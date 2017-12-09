16:08 09 декабря

Премьер-министр Ирака заявил о полной победе над ИГ*

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил о победном завершении войны против группировки "Исламское государство"* после восстановления контроля над всей границей с Сирией.

Наши вооруженные силы установили полный контроль над иракско-сирийской границей и с этим мы заявляем об окончании войны против ИГ*
— заявил премьер на пресс-конференции в субботу.

Премьер-министр Ирака заявил о полной победе над ИГ*



Он отметил, что враг пришел уничтожать цивилизацию, однако Ирак "победил благодаря единству и решительности", нанеся террористам поражение "в короткий срок".

Аль-Абади ранее отмечал, что объявит о полной победе с завершением военных операций против ИГ* в иракской пустыне. В конце ноября иракские ополченцы заявили, что вооруженные силы освободили пустынные районы на западе страны, а в субботу сообщили, что восстановили контроль на протяжении всей границы с Сирией.

Группировка ИГ* захватила многие районы Ирака в 2014 году, включая второй по величине город страны Мосул. В 2017 году после масштабной операции Мосул был освобожден, а затем проведены операции в других менее крупных оплотах террористов, передает РИА Новости

Исламское государство* (ИГ*) - террористическая организация, запрещена в России


4

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 24

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв Сегодня, 14:38
    Еще один "победитель" вылез..Забыл как два года назад драпали так что пыль столбом..
    210окв
    1. Комментарий был удален.
      1. 210окв Сегодня, 14:46
        "Для пьянки есть любые поводы-поминки,свадьбы,проводы"...Это я к тому что причины остаться они всегда найдут.И даже не будут,просто останутся и всё!Пока как в Сайгоне пинка под зад не получат..[quote=Chertt]quote=210окв]Еще один "победитель"[/quote]
        Это означает, что теперь, у армии США не осталось, ни каких причин, оставаться в этом регионе[/quote]
        210окв
    2. Джедай Сегодня, 14:42
      Кругом все "победили" ИГИЛ. А самим игиловцам хоть об этом сообщили? negative
      Джедай
      1. Chertt Сегодня, 14:47
        Цитата: Джедай
        А самим игиловцам хоть об этом сообщили?

        Смысл этого заявления в том, что война закончена, дальше Иракцы сами, А все посторонние Гоу Хом
        Chertt
        1. Джедай Сегодня, 14:52
          Иракцы у себя в стране мало что решают.
          Джедай
          1. Logall Сегодня, 15:42
            Как и Афганцы! И все, кого аннексировали США! Европейцы не исключение...
            Logall
      2. хрыч Сегодня, 14:48
        Цитата: Джедай
        Кругом все "победили" ИГИЛ

        У победы много родителей, а поражение круглая сирота laughing Но ни к сиройской,
        ни иракской армии это не относится ибо основная тяжесть в войне с черными легла на них
        хрыч
        1. Джедай Сегодня, 14:56
          Ну да, США уже себя записали в главные победуны над ИГИЛ. А заслуги Сирии и Ирака в борьбе с ИГИЛ я не считаю правильным умалять.
          Джедай
          1. Anarchist Сегодня, 15:08
            Цитата: Джедай
            США уже себя записали в главные победуны

            Сами себя победили, что-ли?
            Anarchist
    3. хрыч Сегодня, 14:44
      Цитата: 210окв
      Еще один "победитель" вылез..Забыл как два года назад драпали так что пыль столбом..

      Нет, нет, на территории Ирака зашибла даишей иракская армия и шиитская милиция. Драпало то, что создали американцы, а война заставила родиться нормальную армию, оснащенную в т.ч. новейшим российским вооружением good Американцы и коалиция также действовали, ну, как обычно, рушив Мосул бомбами без разбора. Кстати шиитская милиция и армия отшвырнули курдов одним броском...
      хрыч
      1. sa-ag Сегодня, 15:36
        Цитата: хрыч
        Нет, нет, на территории Ирака зашибла даишей иракская армия и шиитская милиция.

        Без авиации коалиции ничего бы они не сделали
        sa-ag
        1. хрыч Сегодня, 15:40
          Цитата: sa-ag
          Без авиации коалиции ничего бы они не сделали

          У Ирака есть своя авиация, статистика работы коалиции весьма скромная, хотя отрицать ее вклад также нельзя
          хрыч
          1. Pirogov Сегодня, 15:47
            Цитата: хрыч
            У Ирака есть своя авиация, статистика работы коалиции весьма скромная, хотя отрицать ее вклад также нельзя

            Какой вклад сами создали ИГИЛ сами ,,,побеждали,,, ?
            Pirogov
            1. 210окв Сегодня, 16:07
              ИГ наверное плавно перетекла назад в иракскую армию...Точно так как более дести лет назад "утекла" из бывшей саадамовской армии большинство командиров и бойцов в ИГ...Круговорот чудес в природе..
              Цитата: Pirogov
              Цитата: хрыч
              У Ирака есть своя авиация, статистика работы коалиции весьма скромная, хотя отрицать ее вклад также нельзя

              Какой вклад сами создали ИГИЛ сами ,,,побеждали,,, ?
              210окв
          2. sa-ag Сегодня, 16:02
            [quote=хрыч]У Ирака есть своя авиация[/quote
            Ага, то-то отдельные города месяцев по 8 штурмовали, понеся такие потери, что армии у Ирака можно сказать и нет
            sa-ag
    4. Chertt Сегодня, 14:44
      Цитата: 210окв
      Еще один "победитель" вылез

      Это означает, что теперь, у армии США не осталось, ни каких причин, находиться в этом регионе
      Chertt
      1. Джедай Сегодня, 14:47
        Вы полагаете, что США сейчас соберут свои войска и отправятся восвояси? Ничуть не бывало! Их оттуда вытравить будет не легче, чем тараканов. sad
        Джедай
        1. Chertt Сегодня, 14:52
          Цитата: Джедай
          Вы полагаете, что США сейчас соберут свои войска и отправятся восвояси?

          Вот точно нет, Эти "нехорошие люди" будут упираться изо всех сил, я даже думаю, что Американцы, не остановятся перед какой нибудь, кровавой провокацией, Но все увидят, уже ни чем не оправданную оккупацию
          Chertt
          1. Джедай Сегодня, 14:53
            Цитата: Chertt
            Но все увидят, уже ни чем не оправданную оккупацию

            А когда это США останавливало? Кто им что за это скажет, а уж тем более сделает?
            Джедай
            1. Chertt Сегодня, 15:01
              Цитата: Джедай
              А когда это США останавливало?

              Тыкать носом, матрасников, надо по любому поводу. Тем более по такому серьезному. И постепенно понимание сущности сша дойдет до большинства людей
              Chertt
      2. sa-ag Сегодня, 15:40
        Цитата: Chertt
        Это означает, что теперь, у армии США не осталось, ни каких причин, находиться в этом регионе

        Сильно ошибаетесь, они строят базы к востоку от Евфрата, им нужно раз и навсегда отрезать от этого региона Иран, это сейчас, а далее выдавить на побережье ВС РФ, это задача ближайшего будущего, тут еще турки хотят порешать курдский вопрос не своими руками, РФ тут зависима от Турецкого потока, в общем то еще болото
        sa-ag
    5. Хантер Сегодня, 14:49
      Цитата: 210окв
      Еще один "победитель" вылез..Забыл как два года назад драпали так что пыль столбом..

      Как всегда все...Но Израиль не согласен, вот в чем вопрос!
      Требуют парней Хесболлы выдать им или их координаты ..
      Как думаете мужики , выдать..? (санкции сразу снимут))) И кредиты дадут хе хе
      Хантер
      1. mirag2 Сегодня, 15:19
        Пока я не смог скачать и обработать видео с Live Leak пока могу только дать ссылку на интервью руководителя ISIS Hanters Amir Ahmad https://www.liveleak.com/view?i=6ad_1500228471
        mirag2
        1. mirag2 Сегодня, 15:45
          С этим видео я здорово опоздал,но все же надеюсь,Вам будет интересно увидеть командира "ISIS Hanters".Субтитры на английском:
          mirag2
  2. solzh Сегодня, 14:43
    однако Ирак "победил благодаря единству и решительности", нанеся террористам поражение "в короткий срок".

    Однако, наглость второе счастье. Ирак ещё тот победитель. laughing Особенно поражает их решительность и короткий срок))
    solzh
  3. ul_vitalii Сегодня, 14:52
    Для них и эта победа Победа, как говорится как смогли, так смогли. Разобрались бы у себя в стране кто друг, а кто враг.
    ul_vitalii
Картина дня