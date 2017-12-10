Соратник Саакашвили призвал провести экспертизу записи разговора с Курченко
Запись разговора экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, задержанного в рамках дела о содействии преступным организациям, и бизнесмена Сергея Курченко нужно отдать на экспертизу в Великобританию или США, передает РИА Новости заявление соратника опального политика Давида Сакварелидзе.
Ранее Генпрокуратура Украины опубликовала аудиозапись якобы разговора Курченко и Саакашвили, в которой они договариваются о преступном сотрудничестве. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением Виктора Януковича, в частности, бизнесменом Курченко, и направлены на свержение власти на Украине.
По его словам, власть пытается привязать Саакашвили к организации Януковича, не имея на то доказательств.
Напомним, Саакашвили был задержан украинскими правоохранителями в пятницу вечером, после чего доставлен в следственный изолятор. Он подозревается в содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Генпрокуратура намерена ходатайствовать о домашнем аресте политика.
В настоящее время возле следственного изолятора в Киеве несут дежурство около 20-ти сторонников Саакашвили.
«Здесь собралось несколько десятков человек, не больше двух десятков людей на самом деле… Конфликтов между правоохранителями и сторонниками Саакашвили пока нет», – сообщил украинский телеканал NewsOne.
Ранее Генпрокуратура Украины опубликовала аудиозапись якобы разговора Курченко и Саакашвили, в которой они договариваются о преступном сотрудничестве. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением Виктора Януковича, в частности, бизнесменом Курченко, и направлены на свержение власти на Украине.
Давайте назначим экспертизу, но не у нас в МВД или других продажных агентствах, а международную в Британии и Америке. Давайте подождем и увидим. Она скажет об обнародованных пленках, что это монтаж. Поверьте мне, они так тщательно к этому готовились, что если бы у них было бы что-то, то Луценко это крутил бы 24 часа в сутки,сказал Сакварелидзе.
По его словам, власть пытается привязать Саакашвили к организации Януковича, не имея на то доказательств.
Представьте себе масштаб Саакашвили, а кто такой Курченко. Олигарх-беглец – это тот человек, который был символом власти Януковича. К чему власть пытается привязать Саакашвили. Есть большое дело относительно преступной группы Януковича, но оно так плохо сделано, что через некоторое время развалится в судах. Оказывается, что по этому делу Саакашвили вступил в преступный сговор с организацией для того, чтобы свергнуть власть в Украине. Вот логика этого дела,добавил Сакварелидзе.
Напомним, Саакашвили был задержан украинскими правоохранителями в пятницу вечером, после чего доставлен в следственный изолятор. Он подозревается в содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Генпрокуратура намерена ходатайствовать о домашнем аресте политика.
В настоящее время возле следственного изолятора в Киеве несут дежурство около 20-ти сторонников Саакашвили.
«Здесь собралось несколько десятков человек, не больше двух десятков людей на самом деле… Конфликтов между правоохранителями и сторонниками Саакашвили пока нет», – сообщил украинский телеканал NewsOne.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти