Синагогу в Швеции забросали «коктейлями Молотова»

Синагогу во втором по величине городе Швеции Гётеборге забросали бутылками с зажигательной смесью. В инциденте участвовали 20 в масках. Еврейские студенты, собравшиеся в синагоге, были вынуждены спрятаться от нападавших в подвале,

В субботу вечером группа неизвестных молодых людей забросала синагогу в шведском городе Гётеборг бутылками с зажигательной смесью, находившиеся там люди укрылись в подвале, передает РИА Новости сообщение представителя Еврейского агентства Ави Майера.Ранее в субботу в третьем по величине городе страны Мальмё прошли акции протеста мусульман против евреев, добавил Майер. Люди вышли на улицу после заявления президента Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда американского посольства.рассказал он.По словам Майера, в результате нападения «возник небольшой пожар, зданию и припаркованным автомобилям нанесен ущерб». На место происшествия прибыли сотрудники полиции.Напомним, в субботу в Иерусалиме, а также на границе Израиля и Палестины прошли акции протеста арабской молодежи, сопровождавшиеся столкновениями с полицией и израильской армией. По данным Минздрав Палестины, с пятницы за день массовых протестов в столкновениях с силовиками пострадали около 1,1 тысячи палестинцев, два человека погибли (позже сообщили о 4-х погибших). Среди пострадавших около 60-ти человек имеют огнестрельные ранения.Еврейское агентство (Сохнут) – международная сионистская организация с центром в Израиле. Занимается репатриацией в Израиль и помощью репатриантам, а также вопросами, связанными с еврейско-сионистским воспитанием и глобальным еврейским сообществом.