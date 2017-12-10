11:22 10 декабря

Синагогу в Швеции забросали «коктейлями Молотова»

В субботу вечером группа неизвестных молодых людей забросала синагогу в шведском городе Гётеборг бутылками с зажигательной смесью, находившиеся там люди укрылись в подвале, передает РИА Новости сообщение представителя Еврейского агентства Ави Майера.



Ранее в субботу в третьем по величине городе страны Мальмё прошли акции протеста мусульман против евреев, добавил Майер. Люди вышли на улицу после заявления президента Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда американского посольства.


Синагогу во втором по величине городе Швеции Гётеборге забросали бутылками с зажигательной смесью. В инциденте участвовали 20 в масках. Еврейские студенты, собравшиеся в синагоге, были вынуждены спрятаться от нападавших в подвале,
рассказал он.

По словам Майера, в результате нападения «возник небольшой пожар, зданию и припаркованным автомобилям нанесен ущерб». На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

Напомним, в субботу в Иерусалиме, а также на границе Израиля и Палестины прошли акции протеста арабской молодежи, сопровождавшиеся столкновениями с полицией и израильской армией. По данным Минздрав Палестины, с пятницы за день массовых протестов в столкновениях с силовиками пострадали около 1,1 тысячи палестинцев, два человека погибли (позже сообщили о 4-х погибших). Среди пострадавших около 60-ти человек имеют огнестрельные ранения.

Еврейское агентство (Сохнут) – международная сионистская организация с центром в Израиле. Занимается репатриацией в Израиль и помощью репатриантам, а также вопросами, связанными с еврейско-сионистским воспитанием и глобальным еврейским сообществом.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 26

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  1. Segel Сегодня, 09:52
    Уберите синагоги,не толерантно,видите же,как это мигрантам неприятно... laughing laughing laughingПоневоле начнешь понимать Брейвиков всяких...
    Segel
    1. Logall Сегодня, 09:56
      Удар по синагогам - Вендетта!
      Спасибо трампу за это...
      Завтра вновь повторение где-то...
      Спасибо трампу за это!
      Вновь сплочаются арабские Гетто,
      Спасибо трампу за это!
      И для насилия нет слова - вето!
      Спасибо трампу за это...
      Я про то, что Трамп оказал медвежью услугу... В прямом и в переносном смысле!
      Logall
      1. Джедай Сегодня, 10:00
        Вполне ожидаемо. Или в США и Израиле всерьёз думали что мусульмане скажут Трампу "спасибо" за его решение по Иерусалиму?
        Джедай
        1. Чёрный Сегодня, 10:17
          Цитата: Джедай
          Вполне ожидаемо. Или в США и Израиле всерьёз думали что мусульмане скажут Трампу "спасибо" за его решение по Иерусалиму?

          Согласен....Трамп замутил провокацию по высшему разряду....а что касается нападения....стрелять надо было этих ушлёпков с коктелями. Нападать на храмы , мечети, синагоги -это верх скотства....
          Чёрный
          1. Джедай Сегодня, 10:19
            hi
            Цитата: Чёрный
            Нападать на храмы , мечети, синагоги -это верх скотства.

            За это скотство было заплачено звонкой монетой. А блеск денег затмевает глас совести...
            Джедай
        2. To be or not to be Сегодня, 10:44
          Понимал Трамп что делал .Как всегда и везде им нужен ХАОС
          To be or not to be
      2. Хантер Сегодня, 10:15
        Цитата: Logall
        Я про то, что Трамп оказал медвежью услугу... В прямом и в переносном смысле!

        Таков и был расчет поэт (отличные стихи)))), евреи видать не хотят платить США за финансовую и военную поддержку!
        Вот Трамп и прикололся..хе хе
        Обнаглел Израиль просто от безнаказанности....Получайте господа! Отличный ход Трампа..
        Хантер
        1. Logall Сегодня, 10:20
          Виталий, Доброе утро!
          Вот это и называется - и рыбку съесть и...
          Вроде бы евреем угодил, А с другой стороны - свинью подложил... Не кошерную!
          Logall
      3. Tusv Сегодня, 10:15
        Цитата: Logall
        Удар по синагогам - Вендетта!

