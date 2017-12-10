16:30 10 декабря

В КНДР рассматривают возможную морскую блокаду как «публичное объявление войны»

В Пхеньяне подвергли жесткой критике «заявления руководства США о праве на запрет морских перевозок товаров» из или в КНДР, передает РИА Новости.



«Представители властей США, включая госсекретаря США Тиллерсона, советника президента США по национальной безопасности (Герберта) Макмастера, постпреда США при ООН Хейли и других дипломатов, говорят о морской блокаде. Когда США не смогли достичь своих целей с помощью существующего санкционного давления на КНДР, они начали еще громче заявлять о "глобальной угрозе" со стороны наших ядерных сил сдерживания и одновременно задействовать международное сообщество для блокады всей нашей экономической деятельности», – пишет северокорейская газета «Нодон синмун».


По ее мнению, одной из наиболее важных целей президента США Трампа является «повышение уровня международных санкций против КНДР до самого высокого».

Морская блокада со стороны США является абсолютно неприемлемым нарушением суверенитета государства. Мы будем рассматривать морскую блокаду со стороны США и их союзников как акт агрессии против священного суверенитета и достоинства КНДР и как еще одно публичное объявление войны,
подчеркивается в комментарии.

Издание отмечает также, что «США и их последователи должны с осторожностью оценить возможные катастрофические последствия морской блокады».

Мы готовы предпринять немедленные и безжалостные ответные меры в том случае, если мы заметим даже малейшие признаки осуществления морских ограничений на практике,
говорится в сообщении.

Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент США Дональд Трамп обсудили вопрос сдерживания ракетной программы Пхеньяна, речь шла, в том числе о возможности морской блокады.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 48

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  1. Хантер Сегодня, 11:45
    Вот Ын прогнул мир под себя...! Какой вой стоит и вопли , США прям трясет и такие учения закатывают хе хе
    А еще русских на олимпиаду в Южную корею не пускают!
    Зря они это сделали..
    Хантер
    1. Диванный Хенераль Сегодня, 11:52
      Я начинаю все больше и больше уважать Ына.
      - Мы вам блокаду
      - Будем топить блокиаторов.
      - Мы вам санкции
      - Да плевать мы на них хотели. Мы вас и за лужей достанем, с вашими вассалами джапами и южными небратьями...

      КРАСАВЦЫ
      Диванный Хенераль
      1. poquello Сегодня, 12:00
        да уже, ИМХО, пербор у Ына - бастион истинных прав человека ))))))))))))))))))
        poquello
      2. Black5Raven Сегодня, 16:12
        Цитата: Диванный Хенераль
        Да плевать мы на них хотели. Мы вас и за лужей достанем, с вашими вассалами джапами и южными небратьями...

        Цитата: Диванный Хенераль
        - Будем топить блокиаторов.

        Вы же понимаете, что это только слова и пустые угрозы . Если они начнут исполнять - получат по шапке . Не будь в пределах досягаемости артиллерии Сеула, вероятно уже давным давно могли бы прекратить своё существование как государство.
        Black5Raven
    2. Chertt Сегодня, 11:54
      Если красавчег Ын сорвет олимпиаду, ему Российский орден Дружбы, вручить надо
      Chertt
      1. poquello Сегодня, 12:05
        Цитата: Chertt
        Если красавчег Ын сорвет олимпиаду, ему Российский орден Дружбы, вручить надо

        веселуха там, американцы своей сборной ещё не разрешили ехать, наших убрали, а обострения у буржуев под олимпиады как у шизофреников по весне, смотрим дальше
        poquello
      2. Rostislav Сегодня, 14:43
        Почему Ын "сорвет"? Его дейстаия ответные. И он прав, - блокада есть об'явление войны. Самое важное тут то, что никто не сомневается в реальности исполнения обещания Ына ответить на реальные попытки блокады. Мол, болтать можете и дальше, а в ответ на реаьные действия начнем стрелять. Интересно, такое послание охладит Трампа?
        Rostislav
    3. 79807420129 Сегодня, 11:55
      Мы готовы предпринять немедленные и безжалостные ответные меры в том случае, если мы заметим даже малейшие признаки осуществления морских ограничений на практике,

      Похоже Олимпиядя в Южной Корее под патронажем вада накрывается медным тазом и артиллерией Кима. laughing
      79807420129
      1. Джедай Сегодня, 12:06
        Влад, привет! hi drinks США уже не знают как спровоцировать Ына на войну, впору ждать откровенно-подлых провокаций. Это в том случае если реально хотят войны. А если вся катавасия на Корейском полуострове - часть их плана, то становится всё чудесатее...
        Джедай
        1. 79807420129 Сегодня, 12:11
          Цитата: Джедай
          Влад, привет! hi drinks США уже не знают как спровоцировать Ына на войну, впору ждать откровенно-подлых провокаций. Это в том случае если реально хотят войны. А если вся катавасия на Корейском полуострове - часть их плана, то становится всё чудесатее...

          Здарова Макс! drinks hi Притащат в ООН ржавую железяку заместо пробирки laughing у них это не заржавеет,нам то от этого не лучше на Дальнем Востоке не будет,особенно если начнут ядерными тестикулами мерятся. hi
          79807420129
          1. Джедай Сегодня, 12:36
            Цитата: 79807420129
            нам то от этого не лучше на Дальнем Востоке не будет,особенно если начнут ядерными тестикулами мерятся.

            Да уж чего в этом хорошего... Всё неймётся этому фарцовщику рыжему и иже с ним. negative
            Джедай
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 11:49
    Морская блокада перед ОЛИМПИАДОЙ what ...ставки растут...отсюда недалеко и до провокации с целью дасть повод для США начать обстрел КНДР...
    полагаю сценарий будет похож на иракский с некоторыми незначительными отличиями но с более трагичной концовкой...
    неужели сумасшествие политиков США приведет мир на грань третьей мировой войны в которой как я понимаю США снова хотят объявить себя победителем.
    Тот же ЛЕХА
    1. Chertt Сегодня, 11:56
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Морская блокада перед ОЛИМПИАДОЙ

      Один из тех, редких случаев, когда России выгоден хаос
      Chertt
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 12:02
        Один из тех, редких случаев, когда России выгоден хаос


        what Хорошо...представим что у американцев все таки дрогнут нервы и кто то из офицеров США применит оружие...начинается перестрелка ЫН отвечает ...Трампу хочется показатся что круче его никого на планете нет и отдает приказ на ковровые бомбежки стратегическим бомбардировщикам и обстрелы томагавками...
        Ын в итоге нажимает красную кнопку...за ним нажимает красную кнопку ТРАМП ...в этом районе подымается большое облако радиоактивной пыли...куда роза ветров ее понесет?если в СИБИРЬ и ДАЛЬНИЙ ВОСТОК то какая тут выгода РОССИИ what

        Все ринутся бомбоубежища рыть и чесать себе репу как уберечься от радиоактивных осадков...дальше смотрите голливудский боевик о конце света.
        Тот же ЛЕХА
        1. poquello Сегодня, 12:15
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          начинается перестрелка ЫН отвечает ...

          сценарий у Вас какой-то детский, в плечо-в плечо, по роже - по роже
          poquello
          1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 12:19
            сценарий у Вас какой-то детский, в плечо-в плечо, по роже - по роже


            smile Вы на рожи Ына и ТРАМПА поглядите...
            это же детский сад какой то...а не серьезные политики.
            У одного дубинка и у другого дубинка и оба друг другу грозят по лбу стукнуть.
            Тот же ЛЕХА
        2. MOSKVITYANIN Сегодня, 15:19
          Тот же ЛЕХА Хорошо...представим что у американцев все таки дрогнут нервы и кто то из офицеров США применит оружие

          Ын применит оружие против Японии и ЮК, а не
          ЫН отвечает
          США
          поэтому
          Трампу хочется показатся что круче его никого на планете нет и отдает приказ на ковровые бомбежки стратегическим бомбардировщикам и обстрелы томагавками...

