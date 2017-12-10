В КНДР рассматривают возможную морскую блокаду как «публичное объявление войны»
В Пхеньяне подвергли жесткой критике «заявления руководства США о праве на запрет морских перевозок товаров» из или в КНДР, передает РИА Новости.
«Представители властей США, включая госсекретаря США Тиллерсона, советника президента США по национальной безопасности (Герберта) Макмастера, постпреда США при ООН Хейли и других дипломатов, говорят о морской блокаде. Когда США не смогли достичь своих целей с помощью существующего санкционного давления на КНДР, они начали еще громче заявлять о "глобальной угрозе" со стороны наших ядерных сил сдерживания и одновременно задействовать международное сообщество для блокады всей нашей экономической деятельности», – пишет северокорейская газета «Нодон синмун».
По ее мнению, одной из наиболее важных целей президента США Трампа является «повышение уровня международных санкций против КНДР до самого высокого».
Издание отмечает также, что «США и их последователи должны с осторожностью оценить возможные катастрофические последствия морской блокады».
Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент США Дональд Трамп обсудили вопрос сдерживания ракетной программы Пхеньяна, речь шла, в том числе о возможности морской блокады.
«Представители властей США, включая госсекретаря США Тиллерсона, советника президента США по национальной безопасности (Герберта) Макмастера, постпреда США при ООН Хейли и других дипломатов, говорят о морской блокаде. Когда США не смогли достичь своих целей с помощью существующего санкционного давления на КНДР, они начали еще громче заявлять о "глобальной угрозе" со стороны наших ядерных сил сдерживания и одновременно задействовать международное сообщество для блокады всей нашей экономической деятельности», – пишет северокорейская газета «Нодон синмун».
По ее мнению, одной из наиболее важных целей президента США Трампа является «повышение уровня международных санкций против КНДР до самого высокого».
Морская блокада со стороны США является абсолютно неприемлемым нарушением суверенитета государства. Мы будем рассматривать морскую блокаду со стороны США и их союзников как акт агрессии против священного суверенитета и достоинства КНДР и как еще одно публичное объявление войны,подчеркивается в комментарии.
Издание отмечает также, что «США и их последователи должны с осторожностью оценить возможные катастрофические последствия морской блокады».
Мы готовы предпринять немедленные и безжалостные ответные меры в том случае, если мы заметим даже малейшие признаки осуществления морских ограничений на практике,говорится в сообщении.
Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент США Дональд Трамп обсудили вопрос сдерживания ракетной программы Пхеньяна, речь шла, в том числе о возможности морской блокады.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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