16:28 10 декабря

В детском саду на юге Израиля саперы обнаружили палестинскую ракету

Израильские саперы нашли палестинскую ракету, которая упала на территории пустовавшего в момент обстрела детского сада в южном городе Сдерот, передает РИА Новости сообщение представителя полиции Мики Розенфельда.



Это одна из тех ракет, который были выпущены по городу из сектора Газа в день массовых палестинских протестов против решения США о признании Иерусалима столицей Израиля.


Полицейские саперы нашли ракету, которая была выпущена в конце недели (пятница-суббота) из Газы по городу Сдероту и упала в зоне детского сада. Причинен ущерб,
написал Розенфельд в своем «Твиттере».



Сообщается, что еще одна ракета упала на одной из улиц Сдерота, повредив припаркованный автомобиль, а третью сбил комплекс ПРО «Железный купол».

В ответ израильская авиация атаковала шесть целей в секторе Газа, среди которых тренировочные лагеря, оружейные склады и мастерские боевиков.

Мы атаковали их стратегические объекты и показали свою силу,
сказал министр обороны Израиля Авигдор Либерман в эфире радиостанции «Галей ЦАХАЛ».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com, twitter.com/MickyRosenfeld
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 55

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 12:12
    Полицейские саперы нашли ракету, которая была выпущена в конце недели (пятница-суббота) из Газы по городу Сдероту и упала в зоне детского сада. Причинен ущерб,


    Советую евреям посылкой отправить эту ракету ТРАМПУ...да все последующие подарки палестинцев тоже...чтоб языком не чесал..и фильтровал свои заявления миру.
    Тот же ЛЕХА
    1. svp67 Сегодня, 12:15
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Советую евреям посылкой отправить эту ракету ТРАМПУ...

      Тут главное, что бы для этого "Почту России" не использовали...Хотя нас все равно обвинят.
      И судя по не высокой результативности "Железного купола", похоже, что его тоже "бакланы поклевали"....
      svp67
      1. Shurik70 Сегодня, 13:07
        Вот вроде евреи умные, но от американцев заражаются идиотизмом. Тоже тупые обоснования своих действий придумывают. От куда в секторе Газа "тренировочные лагеря боевиков", которые в отместку атаковали израилитяне?
        Да там каждый квадратный метр с БПЛА просматривается, информаторы по пучку на каждый квартал, телекамер понаставили, бульдозерами любую хибару только при подозрении, что там неучтённый патрон есть сносят. Всё сопротивление в подполье или за границей. Говорите уж честно - устроили акцию устрашения и прошлись снарядами по первым попавшимся под руку жилым кварталам. По любому никто за это не накажет. Некому наказывать.
        Shurik70
        1. voyaka uh Сегодня, 13:33
          "Говорите уж честно - устроили акцию устрашения "///

          Да. Ударили по лагерям. Но они, как Вы правильно подметили, были
          действительно пустыми. Так что была демонстративная акция устрашения, чтобы
          Хамас прищучил ту группу, которая выстрелила ракетами.
          voyaka uh
          1. svp67 Сегодня, 14:23
            Цитата: voyaka uh
            Так что была демонстративная акция устрашения, чтобы
            Хамас прищучил ту группу, которая выстрелила ракетами.

            И Вы считаете, что они это сделают?
            svp67
      2. сибиралт Сегодня, 13:57
        "Почта России" сейчас занимается всем чем угодно, кроме почты. laughing Ленин национализировал государственные ж.д. транспорт, связяь и имерский банк, а нынешние либерали все это отдали частникам - буржуям. Теперь ж.д. плацкарта стала дороже билета на самолет. Вот вам и самых дешевый наземный транспорт! Куда идём?belay
        сибиралт
        1. svp67 Сегодня, 14:28
          Цитата: сибиралт
          Куда идём?

