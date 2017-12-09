22:33 09 декабря

МИД РФ назвал смехотворными попытки США запугать Россию санкциями по договору о РСМД

Попытки США запугать Россию введением санкций за якобы имеющие место нарушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) смехотворны. Об этом заявил в субботу заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Текст комментария размещен на сайте МИД РФ

МИД РФ назвал смехотворными попытки США запугать Россию санкциями по договору о РСМД


В Вашингтоне не нашли лучшего момента, чем отмечавшееся 8 декабря 30-летие договора о РСМД, чтобы выступить с угрозами в адрес своего партнера по соглашению, которое стало одним из краеугольных камней процесса ограничения и сокращения ядерных вооружений
- отметил он.


Что касается очередных попыток пугать нас санкциями, то они просто смехотворны
- подчеркнул замглавы МИД РФ. Рябков добавил, что "американским политикам и дипломатам пора уже уяснить, что экономическое и военное давление на Россию не сработает".

Он отметил, что усиление в США пропагандистской кампании по обвинению Москвы в нарушении договора о РСМД "может быть признаком того, что в Вашингтоне взят курс на выход из данного соглашения, как там в свое время вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны".

Не раз предупреждали и вновь предупреждаем, что разрушение договора о РСМД стало бы тяжелым ударом по режиму контроля над вооружениями и нераспространения ядерного оружия
- подчеркнул Рябков
США должны понимать, какая на них ляжет ответственность


Американцы уже давно высказывают претензии, что мы якобы выходим за рамки договора, запрещающего размещение на суше крылатых ракет с дальностью полета от 500 до 5500 километров. Но интересная закономерность: так же как с известными утверждениями про "российское вмешательство в американские выборы" никаких реальных доказательств не приводится
- отметил Рябков

Ранее американская газета Politico сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа введет новые санкции в отношении России за приписываемое ей нарушение договора о РСМД. Издание ссылалось на неназванного представителя администрации США высокого ранга.


Использованы фотографии: Reuters
24

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 86

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Sergey53 Сегодня, 20:02
    Даже уже наши политики поняли что санкции для нашей страны СМЕХОТВОРНЫ.
    Sergey53
    1. Черный_Ватник Сегодня, 20:06
      У них там санкционный станок просто заклинил.
      Черный_Ватник
      1. хрыч Сегодня, 20:25
        Цитата: Черный_Ватник
        У них там санкционный станок просто заклинил

        У нас есть тоже свои станки wassat
        хрыч
        1. Наблюдатель2014 Сегодня, 20:37
          хрыч :Приветствую вас! hi "Мне совершенно не важно где вы и сколько вас" Вот,вот! Я об этом сколько лет говорил.Да по барабану сколько лиж бы в зоне поражения были Хоть одна единица техники хоть миллион(к примеру)
          Наблюдатель2014
          1. хрыч Сегодня, 20:50
            Привет, Наблюдатель! hi
            Цитата: Наблюдатель2014
            лиж бы в зоне поражения были Хоть одна единица техники хоть миллион(к примеру)

            хрыч
            1. Наблюдатель2014 Сегодня, 20:52
              хрыч "Обязательно бахнем,но потом" Золотые слова laughing drinks
              Наблюдатель2014
              1. Идущий Сегодня, 21:37
                Нельзя откладывать на потом , что можно сделать сегодня. drinks
                Идущий
              2. Segel Сегодня, 22:10
                Серёг,ну ладно эти все,но ты то...У тебя есть,где спрятаться глубоко под землёй?
                Segel
      2. Скифотавр Сегодня, 20:28
        Цитата: Черный_Ватник
        У них там санкционный станок просто заклинил.

        Когда вы уже отвечать то начнёте? Или опять "хитрый план"?
        Скифотавр
        1. Черный_Ватник Сегодня, 20:32
          Вопрос не на мою зарплату. Или вы хотите, чтобы Россия начала отвечать по полной? Ну отвечать мы умеем. Ребята в Сирии, Крыму и Осетии не дадут соврать
          Черный_Ватник
          1. Идущий Сегодня, 21:39
            Цитата: Скифотавр
            Когда вы уже отвечать то начнёте? Или опять "хитрый план"?


