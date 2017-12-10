11:16 10 декабря

Украинские эксперты признали свою страну самой бедной в Европе

Эксперты аналитического центра Texty.org.ua составили список самых бедных стран Европы, признав Украину лидером антирейтинга, передает РИА Новости.



В качестве критерия аналитики выбрали уровень зарплат, изучив заработок жителей европейских стран после выплаты налогов (чистый доход).


Выяснилось, что на Украине эта сумма является самой низкой – € 190.

Второе и третье место заняли Молдова (€ 216) и Азербайджан (€ 232).

В десятку самых бедных стран по доходу населения также вошли Армения, Грузия, Белоруссия, Казахстан, Албания, Македония и Сербия.

Самая высокая зарплата, по данным центра, в Швейцарии – € 4421, чуть меньше получают в Исландии и Норвегии – € 3440 и 3405 соответственно.

Россия попала в середину списка. По данным исследователей, средняя зарплата россиян после вычета налогов составляет € 474.

Украинские эксперты признали свою страну самой бедной в Европе


«При учете зарплаты "до налогов" Украина все равно оказывается на последнем месте», – констатировали эксперты.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 27

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  1. Sergey53 Сегодня, 10:36
    Да тут и без экспертов всё видно невооружённым глазом. Даже комментировать нечего.
    Sergey53
    1. Джедай Сегодня, 10:37
      Согласен. Что это - очередной выверт на тему "Грошей дайте!"?
      Джедай
      1. Segel Сегодня, 10:43
        А меня другое зацепило неприятненько так,дядьки-мамалыжники больше нас получают!Зато порадовало(поколдовал тут с калькулятором),что зарплата моя больше средней,а я всё жалуюсь тут... feel
        Segel
      2. Tusv Сегодня, 10:49
        Цитата: Джедай
        очередной выверт на тему "Грошей дайте!"?

        И хде взять пану атаману золотого запасу? Все идеть на нас. Я тут прикинул, солько нужну Янкам бабла потратить дабы сместить ВВП с Батькой - Африку можно в шубы нарядить
        Tusv
        1. Джедай Сегодня, 11:00
          Цитата: Tusv
          Я тут прикинул, солько нужну Янкам бабла потратить дабы сместить ВВП с Батькой - Африку можно в шубы нарядить

          Этот вопрос не одними фантиками зелёными решается, так что станок ФРС не особо им и поможет.
          Джедай
        2. 79807420129 Сегодня, 11:05
          качестве критерия аналитики выбрали уровень зарплат, изучив заработок жителей европейских стран после выплаты налогов (чистый доход

          Короче средний уровень температуры по больнице,многие за рубежом работают,другие в конверте получают,у нас так же.
          79807420129
      3. Sergey53 Сегодня, 10:52
        Всё это больше напоминает огромную паперть-страну.
        Sergey53
        1. Джедай Сегодня, 10:58
          Опять соглашусь с Вами. А верхушка плюёт на нужды своего народа, продолжая набивать карманы.
          Джедай
    2. volodya Сегодня, 10:40
      Неможет быть,Ковтун говорит "всё в порядке"и"всё отлично"!
      volodya
      1. LSA57 Сегодня, 10:44
        Цитата: volodya
        Неможет быть,Ковтун говорит "всё в порядке"и"всё отлично"!

        но это ведь Ковтун... он ещё и не то ляпнет
        LSA57
        1. volodya Сегодня, 10:50
          Цитата: LSA57
          но это ведь Ковтун... он ещё и не то ляпнет

          Это у него мантра такая!
          volodya
          1. LSA57 Сегодня, 10:56
            Цитата: volodya
            Это у него мантра такая!

            аха. чушь городит с закрытыми глазами. потом откроет и нате вам, улыбка больного на всю голову
            LSA57
      2. Джедай Сегодня, 10:45
        Цитата: volodya
        Ковтун говорит "всё в порядке"и"всё отлично"!