          Да, что ж Вы такой печальный? В небо, в небо. В кои веки нам дана возможность при выборе транспорта, летать самолетами, а Вам не нравиться. Это же быстрей, не менее комфортней, а главное дешевле. А "РЖД", пусть УДАВИТЬСЯ от своей ЖАДНОСТИ. Грузовые перевозки они уже ПОДАРИЛИ дальнобойщикам, теперь и пассажиров ДАРЯТ. Прям "Россия - щедрая душа".
          svp67
    2. Segel Сегодня, 12:17
      Да кто же ему даст языком чесать-всё тщательно отфильтровали те,кто его на царство поставил... wink Говорящая голова,не более.
      Segel
    3. Chertt Сегодня, 12:19
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Полицейские саперы нашли ракету,

      Не хочу ставить под сомнение слова журналистов, но ни кто не видел, как эта ракета летела. Как по мне, более вероятно, что маленькие евреи списали ракету у ХАМАС
      Chertt
      1. Комментарий был удален.
    4. 79807420129 Сегодня, 12:21
      Спасибо Трампу за счастливое еврейское детство.
      79807420129
      1. Хантер Сегодня, 12:30
        Цитата: 79807420129
        Спасибо Трампу за счастливое еврейское детство.

        А при чем тут Трамп , он просто требует от Израиля оплаты за поставки вооружения ..!
        А Израиль сейчас начнет вопить и стрелять направо и налево хе хе
        Мы их тоже предупреждали и советовали не наглеть слишком ! Вот пусть ловят теперь , опять в Россию обратно побегут...хе хе
        Хантер
        1. 79807420129 Сегодня, 12:51
          Цитата: Хантер
          при чем тут Трамп , он просто требует от Израиля оплаты за поставки вооружения ..!

          Ну наверное Ким Чен Ын Иерусалим признал столицей Израиля. laughing
          79807420129
    5. профессор Сегодня, 12:40
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Полицейские саперы нашли ракету, которая была выпущена в конце недели (пятница-суббота) из Газы по городу Сдероту и упала в зоне детского сада. Причинен ущерб,


      Советую евреям посылкой отправить эту ракету ТРАМПУ...да все последующие подарки палестинцев тоже...чтоб языком не чесал..и фильтровал свои заявления миру.

      Ну причем здесь Трамп? До этого фылыстынцы обстреливали Израиль и без намеков на Трампа. Им не нужен повод.
      Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы:
      (в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)
      2017-й год.
      Декабрь. 2 обстрела. 1 ракета. Нет пострадавших (по данным на 7 декабря).
      Ноябрь. Ни одного обстрела с падением ракеты на израильской территории не зафиксировано.
      Октябрь. Ни одного обстрела с падением ракеты на израильской территории не зафиксировано.
      Сентябрь. Ни одного обстрела не зафиксировано.
      Август. 1 обстрел. 1 ракета. Пострадавших нет.
      Июль. 2 обстрела. 2 ракеты. Пострадавших нет.
      Июнь. 1 обстрел. 1 ракета. Пострадавших нет.
      Март. 3 обстрела, 3 ракеты. Пострадавших нет.
      Февраль. 2 обстрела, 2 ракеты. Пострадавших нет.
      Январь. Обстрелов не зафиксировано.
      2016-й год. 12 обстрелов, 16 ракет. Погибших и раненых нет.
      2015-й год. 28 обстрелов, 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.
      2014-й год. 1.451 обстрел, 3.686 ракет. 14 погибших, 169 раненых. 807 ракет сбиты системой ПРО.
      2013-й год. 31 обстрел, 48 ракет. Погибших и раненых нет. 3 ракеты сбиты системой ПРО.
      2012-й год. 794 обстрела, 2.078 ракет – 6 погибших, 107 раненых. 520 ракет сбиты системой ПРО.
      2011-й год. 229 обстрелов, около 390 ракет – 3 погибших, 38 раненых. 34 ракеты были сбиты системой ПРО.
      2010-й год. 86 обстрелов, около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.
      2009-й год. 302 обстрела, около 570 ракет – 42 раненых.
      2008-й год. 560 обстрелов, около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.
      2007-й год. 437 обстрелов, около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.
      2006-й год. 580 обстрелов, около 1.020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.
      2005-й год. 123 обстрела, около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.
      2004-й год. 118 обстрелов, около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.
      2003-й год. 80 обстрелов, около 100 ракет – пострадавших нет.
      2002-й год. 17 обстрелов, около 20 ракет – пострадавших нет.
      2001-й год. 5 обстрелов, 5 ракет – пострадавших нет.
      профессор
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 12:50
        Ну причем здесь Трамп? До этого фылыстынцы обстреливали Израиль и без намеков на Трампа. Им не нужен повод.