            На счет ответить нет проблем , но надо что бы и Вы принимали участие .
            Идущий
        2. Chertt Сегодня, 20:33
          Цитата: Скифотавр
          Когда вы уже отвечать то начнёте? Или опять "хитрый план"?

          Нет не хитрый, Просто план. Сделать экономику России независимой и самодостаточной. Что бы ни какие санкции, не могли влиять на нее
          Chertt
          1. Идущий Сегодня, 21:55
            И надо что бы все понимали , что для этого надо всем поработать.
            Идущий
        3. БАРХАН Сегодня, 20:58
          Цитата: Скифотавр
          Когда вы уже отвечать то начнёте? Или опять "хитрый план"?

          В любом случае...победит Россия или проиграет на Украине жизнь лучше не станет.А уж ,если начнётся крупный замес то с бандерлогами точно цацкаться никто больше не станет.А когда вы начнёте свои земли освобождать?Уж устали ждать вас в гости...
          БАРХАН
          1. ПалБор Сегодня, 21:30
            Цитата: БАРХАН
            Цитата: Скифотавр
            Когда вы уже отвечать то начнёте? Или опять "хитрый план"?

            В любом случае...победит Россия или проиграет на Украине жизнь лучше не станет.А уж ,если начнётся крупный замес то с бандерлогами точно цацкаться никто больше не станет.А когда вы начнёте свои земли освобождать?Уж устали ждать вас в гости...

            Если начнётся действительно крупный замес,как вы говорите,то ждите уж не в гости,а навсегда.
            ПалБор
            1. Идущий Сегодня, 21:42
              Не просто навсегда , а окончательно и бесповоротно.
              Идущий
              1. ПалБор Сегодня, 22:08
                Всё-таки надеюсь,что Наитемнейший наш Повелитель Мордора ждёт повода светлых ельфов на место поставить.Опять же (толкинские шутки в сторону) перед выборами порядок на Донбассе навести,ох,какой плюс.
                Информации мало,а гадать и пафосничать не хочется. request
                ПалБор
        4. хрыч Сегодня, 21:06
          Цитата: Скифотавр
          Когда вы уже отвечать то начнёте? Или опять "хитрый план"?

          За санкции по Чечне обрезали Грузию, за санкции по Грузии забрали Крым, за санкции по Крыму забрали Сирию, за новые санкции ... заберем Донбасс laughing Так санкциями Империя прирастать будет wassat
          хрыч
          1. bulvas Сегодня, 21:29
            Цитата: хрыч
            Цитата: Скифотавр
            Когда вы уже отвечать то начнёте? Или опять "хитрый план"?

            За санкции по Чечне обрезали Грузию, за санкции по Грузии забрали Крым, за санкции по Крыму забрали Сирию, за новые санкции ... заберем Донбасс laughing Так санкциями Империя прирастать будет wassat


            good good good
            bulvas
            1. Идущий Сегодня, 21:43
              Отличная динамика. good drinks
              Идущий
          2. Соломон Кейн Сегодня, 21:40
            Как говАривал покойный ныне Виталий Иванович Чуркин:
            Вспомните послужной список своей страны. Потом уже начинайте рассуждать с позиций морального или какого-то другого превосходства. А кто за что виновен, кто в чём повинен, я думаю, что история и Господь Бог разберутся»

            Соломон Кейн
            1. Идущий Сегодня, 21:56
              Приветствую Константин ! hi достали не то слово . но ничего мы терпеливые и умеем ждать.
              Идущий
      3. 210окв Сегодня, 20:43
        Скорее всего пластинка заела..
        Цитата: Черный_Ватник
        У них там санкционный станок просто заклинил.
        210окв
        1. Masya Masya Сегодня, 21:00
          Цитата: 210окв
          Скорее всего пластинка заела..

          Нехватка мозга, ничего нового синтезировать не получается... wink
          Masya Masya
          1. Соломон Кейн Сегодня, 21:47
            Марина Витальевна! Моё почтение! hi
            Хочу с эпистолярного жанра перейти на полит-феню
            Стихотворный размер-Четырехстопный ямб( На смерть поэта М.Ю.Лермонтов)
            Соломон Кейн
      4. dorz Сегодня, 21:17
        разрушение договора о РСМД стало бы тяжелым ударом по режиму контроля над вооружениями и нераспространения ядерного оружия.

        Намек на возможный выход России из договора о нераспространении ЯО. Хороший будет зеркальный ответ.
        dorz
        1. Диванный Хенераль Сегодня, 22:11
          Пригрозить отправить к Ыну представителей Рособоронки - типа на экскурсию...
          Диванный Хенераль
    2. Chertt Сегодня, 20:19
      Цитата: Sergey53
      Даже уже наши политики поняли что санкции для нашей страны СМЕХОТВОРНЫ.

      Россия адаптировалась к санкциям. Нам даже интересно, что американцы еще отчудят
      Chertt
      1. Идущий Сегодня, 21:58
        Похоже у них фантазии закончились , сами не знают , что дальше делать.
        Идущий
    3. To be or not to be Сегодня, 21:54
      Вот сам Договор со страницы ООН -18 листов на русском языке
      http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventi
      ons/pdf/treaty.pdf
      В Договоре нет пункта о каких либо санкциях в случае ,мягко сказать ,не понимания одной из сторон о соблюдения другой стороной данного Договора . Есть меры контроля соблюдения Договора .меры решения споров . предусмотрен выход и з Договора Договор зарегистрирован в ООН .
      Так что , как всегда , янки решают свои интересы .:
      -или что либо разрабатывают
      -или разместили в Польше и Румынии якобы в шахтах для ПРО о т несуществующих Иранских ракет
      - или что-то сильно хотят - каких -то важных уступок о т РФ
      - или психологическое давление в общей информационной войне Запада против России
      To be or not to be
    4. Segel Сегодня, 22:33
      Смехотворны?Да ты что...Мне санкции не показались смехотворными,в отличии от властей наших,у которых капитал с любовницами там...Начнём с того,что зарплата вдвое упала,а цены втрое поднялись.Родителям надо операции делать-я всё,что можно и нельзя продал,и то не хватает,после "выборов" ещё больше цены вырастут...
      Цитата: Sergey53
      Даже уже наши политики поняли что санкции для нашей страны СМЕХОТВОРНЫ.
      Segel
  2. san4es Сегодня, 20:09
    попытки США запугать Россию санкциями
    am
    san4es
    1. bouncyhunter Сегодня, 20:11
      Саня , салют ! hi drinks Добавлю : "По самые Нидерланды" ! lol
      bouncyhunter
      1. san4es Сегодня, 20:13
        Цитата: bouncyhunter
        "По самые Нидерланды" ! lol

        Привет Паш...
        ...Там могут и пристраститься bully
        san4es
        1. bouncyhunter Сегодня, 20:18
          Цитата: san4es
          ...Там могут и пристраститься

          Это уже вопросы их личной гигиены и половой ориентации - Европа же ! laughing
          bouncyhunter
          1. Logall Сегодня, 20:26
            Фу, ребята, зачем же так? Садомитоми обозвали и хорош, не нужно пачкаться...
            Logall
            1. bouncyhunter Сегодня, 20:29
              Цитата: Logall
              Садомитоми обозвали и хорош, не нужно пачкаться...

