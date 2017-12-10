16:29 10 декабря

Эксперт: Трамп принял решение по Иерусалиму под влиянием ближайшего окружения

Признание президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля было сделано «под сильным влиянием узкого круга некомпетентных лиц» и приведет к крайне нежелательным последствиям, приводит РИА Новости мнение научного руководителя Института востоковедения РАН, советника спецпредставителя ООН по Сирии Виталия Наумкина.



При этом России нужно использовать свои уникальные возможности для посредничества, отметил Наумкин.


Мне до последнего момента не хотелось верить, что президент пойдет на столь безрассудный шаг. Нет никакого сомнения в том, что этот шаг был предпринят под сильным влиянием узкого круга некомпетентных лиц… в ближайшем окружении Трампа, которые определяют его ближневосточную политику. Их имена хорошо известны, равно как и мотивы их советов… Как минимум, трое из них считаются сторонниками крайне правых сил в Израиле,
написал он в своей статье для Российского совета по международным делам.

Эксперт также процитировал слова одного из американских аналитиков по поводу советников Трампа: они «живут в своем собственном мыльном пузыре, что поддерживается их беспрецедентной неопытностью».

В частности, среди официальных советников президента – его зять Джаред Кушнер, супруг Иванки Трамп. Кушнер известен своей приверженностью к ортодоксальному иудаизму, причем ради брака с ним дочь Трампа перешла в эту религию.



Решение Трампа похоронит и без того скромные результаты, которых добился (Барак) Обама на пути улучшения отношений Вашингтона с исламским и арабским миром… Оно наносит убийственный удар по антитеррористической борьбе и увеличивает шансы террористических, экстремистских и всех радикальных религиозных и националистических организаций на мобилизацию новых сторонников. Отчаяние палестинцев, ярость мусульман будут использованы террористами и экстремистами,
пишет Наумкин.

Кроме того, решение «подрывает репутацию ООН, значение резолюций Совета Безопасности ООН, в принятии которых участвовали и США, и в более широком смысле слова к международному праву, которое этим решением грубо попирается», отметил он.

Нанесен ущерб репутации союзников США в мире и в ближневосточном регионе, ослабляется партнерство США с рядом влиятельных государств исламского мира, являвшихся до сих пор ближайшими союзниками Америки. Речь идет, в первую очередь, о стране-члене НАТО Турции. Партнерство, наверное, останется, но доверия не будет,
полагает эксперт.

Уже начавшийся в результате решения Трампа раунд насилия вряд ли можно будет легко прекратить, ведь отступаться от своего слова американский президент не намерен. Антиамериканские чувства в исламском мире будут расти, что будет ставить жизни американских граждан под угрозу. При этом речь идет не только о ближневосточных государствах, но и о таких державах, как Индонезия, Пакистан, Бангладеш и других,
предупредил он.



Что же касается Москвы, то «происходящие в регионе события создают окно возможностей для России, которой в этих условиях необходимо вновь подчеркнуть свое взвешенное, уважительное отношение ко всем партнерам на Ближнем Востоке и свои уникальные возможности быть посредником в конфликтных ситуациях», считает Наумкин.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
14

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 55

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Злой 55 Сегодня, 12:53
    Какой сам-такое и окружение...
    Злой 55
    1. Джедай Сегодня, 12:55
      Всё верно - короля делает его свита. А то, что он зятька с дочей послушался было понятно сразу.
      Джедай
      1. Монос Сегодня, 13:03
        Макс, привет и уважение! hi
        Цитата: Джедай
        Всё верно - короля делает его свита

        Пособие на тему : "Как начать глобальную террористическую войну, не сделав ни одного выстрела".
        Монос
        1. Джедай Сегодня, 13:17
          Витя, доброго дня и уважение в ответ! hi drinks
          Цитата: Монос
          Пособие на тему : "Как начать глобальную террористическую войну, не сделав ни одного выстрела".

