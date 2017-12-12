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"Им дан приказ — на запад!"
2009-2010 годы отметились масштабными сокращениями и передислокациями войск с западной границы в глубину России. 22-я армия была расформирована (сократили до 6-й отдельной танковой бригады), её части в 2009 году оказались оттянуты аж за Москву — в Нижегородскую область. В августе 2010 года та же судьба постигла 20-ю армию (переехала из Воронежа туда же), а также 1-е командование ВВС ПВО.
Фактически на западе страны осталось огромное предполье в сотни километров, прикрытое слабой завесой отдельных формирований.
Взамен некоторые части были передислоцированы с востока. В числе таких оказались формирования 41-й армии, некоторые из них (и в первую очередь штабы) оказались выведены из состава Сибирского военного округа в распоряжение Центрального военного округа. На Поволжье собрался внушительного вида кулак, который, тем не менее, находился далеко от западных границ.
События на Украине, начавшиеся в 2013 году, привели к изменению сложившейся картины. Стоявшие в глубине страны отдельным эшелоном части медленно начали возвращаться на исходные рубежи. Сперва ехали штабы, снабжение, за ними остальные части.
Потенциал имевшихся в 2014 году на западе войск оказался явно недостаточен для противодействия новой угрозе на юго-западном направлении. Учения, прошедшие с 26 февраля по 3 марта 2014 года и имевшие своей целью внезапную проверку готовности частей и соединений Западного и Центрального военных округов (подразделения 2-й, 6-й и 20-й армий), командования ВДВ, 1-го командования ВВС и ПВО, формирований Северного и Балтийского флотов (всего около 150 тысяч военнослужащих), выявили неспособность сосредоточить достаточную группировку для действий против Украины (как оборонительных, так и наступательных). Так, 2-я армия находилась к юго-востоку от сердца России (от Оренбурга до Пензы), а 6-я прикрывала северо-запад (Окрестности Петербурга и Псковщину).
20-я же армия, как уже отмечалось, была отведена в глубину за Москву.
В тонкой цепочке БТГ (батальонных групп), собранных в начале марта вдоль российско-украинской границы (без Крыма), было около 10 тысяч солдат и офицеров. В конце апреля на российско-украинской границе (опять-таки, без Крыма) имелась сводная группировка из 40 тысяч штыков, также недостаточная для каких-либо действий на сухопутном фронте в 1900+ километров.
В таких условиях решительной ответной мерой стало воссоздание дивизий, но главное — реанимация армий как ударных оперативно-стратегических формирований. В строю оставалось 2 дивизии (танковая и мотострелковая, 2-я и 4-я). К ним вдобавок началось обратное воссоздание (восстановление) ещё 4 дивизий.
Первой была воссозданная в ноябре 2014 году 1-я гвардейская танковая армия (куда, кстати, забрали из 20-й армии 6-ю танковую бригаду). Ей и передали 2 оставшиеся в строю дивизии. На 2016 год в процессе сосредоточения она протянулась огромной полосой от Нижегородской до Курской области. Предполагаемым местом сосредоточения (по версии украинской и не только стороны) стал "Брянский угол" — лесисто-озерный выступ границы между Россией, Украиной и Белоруссией, откуда было ближе всего наносить удар до Киева (по прямой 200 километров, много качественных обходных дорог, по которым можно гнать войска отдельными колоннами).
Затем настала очередь 20-й гвардейской армии, чей штаб в 2015 году вернули в Воронеж. Она оказалась размазана широкой полосой в несколько сотен километров от Смоленской до Воронежской губернии простите, области. В 2016 году она оказалась как бы разрезана "колонной" выдвигавшихся от Нижегородской и Московской областей частей и соединений 1-й танковой армии. которая в 2017 году начала собираться в кулак в месте назначения — в Брянской области.
Наконец, весной и летом 2017 года началось воссоздание 8-й гвардейской армии, собранной в основном в Ростовской области с опорой на 49-ю (штаб в Ставрополе) и 58-ю (штаб во Владикавказе) армии.
Все три армии представляли (вернее, представляют) собой определенный интерес для изучения. особенно это касается свежеиспеченной 8-й армии (созданной на базе 8-го "рохлиновского" армейского корпуса), которая выглядит как аналог западной административно-территориальной структуры: то есть, в её состав можно включить определенное число новых формирований из тех же 49-й и 58-й армий. Корпуса (вернее, в настоящий момент уже ОК — оперативные командования) в Донецке и Луганске также выглядят как продолжение данной структуры (8-й армии). Высший командный состав набран из "боевых" генералов с опытом боевых действий.
