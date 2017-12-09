Воздушное пространство США в Сирии! В Минобороны прокомментировали заявление Пентагона

Заявления представителей армии США о том, что в Сирии существует часть воздушного пространства, которая принадлежит США, вызывают недоумение. В отличии от ВКС России, авиация возглавляемой США «международной коалиции» действует в Сирии незаконно. Представителям Пентагона следует вспомнить, что Сирия является суверенным государством и членом ООН, поэтому никакого «своего» неба у США здесь не было и быть не может

Самолёт F-22 отстреливал тепловые ловушки и выпускал тормозные щитки с постоянным маневрированием, имитируя воздушный бой. После появления рядом российского многофункционального сверхманевренного истребителя Су-35с американский истребитель прекратил опасные маневры и поспешил удалиться в воздушное пространство Ирака

В Минобороны Россиии отреагировали на заявления Пентагона о том, что у США якобы существует воздушное пространство в Сирии, передает RT.Генерал-майор Игорь Конашенков прокомментировал слова представителя Центрального командования ВС США Дамиена Пикарта, который заявил о том, что российские ВКС якобы допускают опасные сближения с американскими самолётами в Сирии, заходя «в наше воздушное пространство к востоку от реки Евфрат».— говорится в сообщении Минобороны, поступившем в RT.Также в ведомстве отметили, что большинство сближений российских и американских самолётов в долине реки Евфрат были связаны с попытками авиации США создавать помехи уничтожению террористов ИГ*.Отмечается, что 23 ноября в воздушном пространстве над западным берегом Евфрата американский истребитель F-22 активно препятствовал российской паре штурмовиков Су-25 выполнять боевую задачу по уничтожению опорного пункта ИГ в пригороде Аль-Майядина.— уточнили в ведомстве.Кроме того, в ведомстве посоветовали «отдельным представителям центрального командования ВС США рекомендуем фильтровать мысли и сосредоточиться на уничтожении террористов ИГИЛ в Ираке, а не провоцированию инцидентов в воздухе».