              Заметь , мы же ничего неприличного не сказали , но кому надо - тот поймёт ! wink lol
              bouncyhunter
              1. Идущий Сегодня, 20:45
                Мы и вежливыми словами можем поругаться , главное что бы толк был всегда на нашей стороне.
                Идущий
                1. bouncyhunter Сегодня, 20:50
                  Ну так мы же не только "обычный и обидный" в школе учили , но и "великий и могучий" . wink soldier
                  bouncyhunter
                  1. Идущий Сегодня, 21:07
                    Великий и могучий , это как душа , может так развернуться...
                    Идущий
                    1. bouncyhunter Сегодня, 21:08
                      Жаль не все обороты есть возможность перевести на "ихние" языки с сохранением всей красоты слога ... wink
                      bouncyhunter
                      1. Идущий Сегодня, 21:12
                        Это не возможно , там душа , а как её перевести?
                        Идущий
            2. Монос Сегодня, 20:39
              Цитата: Logall
              Фу, ребята, зачем же так? Садомитоми обозвали и хорош, не нужно пачкаться...

              laughing laughing laughing
              Монос
              1. bouncyhunter Сегодня, 20:48
                Витя , привет , дружище ! hi drinks Ты зачем такую страхолюдину на ночь глядя запостил ? Ведь кто-то слабонервный всю ночь кошмарами мучиться будет , а кто-то и вовсе не уснёт ! belay lol
                bouncyhunter
                1. Идущий Сегодня, 20:50
                  Такая приснится можно не проснутся. laughing
                  Идущий
                  1. bouncyhunter Сегодня, 20:51
                    Во-во ! А ВО же женщины и дети читают тоже . lol
                    bouncyhunter
                    1. Идущий Сегодня, 21:08
                      Да тут и взрослые вздрогнули не по детски.
                      Идущий
                2. Монос Сегодня, 21:22
                  Цитата: bouncyhunter
                  Ты зачем такую страхолюдину на ночь глядя запостил ?

                  laughing tongue Отвечаю всем сразу: жизнь - не пряники! Неча расслабляться. В субботу вечером нужно быть в тонусе.
                  Паша, привет!!! hi drinks
                  Монос
                  1. Logall Сегодня, 21:30
                    Витя, я гляжу, ты - ''Великий пацифист''! Я после первой то картинки не знаю как уснуть, А ты сразу вторую...
                    Logall
                    1. Монос Сегодня, 21:33
                      Цитата: Logall
                      Я после первой так картинки не знаю как уснуть, А ты сразу вторую...

                      laughing Не спать! Боезапас ещё не истрачен!
                      Монос
                      1. Идущий Сегодня, 21:44
                        Вы гурман , ей Богу hi
                        Идущий
                      2. Монос Сегодня, 21:48
                        Цитата: Идущий
                        Вы гурман , ей Богу hi

                        Тёзка, моё почтение! hi
                        Монос
                  2. Идущий Сегодня, 22:00
                    Цитата: Монос
                    Цитата: Идущий
                    Вы гурман , ей Богу hi

                    Тёзка, моё почтение! hi


                    Чем и прекрасен наш язык , хотел соврать но не привык.
                    Идущий
              2. БАРХАН Сегодня, 20:52
                Цитата: Монос


                Монос,а вот так вот точно не честно...Как теперь с этим жить ?С козырей ходите...Ещё и на ночь.Это-антистояк!
                БАРХАН
                1. Монос Сегодня, 21:26
                  Цитата: БАРХАН
                  Монос,а вот так вот точно не честно...Как теперь с этим жить ?С козырей ходите...Ещё и на ночь.Это-антистояк!

                  Монос
                  1. Идущий Сегодня, 21:45
                    Вот так и живем , а они этого никогда не поймут.
                    Идущий
                    1. Logall Сегодня, 21:56
                      Как ни готовься, всё равно на авось надеешься!
                      Logall
                      1. Идущий Сегодня, 22:05
                        К сожалению , да , это не искоренимо не при каких обстоятельствах.
                        Идущий
                      2. БАРХАН Сегодня, 22:24
                        Цитата: Идущий
                        Вот так и живем , а они этого никогда не поймут.

                        Цитата: Logall
                        Как ни готовься, всё равно на авось надеешься!

