МИД РФ назвал смехотворными попытки США запугать Россию санкциями по договору о РСМД

В Вашингтоне не нашли лучшего момента, чем отмечавшееся 8 декабря 30-летие договора о РСМД, чтобы выступить с угрозами в адрес своего партнера по соглашению, которое стало одним из краеугольных камней процесса ограничения и сокращения ядерных вооружений

Что касается очередных попыток пугать нас санкциями, то они просто смехотворны

Не раз предупреждали и вновь предупреждаем, что разрушение договора о РСМД стало бы тяжелым ударом по режиму контроля над вооружениями и нераспространения ядерного оружия

США должны понимать, какая на них ляжет ответственность

Американцы уже давно высказывают претензии, что мы якобы выходим за рамки договора, запрещающего размещение на суше крылатых ракет с дальностью полета от 500 до 5500 километров. Но интересная закономерность: так же как с известными утверждениями про "российское вмешательство в американские выборы" никаких реальных доказательств не приводится