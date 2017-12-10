В Европарламенте заявили о «милитаризации» Крыма и Калининграда

Действия Кремля в обоих регионах содержат признаки следования схожим политическим и тактическим замыслам. Главным образом речь идет о милитаризации Калининградской области и Крыма как центрального пункта стратегии России по демонстрации своих силовых возможностей странам НАТО и ЕС,

Россия использует Калининградскую область «для запугивания стран Балтии», а Крым – в качестве «бастиона противодействия» на Черном море, говорится в докладе Генерального директората Европарламента (ЕП) по внешней политике.В документе утверждается, что Москва пытается «перестроить европейские порядки безопасности» в обоих регионах, а также «вывести кризис в отношениях с Евросоюзом в военную область».приводит доклад канал RT По мнению авторов, особой угрозой для Прибалтики является Калининградская область.«В обозримом будущем Калининградская область не перестанет быть своего рода боевой крепостью, используемой (Россией) против соседей из числа балтийских стран в качестве инструмента давления или запугивания», – утверждается в докладе.Говоря о Крыме, аналитики указывают, что воссоединение полуострова с Россией изменило военный баланс в регионе в пользу Москвы, а черноморским государствам теперь следует опасаться российского флота, войск и ракетных систем.«Вышеуказанные действия дают основания полагать, что Россия на территории Крыма может приступить к реализации своей концепции войны будущего, вследствие чего данный регион превратится в бастион противодействия НАТО/ЕС. Впоследствии на своем южном фланге Россия сосредоточит военный контингент, который по возможностям будет значительно превосходить силы НАТО, развернутые в близлежащих районах, из-за чего под угрозой окажется безопасность всего региона», считают в ЕП.Парламентарии подчеркнули маловероятность полномасштабной войны в этих регионах, однако заявили о возможности «нежелательной и неконтролируемой эскалации» конфликта в регионах Балтийского и Черного морей.