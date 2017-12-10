11:22 10 декабря

Бондарев: Санкции США не скажутся на развитии российских технологий

Одобренные американским Президентом санкции в отношении российских компаний, занимающихся исследовательской деятельностью в области ракетных технологий, никоим образом не ослабят российскую экономику, заявил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.

Наши экономика и промышленность вполне самостоятельны, пояснил сенатор.

Бондарев: Санкции США не скажутся на развитии российских технологий



Бондарев напомнил, что с самого начала этой санкционной эпопеи Россия ведёт планомерную и очень успешную работу по импортозамещению, по минимизации зависимости от американских платёжных систем и долларовой валюты.

Конечно, в современных условиях полной экономической автаркии у такой большой страны, как наша, просто не может быть. Но следует оценить: кто в ком больше заинтересован? Штаты декларируют свою абсолютную экономическую независимость от нас, наших товаров и услуг. Хочу напомнить, что без наших двигателей их спутники просто не летают. В частности, без ракетных двигателей РД-180 американцы не могут эксплуатировать Атлас-5, а без РД-181 – Антарэс
- сказал парламентарий

Сенатор отметил, что Россия может разрабатывать высокотехнологичную продукцию для внутреннего потребления на свои собственные деньги, а также обеспечивать энергетическими ресурсами внутренний спрос.

Конечно, у России есть определённая экономическая зависимость и от США, и от других стран, иного и быть не может в мире глобализации и тесной взаимной интеграции мировых экономических акторов. Но наша заинтересованность в иностранцах не касается стратегических сфер, сфер безопасности, непосредственного жизнеобеспечения граждан и долгосрочного, устойчивого развития страны. Так что – проживём и с новыми санкциями вполне благополучно.
- добавил он

Считаю, что американское руководство ведёт себя глупо, подло и непорядочно. Никаких нарушений РСМД со стороны России не было ни разу. Сами же американцы периодически на этом «попадались». Целью введения новых санкций американцы заявили «изменение экономических планов России». Думаю, их ждёт глубокое разочарование»
- цитирует Бондарева его пресс-служба

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 22

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:15
    Думаю, их ждёт глубокое разочарование»
    - цитирует Бондарева его пресс-служба

    Может быть и так ...но история с Олимпиадой показывает что и нас может ждать глубокое разочарование...нет уверенности в нынешней власти что она за спиной народа не заключит сепаратную сделку в ущерб государству.
    Далее я опасаюсь еще что власть имущие пользуясь шумихой с санкциями США начнут закручивать гайки простым гражданам в виде новых поборов ,налогов,запретов,повышения цен на все и вся...
    ведь надо как то наполнять тощий бюджет РОССИИ и восполнять ущерб банкирам и олигархам и я вижу у чиновников государственного аппарата появился блеск в глазах и чесотка в ладонях ...обстановка этому благоприятствует и ВВП ничего с этим поделать не сможет ...это закон природы.
    Тот же ЛЕХА
    1. сибиралт Сегодня, 08:28
      Начинать надо с импортозамещения правительства и Конституции РФ. lol
      сибиралт
      1. Tusv Сегодня, 09:03
        Цитата: сибиралт
        Начинать надо с импортозамещения правительства и Конституции РФ.

        Вот Конституцию Импортозамещать не надо drinks
        Tusv
    2. Tusv Сегодня, 08:36
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      ВВП ничего с этим поделать не сможет ...это закон природы

      Знаешь почему крокодилы не летают, акромя наших вертушек? Рассказать почему?. Тоже надо сказать закон природы hi
      Tusv
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:45
        Знаешь почему крокодилы не летают, акромя наших вертушек? Рассказать почему?. Тоже надо сказать закон природы


        Предлагаю такой вариант...анекдот... smile

        Крокодилы в зоопарке голодают. Мэрия денег не выделяет. Директор, не имея возможности содержать несчастных животных, пообещал выпустить их на свободу, возле городского пляжа. Деньги нашлись.
        Тот же ЛЕХА
      2. Джедай Сегодня, 09:45
        Цитата: Tusv
        Знаешь почему крокодилы не летают, акромя наших вертушек? Рассказать почему?

        Взлётная масса большая, а тяговооружённость - низкая. lol
        Джедай
        1. Tusv Сегодня, 09:48
          Цитата: Джедай
          Взлётная масса большая, а тяговооружённость - низкая.