          не будет
          Все ринутся бомбоубежища рыть и чесать себе репу как уберечься от радиоактивных осадков...дальше смотрите голливудский боевик о конце света.

          Это будет, "Роза ветров" пойдет на КНР...
          Развалины домов, вымершие улицы и закрытое пеплом солнце. Это не результат ядерной войны на Корейском полуострове, а возможные последствия извержения вулкана Пэктусан, расположившегося на границе Северной Кореи и Китая. Последний раз он давал о себе знать уже более тысячи лет назад, и в ближайшие годы ученые ожидают нового мощного взрыва. Причем спровоцировать его способны непрекращающиеся ядерные испытания КНДР. Поэтому даже если извержение будет вдвое меньшей мощности, облака пепла долетят и до соседних стран. Если оно произойдет летом, то накроет преимущественно северо-восток Китая и КНДР, а также юг российского Приморья. Если же зимой, когда дуют западные ветры, пепел полетит в сторону Японии и юга Корейского полуострова. Далее: https://news.rambler.ru/articles/38243935/?utm_co
          ntent=rnews&utm_medium=read_more&utm_sour
          ce=copylink

          MOSKVITYANIN
    2. Segel Сегодня, 11:57
      Не думаю.Это как с теми АУГ-подойдут,отойдут...Так и будут эти танцы продолжаться,под это дело ВПК,который Трампа и лоббировал,денюжек зарабатывает,пользуясь напряженной обстановкой.А война...Нет,не начнут-это бизнесу помешает... wink
      Segel
      1. 79807420129 Сегодня, 12:04
        Цитата: Segel
        А война...Нет,не начнут-это бизнесу помешает...

        Они на войне и зарабатывают,да заодно своих конкурентов из Южной Кореи и Японии уничтожат. feel так что одно другому не мешает. hi
        79807420129
    3. zhekazs Сегодня, 15:47
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      отсюда недалеко и до провокации с целью дасть повод для США начать обстрел КНДР...
      полагаю сценарий будет похож на иракский с некоторыми незначительными отличиями но с более трагичной концовкой...

      Насчет этого сомнительно. По моему мнению, пикировка с Толстячком Ыном выгодна Трампёру в целях того, чтобы держать в тонусе Чину и Россию, пытаясь противостоять военным амбициям Китая. Вряд-ли дело зайдет дальше громких заявлений и взаимных выливаний помоев.
      Амерзь ищет себе очередную площадку "для-погадить-еще" и будет она, эта площадка, на БВ. Там еще есть, где развернуться, а главное - есть цель - углеводороды, чего нет у Толстячка. На выбор: реванш в Сирии или Иран. Повод уже идет к ним в руки, не зря же Иерусалим признали - это подоплека повода, сейчас срежиссируют у себя на территории очередной теракт с массовыми жертвами, устроенный якобы недовольными арабами и всё, повод есть, тем более с Афгана и Ирака подтянуть войска намного ближе будет. Чем это для нас обернется, даже и думать не хочется.
      Да и Толстячка не будут они атомом осыпать, атмосфера движется на восток и зараженные облака уйдут не в Сибирь, а в сторону матрасного Западного побережья, вспомните аварию на Фукусиме.
      zhekazs
  3. Razvedka_Boem Сегодня, 11:57
    Если США отправит свою сборную - ничего не будет.
    Razvedka_Boem
    1. Диванный Хенераль Сегодня, 12:00
      таки я вас умоляю... им по-фигу...
      это не летние игры, где сша традиционно сильны. зимние виды у них не особо в приоритете...
      Диванный Хенераль
      1. zhekazs Сегодня, 16:06
        Цитата: Razvedka_Boem
        Если США отправит свою сборную - ничего не будет.

