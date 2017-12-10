За сутки ВСУ выпустили по ДНР около полутора тысяч боеприпасов
Военнослужащие украинской армии за сутки выпустили по населенным пунктам ДНР 1472 боеприпаса, передает РИА Новости.
«За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины 43 раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 20 населенных пунктов республики», – рассказали журналистам в оперативном командовании Донецкой республики.
Огонь велся из гаубиц, минометов, гранатометов, вооружения бронемашин.
По его словам, «на мариупольском и горловском направлениях украинские силовики выпустили 85 мин калибром 120 и 82 миллиметра».
«За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины 43 раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 20 населенных пунктов республики», – рассказали журналистам в оперативном командовании Донецкой республики.
Огонь велся из гаубиц, минометов, гранатометов, вооружения бронемашин.
Донецкое направление: гаубицы калибром 122 миллиметра применялись один раз, выпущено три снаряда, минометы калибром 120 миллиметров – 11 раз, выпущена 41 мина, калибром 82 миллиметра – 16 раз, выпущено 130 мин,сообщил представитель ДНР Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).
По его словам, «на мариупольском и горловском направлениях украинские силовики выпустили 85 мин калибром 120 и 82 миллиметра».
Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 1472 единицы. В предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР, составило 881 единицу,добавил представитель республики.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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