19:34 09 декабря

Ракетоносцы Ту-95МС выполнили перелет с аэродрома в Индонезии в Амурскую область

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС перебазированы с аэродрома в Индонезии в пункт постоянной дислокации в Амурской области, сообщило в субботу министерство обороны РФ.

Ракетоносцы Ту-95МС выполнили перелет с аэродрома в Индонезии в Амурскую область


9 декабря экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС выполнили перелет с аэродрома Биак (Республика Индонезия) в пункт постоянного базирования в Амурской области. Во время полета была осуществлена попутная дозаправка топливом в воздухе от самолетов-заправщиков Ил-78 над акваторией Охотского моря.
- сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ


Продолжительность перелёта составила более 10 часов. Ранее Минобороны РФ информировало, что два Ту-95МС Воздушно-космических сил (ВКС) России провели многочасовое патрулирование над нейтральными водами в Тихом океане.

Полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств
- отметили в военном ведомстве.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 33

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  1. Vard Сегодня, 17:28
    Ну вот летают потихоньку... то в Южную Америку, то вот в Индонезию... С местностью знакомятся, опять же климат осваивают... тенденция однако...
    Vard
    1. verner1967 Сегодня, 17:46
      Цитата: Vard
      С местностью знакомятся, опять же климат осваивают... тенденция однако...

      первые моменты этой тенденции были не совсем удачные для нас, я о военном сотрудничестве с Индонезией в конце 50-х - начале 60-х
      verner1967
      1. Идущий Сегодня, 17:54
        Цитата: Vard
        Ну вот летают потихоньку... то в Южную Америку, то вот в Индонезию... С местностью знакомятся, опять же климат осваивают... тенденция однако...


        Проходят хорошую штурманскую школу и не только.
        Идущий
        1. bouncyhunter Сегодня, 19:03
          Привет , Витя ! hi Налёт - это всегда большой плюс . wink
          bouncyhunter
          1. Идущий Сегодня, 19:08
            Добрый вечер Паша! hi , это действительно класс , что мы вернули себе такое присутствие во всех океанах включая пятый.
            Идущий
            1. bouncyhunter Сегодня, 19:10
              С ужасом вспоминаю горбачёвско-ельцинское время ... yes
              bouncyhunter
              1. Идущий Сегодня, 19:14
                А какой был стыд за писающего ЕБНа.
                Идущий
                1. bouncyhunter Сегодня, 19:15
                  Бр-р-р !!! Эти времена канули в Лету безвозвратно , не будем это вспоминать , а лучше порадуемся за наших "стратегов" ! drinks
                  bouncyhunter
    2. Chertt Сегодня, 18:57
      Цитата: Vard
      Ну вот летают потихоньку... то в Южную Америку, то вот в Индонезию.

      Еще совсем недавно читали, что очередной Ту-95 разрезали на металлолом, и Продали в Индонезию. Времена меняются
      Chertt
  2. Sergey53 Сегодня, 17:35
    Правильно. Надо осваивать новое воздушное пространство, новые театры возможных боевых действий. И приобретать новых союзников.Верно ведь?
    Sergey53
  3. Громобой Сегодня, 17:44
    Если Трамп захочет шарахнуть по КНДР,то вполне возможно,что Китай и Россия выразят свою глубокую озабоченность по этому поводу.И не только в стенах ООН,но и над пустынными районами Тихого океана будет натужно реветь "Русский Медведь":
    ".....УУУУУУНЕТРОГАЙТЕКИМАУУУУУУ....".А рёв у этого самолёта бесподобный и за тысячи км может быть услышан этот рёв особо глухими джентльменами.
    Громобой
    1. Sergey53 Сегодня, 17:50
      Да, ревёт конечно на славу. Звук запоминающийся. Точно медведь.
      Sergey53
      1. Идущий Сегодня, 17:55
        Причем разгневанный медведь.
        Идущий
        1. Logall Сегодня, 18:06
          Виктор, hi , их полёты, натовцы, с дрожью в сердце отслеживают! Кто знает, что они несут?
          Logall
          1. Segel Сегодня, 18:38
            Простите,что вмешиваюсь в ваш увлекательный диалог,Уважаемые-НЕТ ни у кого в НАТО НИКАКОЙ дрожи в сердце-там дядьки серьёзные-МОРЯКИ и МОРСКАЯ АВИАЦИЯ+МОРСКАЯ ПЕХОТА-никто никого не боится,как бы вам этого не хотелось бы.Рутина.Так было.Так есть.И так будет,пока не останется кто-то один...
            Segel
            1. Идущий Сегодня, 19:01
              Но гордится мы будем своими , а Вы ? Никто не говорит , что они слабые.
              Идущий
              1. Segel Сегодня, 19:03
                А я своими...
                Segel
            2. sabakina Сегодня, 19:03
              Цитата: Segel
              Простите,что вмешиваюсь в ваш увлекательный диалог,Уважаемые-НЕТ ни у кого в НАТО НИКАКОЙ дрожи в сердце-там дядьки серьёзные-МОРЯКИ и МОРСКАЯ АВИАЦИЯ+МОРСКАЯ ПЕХОТА-никто никого не боится,как бы вам этого не хотелось бы.Рутина.Так было.Так есть.И так будет,пока не останется кто-то один...

