И я делаю параллели с сегодняшней ситуацией в стране,которая очень похоже..И если наш,горячо любимый рукамиводитель будет вести так же безответственно вести внутреннюю политику,а зачастую и внешнюю..То,я очень сожалею..
          Цитата: user
          Ну,так и Император Николай генералом не был..Всего полковником..Так что есть и нашему к чему стремиться..


          Наверно нужно любить Россию также как помянутый Вами выше полковник . . . . ?
          210окв
          1. игорка357 Сегодня, 15:07
            Найдутся ведь такие мр...зи,статья про праздник героев,а они все переводят в "путингеть"...мерзко!Ничтожно мелко,тролятины обыкновенные,белоленточные пятоколонники,маршемиллионники!
            игорка357
            1. Million Сегодня, 15:24
              У Вас,любезный,каша в голове.Поинтересуйтесь,кто за последние 25 лет звание Героя получил,за что, и жив ли он.А потом уже выводы делайте,если хватит мыслительных способностей.
              В этот праздник плакать надо,а не веселиться
              Million
            2. Megatron Сегодня, 15:36
              Понятно, все кто в экстазе не сомкнул ряды, вокруг солнцеликого - предатели, изменникики, пятая колонна, куплены госдепом....продолжать можно долго.
              Megatron
  5. слава1974 Сегодня, 14:21
    По состоянию на апрель 2016 года, перед образованием Росгвардии, во внутренних войсках было 108 героев Российской Федерации.
    слава1974
  6. Masya Masya Сегодня, 14:25
    Честь и хвала всем живущим героям!
    В наших сердцах будут павшие с нами!
    Masya Masya
  7. ul_vitalii Сегодня, 14:34
    Знать бы всех Героев поименно и знать бы за что награждены, но по многим информация закрыта и не каждый может носить награду открыто.Вечная память ушедшим, здоровья и благополучия живущим.
    ul_vitalii
  8. Нонна Сегодня, 15:38
    Героям России живым и ушедшим
    Я строки свои посвящу,
    И подвигам вашим бессмертие вечно
    Пред вами всегда мы в долгу!

    Из древле в России,рождались герои,
    Во славу Отчизны на подвиг идя
    Не мало имен помнит книга истории,
    То гордость России, ее сыновья!

    Вы шведа монгола мечом ублажали,
    Гоня его прочь от просторов Руси,
    Приказы Петра, на морях исполняли,
    Топили и жгли англичан корабли!

    Француза штыком вы разили умело,
    Владеть им Москвой не дано,
    Запомнит на долго история мира,
    Героев сражения, Бородино!

    О мужестве вашем, написано много,
    Будь то Перемышль, Гражданской войны,,
    Фашистские танки под Курском горели,
    И в логово зверя ворвалися вы!

    В голодные годы военной разрухи,
    Кормила страну целина,
    То вы покорили, казахские степи,
    Плеяда героев труда!

    Вы к звездам летали, в космической дали,
    Вы первыми были всегда,
    В Афгане не нужный нам долг выполняли
    Будь проклята эта война!

    В истории Новой России,
    Героев не меньше, имен,
    Российские женщины, их народили,
    У подвига нету имен!
    Нонна
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