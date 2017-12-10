11:21 10 декабря

Доклад: США могут проиграть войну России, несмотря на значительное преимущество

Пентагон отстает от процесса модернизации вооруженных сил своих главных противников и не способен в достаточной степени противостоять вызовам в Европе и Азии, приводит РИА Новости результаты исследования американского центра Rand.



Согласно докладу, сейчас Россия и Китай представляют собой два главных вызова национальным интересам Соединенных Штатов. Авторы назвали эти две страны «сильными соперниками», чьи возможности «значительно возросли».


В исследовании отмечается, что Пентагон продолжает использовать стратегию «двух региональных войн» при планировании, хотя в нынешней ситуации военные должны готовиться «к одной большой войне».

Этот разрыв частично объясняется тем, что силы США сегодня слишком велики для того, чтобы участвовать в одной основной войне, а также не способны идти в ногу с модернизацией их соперников – великих держав. Соединенные Штаты не обладают достаточными средствами для того, чтобы справляться с основными вызовами в Европе и Восточной Азии, недостаточно подготовлены к получению максимальной операционной пользы от многих своих действующих подразделений,
пишут эксперты.

«По оценкам данного отчета ВС, США могут, при определенных вероятностных допущениях, проиграть будущую войну, несмотря на то, что соотношение сил Соединенных Штатов и Китая составляет 2,7 к 1, а США и России – 6 к 1», – говорится в документе.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
21

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 67

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  1. Хантер Сегодня, 09:15
    Если мы с Китаем договоримся ,нам никто не страшен будет в военном и экономическом плане..
    Хантер
    1. Рагнар лодброк Сегодня, 09:27
      Кроме Китая? Что дальний восток наш осваивает! Без войны.
      Рагнар лодброк
      1. cariperpaint Сегодня, 09:32
        глупости не несите пожалуйста. а то нам на ДВ аж страшно жить)
        cariperpaint
      2. Segel Сегодня, 09:37
        Это да...Зачем воевать,когда ползучей экспансиией можно взять.Доброе утро,Рагнар hi
        Segel
        1. Рагнар лодброк Сегодня, 09:43
          Доброе утро, Алекс! hi
          Люди, чуть выше, говорят, что их всё устраивает! Что нет никаких китайцев! Когда у меня немного другая информация...
          Рагнар лодброк
          1. Segel Сегодня, 09:57
            Ну и на здоровье,раз их всё устраивает,дело хозяйское.Если им самим на себя наплевать,то нам тем более на них фиолетово должно быть..
            Segel
          2. cariperpaint Сегодня, 10:10
            есть. но узбеков таджиков и т.д. больше)))
            cariperpaint
          3. cariperpaint Сегодня, 10:12
            а кто сказал что устраивает? ))) просто то что вы называете экспансией мягко скажем не соотвествует истине)
            cariperpaint
            1. Logall Сегодня, 10:16
              Дружище, это пока не экспансия! Я уехал с Магадана в 2004, Их там тогда было... А у них рождается дети, которые являются гражданами России! Плодятся они сами знаете С какой скоростью... Вот это будет экспансией!
              Logall
              1. cariperpaint Сегодня, 10:25
                с тех времен многое изменилось) они есть конечно но их теперь в разы меньше.
                cariperpaint
              2. sogdy Сегодня, 11:01
                Цитата: Logall
                Их там тогда было... А у них рождается дети, которые являются гражданами России! Плодятся они сами знаете С какой скоростью...

                Узбагойтезь!
                У НАС все "плодятся" с одинаковой скоростью. Бытие, знаете ли, определяет.
                Кроме того, мы не США, у нас гражданство автоматически не получают. Странно, что Вы об этом не знаете.
                sogdy
      3. tralmaster. Сегодня, 10:51
        А ты где живёшь то? Ты хоть раз был на Дальнем Востоке или по страшилкам с Рен.ТВ судишь?
        tralmaster.
    2. Chertt Сегодня, 09:32
      Цитата: Хантер
      Если мы с Китаем договоримся ,нам никто не страшен будет в военном и экономическом плане

      Что у вас за психология, как у украинцев - "да мы вместе с европой, никого не боимся" А у нас "Мы с Китаем всех победим" Нет никакого "Нас с Китаем" Китай такой же противник как и США. Даже еще опаснее, так как хитрее
      Chertt
      1. Хантер Сегодня, 09:41
        Цитата: Chertt
        Цитата: Хантер
        Если мы с Китаем договоримся ,нам никто не страшен будет в военном и экономическом плане

        Что у вас за психология, как у украинцев - "да мы вместе с европой, никого не боимся" А у нас "Мы с Китаем всех победим" Нет никакого "Нас с Китаем" Китай такой же противник как и США. Даже еще опаснее, так как хитрее

        Я написал договоримся, а не преклоняться..А это большая разница! А китайцами нас очень любят пугать США и наша либерастня..
        Китай знает , что если что мы их замочим в раз..

