Американский "Посейдон". Убийца подводных лодок

Боинг "Посейдон" создавался как "охотник за подводными лодками" и пришел на смену известному "Ориону". Боевой радиус действия этого самолета составляет чуть более 2200 км, а на вооружении имеются противокорабельные ракеты "Гарпун". Насколько удачным оказался проект и почему "Посейдон" создан на базе гражданского лайнера?