Примерный потенциал армий (минимальный) следующий:
1. 1-я гвардейская танковая армия: 1 МСД, 1 ТД, 1 МСБР, 1 ТБР, 1 ОБРР, 1 АРБР, 1 РБР, 1 ЗРБР, прочие части. То есть свыше 45 тысяч солдат и офицеров, около 500 танков, сотни артиллерийских систем и САУ, ракетное вооружение, ПВО прикрытие и прочее. При этом армия по-прежнему находится в стадии формирования.
2. 20-я гвардейская армия: 2 МСД, 1 ТБР, 1 МСБР, 2 ЗРБР, 1 РБР, прочие части. В сумме свыше 45 тысяч в/с, порядка 550 танков, ББМ, артсистемы и САУ и прочее. Армия находится в стадии доформирования, время полной готовности неясно.
3. 8-я гвардейская армия: 1 МСД, 1 АРБР, 1 РБР, 1 ЗРБР, прочие части. Всего порядка 30 тысяч штыков, до 250 танков, прочее. Самая "свежая" из всех трех армий.
Итого, казалось бы, три небольших (30-45 тысяч человек) армии на западном направлении. Всего более 120 тысяч солдат и офицеров при 1300 танках. Последняя цифра, кстати, составляет почти 50% танкового парка РФ (без учета машин на хранении) по состоянию на 2016 год.
Армии представляли собой реализацию тезиса "сражение будущего — бой небольших подразделений (например, роты) с колоссальными силами обеспечения и поддержки" на оперативно-стратегическом уровне. То есть, каждая армия выглядела как ударное звено в количестве 1-2 дивизий, вспомогательный элемент из отдельных танковых и мотострелковых бригад (в качестве маневровой части или резерва) и значительные силы обеспечения и поддержки: артиллерией, ПВО, ракетными частями, снабжением. На тактическом уровне есть термин БТГ (батальонная тактическая группа) или "батальон с частями усиления".
Армии на западном направлении являлись своего рода дивизиями с частями усиления. Конечно, стоит оговориться, что дивизии эти не идут ни в какое сравнение со слабыми формированиями эпохи, например, Великой Отечественной войны. По комплексу показателей, составляющих их боевую эффективность — огневой мощи, маневренности, мобильности, механизации войск, глубине поражения (с учетом наличия ракетных бригад) и проч., — вместе с кратно возросшими потребностями в снабжении и увеличившимися (в километрах) оперативными плотностями (занимаемыми отрезками) это невероятно мощные ударные формирования, созданные в изрядной мере под западным влиянием.
(Для примера: всю операцию в Ираке, несмотря на многотысячные массы войск, нагнанные к концу апреля 2003 года, в итоге решили всего две дивизии, взявшие Багдад — 3-я пехотная дивизия от числа армии США и 1-я дивизия морской пехоты из состава USMC.)
Конфигурация западных армий могла представлять как оборонительное, так и (в случае сосредоточения) наступательное значение. Построение — полумесяц вокруг выступа сухопутной украинско-российской границы.
К ним (армиям) можно приплюсовать личный состав Черноморского флота (25 тысяч моряков), группировку в Крыму (без авиации и флота — 15 тысяч бойцов), а также воссозданную в 2015 году 1-ю воздушную армию ВВС и ПВО.
Впрочем, это ещё далеко не все. Можно ещё приплюсовать Пограничную охрану региональных пограничных управлений (в ведении ФСБ) по Центральному и по Южному федеральным округам, а также части Росгвардии, формирования ВДВ (4 ВДД, 5 ВДБР и т.д.) и отряды ССО РФ (создание которых также началось совсем недавно, в 2009-2010 годах).
К этим войскам можно добавить части второго (и даже третьего) эшелонов, которые могут быть использованы в случае возникновения военной угрозы на юго-западе, для чего оперативно подвезены из глубины по железным дорогам (основным транспортным магистралям, способным обеспечить наиболее массовые перевозки) страны.
К таковым относятся подразделения и соединения 2-й, 6-й, 41-й (усиление 1-й танковой и 20-й общевойсковой армий) в виде буквально нескольких МСБР, АРБР и прочих бригад, а также формирования 49-й и 58-й армий (в лучшем случае 1-2 МСБР, прочие части) и авиация, которая непременно будет переброшена из глубины страны.