        И относятся к нам с уважением ..
        Хантер
        1. Segel Сегодня, 09:44
          laughing Это всё Вам товарищ Си Цзинпинь рассказал в доверительной беседе?
          Segel
          1. Хантер Сегодня, 10:04
            Цитата: Segel
            laughing Это всё Вам товарищ Си Цзинпинь рассказал в доверительной беседе?

            Китай в самый трудный период поддерживал Россию в ООН , когда нас жестко травили! И наша либерастня тут шабаши устраивали на болотной...
            Сейчас Россия себя на много увереннее чувствует и можем уже без поддержки свою политику вести..Вот такие дела в РВСН!
            P.S/ А ваши и таких как вы подколки , уже не смешны даже..
            Хантер
            1. sogdy Сегодня, 11:20
              Цитата: Хантер
              Хантер

              Эти удоты играют на том, что многие народы Сибири и Дальнего Востока грубо говоря китайцы. Кроме того, существует ряд китайских семей, за которыми признается право возвращения. Те самые красные китайцы.
              Да и удоты не знают историю, не знают, что значительная часть погибших в Гражданскую и освобождение от японо-американской интервенции - северные китайцы, манчжуры и моголы, из тех, кто никогда не проживал на территории Китая и ассоциирует себя с бурятами и удэге.
              Но некоторые из удотов, особо упертые, - туканы.
              sogdy
      2. Pirogov Сегодня, 10:10
        Цитата: Chertt
        Что у вас за психология, как у украинцев - "да мы вместе с европой, никого не боимся" А у нас "Мы с Китаем всех победим" Нет никакого "Нас с Китаем" Китай такой же противник как и США. Даже еще опаснее, так как хитрее

        Китайцы опаснее англосаксов ? А можно подробнее ?
        Pirogov
        1. Chertt Сегодня, 10:21
          Цитата: Pirogov
          Китайцы опаснее англосаксов ? А можно подробнее ?

          Это очень обширная тема, на несколько десятков страниц текста. Для России англосаксы старый враг, мы знаем что можем ожидать, и готовы к этому (почти всегда). Китайцы же, как все уничтожающая саранча, я не уверен, что мы знаем что с этим делать
          Chertt
    3. Skif83 Сегодня, 10:18
      Лучше, чтобы нам самим никто не был страшен, в т.ч. и Китай!
      У России, как известно, два союзника..., Китай не в их числе. Разве что, как временный.
      Skif83
    4. iouris Сегодня, 10:42
      Цитата: Хантер
      Если мы с Китаем договоримся

      Ни с кем китайцы договариваться не намерены, а с нами точно не намерены: на олимпиаде РФ уже нет. Демография в РФ показывает самый реалистичный прогноз её развития.
      iouris
      1. Хантер Сегодня, 10:57
        Цитата: iouris
        Цитата: Хантер
        Если мы с Китаем договоримся

        Ни с кем китайцы договариваться не намерены, а с нами точно не намерены: на олимпиаде РФ уже нет. Демография в РФ показывает самый реалистичный прогноз её развития.

        Вот только ныть не нужно, надоело уже все это читать...
        Тонкий намек, что России лучше на колени перед США встать..? Я ведь правильно понял вас..

        P.S. В 90-х вставали уже и все делали ,что они нам "рекомендовали" ..Чуть кровью не захлебнулись..( дальше сплошные нецензурные выражения , мужики знают..)
        Хантер
    5. To be or not to be Сегодня, 10:52
      С Китаем договариваться можно и нужно .но при этом:
      - укрепляя Восточный военный округ
      - и создавая совместные экономические проекты
      To be or not to be
  2. volodya Сегодня, 09:16
    Им всё время нужна война, договариваться не хотят!
    volodya
    1. Tusv Сегодня, 09:22
      Сковордкой по яицам? Оригинально drinks
      Tusv
  3. Sergey53 Сегодня, 09:18
    Почему могут? Они её проиграют однозначно. Вся сила в правде, как сказал Сергей Бодров.
    Sergey53
    1. Tusv Сегодня, 09:29
      Цитата: Sergey53
      Вся сила в правде, как сказал Сергей Бодров.

