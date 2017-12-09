Ракетоносцы Ту-95МС выполнили перелет с аэродрома в Индонезии в Амурскую область

9 декабря экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС выполнили перелет с аэродрома Биак (Республика Индонезия) в пункт постоянного базирования в Амурской области. Во время полета была осуществлена попутная дозаправка топливом в воздухе от самолетов-заправщиков Ил-78 над акваторией Охотского моря.

Полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС перебазированы с аэродрома в Индонезии в пункт постоянной дислокации в Амурской области, сообщило в субботу министерство обороны РФ.- сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФПродолжительность перелёта составила более 10 часов. Ранее Минобороны РФ информировало, что два Ту-95МС Воздушно-космических сил (ВКС) России провели многочасовое патрулирование над нейтральными водами в Тихом океане.- отметили в военном ведомстве.