В КНДР рассматривают возможную морскую блокаду как «публичное объявление войны»

Морская блокада со стороны США является абсолютно неприемлемым нарушением суверенитета государства. Мы будем рассматривать морскую блокаду со стороны США и их союзников как акт агрессии против священного суверенитета и достоинства КНДР и как еще одно публичное объявление войны,

Мы готовы предпринять немедленные и безжалостные ответные меры в том случае, если мы заметим даже малейшие признаки осуществления морских ограничений на практике,