                        И ,как всегда надежда только на русского солдата и ...на наши дороги.
                        БАРХАН
  3. Горный стрелок Сегодня, 20:13
    Не, ну а что? Я бы им посоветовал оффшоры пощипать... Наши толстосумы оттуда как побегут в Россию обратно - никакой нефти не потребуется! wassat
    Как бы им такую мыслишку подкинуть...
    Горный стрелок
    1. хрыч Сегодня, 20:47
      Цитата: Горный стрелок
      Наши толстосумы оттуда как побегут в Россию обратно - никакой нефти не потребуется!

      Тут намедни читал одного экономиста, он поведал, что так называемый вывезенный капитал, в виде счетов в иностранных банках опасен самому Западу, ВВП тайно провел национализацию (где явно, как с Юкосом, Сибнефтью, Сахалинскими газовыми месторождениями), выкупили у бандитов и олигархов заводы и скважины за бумажки на подставных лиц, эти бумажки блоть поволокла на Запад, скупая там замки, клубы и пр. В результате РФ получила свою собственность взад, а блотные получили западные активы. Если блоть не соглашалась то на стрелки прилетала Альфа, если олигарх артачился, то либо нюхал парашу, либо, как Дерибаска чуть украденную ручку не проглатил от страха. Абрамович строил прекрасные поселке на Чукотке и пр. Затем когда упали акции Роснефти, Лукойла и Газпрома, их по дешевке выкупили у западных инвесторов, вернув активы наших Трансов себе. Затем санкции и контрсанкции с импортозамещением, где уже отдельная история, но в результате рынок ЕС и США трехнуло, целые страны оказались на грани банкротства, конечно в основном по внутренним причинам, там надо кормить дармоедов Восточной Европы, которые с шеи РФ, легли на шею ЕС, Греция и Испания пошли вниз и пр. Но именно подтолкнула к данной ситуации - экономическая и политическая политика РФ.
      хрыч
      1. voyaka uh Сегодня, 21:25
        Полная ерунда. Не было никакой националиции. Какие-то активы переделили от неугодных олигархов к угодным, вот и все. Газпром и Роснефть в долгах. Долги покрывают из Резервного фонда, который уже на нуле. С 2018 начинают опустошать Фонд благосостояния (пенсионный). Чтобы хоть как-то закрыть дыры, сокращен военный бюджет, урезаны все программы.
        voyaka uh
        1. Вадим237 Сегодня, 21:33
          У Газпрома на этот год чистая прибыль ожидается в районе 500 миллиардов рублей, у Роснефти считайте то же самое - какие долги?
          Вадим237
          1. voyaka uh Сегодня, 22:08
            Долги Роснефти - более 3 триллионов рублей. И их надо отдавать в долларах.
            Занять на внешних рынках они не могут, поэтому за них расплачиваются из Резервного фонда.
            http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/dolg-rosnefti
            -prevysil-3-8-trilliona-rubley-1008004167
            voyaka uh
        2. хрыч Сегодня, 21:54
          Цитата: voyaka uh
          Газпром и Роснефть в долгах

          Вот это и есть
          Цитата: voyaka uh
          Полная ерунда

          wassat
          Цитата: voyaka uh
          Резервного фонда, который уже на нуле. С 2018 начинают опустошать Фонд благосостояния (пенсионный).