        Если уж амерзь пожертвовала более, чем 3.5 тыс человек в башнях близнецах, то, что говорить о сборной...
        zhekazs
    2. Tusv Сегодня, 12:36
      Цитата: Razvedka_Boem
      Если США отправит свою сборную - ничего не будет.

      Слово "Отравит" пишется без .буквы "П". Эта буква на закуску bully
      Tusv
  4. solzh Сегодня, 11:58
    Не думаю, что штаты пойдут на морскую блокаду в преддверии олимпиады. Хотя, в случае срыва проведения олимпиады, амерам будет легче представлять КНДР как зло, которое должно быть наказано и уничтожено. Но Китай не даст развязать войну в Корее. Поэтому все эти заявления всего-то обычная провокация, как с одной стороны, так и с другой.
    solzh
    1. MOSKVITYANIN Сегодня, 15:07
      solzh штаты пойдут на морскую блокаду в преддверии олимпиады. Хотя, в случае срыва проведения олимпиады, амерам будет легче представлять КНДР как зло, которое должно быть наказано и уничтожено.

      В этом наши интересы совпадают, надо как то наказать МОК, коли наши не едут, пускай там все сдохнут на этой Олимпиаде....
      К тому же:
      Вопрос участия американских спортсменов в зимней Олимпиаде в Пхенчхане остается открытым. Как заявила постпред США в ООН Никки Хейли, все будет зависеть от ситуации на Корейском полуострове, сообщает CNN.

      https://lenta.ru/news/2017/12/07/neuverennost/
      А если РФ начнет эвакуировать семьи работников, и сократит штат посольства и консульств в КНДР, ЮК, Японии ....то туда вообще никто не поедет, кстати это отразится на котировке компаний АТР на биржах, гы....что американцам и надо....
      MOSKVITYANIN
      1. a.sirin Сегодня, 15:35
        "пускай там все сдохнут на этой Олимпиаде" - есть такая штука - человеконенавистничество. Если ЭТО - интересы России - по Вашему
        a.sirin
    2. Литвинов Сегодня, 15:49
      Не надо забывать, что американцы - большие мастера на мелкие пакости. Все свои войны они начинали с провокаций. Бах неспроста засобирался в Пхеньян, уговаривать Кима на выступление сборной КНДР за счет МОК. Ему нужны заложники и никак иначе.
      американцы становятся все непредсказумее и опасней... Под ОИ они не погнушались устроить Ю.Осетию в 2008 и Украину в 2014-м. Какой гадости ждать от них на этот раз?.....
      Насчет Китая - да, несмотря на шероховатости в отношениях, Китай соседей не сдаст.
      Литвинов
  5. askort154 Сегодня, 12:10
    США до сих пор не смогли сломить своей блокадой дух, расположенных рядом с ними, кубинцев. Теперь хотят сломить блокадой, дух корейцев, расположенных от них за 10 тыс. км., и у которых соседи - КНДР и РФ. Весь Мир видит, как США начинают откровенно блефовать. А США понимают - удержать весь Мир у них не получается и, продолжают блефовать Поэтому, 21-й век для империи США - наверняка, последний. История показала - империи не вечны. yes
    askort154
  6. Ихрек Сегодня, 12:21
    Международное сообщество пока идёт на поводу у амеров, туда же и Россия negative Не хотят признавать (точнее боятся об этом говорить), что поведение КНДР это плод давления и угроз со стороны США. Хотя последние ведут себя ещё хуже устраивая провокационные учения и открыто угрожая устами первых лиц америки уничтожением Кореи. А для всех виновата Корея fool Это всё потому-что слабого легче осуждать. Гнусная и шкурническая политика мирового сообщества. А Корея внушает уважения soldier.
    Ихрек
    1. Burbon Сегодня, 12:34
      Цитата: Ихрек
      А Корея внушает уважения

