Пушков прокомментировал заявление об украинцах, «спасающих экономику Польши»
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал в своем Твиттере заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что украинцы «спасают экономику Польшу».
Ранее польские власти заявили, что «помогают разгрузить напряжение на восточном фланге Евросоюза».
В Варшаве также отметили, что «Польша приняла очень много беженцев из Украины, где идет война».
Вчера Климкин решил ответить на это заявление. По его словам, надо еще разобраться, кто кого спасает.
Климкин гордится (?!) тем, что миллион украинцев, уехавших в Польшу, спасают ее экономику. Экономику своей страны они спасти уже не в силах,написал Пушков в соцсети.
Ранее польские власти заявили, что «помогают разгрузить напряжение на восточном фланге Евросоюза».
В Варшаве также отметили, что «Польша приняла очень много беженцев из Украины, где идет война».
Вчера Климкин решил ответить на это заявление. По его словам, надо еще разобраться, кто кого спасает.
Я знаю о случаях, когда украинцам предлагают большую зарплату, поскольку они более гибкие, они очень сфокусированы на том, что делают. Поэтому мы прекрасно понимаем, о чем идет речь. Мы, МИД, сейчас оцениваем, что почти миллион украинцев есть в Польше, так кто кого спасает? В данном случае мы спасаем польскую экономику,сказал Климкин в эфире канала «112 Украина».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти