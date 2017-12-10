Бондарев: Санкции США не скажутся на развитии российских технологий

Конечно, в современных условиях полной экономической автаркии у такой большой страны, как наша, просто не может быть. Но следует оценить: кто в ком больше заинтересован? Штаты декларируют свою абсолютную экономическую независимость от нас, наших товаров и услуг. Хочу напомнить, что без наших двигателей их спутники просто не летают. В частности, без ракетных двигателей РД-180 американцы не могут эксплуатировать Атлас-5, а без РД-181 – Антарэс

Конечно, у России есть определённая экономическая зависимость и от США, и от других стран, иного и быть не может в мире глобализации и тесной взаимной интеграции мировых экономических акторов. Но наша заинтересованность в иностранцах не касается стратегических сфер, сфер безопасности, непосредственного жизнеобеспечения граждан и долгосрочного, устойчивого развития страны. Так что – проживём и с новыми санкциями вполне благополучно.

Считаю, что американское руководство ведёт себя глупо, подло и непорядочно. Никаких нарушений РСМД со стороны России не было ни разу. Сами же американцы периодически на этом «попадались». Целью введения новых санкций американцы заявили «изменение экономических планов России». Думаю, их ждёт глубокое разочарование»

Одобренные американским Президентом санкции в отношении российских компаний, занимающихся исследовательской деятельностью в области ракетных технологий, никоим образом не ослабят российскую экономику, заявил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.Наши экономика и промышленность вполне самостоятельны, пояснил сенатор.Бондарев напомнил, что с самого начала этой санкционной эпопеи Россия ведёт планомерную и очень успешную работу по импортозамещению, по минимизации зависимости от американских платёжных систем и долларовой валюты.- сказал парламентарийСенатор отметил, что Россия может разрабатывать высокотехнологичную продукцию для внутреннего потребления на свои собственные деньги, а также обеспечивать энергетическими ресурсами внутренний спрос.- добавил он- цитирует Бондарева его пресс-служба