          Неучь drinks На запрос не овечают bully
          Tusv
          1. Джедай Сегодня, 09:53
            Так я же не летун, а так - пеший пехотинец... feel
            Джедай
            1. Tusv Сегодня, 10:01
              Цитата: Джедай
              Так я же не летун, а так - пеший пехотинец

              Дык и я не Летун, а совсем наоборот wassat Более того ейти Летуны отгоняют потенциальных жертв, куда то вдаль drinks Так и квалификацию потерять можно crying
              Tusv
  2. Chertt Сегодня, 08:16
    Что то Виктор Бондарев, как ушел со службы в политику, стал ПиАрится по каждому поводу. На 2024 метится
    Chertt
    1. Burbon Сегодня, 10:13
      Цитата: Chertt
      Что то Виктор Бондарев, как ушел со службы в политику, стал ПиАрится по каждому поводу

      ему бы еще матчасть поучить в сфере зависимости нашей так сказать экономики от стран ЕС и Сша.... ох уж эти "в князи из грязи"
      Burbon
  3. Masya Masya Сегодня, 08:18
    Хочу напомнить, что без наших двигателей их спутники просто не летают

    а мы ещё и поможем их спутникам не летать wink сколько в последний раз штатовских спутников похерили? десять? lol
    всем форумчанам хорошего настроения!!! love
    Masya Masya
    1. Джедай Сегодня, 08:29
      Марина, привет! love Все эти санкции напоминают известную пословицу про ежа и голый зад. США больше своими санкциями душит своих партнёров в Европе. Да, Россия имеет потери от санкций, но отнюдь не катастрофические, как мечтали в США. Им пора против самих себя санкции вводить - за поддержку импортозамещения в России.
      Джедай
    2. Tusv Сегодня, 08:43
      Цитата: Masya Masya
      сколько в последний раз штатовских спутников похерили? десять? ￼

      Если бы там не было Нашего Родного спутника, то радовался бы И говорил Бриз - получайте Приз. А так Согаз заплатит страховую премию буржуям из нашего кармана. :(
      Tusv
      1. Masya Masya Сегодня, 08:51
        Цитата: Tusv
        Если бы там не было Нашего Родного спутника

        одного? так это для отмазки... wink вроде как, мы тоже пострадали...
        Masya Masya
  4. Гардамир Сегодня, 08:23
    Это у них уже как молитва. Ну если санкции вам не мешают. Так просто работайте и не обращайте внимания. Или цену себе набиваете?
    Гардамир
  5. Громобой Сегодня, 08:29
    Шикарная у него шевелюра,чем-то даже артиста напоминает....)))
    Громобой
    1. iouris Сегодня, 10:52
      Цитата: Громобой
      Шикарная у него шевелюра

      Известно, что в лётчики принимают по состоянию здоровья. Но при исполнении некоторых других функций важна не шевелюра, а маленькие серые клеточки. С этим тоже есть проблемы.
      iouris
  6. профессор Сегодня, 08:32
    Одобренные американским Президентом санкции в отношении российских компаний, занимающихся исследовательской деятельностью в области ракетных технологий, никоим образом не ослабят российскую экономику, заявил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.

    Человек не от мира сего. "никоим образом не ослабят российскую экономику"? Типа санкции это благо?

    Наши экономика и промышленность вполне самостоятельны, пояснил сенатор.

    Нет в мире ни одной "самостоятельной" экономики.

    Хочу напомнить, что без наших двигателей их спутники просто не летают. В частности, без ракетных двигателей РД-180 американцы не могут эксплуатировать Атлас-5, а без РД-181 – Антарэс

    Спутники просто не летают? Да ну? Кстати, гр. Бондарев, а кому принадлежат эти двигатели?

    Конечно, у России есть определённая экономическая зависимость и от США, и от других стран, иного и быть не может в мире глобализации и тесной взаимной интеграции мировых экономических акторов. Но наша заинтересованность в иностранцах не касается стратегических сфер, сфер безопасности, непосредственного жизнеобеспечения граждан и долгосрочного, устойчивого развития страны. Так что – проживём и с новыми санкциями вполне благополучно.

    Не сомневаюсь, что гр. Бондарев бедствовать не будет.
    профессор
  7. Горный стрелок Сегодня, 08:33
    Влияние конечно есть. Правда, часто неожиданное для амеров... Мы тратим на разработку новых технологий в десятки раз меньше средств, чем американцы. Вот и пусть думают, как "брать" русского медведя. Им бы надо было усыпить его "в берлоге", накормив до отвала, а они принялись его дразнить... Наивные...
    Горный стрелок
    1. Хантер Сегодня, 10:41
      Цитата: Горный стрелок
      Вот и пусть думают, как "брать" русского медведя. Им бы надо было усыпить его "в берлоге", накормив до отвала, а они принялись его дразнить... Наивные...

      Все именно так и происходило..!
      Вспоминается заявления наших чиновников в 90-х...А зачем самим производить и создавать, когда дешевле закупить на западе..Дозакупались , обложили нас санкциями по полной(надеялись ,что на болотную выйдут и майдан устроят..)))
      Но они забыли русскую присказку . " ВРЕШЬ ,НЕ ВОЗЬМЕШЬ..!"
      Русский маховик" набирает обороты и еще как говорил царь Александр "РУССКИЕ СОСРЕДОТАЧИВАЮТСЯ!"
      Хантер
  8. Sergey53 Сегодня, 08:47
    Там их из Сколково ещё не попёрли? Или Чубайс на это пойти не может?
    Sergey53
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