      Это разумеется, но ихний Гитлер считал, что за Волгой Земли Русской нет, а там. Проснуться, накостыляют и обратно,у койку пока жена спит bully
      Tusv
    2. volodya Сегодня, 09:31
      Неохота им вспоминать войну во Вьетнаме, а то разошлись, две мировые войны выиграли, коммунизм поставили на колени!
      volodya
      1. Pax tecum Сегодня, 10:08
        Внесли свой скромный вклад в победу, что в Первую, что во Вторую мировую, под конец войн, когда результаты уже были прогнозируемы. Зато в лагере победителей оказались. Шакалы!
        Pax tecum
        1. Sergey53 Сегодня, 10:40
          Они не только в лагерь победителей пробрались, но и норовят там примерить корону лидера.
          Sergey53
    3. ЗВО Сегодня, 10:00
      Цитата: Sergey53
      Почему могут? Они её проиграют однозначно. Вся сила в правде, как сказал Сергей Бодров.


      Взрослые и умудренные опытом люди. говорят так: "У каждого своя правда".
      слова Бодрова - чистейший популизм на неокрепшие умы 15-летних инфантилов...
      ЗВО
      1. masterovoy Сегодня, 10:28
        Правда у всех одна и та же, но у всякого народа есть своя особая ложь, которую он именует своими идеалами.
        Автор: Ромен Роллан
        С правдой надо жить, как при огне: ни сильно приближаться, чтоб не ожег, ни далеко отходить, чтобы холодно не было.
        Автор: Диоген
        Правда иной раз побеждает, уже перестав быть правдой.
        Автор: Станислав Ежи Лец
        Периодически люди спотыкаются о правду и падают, но большинство затем встают и спешат дальше, как будто ничего не случилось.
        Автор: Уинстон Черчилль
        Не всякая сила стоит за правду, но всегда правда о себе докладывает силой.
        Автор: Пришвин М. М.
        Лучшее средство для промывки мозгов — правда.
        Автор: Лили Томлин
        Люди, ненавидящие правду, ненавидят также и людей, имеющих смелость высказывать ее.
        Франсуа Фенелон
        Нет правды на земле, но правды нет и выше.
        Автор: Пушкин А. С.
        Если говорить людям одну только правду, рано или поздно вас в этом уличат.
        Автор: Оскар Уайльд
        Иногда легче присудить премию, чем признать правоту.
        Автор: Станислав Ежи Лец
        Мало найдется людей, для которых правда не звучала бы как обида.
        Автор: Софья Сегюр
        Трудно сказать самому себе правду, когда знаешь ее.
        Станислав Ежи Лец
        Настоящая правда всегда неправдоподобна… Чтобы сделать правду правдоподобнее, нужно непременно подмешать к ней лжи. Люди всегда так и поступали.
        Автор: Федор Мuхайлович Достоевский
        Если ложь на краткий срок и может быть полезна, то с течением времени она неизбежно оказывается вредна. Напротив того, правда с течением времени оказывается полезной, хотя может статься, что сейчас она принесет вред.
        Автор: Дени Дидро
        masterovoy
        1. Sergey53 Сегодня, 10:42
          Правда у всех своя, но ЕДИНСТВЕННА только истина .
          Sergey53
  4. Masya Masya Сегодня, 09:18
    Соединенные Штаты не обладают достаточными средствами

    ключевая фраза... неужели печатать не успевают? recourse
    Masya Masya
    1. Logall Сегодня, 09:23
      Мариша, доброго утра!
      Цитата: Masya Masya
      Соединенные Штаты не обладают достаточными средствами

      ключевая фраза... неужели печатать не успевают? recourse

      Зато гадить... Всегда! Ради собой напечатанных...
      Logall
      1. Джедай Сегодня, 09:28
        Саша, привет! hi Гадить всем вокруг - это их национальный интерес! yes
        Джедай
        1. Logall Сегодня, 09:32
          Национальная Забава? Вроде наших кулачных боёв?
          Макс, hi , милейшее утро, не правда ли?
          Logall
          1. Джедай Сегодня, 09:36
            Цитата: Logall
            Национальная Забава? Вроде наших кулачных боёв?

