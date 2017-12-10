Эксперт: Трамп принял решение по Иерусалиму под влиянием ближайшего окружения
Признание президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля было сделано «под сильным влиянием узкого круга некомпетентных лиц» и приведет к крайне нежелательным последствиям, приводит РИА Новости мнение научного руководителя Института востоковедения РАН, советника спецпредставителя ООН по Сирии Виталия Наумкина.
При этом России нужно использовать свои уникальные возможности для посредничества, отметил Наумкин.
Эксперт также процитировал слова одного из американских аналитиков по поводу советников Трампа: они «живут в своем собственном мыльном пузыре, что поддерживается их беспрецедентной неопытностью».
В частности, среди официальных советников президента – его зять Джаред Кушнер, супруг Иванки Трамп. Кушнер известен своей приверженностью к ортодоксальному иудаизму, причем ради брака с ним дочь Трампа перешла в эту религию.
Кроме того, решение «подрывает репутацию ООН, значение резолюций Совета Безопасности ООН, в принятии которых участвовали и США, и в более широком смысле слова к международному праву, которое этим решением грубо попирается», отметил он.
Что же касается Москвы, то «происходящие в регионе события создают окно возможностей для России, которой в этих условиях необходимо вновь подчеркнуть свое взвешенное, уважительное отношение ко всем партнерам на Ближнем Востоке и свои уникальные возможности быть посредником в конфликтных ситуациях», считает Наумкин.
При этом России нужно использовать свои уникальные возможности для посредничества, отметил Наумкин.
Мне до последнего момента не хотелось верить, что президент пойдет на столь безрассудный шаг. Нет никакого сомнения в том, что этот шаг был предпринят под сильным влиянием узкого круга некомпетентных лиц… в ближайшем окружении Трампа, которые определяют его ближневосточную политику. Их имена хорошо известны, равно как и мотивы их советов… Как минимум, трое из них считаются сторонниками крайне правых сил в Израиле,написал он в своей статье для Российского совета по международным делам.
Эксперт также процитировал слова одного из американских аналитиков по поводу советников Трампа: они «живут в своем собственном мыльном пузыре, что поддерживается их беспрецедентной неопытностью».
В частности, среди официальных советников президента – его зять Джаред Кушнер, супруг Иванки Трамп. Кушнер известен своей приверженностью к ортодоксальному иудаизму, причем ради брака с ним дочь Трампа перешла в эту религию.
Решение Трампа похоронит и без того скромные результаты, которых добился (Барак) Обама на пути улучшения отношений Вашингтона с исламским и арабским миром… Оно наносит убийственный удар по антитеррористической борьбе и увеличивает шансы террористических, экстремистских и всех радикальных религиозных и националистических организаций на мобилизацию новых сторонников. Отчаяние палестинцев, ярость мусульман будут использованы террористами и экстремистами,пишет Наумкин.
Кроме того, решение «подрывает репутацию ООН, значение резолюций Совета Безопасности ООН, в принятии которых участвовали и США, и в более широком смысле слова к международному праву, которое этим решением грубо попирается», отметил он.
Нанесен ущерб репутации союзников США в мире и в ближневосточном регионе, ослабляется партнерство США с рядом влиятельных государств исламского мира, являвшихся до сих пор ближайшими союзниками Америки. Речь идет, в первую очередь, о стране-члене НАТО Турции. Партнерство, наверное, останется, но доверия не будет,полагает эксперт.
Уже начавшийся в результате решения Трампа раунд насилия вряд ли можно будет легко прекратить, ведь отступаться от своего слова американский президент не намерен. Антиамериканские чувства в исламском мире будут расти, что будет ставить жизни американских граждан под угрозу. При этом речь идет не только о ближневосточных государствах, но и о таких державах, как Индонезия, Пакистан, Бангладеш и других,предупредил он.
Что же касается Москвы, то «происходящие в регионе события создают окно возможностей для России, которой в этих условиях необходимо вновь подчеркнуть свое взвешенное, уважительное отношение ко всем партнерам на Ближнем Востоке и свои уникальные возможности быть посредником в конфликтных ситуациях», считает Наумкин.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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