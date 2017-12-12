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Нельзя отсидеться
"Разбор полётов" с выступлением наших новоуренгойских школьников в Бундестаге продолжается и приносит всё более серьёзные факты.
В последнем "Бесогоне" Никита Михалков сообщил, что организатором этого выступления школьников с немецкой стороны является "Фонд Эберта", который в Белоруссии запрещён, а в Турции 15 лет назад установили, что филиалы "Фонда Эберта" одновременно являлись и представительствами немецкой разведки БНД (эта часть передачи начинается с 19 мин 20 сек).
То есть, "воспитанием" школьников в Новом Уренгое у нас занимается БНД, поэтому и результат такой. Кстати, в Бундестаге оправдывал немецких оккупантов не один мальчик Коля, там ещё две девочки говорили то же самое.
А сейчас не рядовой сотрудник Газпрома требует "прекратить травлю этих детей".
Кто-то ещё считает, что эти выступления школьников - досадная случайность?
Этим выступлениям и всей ситуации в целом должна быть дана адекватная оценка не только общественным мнением, но и нашими правоохранительными структурами.
Поэтому правильно "Военное обозрение" предложило направлять обращения в соответствующие ведомства.
Я направлял, и на днях мне пришли ответы. Согласно закону, все ведомства переадресовали заявление на рассмотрение прокурору Ямало-Ненецкого автономного округа Герасименко А.В.
Но посмотрите, на каком краю света служит Отечеству прокурор Герасименко:
Там главный, самый богатый работодатель - Газпром. И тот лицей, откуда детей возили по немецким захоронениям по всей России, а потом привезли в Бундестаг, как сообщают СМИ, спонсирует Газпром. А Газпром, считай Россия как государство, то есть мы все, сейчас борется за то, чтобы не допустить американский сжиженный газ в Европу.
И вот нам всем предложили признать немецких солдат не захватчиками и оккупантами, а невинно убиенными. Видимо, тогда наш газ будет лучше продаваться в Германии и в Европе в целом. Полагаю, именно так пообещали Газпрому. И не зря детишек не только свозили в Бундестаг, но ещё и показали их возмутительные выступления по нашему ТВ. Не зря. Зондируется реакция нашего общества, какой мощности будет ответ с нашей стороны. Можно ли будет эту реакцию проигнорировать.
Позволим проигнорировать?
Сейчас всё зависит от прокурора А.В. Герасименко. И мы должны и можем укрепить его дух, помочь ему принять твёрдое решение. Ведь когда ты видишь, чего от тебя ждёт Отечество, и воевать легче. А предавать - срамнее.
Контакты прокуратуры ЯНАО указаны выше на карте. Каждый может скопировать текст из вышеуказанной статьи "Военного обозрения", может составить своё обращение, может просто присоединиться к моим обращениям. Не может только отсидеться "в окопе на диване".
Нельзя отсидеться.
Автор: Сватеев В.А.
В последнем "Бесогоне" Никита Михалков сообщил, что организатором этого выступления школьников с немецкой стороны является "Фонд Эберта", который в Белоруссии запрещён, а в Турции 15 лет назад установили, что филиалы "Фонда Эберта" одновременно являлись и представительствами немецкой разведки БНД (эта часть передачи начинается с 19 мин 20 сек).
То есть, "воспитанием" школьников в Новом Уренгое у нас занимается БНД, поэтому и результат такой. Кстати, в Бундестаге оправдывал немецких оккупантов не один мальчик Коля, там ещё две девочки говорили то же самое.
А сейчас не рядовой сотрудник Газпрома требует "прекратить травлю этих детей".
Кто-то ещё считает, что эти выступления школьников - досадная случайность?
Этим выступлениям и всей ситуации в целом должна быть дана адекватная оценка не только общественным мнением, но и нашими правоохранительными структурами.
Поэтому правильно "Военное обозрение" предложило направлять обращения в соответствующие ведомства.
Я направлял, и на днях мне пришли ответы. Согласно закону, все ведомства переадресовали заявление на рассмотрение прокурору Ямало-Ненецкого автономного округа Герасименко А.В.
Но посмотрите, на каком краю света служит Отечеству прокурор Герасименко:
Там главный, самый богатый работодатель - Газпром. И тот лицей, откуда детей возили по немецким захоронениям по всей России, а потом привезли в Бундестаг, как сообщают СМИ, спонсирует Газпром. А Газпром, считай Россия как государство, то есть мы все, сейчас борется за то, чтобы не допустить американский сжиженный газ в Европу.
И вот нам всем предложили признать немецких солдат не захватчиками и оккупантами, а невинно убиенными. Видимо, тогда наш газ будет лучше продаваться в Германии и в Европе в целом. Полагаю, именно так пообещали Газпрому. И не зря детишек не только свозили в Бундестаг, но ещё и показали их возмутительные выступления по нашему ТВ. Не зря. Зондируется реакция нашего общества, какой мощности будет ответ с нашей стороны. Можно ли будет эту реакцию проигнорировать.
Позволим проигнорировать?
Сейчас всё зависит от прокурора А.В. Герасименко. И мы должны и можем укрепить его дух, помочь ему принять твёрдое решение. Ведь когда ты видишь, чего от тебя ждёт Отечество, и воевать легче. А предавать - срамнее.
Контакты прокуратуры ЯНАО указаны выше на карте. Каждый может скопировать текст из вышеуказанной статьи "Военного обозрения", может составить своё обращение, может просто присоединиться к моим обращениям. Не может только отсидеться "в окопе на диване".
Нельзя отсидеться.
Автор: Сватеев В.А.
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