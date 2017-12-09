16:13 09 декабря

Воздушное пространство США в Сирии! В Минобороны прокомментировали заявление Пентагона

В Минобороны Россиии отреагировали на заявления Пентагона о том, что у США якобы существует воздушное пространство в Сирии, передает RT.

Генерал-майор Игорь Конашенков прокомментировал слова представителя Центрального командования ВС США Дамиена Пикарта, который заявил о том, что российские ВКС якобы допускают опасные сближения с американскими самолётами в Сирии, заходя «в наше воздушное пространство к востоку от реки Евфрат».

Воздушное пространство США в Сирии! В Минобороны прокомментировали заявление Пентагона



Заявления представителей армии США о том, что в Сирии существует часть воздушного пространства, которая принадлежит США, вызывают недоумение. В отличии от ВКС России, авиация возглавляемой США «международной коалиции» действует в Сирии незаконно. Представителям Пентагона следует вспомнить, что Сирия является суверенным государством и членом ООН, поэтому никакого «своего» неба у США здесь не было и быть не может
— говорится в сообщении Минобороны, поступившем в RT.

Также в ведомстве отметили, что большинство сближений российских и американских самолётов в долине реки Евфрат были связаны с попытками авиации США создавать помехи уничтожению террористов ИГ*.

Отмечается, что 23 ноября в воздушном пространстве над западным берегом Евфрата американский истребитель F-22 активно препятствовал российской паре штурмовиков Су-25 выполнять боевую задачу по уничтожению опорного пункта ИГ в пригороде Аль-Майядина.

Самолёт F-22 отстреливал тепловые ловушки и выпускал тормозные щитки с постоянным маневрированием, имитируя воздушный бой. После появления рядом российского многофункционального сверхманевренного истребителя Су-35с американский истребитель прекратил опасные маневры и поспешил удалиться в воздушное пространство Ирака
— уточнили в ведомстве.

Кроме того, в ведомстве посоветовали «отдельным представителям центрального командования ВС США рекомендуем фильтровать мысли и сосредоточиться на уничтожении террористов ИГИЛ в Ираке, а не провоцированию инцидентов в воздухе».

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 6

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  1. GRF Сегодня, 16:09
    А король то - голый! )
    GRF
    1. volodya Сегодня, 16:11
      Цитата: GRF
      А король то - голый! )

      Молодцы наши ребята и нечего их туда пускать!
      volodya
  2. 210окв Сегодня, 16:09
    Еще одни знатоки географии!Совсем рамсы попутали!
    210окв
  3. Chertt Сегодня, 16:10
    Дамиена Пикарта, который заявил о том, что российские ВКС якобы допускают опасные сближения с американскими самолётами в Сирии, заходя «в наше воздушное пространство к востоку от реки Евфрат».[i][/i]
    Вот обнаглевший тип. матрасники думают, что только их ученики умеют "джихад-мобили" водить. Пусть Бейрут 83 не забывают
    Chertt
  4. новичок Сегодня, 16:11
    увидел СУ35С обделался бравый янки. ну, перед штурмовиками понты кидать конечно безопаснее.
    новичок
  5. федоров Сегодня, 16:12
    «отдельным представителям центрального командования ВС США рекомендуем фильтровать мысли

    Это мне отдельно понравилось ! А лучше выпить таблэтку от головы, что б сама отпала...А не фильтр вставлять в виде Су-35.
    федоров
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