        Статистика интересная...заметил что количество в определенном промежутке времени выпущенных ракет все меньше и меньше...
        с чем это связано и какие ракеты применяются сейчас?
        Тот же ЛЕХА
        1. профессор Сегодня, 12:54
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          Статистика интересная...заметил что количество выпущенных ракет все меньше и меньше...
          с чем это связано и какие ракеты применяются сейчас?

          С ответками.




          Ракеты в основном заводского производства. Касамы это редкость.
          профессор
          1. Хантер Сегодня, 14:05
            Эх профессор , ты даже не представляешь , что вас всех ждет ..!
            Опять вам бродить по миру придется ..Вы всех достали!
            Хантер
            1. GonChar Сегодня, 14:14
              Цитата: Хантер
              Опять вам бродить по миру придется
              О, пророк. Поищи ,что о пророках сказано ...
              GonChar
            2. pap Сегодня, 16:25
              А что их ждет-то? Палестинцы покидают камешки,ну запустят ракет несколько.Армия и Полиция задавят их как и ранее."Интифада"-сколько лет до этого продолжалась и нечего-выстояли.Можно сказать-крепче стали
              pap
      2. BLADFROST Сегодня, 12:53
        Благодарите израильтяне своих руководителей! Наверное вы терпилы в крови!
        BLADFROST
      3. NordUral Сегодня, 14:08
        Проф! А со стороны земли обетованной?
        NordUral
        1. Хантер Сегодня, 14:41
          Цитата: NordUral
          Проф! А со стороны земли обетованной?

          Он не убиваемый ..В черепах бегал раньше восхваляя вооружение США и т.д...
          Маршалом его боятся сделать, будет жуткое возмущение..хе хе Хитер чувак и явно поддержка есть в структурах сайта!
          Хантер
  2. 210окв Сегодня, 12:12
    Хорошо что дети не пострадали..А что же хвалёный "Купол"обделался?
    210окв
    1. pvv113 Сегодня, 12:18
      Цитата: 210окв
      А что же хвалёный "Купол"обделался?

      Как говорил классик: а был ли мальчик? Где доказательства, что ракета прилетела из сектора Газа, а не подстроенная провокация Израиля для оправдания своей агрессии?
      Привет, Дмитрий!
      pvv113
      1. 210окв Сегодня, 12:36
        Владимир hi Лучше бы они хасидам в синагогу засунули если провокация.Дети не виноваты..
        Цитата: pvv113
        Цитата: 210окв
        А что же хвалёный "Купол"обделался?

        Как говорил классик: а был ли мальчик? Где доказательства, что ракета прилетела из сектора Газа, а не подстроенная провокация Израиля для оправдания своей агрессии?
        Привет, Дмитрий!
        210окв
        1. Джедай Сегодня, 12:41
          Дима, детям ничего не грозило - ракета была "беззубая", да и садик пустовал. А вот вариант с провокацией звучит очень убедительно. yes
          Джедай
        2. pvv113 Сегодня, 12:49
          По информации детей не было
          pvv113
    2. askort154 Сегодня, 12:36
      210окв.......А что же хвалёный "Купол"обделался?

      Похоже, палестинцы обошли израильтян в технологиях. Эта была ракета с робот- интеллектом. Она легко обошла "железный купол", и не сработала на взрыв, поняв, что падает в детский сад.
      askort154
  3. Комментарий был удален.
    1. ПалБор Сегодня, 12:19
      Цитата: san4es
      Это одна из тех ракет, который были выпущены по городу из сектора Газа

      ...Откуда известно? Может ребятишки притащили?

      Угу,с Донбасса...
      А там дети постоянно под обстрелом.Хотя,израильтянам на это по финг.
      ПалБор
      1. san4es Сегодня, 12:25
        request ...Почему не видно "Белых касок"?
        san4es
      2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 12:26
        А там дети постоянно под обстрелом.Хотя,израильтянам на это по финг.

        Так они еще и гибнут...и никто из правозащитных организаций в мире даже не вякает по этому поводу...фарисеи am
        Почему бы сделать так... собирать осколки мин и снарядов и отправлять почтой в ОБСЕ,ПАСЕ ,ООН после каждого обстрела и убийства детей...