            Не совсем. Гадить всем - это входит в сферу их национальных интересов по всему миру. Ну не могут они терпеть что у кого-то кроме них хорошо и спокойно! fool
            Цитата: Logall
            милейшее утро, не правда ли?

            Пока температура за бортом не поднялась выше нуля и не начал таять снег - согласен. wink
            Джедай
      2. Masya Masya Сегодня, 09:30
        Приветик, Александр! love
        Цитата: Logall
        Зато гадить... Всегда! Ради собой напечатанных...

        Да, России они и забесплатно гадить будут... и всё сладким елеем...
        Masya Masya
    2. 210окв Сегодня, 09:27
      Марина,доброе утро.Это как в "Золотом теленка"..Паниковский:"Дай миллион(десяток триллионов)!"
      Цитата: Masya Masya
      Соединенные Штаты не обладают достаточными средствами

      ключевая фраза... неужели печатать не успевают? recourse
      210окв
      1. Masya Masya Сегодня, 09:41
        Приветик, Дмитрий! love Утро доброе!

        милейшее утро, не правда ли?
        love
        Masya Masya
        1. Logall Сегодня, 10:28
          Цитата: Masya Masya
          Приветик, Дмитрий! love Утро доброе!

          милейшее утро, не правда ли?
          love

          love
          Logall
    3. sabakina Сегодня, 10:27
      Мариночка, доброе утро love . Мне кажется. дело тут не в долярах...
      sabakina
      1. Masya Masya Сегодня, 10:34
        Вячеслав, приветик! love это то да ... но также и на жалость бьют, чтобы деньжат подкинули... wink
        Masya Masya
  5. серафимамурский Сегодня, 09:23
    Опять деньги из госбюджета аме ри косы отжимают. А войну не знаю как китайцам а нам по любому проиграют и обсуждать не стоит.
    серафимамурский
  6. Александр War Сегодня, 09:28
    высота большая , и тем более у нас стоят по бортам минимум АК-630
    Александр War
    1. san4es Сегодня, 10:14
      Цитата: Александр War
      ... нас стоят по бортам минимум АК-630

      laughing ...Здорова-Сань...Ты-чё...заблудился?
      san4es
      1. Александр War Сегодня, 10:23
        Привет тезка)В каком смысле заблудился ?
        Александр War
        1. san4es Сегодня, 10:55
          belay Чудеса на сайте. Смотри, это тема:

          ...А это твой комент под этой статьёй:

          ...и вот этот тоже здесь...чуть ниже

          А у тебя как на мониторе?
          san4es
          1. Александр War Сегодня, 10:58
            Видео добавил,интересно что сша еще испытывают
            Александр War
  7. samarin1969 Сегодня, 09:32
    Всё же такие доклады более мотивируют руководство и население более реально смотреть на перспективу войны. Это лучше чем бесконечное воспевание немногочисленных "концептов" вооружения. У нас есть только апокалиптические прогнозы г-на Ивашова и К. ...На официальном уровне только "броня крепка и танки наши быстры"...
    Армия - это вершина силы экономики, политики и идеологии. ...Американцы обоснованно нас побаиваются не потому, что мы сильнее - а потому, что, теоретически, ещё "можем ответить"...
    п.с. Пока американский "истеблишмент" предпочитает использовать тактику Карла Великого в конце войн с саксами ("титулы", "прогрессивная" идеология, "допуск" в элиту"). Проще "переубедить" генерала, чем его армию.
    samarin1969
  8. Александр War Сегодня, 09:41
    на 5 мин 30сек ?
    Александр War
    1. Александр War Сегодня, 10:28
      [media=http://https://www.youtube.com/watch?time_
      continue=21&v=B4FWWR9_Wyg] Не хилый такой самолет
      Александр War
  9. iliitchitch Сегодня, 09:57
    6:1 , 2.7:1 . В своём мире живут челы и пусть там дальше и пребывают . Жипиэс им отрубят в 1 сек , дык в мобильном сортире заблудятся , и вовсе я тут шляпами не кидаюсь , если они ТУПЫЕ
    , то только руками развести и остаётся .
    iliitchitch
  10. частное лицо Сегодня, 10:08
    Цитата: Хантер
    Если мы с Китаем договоримся ,нам никто не страшен будет в военном и экономическом плане..

    А Китай захочет договариваться? А ему это надо? Китай гнёт свою политику и вашим и нашим.
    частное лицо
  11. Варяг77 Сегодня, 10:13
    Чего это за соотношения то? Откуда взяты? Как расчитаны? Так то численность ВС РФ сопоставима с армией США. Техническое превосходство США? Ну это бабака надвое сказала. Про мораль и говорить нечего.
    Варяг77
  12. andrej-shironov Сегодня, 10:23
    Хватит мерятся хвостами! В случае глобальной заварухи проиграет всё человечество!
    andrej-shironov
    1. iouris Сегодня, 10:47
      Цитата: andrej-shironov
      В случае глобальной заварухи проиграет всё человечество!

      А кто-то выиграет. Ставки слишком высоки. "Человечество" - расходный материал. "Двуногих тварей миллионы для нас орудие одно".
      iouris
      1. andrej-shironov Сегодня, 10:53
        Поверьте, никто не выиграет. Выжившие будут завидовать умершим. Не стройте иллюзий.
        andrej-shironov
  13. alavrin Сегодня, 10:26
    Что за идиотское соотношение 6 :1? По количеству самолетов, что ли? А по величине ядерных зарядов - слабО посчитать?
    alavrin
  14. Горный стрелок Сегодня, 10:36
    Как они силу своей армии определяют? По отношению трансгендеров к натуралам?
    Горный стрелок
  15. Комментарий был удален.
  16. voyaka uh Сегодня, 10:53
    "несмотря на то, что соотношение сил Соединенных Штатов и Китая составляет 2,7 к 1, а США и России – 6 к 1», ////

    Имеется в виду, конечно, конвенциональная война без применения ядерного оружия.
    voyaka uh
  17. Altona Сегодня, 11:01
    Цитата: Chertt
    Что у вас за психология, как у украинцев - "да мы вместе с европой, никого не боимся" А у нас "Мы с Китаем всех победим" Нет никакого "Нас с Китаем" Китай такой же противник как и США. Даже еще опаснее, так как хитрее

    --------------------------------------
    Дело не в какой-то любви или нелюбви к русским.Не забывайте, что в России сейчас клептократо-олигархическая диктатура, а Китай вроде как позиционирует себя как социалистическое государство. Еще Мао с презрением относился к Хрущеву и Брежневу как к ревизионистам, а уж к сегодняшним вырожденцам из КПСС, меняющим страну на резаную бумагу Китай относится с большим презрением. Ну может к Путину там есть благоговение, но не к путинскому окружению.
    Altona
  18. Altona Сегодня, 11:02
    Цитата: voyaka uh
    "несмотря на то, что соотношение сил Соединенных Штатов и Китая составляет 2,7 к 1, а США и России – 6 к 1», ////

    Имеется в виду, конечно, конвенциональная война без применения ядерного оружия.

    --------------------------------------
    А как же либеральный тезис "Россия закидала противников трупами своих солдат"?
    Altona
  19. Altona Сегодня, 11:04
    Цитата: Горный стрелок
    Как они силу своей армии определяют? По отношению трансгендеров к натуралам?

    -------------------------------
    Кстати, а если над НАТОвскими траншеями вывесят транспарант "Возьмите нас, противные!", то как реагировать нашим солдатам? laughing laughing
    Altona
  20. Лена Петрова Сегодня, 11:11
    Цитата: voyaka uh
    "несмотря на то, что соотношение сил Соединенных Штатов и Китая составляет 2,7 к 1, а США и России – 6 к 1», ////

    Имеется в виду, конечно, конвенциональная война без применения ядерного оружия.

    Если двое начали биться на кулаках, но у каждого по пистолету в кармане, то как долго они будут использовать только кулаки?
    Лена Петрова
    1. Shahno Сегодня, 11:17
      Все же это не уличная драка. На порядок выше сдерживающих факторов, институтов.... при конфликте государств.
      Shahno
  21. Anyone Сегодня, 11:17
    Пентагон отстает от процесса модернизации вооруженных сил своих главных противников и не способен в достаточной степени противостоять вызовам в Европе и Азии, приводит РИА Новости результаты исследования американского центра Rand.

    Вот интересно, сколько Пентагон отстегнул этому Ренд-центру, чтобы тот составил доклад с которым не стыдно идти в Конгресс для выпрашивания дополнительных бабок на армию ))
    Anyone
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