          И вручить Нобелевскую премию мира. negative
          Джедай
          1. Shurik70 Сегодня, 13:21
            Вот ведь какая Иванко Трамп ...
            И о ракетном ударе по сирийскому аэродрому она приняла, теперь вот столицу в Израиле перенесла.
            А вдруг теперь решит перенести столицу в России из Питера в Москву? Что делать-то будем, а?
            И зачем мы с Трампом проблемы обсуждаем, надо сразу с ней на контакт выходить!
            Shurik70
            1. Татьяна Сегодня, 14:08
              Трамп полностью попал под влияние ВПК США и "партии войны" в Вашингтоне, а также тех, кто над ними стоит. Своих мозгов у него не осталось и главное - ему самому это нравится!
              Татьяна
              1. zhekazs Сегодня, 14:38
                Цитата: Татьяна
                попал под влияние ВПК США

                Так и есть. ТРампуха - делец (бизнесмен, по-ихнему). Может он иметь доли (акции) в компаниях сектора ВПК? Не исключено. Отсюда и вытекает такая "недалекая" воинственная политика - свой карман ведь взгревает. И поэтому утверждение в статье:
                они «живут в своем собственном мыльном пузыре, что поддерживается их беспрецедентной неопытностью»

                мне кажется спорным. Эта затея с Иерусалимом может оказаться, в конце концов, такой же провокацией, как и 9/11, после чего амерзь влезла в Ирак. Вполне можем услышать, в скором времени, может и под католическое Рождество о какой-нибудь пакости (серии терактов) в матрасии. Ну и далее, по отработанной с Ираком схеме, виновником назначат скорее всего Иран, там много, чем есть поживиться. Не исключена и Сирия, обладающая своими запасами углеводородов.
                zhekazs
            2. Капитан Пушкин Сегодня, 14:34
              Цитата: Shurik70
              И зачем мы с Трампом проблемы обсуждаем, надо сразу с ней на контакт выходить!

              Тут таких, желающих с Иванкой поконтактировать наедине, пока жена на кухне картошку чистит, не один полк наберется.
              Капитан Пушкин
    2. Pirogov Сегодня, 12:56
      Цитата: Злой 55
      Какой сам-такое и окружение..

      Да нет ,сам он никакой ,а вот окружению нужна кровь и горячие точки и чем больше тем лучше.
      Pirogov
      1. Татьяна Сегодня, 13:05
        Ха! Ничего себе ПОДПИСИЩА Трампа под признанием США Иерусалима столицей Израиля !!! laughing
        Трамп выделил себя - свою персону - на документе больше самого текста! Надо полагать, что этим Трамп сам себя "скромно" предложил на Нобелевскую премию мира! fool
        Трампу точно уже нужно психиатра вызывать! negative
        Белый дом в Вашингтоне - это дом сумасшедших! fool

        Татьяна
        1. Shahno Сегодня, 13:23
          Ему кажется что он второй Бальфур, посмотрите в глаза.
          Shahno
          1. Монос Сегодня, 14:25
            Я тут послушал, что по этому поводу думает Я.Кедми. Молодец мужик,хорошо в нюансах разбирается.
            Монос
        2. alexmach Сегодня, 13:23
          Вы увеличьте и посмотрите на эту подписищу. Это же просто какакули :)
          А то, что выделили себе больше чем документ - ну это же понятно.
          alexmach
          1. Татьяна Сегодня, 13:26
            Цитата: alexmach
            Вы увеличьте и посмотрите на эту подписищу. Это же просто какакули :)
            А то, что выделили себе больше чем документ - ну это же понятно.
            На то Трамп и первоклашка в политике! Научился подпись свою ставить - будет ставить её без разбора везде на всём, что предлагают, хоть на обоях, пока не надоест!
            Татьяна
            1. alexmach Сегодня, 13:27
              А я с того как мой пятилетний ребенок подписывается смеялся...
              alexmach
              1. Татьяна Сегодня, 13:39
                Ха! А рядом с Трампом на фото человек с видом санитара в сумасшедшем доме подле Трампа стоит! Для которого главное - чтобы пациент Трамп не буйствовал и не сопротивлялся!
                Татьяна
      2. volodya Сегодня, 13:18
        Цитата: Pirogov
        Цитата: Злой 55
        Какой сам-такое и окружение..

        Да нет ,сам он никакой ,а вот окружению нужна кровь и горячие точки и чем больше тем лучше.

