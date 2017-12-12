07:42 12 декабря
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Нельзя отсидеться

"Разбор полётов" с выступлением наших новоуренгойских школьников в Бундестаге продолжается и приносит всё более серьёзные факты.

В последнем "Бесогоне" Никита Михалков сообщил, что организатором этого выступления школьников с немецкой стороны является "Фонд Эберта", который в Белоруссии запрещён, а в Турции 15 лет назад установили, что филиалы "Фонда Эберта" одновременно являлись и представительствами немецкой разведки БНД (эта часть передачи начинается с 19 мин 20 сек).

То есть, "воспитанием" школьников в Новом Уренгое у нас занимается БНД, поэтому и результат такой. Кстати, в Бундестаге оправдывал немецких оккупантов не один мальчик Коля, там ещё две девочки говорили то же самое.


А сейчас не рядовой сотрудник Газпрома требует "прекратить травлю этих детей".
Кто-то ещё считает, что эти выступления школьников - досадная случайность?
Этим выступлениям и всей ситуации в целом должна быть дана адекватная оценка не только общественным мнением, но и нашими правоохранительными структурами.

Поэтому правильно "Военное обозрение" предложило направлять обращения в соответствующие ведомства.

Я направлял, и на днях мне пришли ответы. Согласно закону, все ведомства переадресовали заявление на рассмотрение прокурору Ямало-Ненецкого автономного округа Герасименко А.В.



Но посмотрите, на каком краю света служит Отечеству прокурор Герасименко:


Там главный, самый богатый работодатель - Газпром. И тот лицей, откуда детей возили по немецким захоронениям по всей России, а потом привезли в Бундестаг, как сообщают СМИ, спонсирует Газпром. А Газпром, считай Россия как государство, то есть мы все, сейчас борется за то, чтобы не допустить американский сжиженный газ в Европу.

И вот нам всем предложили признать немецких солдат не захватчиками и оккупантами, а невинно убиенными. Видимо, тогда наш газ будет лучше продаваться в Германии и в Европе в целом. Полагаю, именно так пообещали Газпрому. И не зря детишек не только свозили в Бундестаг, но ещё и показали их возмутительные выступления по нашему ТВ. Не зря. Зондируется реакция нашего общества, какой мощности будет ответ с нашей стороны. Можно ли будет эту реакцию проигнорировать.

Позволим проигнорировать?
Сейчас всё зависит от прокурора А.В. Герасименко. И мы должны и можем укрепить его дух, помочь ему принять твёрдое решение. Ведь когда ты видишь, чего от тебя ждёт Отечество, и воевать легче. А предавать - срамнее.

Контакты прокуратуры ЯНАО указаны выше на карте. Каждый может скопировать текст из вышеуказанной статьи "Военного обозрения", может составить своё обращение, может просто присоединиться к моим обращениям. Не может только отсидеться "в окопе на диване".

Нельзя отсидеться.
Автор: Сватеев В.А.


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Комментарии 11

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 05:39
    организатором этого выступления школьников с немецкой стороны является "Фонд Эберта", который в Белоруссии запрещён, а в Турции 15 лет назад установили, что филиалы "Фонда Эберта" одновременно являлись и представительствами немецкой разведки БНД
    андрей юрьевич
    1. Chertt Сегодня, 05:52
      "Этим выступлениям и всей ситуации в целом должна быть дана адекватная оценка не только общественным мнением, но и нашими правоохранительными структурами.
      Только привлечь к ответственности надо не этого "неумного" Колю, а Руководство гимназии, и так вверх по чиновничьей спирали. Вплоть до Министерства Образования.
      Chertt
      1. андрей юрьевич Сегодня, 05:59
        Цитата: Chertt
        . Вплоть до Министерства Образования.

        до Пескова так дойдёте...)))
        андрей юрьевич
        1. Chertt Сегодня, 06:13
          Цитата: андрей юрьевич
          до Пескова так дойдёте...)))

          Ага, как говорится "В результате расследования, следователь вышел на себя"
          Chertt
          1. антивирус Сегодня, 07:41
            А сейчас не рядовой сотрудник Газпрома требует "прекратить травлю этих детей"

            СОЮЗ ПОБЕЖДЕННЫХ СРАЗУ В НАЧ 90-ХХ БЫЛ СОЗДАН И КАК ОКАЗАЛОСЬ НА УСЛОВИЯХ ГЕРМАНИИ.
            СКВ РУЛИТ.
            А ВТОРОГО ПЕРЕДЕЛА УЖЕ ПРАКТИЧЕСКИ НЕТ, НАДО ВСЕ РАВНО ОПИРАТЬСЯ НА ПЕРВЫЙ-- НЕФТЯНИКОВ-ГАЗОВИКОВ.
            СПУСТЯТ НА ТОРМОЗАХ
            ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ СОЗНАНИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
            антивирус
    2. pin_code Сегодня, 06:56
      стишок есть самая суть!
      pin_code
  2. BecmepH Сегодня, 05:58
    Да уж... В свете предстоящих выборов и провокационных действий даже с участием представителей правительства (всякие таблички, памятники-бюсты...) всё чаще задаю себе вопрос: " А дальше ЧТО?"
    BecmepH
  3. Mavrikiy Сегодня, 06:04
    Ну что, война идет. Тихая, ползучая. И мы проигрываем ее, пятая колонна ростет. 20 лет, наше поколение уйдет и Коли радостно продадут ВСЕ.
    Не решение по Коле, нах... оно и он нужны. А решение по пропаганде, иностранным агентам(у нас их 10?). Я понимаю, остальные крючек для торгов с Западом, но они работают сегодня, на нашей земле. "Эхо" давно должно зону топтать, в любой стране это бы уже было.
    Из капли - океан, нет, океан из капель.
    Mavrikiy
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:19
      Цитата: Mavrikiy
      Из капли - океан, нет, океан из капель.

      вчера услышал интересное выражение: " Капля воды,не знала,что она явилась причиной наводнения..."
      андрей юрьевич
  4. AwaZ Сегодня, 06:09
    Этих " детей" надо сначала бы на кино " Иди и Смотри" сводить... Кино конечно художественное, но честное. Хронику бы еще показать , как города советские выглядели после освобождения. и тд. Они же не знают про это ничего ..
    AwaZ
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:10
    организатором этого выступления школьников с немецкой стороны является "Фонд Эберта"
    А почему этот фонд свободно себя чувствует в России и взаимодействует с "Газпромом"? Сразу возникает конспирологическая версия связанная с фамилией главного газовщика. Если, что-то происходит значит это кому-то выгодно.
    rotmistr60
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