Украинские эксперты признали свою страну самой бедной в Европе
Эксперты аналитического центра Texty.org.ua составили список самых бедных стран Европы, признав Украину лидером антирейтинга, передает РИА Новости.
В качестве критерия аналитики выбрали уровень зарплат, изучив заработок жителей европейских стран после выплаты налогов (чистый доход).
Выяснилось, что на Украине эта сумма является самой низкой – € 190.
Второе и третье место заняли Молдова (€ 216) и Азербайджан (€ 232).
В десятку самых бедных стран по доходу населения также вошли Армения, Грузия, Белоруссия, Казахстан, Албания, Македония и Сербия.
Самая высокая зарплата, по данным центра, в Швейцарии – € 4421, чуть меньше получают в Исландии и Норвегии – € 3440 и 3405 соответственно.
Россия попала в середину списка. По данным исследователей, средняя зарплата россиян после вычета налогов составляет € 474.
«При учете зарплаты "до налогов" Украина все равно оказывается на последнем месте», – констатировали эксперты.
В качестве критерия аналитики выбрали уровень зарплат, изучив заработок жителей европейских стран после выплаты налогов (чистый доход).
Выяснилось, что на Украине эта сумма является самой низкой – € 190.
Второе и третье место заняли Молдова (€ 216) и Азербайджан (€ 232).
В десятку самых бедных стран по доходу населения также вошли Армения, Грузия, Белоруссия, Казахстан, Албания, Македония и Сербия.
Самая высокая зарплата, по данным центра, в Швейцарии – € 4421, чуть меньше получают в Исландии и Норвегии – € 3440 и 3405 соответственно.
Россия попала в середину списка. По данным исследователей, средняя зарплата россиян после вычета налогов составляет € 474.
«При учете зарплаты "до налогов" Украина все равно оказывается на последнем месте», – констатировали эксперты.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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