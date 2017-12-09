Премьер-министр Ирака заявил о полной победе над ИГ*

Наши вооруженные силы установили полный контроль над иракско-сирийской границей и с этим мы заявляем об окончании войны против ИГ*

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил о победном завершении войны против группировки "Исламское государство"* после восстановления контроля над всей границей с Сирией.— заявил премьер на пресс-конференции в субботу.Он отметил, что враг пришел уничтожать цивилизацию, однако Ирак "победил благодаря единству и решительности", нанеся террористам поражение "в короткий срок".Аль-Абади ранее отмечал, что объявит о полной победе с завершением военных операций против ИГ* в иракской пустыне. В конце ноября иракские ополченцы заявили, что вооруженные силы освободили пустынные районы на западе страны, а в субботу сообщили, что восстановили контроль на протяжении всей границы с Сирией.Группировка ИГ* захватила многие районы Ирака в 2014 году, включая второй по величине город страны Мосул. В 2017 году после масштабной операции Мосул был освобожден, а затем проведены операции в других менее крупных оплотах террористов, передает РИА Новости Исламское государство* (ИГ*) - террористическая организация, запрещена в России