        мир сходит с ума потихоньку...смерть невинных детей никого уже не волнует.
        Тот же ЛЕХА
        1. victorsh Сегодня, 12:33
          Почему бы сделать так... собирать осколки мин и снарядов и отправлять почтой в ОБСЕ,ПАСЕ ,ООН после каждого обстрела и убийства детей...
          Без обиды не надо.Геращенко в очередной раз вылижет тарелку с вкусным японским соусом и найдет на осколках"сделано в СССР".РФ"приемник"СССР.Дальше обьяснять не надо?
          victorsh
          1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 12:36
            .Геращенко в очередной раз вылижет тарелку с вкусным японским соусом и найдет на осколках"сделано в СССР".РФ"приемник"СССР


            Чтоб он подавился этим соусом... am
            Он и так заявляет что ополченцы сами себя обстреливают...хуже уже не будет.
            Тот же ЛЕХА
        2. sabakina Сегодня, 12:37
          Алексей, это не мир сошел с ума, это пришел Антихрист. Когда говорит мой рукамиводитель, такое ощущение, что он не просто бредит, говоря что белое это чёрное....
          sabakina
          1. victorsh Сегодня, 13:05
            Просто золотой лярд думает отсидеться в убежищах.
            victorsh
  4. Azazelo Сегодня, 12:17
    это типа повод устроить очередные налёты...
    Azazelo
    1. Хантер Сегодня, 12:35
      Цитата: Azazelo
      это типа повод устроить очередные налёты...

      Да мы их ВВС сразу можем уничтожить и "купол их" ..Просто нельзя пока и незачем , они как дети в мире " им все можно "..гы гы
      Хантер
    2. профессор Сегодня, 12:42
      Цитата: Azazelo
      это типа повод устроить очередные налёты...

      Это не повод, а причина. Мы никому не позволим безвозмездно нас обстреливать. Выставим счет за каждый обстрел.
      профессор
      1. sabakina Сегодня, 12:49
        профессор, проценты не забудьте взять.
        sabakina
        1. Комментарий был удален.
          1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 13:07
            Наши должники всегда платят по счетам и про "помидоры"


            Мда what все таки у вас есть чему поучиться...когда же и наше правительство так научится работать.
            Тот же ЛЕХА
            1. профессор Сегодня, 13:10
              Цитата: Тот же ЛЕХА
              Мда все таки у вас есть чему поучиться...когда же и наше правительство так научится работать.

              Тогда когда перестанет держать свои деньги в буржуинских банках Напомню, премьер министр Израиля Рабин ушел в отставку когда выяснилось, что у его жены был счет в иностранном банке. ЕМНИП то на счету было всего около $25'000.
              профессор
              1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 13:15
                Тогда когда перестанет держать свои деньги в буржуинских банках


                На больную мозоль наступили crying
                Тот же ЛЕХА
        2. Хантер Сегодня, 14:11
          Цитата: sabakina
          профессор, проценты не забудьте взять.

          Пусть Гусинского выдадут со всеми счетами.. и других..!
          Обратно в Россию евреев. будем принимать строго по списку ..(иначе обратно к арабам отправим..))))
          Вот народ неугамонный то..хе хе..
          Хантер
  5. Shahno Сегодня, 12:41
    Кто то еще после обстрела наших детей, дет садов будет обвинять ЦАХАЛь? И не говорите, что дип. процедура признания столицы и перенос посольства оправдывает это.
    Shahno
    1. sabakina Сегодня, 12:52
      Дети пострадали? НЕТ! Не смущает тот факт, что ракета упала на пустой д/сад? И насколько я знаю, в основном их ракеты почему то падают в безлюдной месте...
      sabakina
      1. voyaka uh Сегодня, 13:41
        Гнусненький, мерзенький у Вас пост, однако. negative
        voyaka uh
  6. anjey Сегодня, 12:43
    Трамп дал поддержку и повод израилю зачистить Сектор Газы и частично Иерусалим ,не верится что это "глупая" выходка презика-недоумка,похоже спланировано специально под евреев ..,а если и недоумка - то становится страшно за Мир...
    anjey
    1. Shahno Сегодня, 12:55
      У них теперь появился мотив договориться мирно. Но мирно они как видно не хотят.
      Глас :Отдайте нам пожалуйста голаны, а мы вас пообстреливаем немножко и еще повымогаем.?
      Shahno
      1. anjey Сегодня, 13:54
        а у вас хороший мотив загеноцидить в землю сотню другую палестинцев авиацией и танками ,разрушить несколько городских кварталов в Секторе Газы- капля за каплей камень точит,куда вам спешить...
        anjey
  7. sergo1914 Сегодня, 13:09
    Ха. Ракету. Одну. Детский сад. Саперы в подвалах МВТУ им Баумана не были. И на загородной базе.
    P.S. Товарищи, форумные евреи, учить детей матчасти на примере колхозно-арабской ракеты нельзя. Непедагогично. Совсем о своём будущем не заботитесь. Д.е.б.илами воспитаете.
    sergo1914
  8. Джек О’Нилл Сегодня, 13:19
    Хорошо что в садике не было детей!
    Джек О’Нилл
  9. Комментарий был удален.
  10. а71 Сегодня, 13:30
    Самое смешное - одну сбили, две не взорвались, ни кого не задело.(У них ума хватает, сделать ракеты, которые две из трех обходят знаменитый "купол", но не могут создать путного взрывателя)
    Но - "В ответ израильская авиация атаковала шесть целей в секторе Газа, среди которых тренировочные лагеря, оружейные склады и мастерские боевиков.
    Мы атаковали их стратегические объекты и показали свою силу,"
    В этом ключе отвратительно читать лицемерные комментарии местных изралязащитников. Так как в меня кинули снежками, а я их за это положил из пулемета.
    а71
    1. профессор Сегодня, 13:50
      Цитата: а71
      В этом ключе отвратительно читать лицемерные комментарии местных изралязащитников. Так как в меня кинули снежками, а я их за это положил из пулемета.