      чем? голодухой и повальной нищетой? или угрозой применить ядерное оружие? - для вас все это достойно уважения? уважение заслуживает южная корея - и экономика прет и народ живет в достатке и счастливо, а ын просто невростеник и тиран кровавый
      Burbon
      1. Хантер Сегодня, 13:59
        Цитата: Burbon
        чем? голодухой и повальной нищетой? или угрозой применить ядерное оружие? - для вас все это достойно уважения? уважение заслуживает южная корея - и экономика прет и народ живет в достатке и счастливо, а ын просто невростеник и тиран кровавый

        Дайвер успокойся будешь ты плавать в мертвом море...(рыбок смотреть) Не лезь к нам в душу , пожалуйста ! hi
        Хантер
        1. Burbon Сегодня, 16:26
          Цитата: Хантер
          Дайвер успокойся

          а я по твоему нервничаю? belay
          Цитата: Хантер
          Не лезь к нам в душу , пожалуйста !

          ну во первых я не лезу, а высказываю свое мнение о Ыне - диктаторе, а во вторых к вам это кому?
          Цитата: Литвинов
          Перестаньте читать "Утиль-инфо".

          вы ВО считаете утиль-инфо?
          Burbon
      2. Литвинов Сегодня, 16:07
        Перестаньте читать "Утиль-инфо". Поинтересуйтесь статистикой самоубийств. На каком месте счастливая Южная Корея? Какова смертность от переутомления на рабочем месте? Какова продолжительность рабочего дня и количество выходных в год (не в неделю)?
        Литвинов
      3. zhekazs Сегодня, 16:13
        Цитата: Burbon
        чем? голодухой и повальной нищетой? или угрозой применить ядерное оружие? - для вас все это достойно уважения? уважение заслуживает южная корея - и экономика прет и народ живет в достатке и счастливо, а ын просто невростеник и тиран кровавый

        То есть лучше сытая проститутская жизнь...
        zhekazs
  7. Старый26 Сегодня, 12:27
    Очередной виток взаимных угроз. По решению СБ ООН суда КНДР могут досматриваться, с целью недопущения перевозки того, что попало в санкционные списки. Но досмотр и блокада - пардон, две большие разницы. Когда в 62 американцы осуществляли блокаду Кубы - так она жействительно была блокирована. Количество кораблей, которое прорывалось было намного меньше и блокаду смогли осуществит. "закрыть" КНДР вряд ли получится по причине достаточно большой протяженности морской границы (сколько же кораблей понадобится американцам).
    Хотя использовать морскую блокаду, как повод для войны американцы элементарно смогут, сделав так, чтобы первый ход совершил Ын. А здесь кто первым начинает, тот и проигрывает
    Старый26
  8. Krasnyiy komissar Сегодня, 12:28
    Морская блокада - это война ! Никто не имеет права препятствовать морской торговле в мирное время, в ином случае - это акт агрессии. Ын имеет полное право зарядить по 3.14ндосам атомом в таком случае, ибо это станет ответом на агрессию. Очень надеюсь, что КНР открыто впишется за КНДР против США, как это было в 50-м году, да и Россия не останется в стороне. Больше звездно-полосатых гробов - лучше для нас !
    Krasnyiy komissar
    1. MOSKVITYANIN Сегодня, 13:57
      Krasnyiy komissar Россия не останется в стороне.