        Ковтун принадлежит к привилегированной касте, у него отдельное денежное довольствие, потому и квартирку приобрёл в Москве чтобы быть подальше от проблем простых украинцев.
        Джедай
        1. LSA57 Сегодня, 10:58
          Цитата: Джедай
          Ковтун принадлежит к привилегированной касте, у него отдельное денежное довольствие,

          недавно на ВО было. официальная зарплата на наших каналах до миллиона рублей
          LSA57
          1. Джедай Сегодня, 11:01
            И это без учёта того, что такие ковтуны, яхны и прочие укропские эмиссары и у себя командировочные щедрые получают.
            Джедай
    3. Хантер Сегодня, 10:47
      Жалко все же братьев...Россия надеялась и пыталась остановить этот шабаш, но увы!
      Теперь просто ждем ,когда деградируют полностью..
      Хантер
      1. Sergey53 Сегодня, 10:57
        А может им нравится это. Евреи ходили за Моисеем 40 лет по пустыне, а сейчас на высоте.
        Sergey53
      2. LSA57 Сегодня, 11:03
        Цитата: Хантер
        Теперь просто ждем ,когда деградируют полностью..

        а с кастрюлей на голове бегать не деградация?
        а это тогда что?

        LSA57
    4. ПалБор Сегодня, 11:13
      Цитата: Sergey53
      Да тут и без экспертов всё видно невооружённым глазом. Даже комментировать нечего.

      Нет!Не правда!!Не может страна с самой сильной армией в Европе быть самой бедной!!!
      Хотя...
      ПалБор
  2. Tusv Сегодня, 10:40
    «При учете зарплаты "до налогов" Украина все равно оказывается на последнем месте»
    ,
    А там еще с больничных налог и отчисления в фонды. В общем светлое будущее, правильной дорогой
    Tusv
  3. solzh Сегодня, 10:48
    Самые бедные в Европе... Так в чём проблема, всего-то и надо убрать хунту в Киеве, разогнать раду, посадить нациков за их уголовщину, договориться и решить все проблемы с донбассом, восстановить экономические связи с Россией, олигархов раскулачить, восстановить промышленность и сельское хозяйство и т.д. и будет Украине счастье. Сказочно, не выполнимо, а деваться не куда, дальше только хуже будет.
    solzh
    1. LSA57 Сегодня, 10:52
      Цитата: solzh
      Так в чём проблема, всего-то и надо убрать хунту в Киеве, разогнать раду, посадить нациков за их уголовщину, договориться и решить все проблемы с донбассом, восстановить экономические связи с Россией, олигархов раскулачить, восстановить промышленность и сельское хозяйство и т.д. и будет Украине счастье.

      в общем работать лет 150 не покладая рук laughing
      LSA57
  4. bratchanin3 Сегодня, 10:51
    Не корректная статистика. Надо говорить о покупательной способности и прожиточном минимуме.
    bratchanin3
  5. iliitchitch Сегодня, 10:52
    Плохо жилось челам в СССР , в кровавом мордере . Ну так и кушайте полной шляпой свою независимость. Может , и хорошо , что мы от этих халявщиков избавились . Грузинский тчай хоть пить больше не заставляют постановлением ЦК .
    iliitchitch
    1. Скифотавр Сегодня, 11:16
      Цитата: iliitchitch
      Плохо жилось челам в СССР , в кровавом мордере . Ну так и кушайте полной шляпой свою независимость. Может , и хорошо , что мы от этих халявщиков избавились . Грузинский тчай хоть пить больше не заставляют постановлением ЦК .

      Вам повезло, что "дедушка ленин" сдох так и не успев поделить РССР на ещё множество мелких республик.
      Скифотавр
  6. Скифотавр Сегодня, 11:11
    Реальные зарплаты у нас на самом деле ещё намного ниже.
    Скифотавр
  7. Росомаха Сегодня, 11:14
    Да нафиг мне эта Украина, я думаю когда же по всей России будет средняя как в Москве, а то в Ростовской обл. 10-15 тысяч уже счастье. Вот и получается что далеко ушли мы от нищеты недалеко...
    Росомаха
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