В сумме — до 300 тысяч штыков всех-всех (при полном сосредоточении), до 1500 танков, сотни САУ и артиллерийских систем, тысячи прочих ББМ.
Ирония судьбы в том, что на деле это далеко не все. Нынешние Вооруженные Силы РФ построены по западной модели, которая включает в себя как собственно военнослужащих, так и лиц, формально выведенных "за штат" (гражданский персонал).
Соотношение военные / гражданский персонал составляет примерно 1 : 0,85.
Практика стратегических учений (например, недавних, Юг-2016) подтверждает эту пропорцию. 17 же ноября 2017 года президент Путин В.В. подписал указ, в котором определил численность ВС РФ в 1,9 млн человек (в том силе свыше 1 млн. штыков — военные, и ещё 889 тысяч — гражданский персонал).
В совокупности группировка, способная быть собранной на западных границах (против Украины), реально способна составить порядка 550 тысяч человек. Включая лиц, формально выведенных за штат.
Самым интересным является то, что у всех этих войск (вернее, левофланговой 8-й армии, формирующей юго-восточный фасад группировки, собранной вдоль российско-украинской границы) имеется приличное в глубину предполье (50-150 километров в поперечнике), заполненное собственными войсками и имеющее свою государственность. Это предполье — Донбасс, государственность — ДНР и ЛНР, а войска — оперативные командования (ОК) "Донецк" и "Луганск" (ранее только — 1-й и 2-й Корпуса).
В прошлой статье отмечалось, что реальная численность войск ЛДНР несколько выше заявляемых в СМИ "30-40 тысяч штыков" (скорее, до 60-70 тысяч с учетом недоукомплектованности подразделений). Причина была проста: помимо бригад со штатной численностью 4500 человек и прочих элементов армейской структуры (отдельных полков, батальонов, дивизионов и т.д.) существуют батальоны территориальной обороны (до двух с половиной десятков единиц, частично включены в состав армейских ОШС (тех же бригад); в настоящий момент фактическая численность 250-280 в/с; возможно, структура кадрированная и развертывается до полнокровной численности — вероятно, 500-1000 человек, — в случае начала большой войны), различные ведомственные части (ВВ, пограничники).
Кроме того, ряд полков в настоящий момент в принципе соответствует по структуре бригадам (1 тб, 3 мсб, сильная артиллерия, прочие части бригадного подчинения — управление, разведка, связь, снабжение и прочее). Так, 9-й ОПМП (полк морской пехоты) армии ДНР давно уже имеет собственный танковый батальон ссылка. Что не исключает того, что по факту (и количественно) ряд отдельных полков ЛДНР сегодня — бригады.
В пользу несколько большей численности, чем просто "30-40 тысяч" говорят также масштабы призыва (ротации кадров) в республиках. Например, экстраполяция данных ЛНР (призыв свыше 9 тысяч человек за 2017 год при кадровой "текучке" порядка 30%) на ДНР и суммирование этих данных говорят о призыве примерно 25 тысяч в/с на две республики и численности войск порядка 70 тысяч солдат и офицеров. Из которых в боевых частях находятся, естественно, далеко не все (плюс присутствует некоторый некомплект). При примерно 400 штатных танках (не считая тех, что на хранении), сотнях артиллерийских систем, множестве ББМ и прочем.
К этих значениям следует приплюсовать также резерв (резервисты, призываемые в случае военных действий). С учетом демонстрационных сборов, проведенных в апреле сего года в той же ДНР (сбор 27 тысяч резервистов) он внешне как бы подтверждает численность подготовленного резерва в размере 40-50 тысяч человек. Однако это данные прошлого года: с учетом кадрового состава, прошедшего через подготовку в рядах ВС ЛНР-ДНР, кадровый резерв республик может составлять предположительно не менее 100 тысяч бойцов.
Итого республики (ЛНР-ДНР) с учетом притока добровольцев из России при активации боевых действий могут поставить под ружье не менее 150 тысяч штыков при совокупном населении около 3,8 млн человек. Это около 4% от населения, очень высокая цифра мобилизационного напряжения, что говорит в пользу мер по построению регулярной кадровой армии, произведенных в 2014-2017 годах на Донбассе.
