За сутки ВСУ выпустили по ДНР около полутора тысяч боеприпасов

Донецкое направление: гаубицы калибром 122 миллиметра применялись один раз, выпущено три снаряда, минометы калибром 120 миллиметров – 11 раз, выпущена 41 мина, калибром 82 миллиметра – 16 раз, выпущено 130 мин,

Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 1472 единицы. В предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР, составило 881 единицу,