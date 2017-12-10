Доклад: США могут проиграть войну России, несмотря на значительное преимущество

Этот разрыв частично объясняется тем, что силы США сегодня слишком велики для того, чтобы участвовать в одной основной войне, а также не способны идти в ногу с модернизацией их соперников – великих держав. Соединенные Штаты не обладают достаточными средствами для того, чтобы справляться с основными вызовами в Европе и Восточной Азии, недостаточно подготовлены к получению максимальной операционной пользы от многих своих действующих подразделений,

Пентагон отстает от процесса модернизации вооруженных сил своих главных противников и не способен в достаточной степени противостоять вызовам в Европе и Азии, приводит РИА Новости результаты исследования американского центра Rand.Согласно докладу, сейчас Россия и Китай представляют собой два главных вызова национальным интересам Соединенных Штатов. Авторы назвали эти две страны «сильными соперниками», чьи возможности «значительно возросли».В исследовании отмечается, что Пентагон продолжает использовать стратегию «двух региональных войн» при планировании, хотя в нынешней ситуации военные должны готовиться «к одной большой войне».пишут эксперты.«По оценкам данного отчета ВС, США могут, при определенных вероятностных допущениях, проиграть будущую войну, несмотря на то, что соотношение сил Соединенных Штатов и Китая составляет 2,7 к 1, а США и России – 6 к 1», – говорится в документе.