В той же статье отмечалось снижение численности ВСУ, продолжавшееся с конца 2016 года. В июне 2017 года оно достигло нижайшей отметки — 41 тысяча штыков в первой линии, — и позже было стабилизировано Киевом до 50 тысяч. Стоит отметить, что названные значения ("41 тысяча", "50 тысяч") — это именно первая линия. ВСУ изначально (ещё во времена существования так называемой "АТО") ввели интересную практику прятать значительные резервы вне официальной зоны боевых действий — на территории соседних Херсонской, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. С ними реальная численность ВСУ, развернутая против Донбасса, достигает 70-80 тысяч штыков (т.е. силы примерно идентичны).
Резюмируем:
1. В случае активации широкомасштабных военных действий (или возникновения угрозы таковых) на Украине на данном направлении может быть развернута колоссальная группировка (с учетом ВС ЛНР-ДНР; цифра расчетная) численностью до 700-750 тысяч штыков (из них боевой состав чуть больше половины), 2000 танков, сотен САУ и артиллерийских систем, 700-800 самолетов разных типов (с учетом ДА, ВТА, усилеия 4-й воздушной армии ВВС и ПВО), способных выполнить до 2000 самолетовылетов в сутки (при высокой среднесуточной интенсивности порядка 2,5 самолетовылета в сутки, 50% на боевые задачи). Что составляет потенциал, превышающий возможности американских войск в операции "Свобода Ираку" (активной стадии вторжения войск США и их союзников в Ирак в 2003 году) и в принципе составляет самое масштабное развертывание со времен "Бури в пустыне" в 1991 году.
2. Конфигурация войск является как оборонительной, так и наступательной. Говорить об однозначном выборе "одной из" не приходится, так как она определяется политическими задачами.
3. Возможное применение / неприменение сосредоточиваемой массы войск в ходе нескольких лет военного строительства (причем строительства часто в форме воссоздания имевших быть ранее структур) способно быть обусловлено только политической ситуацией / политическим решением (как реакцией на изменение нынешнего статус-кво, например).
Замечания и дополнения, как всегда, приветствуются.
Автор: Илья Топчий
Первоисточник: https://schneider-krieg.livejournal.com/27060.html
2009-2010 годы отметились масштабными сокращениями и передислокациями войск с западной границы в глубину России. 22-я армия была расформирована (сократили до 6-й отдельной танковой бригады), её части в 2009 году оказались оттянуты аж за Москву — в Нижегородскую область. В августе 2010 года та же судьба постигла 20-ю армию (переехала из Воронежа туда же), а также 1-е командование ВВС ПВО.
Фактически на западе страны осталось огромное предполье в сотни километров, прикрытое слабой завесой отдельных формирований.
Взамен некоторые части были передислоцированы с востока. В числе таких оказались формирования 41-й армии, некоторые из них (и в первую очередь штабы) оказались выведены из состава Сибирского военного округа в распоряжение Центрального военного округа. На Поволжье собрался внушительного вида кулак, который, тем не менее, находился далеко от западных границ.
События на Украине, начавшиеся в 2013 году, привели к изменению сложившейся картины. Стоявшие в глубине страны отдельным эшелоном части медленно начали возвращаться на исходные рубежи. Сперва ехали штабы, снабжение, за ними остальные части.
Потенциал имевшихся в 2014 году на западе войск оказался явно недостаточен для противодействия новой угрозе на юго-западном направлении. Учения, прошедшие с 26 февраля по 3 марта 2014 года и имевшие своей целью внезапную проверку готовности частей и соединений Западного и Центрального военных округов (подразделения 2-й, 6-й и 20-й армий), командования ВДВ, 1-го командования ВВС и ПВО, формирований Северного и Балтийского флотов (всего около 150 тысяч военнослужащих), выявили неспособность сосредоточить достаточную группировку для действий против Украины (как оборонительных, так и наступательных). Так, 2-я армия находилась к юго-востоку от сердца России (от Оренбурга до Пензы), а 6-я прикрывала северо-запад (Окрестности Петербурга и Псковщину).
20-я же армия, как уже отмечалось, была отведена в глубину за Москву.
В тонкой цепочке БТГ (батальонных групп), собранных в начале марта вдоль российско-украинской границы (без Крыма), было около 10 тысяч солдат и офицеров. В конце апреля на российско-украинской границе (опять-таки, без Крыма) имелась сводная группировка из 40 тысяч штыков, также недостаточная для каких-либо действий на сухопутном фронте в 1900+ километров.