      На кой черт РФ вписываться за КНДР? Это вотчина КНР, пусть за нее и отвечает, нам САР достаточно, будут широкомасштабные действия, РФ оккупирует северную часть КНДР (на глубину не более 500 км, дальности ОТРК) и все....
      MOSKVITYANIN
      1. Krasnyiy komissar Сегодня, 15:14
        А почему мы должны быть в стороне ? Сегодня мы с КНДР в одной лодке, даже несмотря на различия в социально-экономическом строе. Корейцы в военном плане сильнее всех союзников России по ОДКБ вместе взятых, не пытаются играть в многовекторность и готовы стоять насмерть за свои идеалы. Этих качеств очень не хватает нашим т.н. союзничкам, да и самой России. Корейцы решили уйти красиво, но не прогибаться под 3.14ндосов, и это достойно уважения.
        Krasnyiy komissar
        1. MOSKVITYANIN Сегодня, 15:46
          Krasnyiy komissar А почему мы должны быть в стороне ?

          А почему не должны стоять в стороне? КНДР в 50-м не спрашивали нашего совета начинать ей войну с ЮК, не спрашивала совета кому продавать свои ракеты по всему миру, КНДР не является основным торговым партнером РФ, зато КНР для нее является им, у нас нет никаких военных обязательств друг перед другом, КНДР поддерживает нас в ООН, потому что это делаем и мы в отношении ее, без разрешения КНР, мы и ржавого гвоздя КНДР не можем продать....
          Мы смогли защитить своего союзника на БВ САР, пускай теперь это сделают и КНР в отношении КНДР....
          РФ может в лучшем случае развернуть полевые госпитали МЧС и площадки для организации будущих лагерей беженцев на севере КНДР, если КМП США захочет высадится на северо-восточном побережье КНДР, РФ при поддержке местных партизан придется ввести войска на север КНДР по линии г. Мусан - г. Чхонджин (провинция ХАМЛЕН-ПУХТО), выгодная позиция, данную провинцию на западе разделяет с КНР пограничная река Тумангон, а на востоке побережье Японского моря на котором находятся два портовых города, в Наджине РФ взяло в аренду причальные линии и сооружения порта на 50 лет....
          В северное провинции проживает мало народу, зато там имеется разветвленная сеть ж/д и автомобильных дорог (в т.ч. рокадных вдоль побережья), группировка КНА составляет всего 30 000 человек, в основном пограничники и учебные части КНА....
          РФ может создать там буферную зону (в т.ч. и бесполетную зону для военной авиации), в случае прекращения конфликта НИЧЬЕЙ всю территорию возвращаем КНДР, с обустройством ВМБ в г. Чхонджин, в случае разгрома КНДР, объявляем о создании Корейской народной республики (КНР) по образу и подобию ПМР, ЛНР, ДНР и т.д. с корейской администрацией, туда же отойдут все остатки разбитой КНА....
          MOSKVITYANIN
  9. Гардамир Сегодня, 13:06
    Интересно капиталистическая Россия поддержит блокаду?
    Гардамир
    1. askort154 Сегодня, 13:40
      Гардамир....Интересно капиталистическая Россия поддержит блокаду?


      Сказать, не значить сделать. Как обещание жениться. А в международной дипломатии это основа. tongue
      askort154
    2. MOSKVITYANIN Сегодня, 13:53
      Цитата: Гардамир
      Интересно капиталистическая Россия поддержит блокаду?

      Даже если бы и хотела у нас для этого нет свободных кораблей.....себя бы обезопасить...
      MOSKVITYANIN
      1. Гардамир Сегодня, 14:08
        нет свободных кораблей...
        тут главное не корабли. Белый флаг в честь ои2018 подняли, теперь могут словесно поддержать партнёров. Буржуям из Кремля буржуи из белого дома ближе.
        Гардамир
    3. Литвинов Сегодня, 15:59
      После реакции власти на выступление Коли-с-Уренгоя, и отстранение команды РФ от ОИ - боюсь, что правда может оказаться слишком тяжелой. К сожалению.....
      Литвинов
  10. MOSKVITYANIN Сегодня, 13:51
    блокадные действия это есть по американской терминологии - боевые действия низкой интенсивности....
    MOSKVITYANIN
  11. Старый26 Сегодня, 14:58
    Цитата: Krasnyiy komissar
    Морская блокада - это война ! Никто не имеет права препятствовать морской торговле в мирное время, в ином случае - это акт агрессии.