              Простите, Вы из "морских котиков"?
              sabakina
              1. Идущий Сегодня, 19:09
                Нет , он МПК 105 laughing Приветствую Вячеслав! hi
                Идущий
          2. Идущий Сегодня, 18:59
            Привет Александр! hi , а пусть оставят нас в покое и будет им счастье.
            Идущий
    2. Tusv Сегодня, 18:10
      Цитата: Громобой
      Если Трамп захочет шарахнуть по КНДР,то вполне возможно,что Китай и Россия выразят свою глубокую озабоченность по этому поводу

      Ну "Глубокую озабоченность" Мы высказали,перелетом трех полков авиации, еще в начале этого года. Мячик на их стороне. Сцать или узлом завязать это уже ихний вопрос
      Tusv
  4. starpur Сегодня, 18:42
    Ребята! А где на ДВ пункты пост. базирования 95-х? Если не секрет.... 142-е сидят в Монгохто, а у "Медведей" берлога в Энгельсе, нет???
    starpur
    1. Sergey53 Сегодня, 18:51
      Это вопрос к кому или для кого?
      Sergey53
      1. sabakina Сегодня, 18:58
        Sergey53, если Вы контрразведчик, так подскажите емк координаты.
        sabakina
        1. Sergey53 Сегодня, 19:12
          Думать надо немного шире.
          Sergey53
    2. anjey Сегодня, 18:58
      у медведей берлога вся Сибирь и далее....
      anjey
  5. sabakina Сегодня, 18:55
    Ракетоносцы Ту-95МС выполнили перелет с аэродрома в Индонезии в Амурскую область

    Банально, НО! "Учиться, учиться и ещё раз учиться!" В.И. Ленин.
    sabakina
  6. san4es Сегодня, 18:59
    Ракетоносцы Ту-95МС выполнили перелет с аэродрома в Индонезии

    ...Предпоследние известия soldier
    san4es
    1. sabakina Сегодня, 19:13
      Саня, всю оставшуюся жизнь буду помнить гул прогреваемых моторов! Моя деревня Кустово была через дорогу от аэродрома. Пусть ДОСААФ, но там много чего было.
      sabakina
      1. san4es Сегодня, 19:19
        Цитата: sabakina
        ... всю оставшуюся жизнь буду помнить гул прогреваемых моторов!.

        hi Привет Слав.

        ...А вот...случайно, "не крыша дома твоего"? wink
        san4es
  7. федоров Сегодня, 18:59
    Да капец, Я под Узином жил,а батя форму шил, в школе уроки заглушали тройками Ту-95 каждый божий день. А тут такое событие -ребята на работе были...А потом еще и МиГи - пригибались.
    Норма должна быть. wink
    федоров
    1. anjey Сегодня, 19:13
      Норма для них и должна быть- постоянно на бд в нейтральных водах ходить с боевыми кр на борту ..., и ядреными бч в кр - в идеале.....
      anjey
  8. Лексус Сегодня, 19:19
    Живу у берлоги). Славно рычат. Хотелось бы почаще слышать, как в 70-е, колыбельную от "медведей", улетающих "за угол"... с "подарками"... feel
    Лексус
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