        Детский сад какой-то!
        volodya
    3. 79807420129 Сегодня, 12:57
      При этом России нужно использовать свои уникальные возможности для посредничества, отметил Наумкин

      Какие возможности?Прибить этих советчиков и заодно зятя Трампа?Не смешите мои тапки.
      79807420129
      1. Диванный Хенераль Сегодня, 12:59
        да что вы на трампа наехали? он тут никто в этом вопросе - государству сша нужна война, желательно такая, которая не кончится лет 10 - чем израиль и арабы не повод?
        в данном вопросе трамп - это говорящая голова.
        Так что сша, как государство, все делают для своих интересов.
        Диванный Хенераль
      2. DEZINTO Сегодня, 13:21
        Ничего себе ПОДПИСИЩА Трампа


        Мне тоже нравится его подпись, наверное он в душе художник. ))))

        DEZINTO
      3. alexmach Сегодня, 13:24
        Ну, может быть хоть от сирийцев богоизбранные на время отстанут, если бузой в Палестине заниматься будут. А там, глядишь и ПВО укрепить удастся.
        alexmach
    4. dorz Сегодня, 13:00
      Цитата: Злой 55
      Какой сам-такое и окружение...

      Особенно министр обороны Джеймс Мэттис, которому вообще терять нечего. Ни семьи, ни детей у которого нет.
      dorz
    5. Хантер Сегодня, 13:17
      Признание президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля было сделано «под сильным влиянием узкого круга

      Я тоже так считаю..Трамп игрушка во многих руках!

      Израиль подставили вовремя ..Мы пока в Сирии зачистку нормальную проведем!
      (евреи своими бомбежками мешали однозначно)
      Хантер
    6. Chertt Сегодня, 13:18
      Получается, Трамп, действительно Русский агент. Столько вреда сша ни кто не приносил
      Chertt
      1. g1v2 Сегодня, 14:58
        Может и не агент, но то, что он нам выгоден до усрачки - это однозначно. Сейчас Израилю и США будет серьезно не до Сирии. Плюс он еще серьезно помогает нам санкциями . Дошло до того , что лондонские сидельцы начали клинья подбивать и зондировать почву насчет возврата денег в РФ. Плюс шикарный подарок нашим спецам в виде массированного удара томагавками по Шайрату, материалы которого будут изучать от Калининграда до Камчатки.В общем трампуша - жги дальше. Не зря тебя выбирали. wink
        g1v2
  2. sabakina Сегодня, 12:53
    Судя по фото, подписывал он под дулом пистолета.
    sabakina
  3. BLADFROST Сегодня, 12:54
    У Птицеголового окружение - петушатник!
    BLADFROST
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 12:56
    ... кашу заварили крутую... страдать будут люди, которые для трампа особого значения не представляют...
    a.s.zzz888
  5. Подрезчик Сегодня, 12:56
    слова одного из американских аналитиков по поводу советников Трампа: они «живут в своем собственном мыльном пузыре, что поддерживается их беспрецедентной неопытностью».

    Там по-моему большинство политиков живет в своем мыльном пузыре, думая, что им позволено все.
    Подрезчик
    1. Пользователь Сегодня, 15:11
      Цитата: Подрезчик
      Там по-моему большинство политиков живет в своем мыльном пузыре, думая, что им позволено все.

      Ну да, там. Не то что у нас. Верно?
      А по-моему политики везде одинаковые+-, к сожалению.
      Пользователь
  6. профессор Сегодня, 13:05
    Это сегодня третья или 4-я статья об Израиле? Я сбился со счета.
    профессор
    1. HAM Сегодня, 13:15
      А почему, Вы удивляетесь?
      Ведь кроме России в мире ещё кто то есть.
      HAM
    2. Хантер Сегодня, 13:21
      Цитата: профессор
      Это сегодня третья или 4-я статья об Израиле? Я сбился со счета.

      Вы дохвастались , какие вы умные и знающие ВСЕ...Вот держите ,пока от Трампа!
      Скоро и от России получите "приветик" ..
      Это профессор , не специально все..Просто наглецов учить пора! negative
      Хантер
    3. kot28.ru Сегодня, 13:23
      Таки читай другие!
      kot28.ru
  7. Горный стрелок Сегодня, 13:07
    Он вообще принимает решения по желанию своей "левой пятки". Пока он рулил своим бизнесом - это были его проблемы. А сейчас - его неадекватность превращается в общемировую проблему... wassat
    Горный стрелок
  8. iliitchitch Сегодня, 13:16
    Трумп , блин , угомони потомка белорусского партизана кушнера . Почто америгу рушишь ломом и гвоздодёром ? В Кремле на такое не рассчитывали , пятилетку нахрен за год . Как мы без вероятного кореша жить-то будем ?
    iliitchitch
  9. Altona Сегодня, 13:24

    Приятно,когда эксперты пользуются выводами скромного блогера и пропагандиста.
    Altona
  10. Джек О’Нилл Сегодня, 13:26
    Не знаю, я лично ничего против этого решения не имею. Более того - Иерусалим - еврейская столица с давних времен, а теперь официально столица Израиля. Так и должно было случиться, это правильно, имхо!
    Это тоже самое, что разделить Москву, а по прошествии времени признать ее столицей России.
    Трамп сделал правильно, тем самым скрепив отношения с самой влиятельной и технологичной страной на БВ (Израиль).
    Джек О’Нилл
  11. Altona Сегодня, 13:26
    Цитата: профессор
    Это сегодня третья или 4-я статья об Израиле? Я сбился со счета.

    -------------------------------
    Да это же успех, практически триумф, Профессор. hi laughing laughing
    Altona
    1. iliitchitch Сегодня, 14:31
      Цитата: Altona
      Да это же успех, практически триумф, Профессор.

      На самом деле БВ ждёт независимого арбитра . Слишком много там претензий накопилось . Человек нужен с серьёзными пальцами . Нетаньяху к Путину зачастил , саудовский король из норы вылез ... Распилят тему , сдаётся мне . Дядя Вова как нельзя в тему в нужном месте . КГБ-шники всегда , эти такие .
      iliitchitch
  12. voyaka uh Сегодня, 13:28
    А кого сблизил Обама с мусульманским миром?
    Поехал в Египет, где тогда правили победившие радикальные исламисты
    "Братья-мусульмане" и сказал им:
    "Я Барак Хуссейнович Обама. Давайте дружить!"
    А те: " а что же ты ,сс... Барак Хуссейнович перешел в христианство? Знаешь что
    у нас с такими делают???" am
    Тут дружба и кончилась... belay
    voyaka uh
    1. Bakht Сегодня, 13:46
      Вообще то есть крупные подозрения, что Хуссейнович уже давно в мусульманстве. Как и Мишель. Но это пока без подтверждения. Во всяком случае какой церкви он прихожанин неизвестно. Из числа прихожан Чикагской баптисткой церкви они оба вышли давно. 18% граждан США считает, что Обама мусульманин. Вашингтон пост неоднократно публиковала статьи, где утверждаось, что Обама лжет о своей религиозной принадлежности. Бабушка Обамы была гостем короля Саудов, совершила Хадж и произнесла: "Я верю, что и мой внук вскоре совершит Хадж."
      Прямых доказательств нет, но косвенных полно
      Bakht
      1. voyaka uh Сегодня, 13:53
        К его бабуше в Кении нет никаких претензий. Сказала, что думала
        от чистого сердца. Как и к папе Обамы.
        А сам он, на мой взгляд - скользкий карьерист, ни в какого бога
        не верящий. И меняющий религии по выгоде в карьере.
        voyaka uh
        1. Bakht Сегодня, 13:56
          Возможно. Но действовал в интересах мусульман. Хотя Трамп еще хуже. К Трампу полностью применима пословица "Заставь дурака Богу молиться, он лоб расшибет"
          Bakht
          1. voyaka uh Сегодня, 16:27
            Трамп действует в интересах американского бизнеса.
            Он бизнесмен-патриот своей страны.
            voyaka uh
      2. iliitchitch Сегодня, 14:51
        Цитата: Bakht
        Прямых доказательств нет, но косвенных полно

        И ЧЁ теперь ? баптист-маптист , суннит-шиит . Агент "Копчёный" он , точно вам говорю . Всё , чё делал , нам на пользу пошло .
        iliitchitch
      3. Vadivak Сегодня, 15:27
        Цитата: Bakht
        Вообще то есть крупные подозрения, что Хуссейнович уже давно в мусульманстве


        Какой из него мусульманин? Типичный людоед
        Vadivak
    2. iliitchitch Сегодня, 16:21
      Цитата: voyaka uh
      Тут дружба и кончилась...

      Упс .Ставлю на израиль по-жизни . Беспроигрышно . В обидку упадут накрайняк . Всегда люди в профите .
      iliitchitch
  13. Altona Сегодня, 13:37
    Цитата: voyaka uh
    А кого сблизил Обама с мусульманским миром?
    Поехал в Египет, где тогда правили победившие радикальные исламисты
    "Братья-мусульмане" и сказал им:
    "Я Барак Хуссейнович Обама. Давайте дружить!"

    -------------------------------------
    Братья-мусульмане ответили:"Мы и так сидим на подсосе у ЦРУ, но что-то гранты жидкие стали.Ты плати получше давай, Копчёный!"
    Altona
  14. Николай Петров Сегодня, 13:54
    Да кто бы сомневался. Жёнка ХАБАДница, зять чистокровный "избранный". А кто другого от него хотел?
    Николай Петров
  15. Altona Сегодня, 14:37
    Цитата: Джек О’Нилл
    Не знаю, я лично ничего против этого решения не имею. Более того - Иерусалим - еврейская столица с давних времен, а теперь официально столица Израиля. Так и должно было случиться, это правильно, имхо!
    Это тоже самое, что разделить Москву, а по прошествии времени признать ее столицей России.

    --------------------------------------
    Пусть евреи делают, что хотят. Только пусть больше по миру не расходятся из Израиля.
    Altona
    1. japs Сегодня, 15:26
      Вот и я так считаю, Уважаемый! Наверное, следует оказать посильную помощь Сохнут для сбора всех иудеев в "земле обетованной". И решить, таким образом, этот вопрос "окончательно."
      japs
  16. Zomanus Сегодня, 14:37
    Аха, как всегда "евреи виноваты", да?
    Просто Америке необходимо держать в огне БВ,
    поэтому Сирия, Ирак, Израиль и далее...
    Zomanus
  17. alta Сегодня, 15:18
    Странно, что ,,советник по Сирии,, несет этот бред .....
    1. Решение по переносу посольства США в Иерусалим принял конгресс США еще в 1994г и президент США реализовал это решение.
    2. Увы, христиане-евангелисты помнят иудейское происхождение Иисуса Христоса, которых в США около 30%, поддерживают Израиль .
    Евангелисты верят, что Бог обещает благословить тех, кто благословляет евреев и проклинать тех, кто проклинает евреев (Быт.12:13).
    Они видят, что эта истина прошла историческую проверку и история ХХ века тому подтверждение.
    Три наиболее агрессивные антиемитские страны ХХ века, Германия, Польша и Россия испытали в ХХ веке громадные страдания и кровопролития.
    Две наименее антисемитские страны Запада, Великобритания и Соединенные Штаты в ХХ веке были гораздо счастливее, чем первые три страны.
    Поэтому евангелисты считают, что счастье Америки и ее благословение в бурный 21 век в значительной степени объясняется ее непоколебимой поддержкой Израиля, которую с самого начала в мае 1948 года выразил президент США Трумэн.
    Если американские евангелисты хотят, чтобы Бог благословил Америку, то они считают, Америка должна благословлять евреев, включая Израиль, а многие президенты США - религиозные Верующие люди ...
    alta
  18. borys Сегодня, 16:18
    Джек О'Нилл ситуацию понимает не совсем правильно. Иерусалим был столицей древнееврейского госу-
    дарства и с этим никто особо не спорит. Затем это государство почти на две тысячи лет исчезло с поли-
    тической карты мира. Современное еврейское государство (Израиль) было создано по решению ООН
    менее 70 лет назад. Это государство имеет преемственность с царством Давида и Соломона только
    культурную, языковую и религиозную. Правовой преемственности нет ни на копейку. Поэтому Израиль
    имеет законные права только не те земли, которые были определены решением ООН. Претензии сынов
    Израиля на весь Иерусалим и Голанские высоты с точки зрения права абсолютно не обоснованы.
    borys
Картина дня