    Да, вопрос в том, как это будет осуществляться. Если будут останавливать корабль для проверки и потом отпускать, если он пустой или пассажирский - это одно. Если абсолютно все "возвращать" в порты или применять против них оружие - совсем другое.
    Но что бы мы не говорили, Трамп хоть и больше похож на мальчишку, дорвавшегося до заветной цели - все же кмк он постарается сделать так, чтобы начал Ын. Это даже и пропагандистской точки зрения выгодно для США. Всегда можно заявить: А МЫ ВСЕМ ГОВОРИЛИ, ЧТО ЫН НЕАДЕКВАТЕН
    И зная горячий характер Ына можно предположить (не дай бог, правда), что он может и вдарить первым, несмотря на предупреждения Китая, что Корее помогут если первыми начнут американцев. А попасться на провокацию он сможет элементарно. Американцы большие специалисты разыгрывать многоходовые комбинации результатом которых может быть провокация.

    Цитата: Ихрек
    Международное сообщество пока идёт на поводу у амеров, туда же и Россия negative Не хотят признавать (точнее боятся об этом говорить), что поведение КНДР это плод давления и угроз со стороны США. Хотя последние ведут себя ещё хуже устраивая провокационные учения и открыто угрожая устами первых лиц америки уничтожением Кореи. А для всех виновата Корея fool Это всё потому-что слабого легче осуждать. Гнусная и шкурническая политика мирового сообщества. А Корея внушает уважения soldier.


    Лично вы идете на поводу у амеров? И в чем на поводу? В том, что Россия поддержала резолюцию СБ ООН? А вы не думаете, что те люди, которые голосовали за эту резолюцию знали несколько больше, чем вы или я. И обратите внимание. Не все резолюции поддерживаются. Так что не стоит говорить, что мы идем на поводу у амеров. Шли бы - не было бы против нас санкций.
    Насчет провокационных учений. Учения проходят на территории Южной Кореи, Японии или в нейтральных водах. Это право этих стран. Учения проходят некоторые по тридцать-сорок лет подряд. Его отец и дед на них так не реагировали. Он же начинает нагнетать. А учения как проходили, так и проходят. Не так давно, ЕМНИП совместные учения частей и соединений ВС России и Казахстана тоже были названы провокационными руководством Узбекистана. И что дальше? Нам не проводить их со своим союзником по ШОС и ОДКБ? Точно так же поступают и американцы с южнокорейцами и японцами

    Да, согласен, заявление из уст первых лиц об уничтожении не лучший вариант сохранять спокойную обстановку. Но тут они друг друга стоят. Один грозит сжечь Америку в ядерном пожаре, другой сравнять Северную Корею с землей

    Чем КНДР вам внушает уважение? Тем что регулярно о себе напоминает ядерными и ракетными испытаниями? При том, что население живет впроголодь? Чем? Тем что экономика милитаризованы и что пушки вместо масла?
    Из всего в Северной Корее вызывает уважение их конструктора и ученые, но отнюдь не политика страны. Две страны, один народ и какая разница между Севером и Югом. Только не надо как мантру начинать повторять, что если бы не ядерное оружие, то их бы уже постигла участь Хуссейна и Кадаффи. Не постигла бы. Они никому не нужны и плюс если бы захотели - был бы действительно серьезный оборонительный союз между КНДР и КНР. Но не хотят.
    Старый26
    1. Литвинов Сегодня, 16:25
      Цитата: Старый26
      Они никому не нужны и плюс если бы захотели - был бы действительно серьезный оборонительный союз между КНДР и КНР. Но не хотят.


      В том-то и дело, что северные не нужны, как носители иной идеологии и подлежат поголовному истреблению. А вот ресурсы, оцененные в 10 млрд долларов могут пригодиться.
      Литвинов
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