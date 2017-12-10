В детском саду на юге Израиля саперы обнаружили палестинскую ракету
Израильские саперы нашли палестинскую ракету, которая упала на территории пустовавшего в момент обстрела детского сада в южном городе Сдерот, передает РИА Новости сообщение представителя полиции Мики Розенфельда.
Это одна из тех ракет, который были выпущены по городу из сектора Газа в день массовых палестинских протестов против решения США о признании Иерусалима столицей Израиля.
Сообщается, что еще одна ракета упала на одной из улиц Сдерота, повредив припаркованный автомобиль, а третью сбил комплекс ПРО «Железный купол».
В ответ израильская авиация атаковала шесть целей в секторе Газа, среди которых тренировочные лагеря, оружейные склады и мастерские боевиков.
Это одна из тех ракет, который были выпущены по городу из сектора Газа в день массовых палестинских протестов против решения США о признании Иерусалима столицей Израиля.
Полицейские саперы нашли ракету, которая была выпущена в конце недели (пятница-суббота) из Газы по городу Сдероту и упала в зоне детского сада. Причинен ущерб,написал Розенфельд в своем «Твиттере».
Сообщается, что еще одна ракета упала на одной из улиц Сдерота, повредив припаркованный автомобиль, а третью сбил комплекс ПРО «Железный купол».
В ответ израильская авиация атаковала шесть целей в секторе Газа, среди которых тренировочные лагеря, оружейные склады и мастерские боевиков.
Мы атаковали их стратегические объекты и показали свою силу,сказал министр обороны Израиля Авигдор Либерман в эфире радиостанции «Галей ЦАХАЛ».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com, twitter.com/MickyRosenfeld
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти