16:29 10 декабря

Американский "Посейдон". Убийца подводных лодок

Боинг "Посейдон" создавался как "охотник за подводными лодками" и пришел на смену известному "Ориону". Боевой радиус действия этого самолета составляет чуть более 2200 км, а на вооружении имеются противокорабельные ракеты "Гарпун". Насколько удачным оказался проект и почему "Посейдон" создан на базе гражданского лайнера?




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Комментарии 1

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  1. Vard Сегодня, 14:11
    Самолёт не о чём... Атомную лодку, идущую на глубине полкилометра он вряд ли почует, дизельные действуют в прибрежной зоне и он лёгкая добыча для любого истребителя... Так что принцип, что бы было...
    Vard
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