      Ну не христиане мы. request Вторую щеку не подставляем. У нас принято, "И если беда случится, душу за душу, око за око, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, поджог за поджог, рану за рану, синяк за синяк."
      (Оригинал: "ואם אסון יהיה, ונתתה נפש תחת נָפש, עין תחת עין, שן תחת שן, יד תחת יד, רגל תחת רָגל, כויה תחת כויה, פצע תחת פָּצע, חבורה תחת חבורה".)
      профессор
  11. Старый26 Сегодня, 14:15
    Цитата: профессор
    Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы:

    Спасибо, профессор за статистику. Раньше попадалась фрагментарная. А есть статистика, как работает "Купол"? Где-то были общие цифры, но конкретики никакой...

    Цитата: профессор
    Ракеты в основном заводского производства. Касамы это редкость.

    Заводского производства их или в основном из-за рубежа?
    Старый26
    1. Комментарий был удален.
    2. профессор Сегодня, 16:07
      Кому-то не онравился мой коментарий. Повторяю:
      Цитата: Старый26
      Спасибо, профессор за статистику. Раньше попадалась фрагментарная. А есть статистика, как работает "Купол"? Где-то были общие цифры, но конкретики никакой...

      Пишут, что на 2014-й результативность была более 90%. Правда пишут, что перехватчик стоит $100 000.
      Вот здесь пишут, что перехватчик стоит $35-50к.
      Пишут, что 17.09.2016 Кипат Барзель впервые на сирийском фронте сбила два артиллерийских снаряда выпущенных с территории Сирии.
      Цахаль писал о результативности в 84%... В 2014-м во время операции в Газе результативность системы была выше 90%.

      Цитата: Старый26
      Заводского производства их или в основном из-за рубежа?

      Импортные.
      профессор
  12. Евродав Сегодня, 14:37
    Цитата: Shurik70
    Вот вроде евреи умные, но от американцев заражаются идиотизмом. Тоже тупые обоснования своих действий придумывают. От куда в секторе Газа "тренировочные лагеря боевиков", которые в отместку атаковали израилитяне?
    Да там каждый квадратный метр с БПЛА просматривается, информаторы по пучку на каждый квартал, телекамер понаставили, бульдозерами любую хибару только при подозрении, что там неучтённый патрон есть сносят. Всё сопротивление в подполье или за границей. Говорите уж честно - устроили акцию устрашения и прошлись снарядами по первым попавшимся под руку жилым кварталам. По любому никто за это не накажет. Некому наказывать.

    "Вот вроде евреи умные...'
    Вот именно...вроде! Кто это установил, кроме их самих? Сейчас за сионистов опять по всему миру будут выхватывать!
    Евродав
  13. Livonetc Сегодня, 14:55
    То ли еще буудет.
    То ли еще буудет.
    То ли еще будет.
    Ой йо йой.

    А мартышки взяли спички.
    К морю синему пошли.
    Море синее зажгли.
    Livonetc
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