        Трамп сказал - Иерусалим
        Виноваты Шведы, коммунизм drinks
        Tusv
    2. Chertt Сегодня, 09:59
      Цитата: Segel
      не толерантно,видите же,как это мигрантам неприятно.

      Рождественские елки уже не ставят. Теперь надо ввести уголовное наказание за Менору.
      Chertt
    3. 79807420129 Сегодня, 11:00
      Цитата: Segel
      Уберите синагоги,не толерантно,видите же,как это мигрантам неприятно... Поневоле начнешь понимать Брейвиков всяких...

      Пусть трампуше спасибо скажут,выпустил джина из бутылки клоун безнесспрезидент.
      79807420129
  2. частное лицо Сегодня, 09:58
    Вот тут мы и посмотрим хозяин ли Трамп своему слову? Но что то подсказывает что он включит заднюю, иначе очередного кровопролития на Ближнем востоке не избежать как в прочем и в Европпе. Евреям мало не покажется.
    частное лицо
    1. dorz Сегодня, 10:04
      Цитата: частное лицо
      Вот тут мы и посмотрим хозяин ли Трамп своему слову? Но что то подсказывает что он включит заднюю, иначе очередного кровопролития на Ближнем востоке не избежать как в прочем и в Европпе. Евреям мало не покажется.

      Трамп не такой , каким его представляют. Им нужна новая войнушка и желательно против Ирана.
      dorz
    2. Pirogov Сегодня, 10:05
      Цитата: частное лицо
      Вот тут мы и посмотрим хозяин ли Трамп своему слову? Но что то подсказывает что он включит заднюю, иначе очередного кровопролития на Ближнем востоке не избежать как в прочем и в Европпе. Евреям мало не покажется

      И не евреям тоже , Вы не задумывались ,что так и было задумано ?
      Pirogov
  3. GLIMMERING Сегодня, 10:00
    "Забеженцы" согреться хотели....
    GLIMMERING
  4. askort154 Сегодня, 10:14
    Для европейцев сплошные "подарки". Вначале от Меркель, теперь от Трампа.
    askort154
  5. iliitchitch Сегодня, 10:24
    А мулька-то вброшена , в сухом остатке-то . Умеет 5-й пункт своих целей достигать .
    iliitchitch
  6. Masya Masya Сегодня, 10:27
    Так и было задумано, мало европу от мигрантов колбасит... теперь ещё и разборки в христианской стране между иудеями и мусульманами... война с доставкой на дом, так сказать...
    Masya Masya
    1. Dart2027 Сегодня, 10:34
      Цитата: Masya Masya
      теперь ещё и разборки в христианской стране между иудеями и мусульманами

      Интересно как скоро появятся призывы депортировать и тех и других?
      Dart2027
      1. Masya Masya Сегодня, 10:37
        Цитата: Dart2027
        депортировать и тех и других?

        Призывы может и будут, но фарш назад не прокрутить...
        Masya Masya
  7. polpot Сегодня, 10:34
    Видимо шведы были в хиджабах и орали аллах акбар как истинные протестанты
    polpot
  8. Sergey53 Сегодня, 10:34
    Наши партнёры Израилевы почему не комментируют и не проявляют свою эрудицию? Разъяснили бы нам ситуацию.
    Sergey53
    1. частное лицо Сегодня, 10:42
      Они в запое от радости , америкосы им подмахнули.
      частное лицо
  9. HAM Сегодня, 10:37
    А Биробиджан чем не устраивает?И делить не надо,столица!
    HAM
    1. Ажылдаптыр Сегодня, 10:49
      В Биробиджане "их" присутствие
      хоть и минимально,но сохраняется.
      Держат так сказать про запас.
      Как аэродром....
      А ещё есть известная
      мечта(%%%%) Крым.
      А вообще,у настоящего еврея,
      4-паспорта и 3-родины.
      Ажылдаптыр
  10. профессор Сегодня, 11:01
    Нападение на синагогу в Европе это рядовое событие. Обсуждать нечего.
    профессор
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