В таких условиях решительной ответной мерой стало воссоздание дивизий, но главное — реанимация армий как ударных оперативно-стратегических формирований. В строю оставалось 2 дивизии (танковая и мотострелковая, 2-я и 4-я). К ним вдобавок началось обратное воссоздание (восстановление) ещё 4 дивизий.
Первой была воссозданная в ноябре 2014 году 1-я гвардейская танковая армия (куда, кстати, забрали из 20-й армии 6-ю танковую бригаду). Ей и передали 2 оставшиеся в строю дивизии. На 2016 год в процессе сосредоточения она протянулась огромной полосой от Нижегородской до Курской области. Предполагаемым местом сосредоточения (по версии украинской и не только стороны) стал "Брянский угол" — лесисто-озерный выступ границы между Россией, Украиной и Белоруссией, откуда было ближе всего наносить удар до Киева (по прямой 200 километров, много качественных обходных дорог, по которым можно гнать войска отдельными колоннами).
Затем настала очередь 20-й гвардейской армии, чей штаб в 2015 году вернули в Воронеж. Она оказалась размазана широкой полосой в несколько сотен километров от Смоленской до Воронежской губернии простите, области. В 2016 году она оказалась как бы разрезана "колонной" выдвигавшихся от Нижегородской и Московской областей частей и соединений 1-й танковой армии. которая в 2017 году начала собираться в кулак в месте назначения — в Брянской области.
Наконец, весной и летом 2017 года началось воссоздание 8-й гвардейской армии, собранной в основном в Ростовской области с опорой на 49-ю (штаб в Ставрополе) и 58-ю (штаб во Владикавказе) армии.
Все три армии представляли (вернее, представляют) собой определенный интерес для изучения. особенно это касается свежеиспеченной 8-й армии (созданной на базе 8-го "рохлиновского" армейского корпуса), которая выглядит как аналог западной административно-территориальной структуры: то есть, в её состав можно включить определенное число новых формирований из тех же 49-й и 58-й армий. Корпуса (вернее, в настоящий момент уже ОК — оперативные командования) в Донецке и Луганске также выглядят как продолжение данной структуры (8-й армии). Высший командный состав набран из "боевых" генералов с опытом боевых действий.
Примерный потенциал армий (минимальный) следующий:
1. 1-я гвардейская танковая армия: 1 МСД, 1 ТД, 1 МСБР, 1 ТБР, 1 ОБРР, 1 АРБР, 1 РБР, 1 ЗРБР, прочие части. То есть свыше 45 тысяч солдат и офицеров, около 500 танков, сотни артиллерийских систем и САУ, ракетное вооружение, ПВО прикрытие и прочее. При этом армия по-прежнему находится в стадии формирования.
2. 20-я гвардейская армия: 2 МСД, 1 ТБР, 1 МСБР, 2 ЗРБР, 1 РБР, прочие части. В сумме свыше 45 тысяч в/с, порядка 550 танков, ББМ, артсистемы и САУ и прочее. Армия находится в стадии доформирования, время полной готовности неясно.
3. 8-я гвардейская армия: 1 МСД, 1 АРБР, 1 РБР, 1 ЗРБР, прочие части. Всего порядка 30 тысяч штыков, до 250 танков, прочее. Самая "свежая" из всех трех армий.
Итого, казалось бы, три небольших (30-45 тысяч человек) армии на западном направлении. Всего более 120 тысяч солдат и офицеров при 1300 танках. Последняя цифра, кстати, составляет почти 50% танкового парка РФ (без учета машин на хранении) по состоянию на 2016 год.
Армии представляли собой реализацию тезиса "сражение будущего — бой небольших подразделений (например, роты) с колоссальными силами обеспечения и поддержки" на оперативно-стратегическом уровне. То есть, каждая армия выглядела как ударное звено в количестве 1-2 дивизий, вспомогательный элемент из отдельных танковых и мотострелковых бригад (в качестве маневровой части или резерва) и значительные силы обеспечения и поддержки: артиллерией, ПВО, ракетными частями, снабжением. На тактическом уровне есть термин БТГ (батальонная тактическая группа) или "батальон с частями усиления".
