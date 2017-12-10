16:30 10 декабря

В Европарламенте заявили о «милитаризации» Крыма и Калининграда

Россия использует Калининградскую область «для запугивания стран Балтии», а Крым – в качестве «бастиона противодействия» на Черном море, говорится в докладе Генерального директората Европарламента (ЕП) по внешней политике.



В документе утверждается, что Москва пытается «перестроить европейские порядки безопасности» в обоих регионах, а также «вывести кризис в отношениях с Евросоюзом в военную область».


Действия Кремля в обоих регионах содержат признаки следования схожим политическим и тактическим замыслам. Главным образом речь идет о милитаризации Калининградской области и Крыма как центрального пункта стратегии России по демонстрации своих силовых возможностей странам НАТО и ЕС,
приводит доклад канал RT.

По мнению авторов, особой угрозой для Прибалтики является Калининградская область.

«В обозримом будущем Калининградская область не перестанет быть своего рода боевой крепостью, используемой (Россией) против соседей из числа балтийских стран в качестве инструмента давления или запугивания», – утверждается в докладе.

Говоря о Крыме, аналитики указывают, что воссоединение полуострова с Россией изменило военный баланс в регионе в пользу Москвы, а черноморским государствам теперь следует опасаться российского флота, войск и ракетных систем.

«Вышеуказанные действия дают основания полагать, что Россия на территории Крыма может приступить к реализации своей концепции войны будущего, вследствие чего данный регион превратится в бастион противодействия НАТО/ЕС. Впоследствии на своем южном фланге Россия сосредоточит военный контингент, который по возможностям будет значительно превосходить силы НАТО, развернутые в близлежащих районах, из-за чего под угрозой окажется безопасность всего региона», считают в ЕП.

Парламентарии подчеркнули маловероятность полномасштабной войны в этих регионах, однако заявили о возможности «нежелательной и неконтролируемой эскалации» конфликта в регионах Балтийского и Черного морей.

Использованы фотографии: РИА Новости/Василий Батанов
25

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 64

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Диванный Хенераль Сегодня, 13:19
    Неужели?
    Мы размещаем свои войска на СВОЕЙ территории. отличие от амеров, которые под видом нато заполонили всю европу...
    Диванный Хенераль
    1. Сергей-svs Сегодня, 13:23
      Сами виноваты! yes Что ЕС теперь выступает заложником и живым щитом НАТО, сами под это подписались и сами согласились умереть первыми за дядю Сэма! fool Вот не было бы на вашей территории баз НАТО и элементов ПРО и не нужны бы вы были в случае конфликта!good А теперь, что бы добраться до "агрессора из-за лужи", нам придется сначала окно через ЕС пробить Искандерами и Калибрами! fellow Так, что извините ничего личного, просто нужна дорога, не надо было нам её перекрывать!feel
      Сергей-svs
      1. Диванный Хенераль Сегодня, 13:25
        Зачем окно пробивать? Просто "почистить" задний двор....
        Поскольку если пойдет замес со штатниками - то скорее всего через ДВ пойдет...
        Хотя им выгоднее и Европу... "прибрать"
        Диванный Хенераль
        1. Татьяна Сегодня, 14:22
          У Вашингтонского Пентагона и НАТО всё, как всегда! Сами создали милитаристскую проблему в Европе - и теперь сами же предлагают её решить опять тем же самым путём! Поднятием международного напряжения в Европе до военно-политического взрывного разряда! До ТМВ!
          Лекарство для США и НАТО только одно - усилить возможность ответного удара по территории США со стороны России вблизи берегов самих США!
          Татьяна
          1. 79807420129 Сегодня, 14:58
            Главным образом речь идет о милитаризации Калининградской области и Крыма как центрального пункта стратегии России по демонстрации своих силовых возможностей странам НАТО и ЕС,

            Ну ты смотри belay Воинственная Россия окружает "миролюбивую" Европу и НАТО fool
            79807420129
      2. Монос Сегодня, 13:32
        Парламентарии подчеркнули маловероятность полномасштабной войны в этих регионах, однако заявили о возможности «нежелательной и неконтролируемой эскалации» конфликта в регионах Балтийского и Черного морей.

