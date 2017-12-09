МИД РФ назвал смехотворными попытки США запугать Россию санкциями по договору о РСМД
Попытки США запугать Россию введением санкций за якобы имеющие место нарушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) смехотворны. Об этом заявил в субботу заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Текст комментария размещен на сайте МИД РФ
Он отметил, что усиление в США пропагандистской кампании по обвинению Москвы в нарушении договора о РСМД "может быть признаком того, что в Вашингтоне взят курс на выход из данного соглашения, как там в свое время вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны".
Ранее американская газета Politico сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа введет новые санкции в отношении России за приписываемое ей нарушение договора о РСМД. Издание ссылалось на неназванного представителя администрации США высокого ранга.
В Вашингтоне не нашли лучшего момента, чем отмечавшееся 8 декабря 30-летие договора о РСМД, чтобы выступить с угрозами в адрес своего партнера по соглашению, которое стало одним из краеугольных камней процесса ограничения и сокращения ядерных вооружений- отметил он.
Что касается очередных попыток пугать нас санкциями, то они просто смехотворны- подчеркнул замглавы МИД РФ. Рябков добавил, что "американским политикам и дипломатам пора уже уяснить, что экономическое и военное давление на Россию не сработает".
Он отметил, что усиление в США пропагандистской кампании по обвинению Москвы в нарушении договора о РСМД "может быть признаком того, что в Вашингтоне взят курс на выход из данного соглашения, как там в свое время вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны".
Не раз предупреждали и вновь предупреждаем, что разрушение договора о РСМД стало бы тяжелым ударом по режиму контроля над вооружениями и нераспространения ядерного оружия- подчеркнул Рябков
США должны понимать, какая на них ляжет ответственность
Американцы уже давно высказывают претензии, что мы якобы выходим за рамки договора, запрещающего размещение на суше крылатых ракет с дальностью полета от 500 до 5500 километров. Но интересная закономерность: так же как с известными утверждениями про "российское вмешательство в американские выборы" никаких реальных доказательств не приводится- отметил Рябков
Ранее американская газета Politico сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа введет новые санкции в отношении России за приписываемое ей нарушение договора о РСМД. Издание ссылалось на неназванного представителя администрации США высокого ранга.
Использованы фотографии: Reuters
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