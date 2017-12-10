16:23 10 декабря

Соратник Саакашвили призвал провести экспертизу записи разговора с Курченко

Запись разговора экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, задержанного в рамках дела о содействии преступным организациям, и бизнесмена Сергея Курченко нужно отдать на экспертизу в Великобританию или США, передает РИА Новости заявление соратника опального политика Давида Сакварелидзе.



Ранее Генпрокуратура Украины опубликовала аудиозапись якобы разговора Курченко и Саакашвили, в которой они договариваются о преступном сотрудничестве. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением Виктора Януковича, в частности, бизнесменом Курченко, и направлены на свержение власти на Украине.


Давайте назначим экспертизу, но не у нас в МВД или других продажных агентствах, а международную в Британии и Америке. Давайте подождем и увидим. Она скажет об обнародованных пленках, что это монтаж. Поверьте мне, они так тщательно к этому готовились, что если бы у них было бы что-то, то Луценко это крутил бы 24 часа в сутки,
сказал Сакварелидзе.

По его словам, власть пытается привязать Саакашвили к организации Януковича, не имея на то доказательств.

Представьте себе масштаб Саакашвили, а кто такой Курченко. Олигарх-беглец – это тот человек, который был символом власти Януковича. К чему власть пытается привязать Саакашвили. Есть большое дело относительно преступной группы Януковича, но оно так плохо сделано, что через некоторое время развалится в судах. Оказывается, что по этому делу Саакашвили вступил в преступный сговор с организацией для того, чтобы свергнуть власть в Украине. Вот логика этого дела,
добавил Сакварелидзе.

Напомним, Саакашвили был задержан украинскими правоохранителями в пятницу вечером, после чего доставлен в следственный изолятор. Он подозревается в содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Генпрокуратура намерена ходатайствовать о домашнем аресте политика.

В настоящее время возле следственного изолятора в Киеве несут дежурство около 20-ти сторонников Саакашвили.

«Здесь собралось несколько десятков человек, не больше двух десятков людей на самом деле… Конфликтов между правоохранителями и сторонниками Саакашвили пока нет», – сообщил украинский телеканал NewsOne.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 23

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  1. Сергей-svs Сегодня, 14:03
    Напомним, Саакашвили был задержан украинскими правоохранителями в пятницу вечером, после чего доставлен в следственный изолятор...

    Кавказская пленница -2017! laughing Да, Мишико в изоляторе, голодать очень долго сможет. yes Он же весь «вкусняшками» обвешан с ног до головы! lol Пока всё не сожрёт: ремни, галстук и резинку от трусов... а там, в СИЗО ещё и матрацы есть….будет по ночам хомячить втихаря….так он ещё жирнее Надьки станет! fellow
    Сергей-svs
    1. Хантер Сегодня, 14:23
      Давайте назначим экспертизу,

      Сакашвили уже давно дырявый.. Пусть вертится пока!
      Эх Украина , стыдно за вас реально!
      Хантер
    2. dsk Сегодня, 14:25
      Цитата: Сергей-svs
      Кавказская пленница -2017

      Здравствуйте Сергей! Кукольный балаган. Порошенко осталось меньше года президентского срока. Грузинского "паяца" готовят на смену, более покладистого, распродаст остатки украинской госсобственности в нужные руки за милую душу.
      dsk
      1. 210окв Сегодня, 14:51
        Там кто у власти все посидеть должны..А то какая же это демократия без мучений и голодовки? crying
        Цитата: dsk
        Цитата: Сергей-svs
        Кавказская пленница -2017

        Здравствуйте Сергей! Кукольный балаган. Порошенко осталось меньше года президентского срока. Грузинского "паяца" готовят на смену, более покладистого, распродаст остатки украинской госсобственности в нужные руки за милую душу.
        210окв
  2. solzh Сегодня, 14:03
    Что одни, что другие, разницы нет. Все они преступники.
    solzh
    1. svp67 Сегодня, 14:08
      Цитата: solzh
      Что одни, что другие, разницы нет. Все они преступники.

