Соратник Саакашвили призвал провести экспертизу записи разговора с Курченко

Давайте назначим экспертизу, но не у нас в МВД или других продажных агентствах, а международную в Британии и Америке. Давайте подождем и увидим. Она скажет об обнародованных пленках, что это монтаж. Поверьте мне, они так тщательно к этому готовились, что если бы у них было бы что-то, то Луценко это крутил бы 24 часа в сутки,

Представьте себе масштаб Саакашвили, а кто такой Курченко. Олигарх-беглец – это тот человек, который был символом власти Януковича. К чему власть пытается привязать Саакашвили. Есть большое дело относительно преступной группы Януковича, но оно так плохо сделано, что через некоторое время развалится в судах. Оказывается, что по этому делу Саакашвили вступил в преступный сговор с организацией для того, чтобы свергнуть власть в Украине. Вот логика этого дела,