          А между прочим это закрытая информация, но может хамасовцы что-то пронюхали, а мосад от них wassat Вы так и не поняли, денежные отношения и вся эта марксовская, фридмановская экономика, как шулерские комбинации пришли к своему концу. Свергнут Мамона - бог ссудного процента, нравится это или нет, полетели в тартар голдманы, саксы, лемоны вместе с Хилари. Ныне на так называемые деньги ничего не продается, ни в США, ни в КНР, ни в ЕС, ни в РФ. Полный протекционизм. Футбольный клуб, пожалуйста берите, можете вложить в Вайнштейна, к стратегическому предприятию и недрам не подпустят на выстрел. Имеют ценность реальные вещи, а именно земля, народ, недра, армия, технологии. СА серет в золотые унитазы, а с нищими хуситами поделать ничего не может. Ваш любимый Обам блеял о разорванной российской экономике, а Россия после выиграла войну с Халифатом, спустила на воду по Борею с Ясенем, выкатила новый Ту-160. Не слушай Кудрина, он или мир-дверь-мячь по английски, либо западный дезинформатор, т.е. агент Кремля. Короче, займитесь Хамасом, а не лезьте в русскую экономику, без израильтян как-нибудь справимся wassat
          хрыч
          1. voyaka uh Сегодня, 22:03
            Погуглите: 200 крупнейших людей России по Форбс.
            http://www.forbes.ru/rating/342579-200-bogateyshi
            h-biznesmenov-rossii-2017
            Узнаете сколько добавил Абрамович, сколько Дерипаска.
            Все миллиардеры, лояльные к власти, крупно заработали.
            voyaka uh
            1. хрыч Сегодня, 22:20
              Цитата: voyaka uh
              Узнаете сколько добавил Абрамович, сколько Дерипаска.
              Все миллиардеры, лояльные к власти, крупно заработали.

              Я вам еще раз говорю, что в РФ нет уже олигархата, есть госкапитализм, олигархов частично репрессировали - Березовского, Гусинского, Ходорковского, куча сдохла скоропостижно, включая Собчака, Лифшица, Гайдара, Починка, Немцова и пр. воровской мразоты. Оставшиеся олигархи, сдали собственность государству в обмен на свою жизнь и достаток, переквалифицировавшись в топменеджеров госмонополий. Вашу Форбс можете, как бы по-вежливей, ну вместо клозетной бумаги использовать, в общем. Они печатали про Березовского, что он типа самый богатый в РФ, так ему потом билет не на что было купить, когда с адвокатами даже не смог расчитаться и был повешен. Не смог забрать с собой за рубеж Сибнефть, Логоваз, медиаканалы и пр. Вот тебе и Форбс. Потанин, Аликперов и Абромович "вкладываются" в строительство стратегических мощностей РФ. Вексельберг купил яица Фоберже и вернул их на родину. Вы просто так и не поняли, что происходит, откуда РФ с санкциями стала главным поставщиком пшеницы на мировом рынке и пр. Я повторюсь, пока вы не выбросите из головы Фридманов и пр. ничего не поймете, хотя нам так лучше. Обама так и не врубился, Бжезинский не врубился и умер от расстройства. Трамп сейчас также лупит по ссудным пузырям, по скрепам мирового беспорядка с ФРСами, МВФами и прочей ерундой, на деле оказавшейся беспомощными в противостоянии с РФ.
              хрыч
  4. dim7ka Сегодня, 20:25
    Ничего удивительного.
    Нашим депутатам и сенаторам нужно побольше трепаться про увеличенную дальность Искандеров и сухопутные Калибры. Американцам и доказательства искать не надо, наши сами их предоставляют.
    dim7ka
    1. Sergey53 Сегодня, 20:38
      Правильно говорят, язык мой, враг мой.
      Sergey53
    2. KCA Сегодня, 20:39
      Наши депутаты да, такие подкованные в вопросах ракетного вооружения аж ппц, кст, любимое слово нашего депутата-актрисы, а ещё спортсмены имеют высший доступ к ракетным технологиям, ну и просто говоруны, сенаторы тоже удуются коксом и прямо на коленке сами собирают "Искандеры" с дальностью 100500 километров. неизвестно, пролетая какой раз над Вашингтоном, всё-таки нанесут по нему удар
      KCA
      1. dim7ka Сегодня, 21:09
        Вот-вот. Ни разу не слышал от американских конгрессменов про томагавки в Польше, Румынии и про боевые ракеты-мишени
        dim7ka
        1. Вадим237 Сегодня, 21:46
          За то они знают, что те пусковые установки Mk 41 могут быть перевооружены на крылатые ракеты, а ракеты мишени можно переделать в боевые - нужна минимальная доработка и воля БРСД воздушного базирования, с моноблочной ядерной боеголовкой
          Вадим237
          1. dim7ka Сегодня, 22:11
            Знать и заявлять об этом публично, это разные вещи, особенно для гос.деятелей
            dim7ka
        2. хрыч Сегодня, 21:58
          Цитата: dim7ka
          Вот-вот. Ни разу не слышал от американских конгрессменов про томагавки в Польше, Румынии и про боевые ракеты-мишени

          Вы просто не слышали о Маккейне wassat
          хрыч
  5. Masya Masya Сегодня, 20:30
    Больше санкций - больше ракет. У Кима спросите, он подтвердит... wink
    Masya Masya
    1. Идущий Сегодня, 20:46
      Это для них загадка , которую они никогда не поймут.
      Идущий
  6. Essex62 Сегодня, 20:31
    Клепать,клепать Калибры,тыщами,грузить бочками, везти поближе к массонским гнездам.И ни чего мы не нарушаем ,под водой все и в небе.Ну если где-нибудь на Кубе пристроим,тогда и орите.
    Essex62
    1. Идущий Сегодня, 20:51
      Угомонитесь , именно этой истерии от нас и ждут , все можно посчитать , сколько чего и куда.
      Идущий
  7. iliitchitch Сегодня, 21:01
    Да давно уже першингов в афгане не боимся , где , чОрт побери , ваши чОртовы цанкгции ? Я б ими позавтракал с кофием , и , что характерно , не подавлюсь . А , очередной айфончик из правительства к дочечке на новый год не съездит . Да , это напряг , о .
    iliitchitch
    1. Идущий Сегодня, 21:21
      С повышением Вас , а так пусть пугают если им нравится.
      Идущий
  8. сталевар Сегодня, 21:26
    Смехотворные, не смехотворные, а "Баргузи" прикрыли.
    сталевар
    1. Идущий Сегодня, 22:08
      Это временно , а может и по другому поводу.
      Идущий
      1. Вадим237 Сегодня, 22:29
        "По другому поводу" По тому что новый - ещё один, комплекс РВСН не нужен, их и так предостаточно. Главную свою особенность - скрытность, БЖРК утратил.
        Вадим237
  9. Mavrikiy Сегодня, 21:34
    МИД РФ назвал смехотворными попытки США запугать Россию санкциями по договору о РСМД
    Предлагаю смеяться раздельно: Мы - Хи-хи, ха-ха, а они .... как хочут (ибо мне тут объяснили, другая смеховая культура. Они могут выдать и Иго-го и Му-у. И че нам отвечать? К бурятам нужно идти советоваться, как по рогам правильно целиться)
    Ну а МИД, он на то создан, жевать зановески.
    Mavrikiy
    1. Голован Джек Сегодня, 21:57
      Цитата: Mavrikiy
      Ну а МИД, он на то создан, жевать зановески

      1. Что такое "зановески" и с чем их, кхм... жуют?
      2. Вкусно ли это, или вовсе дико противно? И точно ли одним только этим занимаются в МИД-е?
      9. Если в МИД-е такая простая работа - почему Вы все еще не там? Зарплаты-то там, всем известно, козырные good
      Голован Джек
      1. Mavrikiy Сегодня, 22:15
        Видишь ли мой юнный друг, голован, с адекватностью твоих вопросов, проблемы.
        1. "Зановески" ну это ... "мочало".
        2. Поди пожуй и ответ сам найдется. Приходи поделиться впечатлением, я в тетрадочку запишу (опер велел все запиписывать)
        9. Я сказал что в МИД простая работа? Где, когда, свидетели...., а как там с ответом за базар? Ах отменили. Можно и по особым обстоятельствам продлить.
        (за козырную зарплату может не только любимую не хватить. По этому советую, сиди ровно и читай "Веселые картинки")
        Mavrikiy
Картина дня