      Они похоже "ширма", под прикрытием которой на политическую арену Украины начинают выходить "Спящие"
      svp67
      1. Джедай Сегодня, 14:17
        hi
        Цитата: svp67
        Они похоже "ширма", по прикрытием которой на политическую арену Украины начинают выходить "Спящие"

        Думаете, заокеанский кукловод решил сменить марионеток в этой пьесе, оставив место действия прежним?
        Джедай
        1. svp67 Сегодня, 14:30
          hi
          Цитата: Джедай
          Думаете, заокеанский кукловод решил сменить марионеток в этой пьесе, оставив место действия прежним?

          К гадалке не ходи. Отработанный презерватив -ВЫБРАСЫВАЮТ.
          svp67
          1. Джедай Сегодня, 14:33
            Цитата: svp67
            Отработанный презерватив -ВЫБРАСЫВАЮТ.

            Очень меткое для Украины сравнение. Я думал что из пьесы просто уберут пару набивших оскомину марионеток, но с активацией "спящих" сюжетная линия получит новое развитие.
            Джедай
            1. svp67 Сегодня, 14:38
              Цитата: Джедай
              но с активацией "спящих" сюжетная линия получит новое развитие

              У них мало времени. Я. искренни желаю нашим СПЕЦАМ удачи и успехов...
              svp67
  3. svp67 Сегодня, 14:07
    Во всей этой "темной" Истории, мне не нравиться то, что началось возвеличивание Мураева, хозяина телеканала NewsOne. Осталось только узнать, а кто ж его Хозяин...
    svp67
    1. Хантер Сегодня, 14:27
      Цитата: svp67
      Во всей этой "темной" Истории, мне не нравиться то, что началось возвеличивание Мураева, хозяина телеканала NewsOne. Осталось только узнать, а кто ж его Хозяин...

      Его пока тут на сайте возвеличивают.... hi
      Хантер
      1. svp67 Сегодня, 14:39
        Цитата: Хантер
        Его пока тут на сайте возвеличивают....

        Увы, но нет... Он слишком часто мелькает на укрТВ. Демонстративно говорит по русски, задирается с откровенными отморозками и говорит умные и правильные вещи.
        svp67
    2. solzh Сегодня, 14:30
      Вы правы, это очень интересный персонаж, а ещё более интересно, кто его хозяин, ниже я привожу текст взятый отсюда http://ord-ua.com/2016/02/29/evgenij-muraev-chej-
      malchik/
      Весьма интересная фигура. Харьковский мини-олигарх, по слухам – родственник Азарова. Появился буквально из ниоткуда. В политику его за ручку привел Михаил Добкин. Но, явно не с улицы. То ли, действительно хорошая «родословная», то ли какие-то другие связи.
      От себя добавлю, незнаю насколько данной информации можно доверять.
      solzh
      1. svp67 Сегодня, 14:33
        Цитата: solzh
        Вы правы, это очень интересный персонаж

        Более чем. Самое не приятное, что УМНЫЙ, ОБРАЗОВАННЫЙ и ВОЛЕВОЙ. Короче, НЕ ТИПИЧНЫЙ УКРАИНСКИЙ ПОЛИТИК. Он нам МНОГО проблем принести может.
        svp67
  4. Equalized Сегодня, 14:22
    При всей поехавшести Мишико, говорить что он агент кремля, как минимум бред. Да он популист, авантюрист, псих и просто гиперактивный политик, но втюхивать ему такое шитое дело это вообще самое тупое что они могли сделать.
    Видимо на украине сейчас сшить дело без использования ярлыка "агент кремля" просто нереально.
    Никто в здравом уме не поверит в это. Нужно иметь отрицательный IQ, как у "генпрокурора" Луценко.