Армии на западном направлении являлись своего рода дивизиями с частями усиления. Конечно, стоит оговориться, что дивизии эти не идут ни в какое сравнение со слабыми формированиями эпохи, например, Великой Отечественной войны. По комплексу показателей, составляющих их боевую эффективность — огневой мощи, маневренности, мобильности, механизации войск, глубине поражения (с учетом наличия ракетных бригад) и проч., — вместе с кратно возросшими потребностями в снабжении и увеличившимися (в километрах) оперативными плотностями (занимаемыми отрезками) это невероятно мощные ударные формирования, созданные в изрядной мере под западным влиянием.
(Для примера: всю операцию в Ираке, несмотря на многотысячные массы войск, нагнанные к концу апреля 2003 года, в итоге решили всего две дивизии, взявшие Багдад — 3-я пехотная дивизия от числа армии США и 1-я дивизия морской пехоты из состава USMC.)
Конфигурация западных армий могла представлять как оборонительное, так и (в случае сосредоточения) наступательное значение. Построение — полумесяц вокруг выступа сухопутной украинско-российской границы.
К ним (армиям) можно приплюсовать личный состав Черноморского флота (25 тысяч моряков), группировку в Крыму (без авиации и флота — 15 тысяч бойцов), а также воссозданную в 2015 году 1-ю воздушную армию ВВС и ПВО.
Впрочем, это ещё далеко не все. Можно ещё приплюсовать Пограничную охрану региональных пограничных управлений (в ведении ФСБ) по Центральному и по Южному федеральным округам, а также части Росгвардии, формирования ВДВ (4 ВДД, 5 ВДБР и т.д.) и отряды ССО РФ (создание которых также началось совсем недавно, в 2009-2010 годах).
К этим войскам можно добавить части второго (и даже третьего) эшелонов, которые могут быть использованы в случае возникновения военной угрозы на юго-западе, для чего оперативно подвезены из глубины по железным дорогам (основным транспортным магистралям, способным обеспечить наиболее массовые перевозки) страны.
К таковым относятся подразделения и соединения 2-й, 6-й, 41-й (усиление 1-й танковой и 20-й общевойсковой армий) в виде буквально нескольких МСБР, АРБР и прочих бригад, а также формирования 49-й и 58-й армий (в лучшем случае 1-2 МСБР, прочие части) и авиация, которая непременно будет переброшена из глубины страны.
В сумме — до 300 тысяч штыков всех-всех (при полном сосредоточении), до 1500 танков, сотни САУ и артиллерийских систем, тысячи прочих ББМ.
Ирония судьбы в том, что на деле это далеко не все. Нынешние Вооруженные Силы РФ построены по западной модели, которая включает в себя как собственно военнослужащих, так и лиц, формально выведенных "за штат" (гражданский персонал).
Соотношение военные / гражданский персонал составляет примерно 1 : 0,85.
Практика стратегических учений (например, недавних, Юг-2016) подтверждает эту пропорцию. 17 же ноября 2017 года президент Путин В.В. подписал указ, в котором определил численность ВС РФ в 1,9 млн человек (в том силе свыше 1 млн. штыков — военные, и ещё 889 тысяч — гражданский персонал).
В совокупности группировка, способная быть собранной на западных границах (против Украины), реально способна составить порядка 550 тысяч человек. Включая лиц, формально выведенных за штат.
Самым интересным является то, что у всех этих войск (вернее, левофланговой 8-й армии, формирующей юго-восточный фасад группировки, собранной вдоль российско-украинской границы) имеется приличное в глубину предполье (50-150 километров в поперечнике), заполненное собственными войсками и имеющее свою государственность. Это предполье — Донбасс, государственность — ДНР и ЛНР, а войска — оперативные командования (ОК) "Донецк" и "Луганск" (ранее только — 1-й и 2-й Корпуса).
В прошлой статье отмечалось, что реальная численность войск ЛДНР несколько выше заявляемых в СМИ "30-40 тысяч штыков" (скорее, до 60-70 тысяч с учетом недоукомплектованности подразделений). Причина была проста: помимо бригад со штатной численностью 4500 человек и прочих элементов армейской структуры (отдельных полков, батальонов, дивизионов и т.д.) существуют батальоны территориальной обороны (до двух с половиной десятков единиц, частично включены в состав армейских ОШС (тех же бригад); в настоящий момент фактическая численность 250-280 в/с; возможно, структура кадрированная и развертывается до полнокровной численности — вероятно, 500-1000 человек, — в случае начала большой войны), различные ведомственные части (ВВ, пограничники).
Кроме того, ряд полков в настоящий момент в принципе соответствует по структуре бригадам (1 тб, 3 мсб, сильная артиллерия, прочие части бригадного подчинения — управление, разведка, связь, снабжение и прочее). Так, 9-й ОПМП (полк морской пехоты) армии ДНР давно уже имеет собственный танковый батальон ссылка. Что не исключает того, что по факту (и количественно) ряд отдельных полков ЛДНР сегодня — бригады.
В пользу несколько большей численности, чем просто "30-40 тысяч" говорят также масштабы призыва (ротации кадров) в республиках. Например, экстраполяция данных ЛНР (призыв свыше 9 тысяч человек за 2017 год при кадровой "текучке" порядка 30%) на ДНР и суммирование этих данных говорят о призыве примерно 25 тысяч в/с на две республики и численности войск порядка 70 тысяч солдат и офицеров. Из которых в боевых частях находятся, естественно, далеко не все (плюс присутствует некоторый некомплект). При примерно 400 штатных танках (не считая тех, что на хранении), сотнях артиллерийских систем, множестве ББМ и прочем.
К этих значениям следует приплюсовать также резерв (резервисты, призываемые в случае военных действий). С учетом демонстрационных сборов, проведенных в апреле сего года в той же ДНР (сбор 27 тысяч резервистов) он внешне как бы подтверждает численность подготовленного резерва в размере 40-50 тысяч человек. Однако это данные прошлого года: с учетом кадрового состава, прошедшего через подготовку в рядах ВС ЛНР-ДНР, кадровый резерв республик может составлять предположительно не менее 100 тысяч бойцов.
Итого республики (ЛНР-ДНР) с учетом притока добровольцев из России при активации боевых действий могут поставить под ружье не менее 150 тысяч штыков при совокупном населении около 3,8 млн человек. Это около 4% от населения, очень высокая цифра мобилизационного напряжения, что говорит в пользу мер по построению регулярной кадровой армии, произведенных в 2014-2017 годах на Донбассе.
В той же статье отмечалось снижение численности ВСУ, продолжавшееся с конца 2016 года. В июне 2017 года оно достигло нижайшей отметки — 41 тысяча штыков в первой линии, — и позже было стабилизировано Киевом до 50 тысяч. Стоит отметить, что названные значения ("41 тысяча", "50 тысяч") — это именно первая линия. ВСУ изначально (ещё во времена существования так называемой "АТО") ввели интересную практику прятать значительные резервы вне официальной зоны боевых действий — на территории соседних Херсонской, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. С ними реальная численность ВСУ, развернутая против Донбасса, достигает 70-80 тысяч штыков (т.е. силы примерно идентичны).
Резюмируем:
1. В случае активации широкомасштабных военных действий (или возникновения угрозы таковых) на Украине на данном направлении может быть развернута колоссальная группировка (с учетом ВС ЛНР-ДНР; цифра расчетная) численностью до 700-750 тысяч штыков (из них боевой состав чуть больше половины), 2000 танков, сотен САУ и артиллерийских систем, 700-800 самолетов разных типов (с учетом ДА, ВТА, усилеия 4-й воздушной армии ВВС и ПВО), способных выполнить до 2000 самолетовылетов в сутки (при высокой среднесуточной интенсивности порядка 2,5 самолетовылета в сутки, 50% на боевые задачи). Что составляет потенциал, превышающий возможности американских войск в операции "Свобода Ираку" (активной стадии вторжения войск США и их союзников в Ирак в 2003 году) и в принципе составляет самое масштабное развертывание со времен "Бури в пустыне" в 1991 году.
2. Конфигурация войск является как оборонительной, так и наступательной. Говорить об однозначном выборе "одной из" не приходится, так как она определяется политическими задачами.
3. Возможное применение / неприменение сосредоточиваемой массы войск в ходе нескольких лет военного строительства (причем строительства часто в форме воссоздания имевших быть ранее структур) способно быть обусловлено только политической ситуацией / политическим решением (как реакцией на изменение нынешнего статус-кво, например).
Замечания и дополнения, как всегда, приветствуются.
Автор: Илья ТопчийПервоисточник: https://schneider-krieg.livejournal.com/27060.html
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