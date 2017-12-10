11:16 10 декабря

Пушков прокомментировал заявление об украинцах, «спасающих экономику Польши»

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал в своем Твиттере заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что украинцы «спасают экономику Польшу».



Климкин гордится (?!) тем, что миллион украинцев, уехавших в Польшу, спасают ее экономику. Экономику своей страны они спасти уже не в силах,
написал Пушков в соцсети.


Ранее польские власти заявили, что «помогают разгрузить напряжение на восточном фланге Евросоюза».

В Варшаве также отметили, что «Польша приняла очень много беженцев из Украины, где идет война».

Вчера Климкин решил ответить на это заявление. По его словам, надо еще разобраться, кто кого спасает.

Я знаю о случаях, когда украинцам предлагают большую зарплату, поскольку они более гибкие, они очень сфокусированы на том, что делают. Поэтому мы прекрасно понимаем, о чем идет речь. Мы, МИД, сейчас оцениваем, что почти миллион украинцев есть в Польше, так кто кого спасает? В данном случае мы спасаем польскую экономику,
сказал Климкин в эфире канала «112 Украина».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 24

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  1. AID.S Сегодня, 08:35
    Ситуация, когда все правы.. laughing
    AID.S
    1. 210окв Сегодня, 08:45
      Они и тут у нас получается спасают?
      Цитата: AID.S
      Ситуация, когда все правы.. laughing
      210окв
      1. LSA57 Сегодня, 10:21
        Цитата: 210окв
        Они и тут у нас получается спасают?

        аха. особенно спасательницы
        LSA57
      2. 79807420129 Сегодня, 10:46
        Цитата: 210окв
        Они и тут у нас получается спасают?

        Спасают еще как hi laughing На какую стройку не попади или мову услышишь или среднеазиатчину увидишь,иногда и молдоване попадаются.
        79807420129
    2. Chertt Сегодня, 08:55
      Пушков совсем скатился, Комментирует слова Климкина.....скоро начнет Беркову комментировать
      Chertt
      1. Ныробский Сегодня, 10:24
        Цитата: Chertt
        Пушков совсем скатился, Комментирует слова Климкина.....скоро начнет Беркову комментировать

        Думаете - не "по чину"? Понятно, что они там на Уркаине все в номенклатуре США и у них же на побегушках, но приходится комментировать то, что есть. Выбор то не велик.
        Ныробский
      2. 79807420129 Сегодня, 11:08
        Цитата: Chertt
        Пушков совсем скатился, Комментирует слова Климкина.....скоро начнет Беркову комментировать

        Просто он троллит Клима Чугункина. laughing
        79807420129
    3. Deniska999 Сегодня, 11:14
      Пушков комментирует все подряд. Это заявление вообще к России никаким боком не относится.
      Deniska999
  2. Джедай Сегодня, 08:40
    Излюбленное занятие панов и укропов: мериться у кого пиписька больше. И нечего такие забавы комментировать.
    Джедай
    1. 210окв Сегодня, 08:46
      Максим,доброе утро.Пусть они лучше ляхов спасают.Чем здесь..в Уренгое "преподают толерантные идеалы" и рукамиводят..
      Цитата: Джедай
      Излюбленное занятие панов и укропов: мериться у кого пиписька больше. И нечего такие забавы комментировать.
      210окв
      1. Джедай Сегодня, 08:53
        Взаимно, Дима! Что-то Чугункин ни слова не сказал про ихних гастеров в России и о том, как они спасают экономику. wink
        Цитата: 210окв
        здесь..в Уренгое "преподают толерантные идеалы" и рукамиводят..

        Что, скачут с кастрюлями и клянут комуняк, но работают и домой не торопятся?
        Джедай
    2. Лелёк Сегодня, 10:50
      Цитата: Джедай
      Излюбленное занятие панов и укропов: мериться у кого пиписька больше


      hi , Максим.
      Пусть себе тешутся. Нам в этот спор влезать ненасть. Вчера фурия Украины выдала прогноз пану гетьману. Резко и откровенно, однако. Драчка продолжается и число участников ширится.
      Лелёк
      1. Джедай Сегодня, 10:55
        Лев, приветствую! hi
        Цитата: Лелёк
        Драчка продолжается и число участников ширится.

        Все норовят скинуть гетьмана, а заодно и других конкурентов сожрать - паукам в банке стало тесно.
        Джедай
        1. Лелёк Сегодня, 11:04
          Цитата: Джедай
          Джедай


          Ну так, вторая по значимости забава свидомитов, потому и сказал: "пусть себе тешутся" (под прыжки и кричалки плебса). fool
          Лелёк
          1. Джедай Сегодня, 11:09
            Стадо бандерлогов из "Маугли" напоминают...
            Джедай
  3. Sergey53 Сегодня, 08:40
    Многие в\на Украине даже в рабстве согласны быть, лишь бы не возвращаться в\на неньку.
    Sergey53
    1. volodya Сегодня, 08:52
      Цитата: Sergey53
      Многие в\на Украине даже в рабстве согласны быть, лишь бы не возвращаться в\на неньку.

      volodya
  4. Masya Masya Сегодня, 08:58
    все идет по плану.. исход венгров из Закарпатья, укропов с краины... территории планомерно освобождаются...
    Masya Masya
    1. Sergey53 Сегодня, 10:47
      Вчера в\на провели опрос "кого хотели бы видеть президентом своей Неньки." Ответ поразительный, 92% из опрошенных более 47тысяч, высказались за ЯНУКОВИЧА.
      Sergey53
    2. Лелёк Сегодня, 10:57
      Цитата: Masya Masya
      все идет по плану.. исход венгров из Закарпатья, укропов с краины... территории планомерно освобождаются...


      Добрый день.
      Продолжу Вашу фразу: "... для подселения 20 тысяч мигрантов из северной Африки (по распоряжению руководства ЕС) и N-ного количества желтолицых граждан КНР".
      Лелёк
  5. Yuriy71 Сегодня, 09:16
    Лавры Рогозина покоя не дают - тоже подсел на комментарии. Заняться, видимо, больше нечем, урабатывается на работе! Да и ахинею, как вчера несет, не думая - комментируя Трампа заявил, что США не победили бы Гитлера без СССР. не понимает, что этой фразой он подчеркивает главную роль в победе американцев, т.е. США побеждали, а СССР/Россия помогали. Совсем зазвизделся, труженик! Что же с ними всеми начинает происходить? Или мозг жиром от икры заплывает или за базар никто не боится - спистел и ладно! Главное, чтобы костюмчик сидел! Кому же верить еще в этой стране? Казалось бы - был один из не многих честных и порядочных, но и его, млядь, нести по ухабам начинает!!!
    Yuriy71
  6. Tusv Сегодня, 09:19
    Ну и спасли, так и спасли Чё тут комментировать то? Европу спасли от Русского вмешательства, Выборы в США спасли. Кого только не спасут? Антарктических Пингвинов разве что от Русских ледоколов.
    Дык мы больше Трампа и не выберем drinks
    Tusv
  7. Хантер Сегодня, 09:50
    Эх Украина, была ты богатой невестой после развала СССР (развитая промышленность авиастроение, ракетостроение,судостроение и т.д. сельское хозяйство )
    А сейчас превратилась в привокзальную потаскуху криминальную к тому же..Да еще хвастаетесь этим , позор и нам стыдно за тебя
    Хантер
  8. iliitchitch Сегодня, 10:30
    Как эта ошибка эволюции в МФТИ-то поступила ? Это косяк приёмной комиссии . Чудные дела в стране советской иногда происходили .
    iliitchitch
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