        Ребята из Европарламента, так может не надо вам в этом направлении идти?
        Монос
        1. Logall Сегодня, 14:07
          Виктор, hi , они это понимают, но из за лужи им говорят, что они сами этого хотят! И Европа соглашается - хотим? Правда? Ну тогда ладно...
          Logall
          1. Комментарий был удален.
          2. Монос Сегодня, 14:19
            Александр, моё почтение! hi
            Цитата: Logall
            из за лужи им говорят, что они сами этого хотят!

            Ну, дык... Ясен пень.
            Монос
    2. Хантер Сегодня, 13:25
      Было бы кого пугать...хе хе
      Нам нужен Вашингтон господа! Можете выдохнуть пока... soldier
      Хантер
      1. Диванный Хенераль Сегодня, 13:26
        Ну они это понимают, но как "приличная продажная девка", перед сменой сутенера, хотят "пококетничать"...
        Диванный Хенераль
    3. Chertt Сегодня, 13:28
      Россия использует Калининградскую область «для запугивания стран Балтии», а Крым – в качестве «бастиона противодействия» на Черном море,
      Про Крым не соврали, Россия о этом прямо говорит. А запугивание Прибалтов, это для нас мелко. Мы в Калининградской области, показываем западной европе, о необходимости, взвешенных решений. И "Искандерами" подтверждаем необходимость прислушиваться к словам РФ,
      Chertt
      1. volodya Сегодня, 13:39
        Цитата: Chertt
        Россия использует Калининградскую область «для запугивания стран Балтии», а Крым – в качестве «бастиона противодействия» на Черном море,

        Похоже хозяин велел тявкать!
        volodya
    4. сибиралт Сегодня, 13:28
      Похоже, для Запада НАТО - детская благотворительная организация.
      Пусть посмотрят на свою милитаризацию с явно выраженной целью против кого она нацелена. belay
      сибиралт
    5. Dimy4 Сегодня, 13:39
      Мы размещаем свои войска на СВОЕЙ территории.

      Значит они уже эту территорию НАШЕЙ априорно не считают.
      Dimy4
    6. To be or not to be Сегодня, 14:18
      Как смотрит Европарламент на нахождение в пяти странах тактического ядерного оружия США и допуск на учения связанный с вопросами их применения экипажей самолетов Польши и Чехии
      Видит ли Европарламент развернутые системы ПРО США в Польше и Румынии у границ РФ с возможностью нахождения в тех пусковых шахтах ракет "земля - земля" Кому они угрожают ? Ирану???
      Знает ли Европарламент -что за операцию проводит НАТО под руководством США против России-операция «Атлантическая решимость»,(Atlantic Resolve ) проводимая в странах Европы под руководством США.Только подумать -проводить совместную операцию блоком против России не объявив ей войну. Или война уже идет ? Или эта мирная демонстрация непонятно ЧЕГО -Операция «Драгунский рейд» (англ. Operation Dragoon Ride) (20 марта — 1 апреля 2015) — совместные учения армии США и НАТО по переброске военной техники и персонала из Прибалтики в Германию через Польшу и Че́хию . Последовала после совместных учений НАТО и армии США «Атлантическая решимость»
      Продолжать .. о новых структурах НАТО о подготовке театра у границ России.о складировании техники СВ сша по всей Европе .об усиление разведдеятельности против России по всему периметру границ.. об увеличении количества учений блока и национальных ВС стран Европы в разы и их направленности и характера.....
      И вообще Россия обнаглела и придвинула свои западные границы к старым странам Европы и заставляет страны молодые блока и ЕС поднимать свои военные взносы в блок аж до 2 %%% wink
      To be or not to be
  2. Джедай Сегодня, 13:20
    Россия использует Калининградскую область «для запугивания стран Балтии», а Крым – в качестве «бастиона противодействия» на Черном море, говорится в докладе Генерального директората Европарламента (ЕП) по внешней политике

    Песец! Россия у европарламента забыла спросить, что ей делать на своей территории! Белены они там объелись? fool
    Джедай
    1. pvv113 Сегодня, 13:27
      В Европе нельзя плюнуть, чтобы не попасть в солдата НАТО, или в военный объект! Тут как в анекдоте: и эти люди запрещают мне в носу ковыряться wassat
      pvv113
      1. Джедай Сегодня, 13:29
        Посылать этот ЕП лесом и продолжать делать своё дело. yes
        Джедай
        1. pvv113 Сегодня, 13:46
          Да на них и так мало внимания обращают
          pvv113
          1. Джедай Сегодня, 13:50
            Вот они и напоминают о себе неумными речами под заокеанскую диктовку. fool
            Джедай
            1. pvv113 Сегодня, 14:03
              Хоть как-то напомнить о себе, даже в качестве шута wassat
              pvv113
              1. Джедай Сегодня, 14:04
                Цитата: pvv113
                в качестве шута

                Володь, так на большее и не тянут. laughing
                Джедай
                1. pvv113 Сегодня, 14:06
                  "Европа" называется, однако winked
                  pvv113
                  1. Джедай Сегодня, 14:15
                    И этим всё сказано. wassat
                    Джедай
                    1. pvv113 Сегодня, 14:16
                      Да уж, дал бог имечко laughing
                      pvv113
        2. Подрезчик Сегодня, 13:57
          Цитата: Джедай
          Посылать этот ЕП лесом и продолжать делать своё дело. yes

          Макс, приветствую! hi
          «В обозримом будущем Калининградская область не перестанет быть своего рода боевой крепостью, используемой (Россией) против соседей из числа балтийских стран в качестве инструмента давления или запугивания», – утверждается в докладе.

          После сентябрьских учений (наших с россиянами) они утверждали в один голос, что Россия будет использовать Калининградскую область и БЕЛОРУССИЮ (!) для одновременного вторжения и охвата прибалтийских стран. А теперь в докладе о Белоруссии забыли...Мне обидно!!! wink laughing
          Подрезчик
          1. Джедай Сегодня, 14:00
            Саня, салют! hi
            Цитата: Подрезчик
            А теперь в докладе о Белоруссии забыли...Мне обидно!!!

            Спокуха, просто в методичке Госдепа только Россия была упомянута. В следующей и нашу Беларусь добавят! wink
            Джедай
      2. Logall Сегодня, 13:32
        Главенствующие в европе немцы забыли про дрезден! Тогда его сравняли с землей американцы, А сейчас придётся нам... Но из-за тех же американцев!
        Logall
        1. pvv113 Сегодня, 13:45
          Цитата: Logall
          немцы забыли про дрезден!

          Хорошее быстро забывается laughing
          pvv113
    2. kot28.ru Сегодня, 13:27
      У мну один ответ
      "И че"? laughing
      пингвины с омериги размещают свои танки не в канаде и мексике,а на границе с Россией am
      Мы свою армию размещаем на своей территории! hi
      Го хом,янки angry
      kot28.ru
  3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 13:21
    Россия использует Калининградскую область «для запугивания стран Балтии», а Крым – в качестве «бастиона противодействия» на Черном море


    Я придумал другое использовав этот же текст ...только поменяв территорию...
    США использует ПРИБАЛТИКУ «для запугивания России », а ПРО в Румынии и Польше – в качестве «бастиона противодействия» в ЕВРОПЕ...
    используя эти пропагандитские клише можно зеркально отвечать западной пропаганде один к одному до бесконечности.
    Тот же ЛЕХА
  4. Chertt Сегодня, 13:21
    "Россия использует Калининградскую область «для запугивания стран Балтии»"
    Там кого пугать то. Петарду взорвем, все три могучие армии, в плен сдадутся
    Chertt
    1. kot28.ru Сегодня, 13:30
      они загрязнят территорию ! laughing
      kot28.ru
  5. Svarog51 Сегодня, 13:25
    Макс, приветствую hi Чего то они забыли упомянуть про милитаризацию Восточной Европы и Украины. Разожгли "костерок" и греют свои жадные грабки, а на любое мигание фонарика в России, кричат, что это опастность для их безопастности. ( Прошу прощения за тафтологию).
    Svarog51
    1. Джедай Сегодня, 13:33
      Серёга, привет! hi Пусть за своей НАТОй следят, а Россия за собой уж как-нибудь без сопливых присмотрит. soldier
      Джедай
      1. Svarog51 Сегодня, 13:59
        Макс, вот я последние новости читаю - сокращение Гособоронзаказа, ВВП баллотируется в президенты. А между строк - выберут Путина и ГОЗ будет скорректирован. И думаю, что не в сторону сокращения. Я почему то не против такого развития событий.
        Svarog51
        1. Джедай Сегодня, 14:02
          Цитата: Svarog51
          Я почему то не против такого развития событий.

          Покажи мне того дятла, что будет против. Либерастов не предлагать! lol
          Джедай
        2. pvv113 Сегодня, 14:04
          Мне тоже такое развитие событий импонирует
          pvv113
          1. Svarog51 Сегодня, 14:29
            Володя hi Макс, ну нет среди моих друзей таких
            Покажи мне того дятла
            request
            Не могу показать. И либерастов тоже нема. Ну не терплю я их. negative
            Svarog51
            1. pvv113 Сегодня, 15:38
              У меня, к счастью, такого "добра" тоже нет wink
              pvv113
  6. С_Байкала Сегодня, 13:27
    Главным образом речь идет о милитаризации Калининградской области и Крыма как центрального пункта стратегии России по демонстрации своих силовых возможностей странам НАТО и ЕС
    А в это время в Сибири от Урала до Дальнего Востока, на территории, недосягаемой для большинства средств устрашения папуасов (от авианосцев до крылатых ракет) сидят два офицера-ракетчика после обеда, и один из них, ковыряя зубочисткой в зубах, спрашивает другого:
    - как ты думаешь, они это серьезно?
    С_Байкала
  7. askort154 Сегодня, 13:28
    Планировали с 2019 года, в Севастополе поставить базу НАТО - в итоге облом ! Планировали в Харькове поставить сухопутную базу и ПРО - облом ! Продолжайте мотать сопли на кулак . Скоро вам будет не до России.
    askort154
  8. DEZINTO Сегодня, 13:29
    Кто сказал Калининград !!?? ))))
    DEZINTO
  9. ul_vitalii Сегодня, 13:33
    Да уж, свои озабоченности из пальца высасывают и рождество их не вдохновляет.
    ul_vitalii
  10. solzh Сегодня, 13:33
    Россия использует Калининградскую область «для запугивания стран Балтии», а Крым – в качестве «бастиона противодействия» на Черном море, говорится в докладе Генерального директората Европарламента (ЕП) по внешней политике.

    А не пошли бы они все далеко и глубоко. Достали. Наша земля, наше государство, где хотим и что хотим там и размещаем. Забугорье нам не указ.
    solzh
    1. turbris Сегодня, 14:08
      Это хорошо, что у них озабоченности появились, а то раньше были так уверены под крылом гегемона, что приостановили работу совета Россия-НАТО. Очень жду, когда Украина вступит в НАТО - это будет полный развал блока, но они хитрые - тоже об этом знают и не хотят принимать. Как военная организация НАТО, без США, никакой угрозы не представляет - слабоуправляемое, громоздкое объединение давно не модернизированных военных образований, где количество чиновников скоро сравняется с численностью личного состава.
      turbris
  11. Anchonsha Сегодня, 13:40
    НАТО и Евросоюз жертвы действий России... Это же надо придумать такое развратникам из НАТО и ставшей марионеткой США Европы. Оказывается мы пришли к их границам НАТО. совершили госперевороты в Грузии, на Украине, Молдове, а теперь защищаемся в Калининградской обл. и Крыму от обиженного нами же НАТО.
    Anchonsha
  12. Fast_mutant Сегодня, 13:43
    Цитата: kot28.ru
    они загрязнят территорию ! laughing

    только не загрязнят, а удОбрят... )))
    Fast_mutant
  13. anjey Сегодня, 13:45
    В документе утверждается, что Москва пытается «перестроить европейские порядки безопасности» в обоих регионах, а также «вывести кризис в отношениях с Евросоюзом в военную область».
    какие же глупости вбиваются в головы членам Европарламента,не нужна России Европа как военный трофей- а нужна как торговый партнер и стратегический союзник - чего очень боятся в сша и правдами и неправдами вбивают клин раздора между Россией и Европой , сея русофобию и ложь, умело покупая и используя таких продажных европейских политиков-проститутов...
    anjey
  14. ПалБор Сегодня, 13:48
    К сожалению,мы только реагируем на угрозы...И то не всегда адекватно.
    Надо работать на опережение.РСМД - на фиг,БЖРК - восстанавливать,Су-30 и Су-35 сотнями,пусть в ущерб Су-57.А иначе...
    ПалБор
  15. unignm Сегодня, 13:52
    а накапливание техники в польше, а прогулки по прибалтике, а украина? это типо нормально? а мы на своих землях творим что хотим!
    кто то тоже брыхал о не расширение.
    unignm
  16. Сергей956 Сегодня, 13:56
    Россия размещает свои войска на своей территории. А вот Европа размещает чужие войска на своих территориях. Европе следует подумать, прежде чем кукарекать против России. Европа всегда была быдлом и остаётся быдлом, которое должно жить под чьим-то задом.
    Сергей956
  17. iliitchitch Сегодня, 13:56
    Вот же Россия редиска . Нагло войска размещает на своей территории , это косяк . Причём настолько эти люди в европе тупые , что себя правыми считают , без вариантов . Нарываются на положительный ответ . Ну , положим , так сказать , на плечо длань обязывающую , делов-то . Пусть радуются , что длань , можем и не длань . Вопли и кряхтение этих евроуродов просто слушать неохота .
    iliitchitch
  18. svp67 Сегодня, 14:03
    Россия использует Калининградскую область «для запугивания стран Балтии», а Крым – в качестве «бастиона противодействия» на Черном море, говорится в докладе Генерального директората Европарламента (ЕП) по внешней политике.
    Да, конечно, что Прибалты, что Польша - "белые и пушистые", а главное что у них повышенный уровень милитаризации ни кто и не замечает. А на счет Крыма, так он с самого начала своего прибывания в составе России был ПЕРЕДОВЫМ ФОРПОСТОМ России.
    svp67
  19. faiver Сегодня, 14:07
    детский сад какой то, европарламент пусть для начала со своим армейским колхозом разберется hi
    faiver
  20. ё-моё Сегодня, 14:18
    Да-с, памперсы "цивилизованному миру" придётся примерять ... .
    ё-моё
  21. Горный стрелок Сегодня, 14:20
    Они АБСОЛЮТНО правы. Именно ( и прежде всего) для этого Крым - наш. И Калининград - наш.
    Чтобы ваши базы не слишком нависали ...
    Горный стрелок
  22. san4es Сегодня, 14:23
    Россия использует Калининградскую область «для запугивания стран Балтии», а Крым – в качестве «бастиона противодействия»

    san4es
  23. Zomanus Сегодня, 14:35
    Ну, ребята, извините.
    Не мы эту катавасию у наших границ начали.
    А теперь когда оказалось, что у нас сил поболя ихнего будет,
    они в обратку пошли, мол мы слабее, а слабых обижать нельзя.
    Zomanus
  24. частное лицо Сегодня, 14:41
    Просто пора прекратить обращать внимание на такого рода заявления.
    частное лицо
  25. nikolaev Сегодня, 15:00
    ответ может быть один: "Да , милитаризуем и будем милитаризовать, и счастливы тем , что это хорошо получается и вызывает такой восторг на западе"
    nikolaev
  26. К-50 Сегодня, 15:11
    В Европарламенте заявили о «милитаризации» Крыма и Калининграда

    Какое вообще дело Гейпарламенту до не толерантной территории России? belay
    Это наша земля и всё происходящее там важно для России, но не Гейропы. yes angry
    К-50
  27. Старый26 Сегодня, 15:13
    Цитата: askort154
    Планировали с 2019 года, в Севастополе поставить базу НАТО - в итоге облом ! Планировали в Харькове поставить сухопутную базу и ПРО - облом ! Продолжайте мотать сопли на кулак . Скоро вам будет не до России.

    С Севастополем и Крымом у них действительно облом. А вот насчет Харькова я бы не стал утверждать со 100% гарантией что там что-то планировали. Размещать сухопутную базу на расстоянии в 50-100 км от российской границе - глупость. А база ПРО насколько помню историю вообще на Украине не планировалась. Первоначально ракеты в Польше и радар в Чехии. Потом переиграли и разместили и планируют разместить "Стандарты" в Румынии и Польше. Украина, а тем более Харьков никогда "не звучали"
    Старый26
  28. Романенко Сегодня, 15:53
    Да, это именно так, а что были какие-то сомнения? Или может Россия декларировала эти территории как общедоступные для всякого рода дряни из НАТО?
    И не сомневайтесь, дорогие партнеры, это все для того, чтобы вы боялись.
    Обоснованно и глубоко, до самых печенок, боялись.
    По-другому до вас не доходит.
    А вообще-то, то что вы называете милитаризацией, у нас всегда называлось обороноспособностью, испокон веков партнеров вокруг сильно много, зазеваешься, по самый Урал оттяпают.
    Романенко
Картина дня