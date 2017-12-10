Пушков прокомментировал заявление об украинцах, «спасающих экономику Польши»

Климкин гордится (?!) тем, что миллион украинцев, уехавших в Польшу, спасают ее экономику. Экономику своей страны они спасти уже не в силах,

Я знаю о случаях, когда украинцам предлагают большую зарплату, поскольку они более гибкие, они очень сфокусированы на том, что делают. Поэтому мы прекрасно понимаем, о чем идет речь. Мы, МИД, сейчас оцениваем, что почти миллион украинцев есть в Польше, так кто кого спасает? В данном случае мы спасаем польскую экономику,