    Лично мое мнение таково - украинская власть боится Мишико. Я 9 лет прожил при его режиме и могу сказать что "борьба с коррупцией" это не только популизм. При Саакашвили были мощные репрессии в этом плане. Да, он ее возглавил со своей партией частично, да у них были косяки. Но в целом коррупционеров жестоко карали (на низшем и среднем уровнях, конечно же). В Украине - все коррупционеры. Такие персонажи как Зорян Шкиряк, Антон Геращенко, Аваков и прочие в случае если Мишико придет к власти, c 99.9% вероятностью будут сидеть на зоне и драить парашу, гарантирую это. Поэтому они активно его давят.


    Саакашвили - поехавший, он любит свое дело, любит выставлять себя мессией. Идейный тип. У него есть поддержка некоторых лоббистов на западе, как среди демократов так и среди республиканцев. Но когда он решил заняться Украиной он не рассчитал своих сил. Это не грузия с населением 3.6 млн человек, это огромная страна где десятки олигархов, где крутится огромное бабло (хотя сами украинцы и живут бедно, хехе). Без поддержки части олигархов, без финансов - ничего не выйдет тупо на популизме и прошлых заслугах.

    Хотя должен признаться что Мишико молодец, с ограниченным ресурсом все же смог напугать Петра и его окружение до такого уровня что они решили его посадить laughing

    P.s
    Одна из причин почему Саакашвили выперли из грузии и не переизбрали в 2012-2013 это переборщение в "борьбе с коррупцией и криминалом". Изначально все шло хорошо, но году к 2007-2008 Мишико уже возомнил себя царем и начал слишком жестоко репрессировать, а году к 2010 это уже вышло на уровень диктатуры. Возомнил из себя Сталина. Грузинский народ не вытерпел такой темп "реформ", особенно когда появились кадры из тюрьмы, где пытали заключенных.

    При этом Саакашвили свое дело у нас уже сделал. Из говна и палок он оставил более-менее работающую стабильную систему власти, вытащил таки из беспорядка 90х и начала 2000х, за что вся Грузия ему благодарна. Но здесь он нам уже не нужен, как политик в Грузии он себя исчерпал. Желаю ему удачи в расшатывании Украиностана, это весело и даже полезно laughing
    Equalized
    1. dsk Сегодня, 14:59
      Цитата: Equalized
      Это не Грузия с населением 3.6 млн человек, это огромная страна

      И даже не бывшая Югославия с населением более 20 млн человек. Украину без "югославского" сценария в НАТО не затащить. Если украинцы не одумаются, дальнейший распад неизбежен.
      dsk
    2. Хантер Сегодня, 15:16
      Цитата: Equalized
      Лично мое мнение таково - украинская власть боится Мишико

      Не то слово..хе хе..Эх нам бы его на допрос хоть на сутки двое!! Он бы у меня падла запел, уже через два часа..
      Хантер
  5. Sergey53 Сегодня, 14:34
    Финал сей "драматической пьесы" уже недалеко. Главное, действующие лица определены.
    Sergey53
  6. Equalized Сегодня, 14:43
    Прямо сейчас в Киеве огромный майдан, самый большой с 2014-го года. Саакашвили даже будучи в тюрьме все равно собрал народ (рассчет был на то, что без него никто не выйдет, поэтому посадили его в пятницу)

    Наверняка в штабе Порошенко уже озадачены что делать то дальше?)

    Equalized
    1. Segel Сегодня, 14:45
      Угу...И Обком Вашингтонский инструкций не шлёт... laughing
      Segel
      1. Equalized Сегодня, 14:46
        У Мишико куратор Маккейн приболел, тоже инструкции не шлет...хотя может быть заместителя назначили laughing
        Equalized
  7. farik68 Сегодня, 16:06
    Свободу Юрию Деточкину...!!!
    деточкин конечно виноват но он не виноват....))))
    Да уж неоценимый урон нанесли Господа укропы мировому цирковому искусству.....
    farik68
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