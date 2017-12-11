Итоги года 20-й армии ЗВО от командарма Перязева
Вообще, брифинги такого уровня – вещь в наших краях нечастая. Именно не от пресс-службы Минобороны, а непосредственно с мест расположения и работы. Потому приглашение командующего 20-й армией послушать некий отчет о проделанной за год работе мы восприняли с интересом.
Командующий 20-й Гвардейской общевойсковой армией генерал-майор Перязев выступал недолго, но в принципе, его брифинг не столько был посвящен тому, что было, сколько тому, что будет. Что даже более интересно.
Ведь 20-я армия – это наш щит на границе с беспокойным соседом, который еще и считает себя в состоянии войны с нами.
Штаб находится в городе Воронеже, соединения, части армии дислоцируются в 7 субъектах Российской Федерации, зона ответственности армии очень большая, от Смоленской до Ростовской области.
1 декабря части армии начали новый учебный год, закончив 2017-й. Год был очень напряженный, так как только в 2016 году соединения только сформировались. Формировались воинские коллективы, офицерские коллективы, налаживался набор по контракту. Некоторые части были перемещены на большое расстояние от прежних мест дислокации.
Идет активное строительство и обустройство военных городков. Нужно отдать должное, военные городки в этом году стоят в первой очереди – это порядка 90 объектов будут закончены и сданы.
Основным мероприятием армии в 2017 году было учение «Запад», где приняли участие наши подразделения, порядка до 1000 человек личного состава, до 200 единиц техники.
К этому учению мы готовились, было проведено более 60 различных учений. Нужно сказать, что для ряда тактических подразделений учения были устроены абсолютно внезапно и в новых районах выполнения боевых задач, куда личный состав совершал марши. Далее шли железнодорожным транспортом, на Лугу и там выполняли поставленные задачи.
Ракетная бригада, которая дислоцируется в Курске, подтвердила, что она отличная. Первое, на государственном полигоне в Ашулуке, были проведены пуски на оценку «отлично», второе испытание – стрельбы в Луге и также на «отлично».
Рад сообщить, что в 2018 году бригада будет полностью перевооружения на комплексы «Искандер».
В следующем году у нас также планируются серьезные мероприятия по оснащению нашей зенитно-ракетной бригады. Она переходит на современнейшие системы БУК-М3.
Бригада радиоэлектронной борьбы также получит новые комплексы, для чего мы формируем в ее составе еще один батальон, оснащенный именно новыми комплексами.
Опять же в 2018 году планируется плановая замена имеющейся техники. Армия будет получать новые танки Т-72Б3 и новые БТР-82А.
В этом году мы провели сплав на технике. В короткие сроки, благодаря четкому взаимодействию с администрацией Воронежской области, нам был предоставлен участок берега. В течении недели мы его оборудовали и после этого БМП и БТР пошли на воду.
Нужно сказать, что 10 лет здесь плава не было. Для нас это тоже была наука. Мы планируем в следующем году дальше развивать полигон Погоново и хотим, чтобы наши танкисты в районе полигона Погоново или в районе дислокации Богучар или Валуек, выполнили упражнение по вождению танка под водой. Я знаю, что наша зона ответственности пересечена реками, хоть и небольшими, но тем не менее, механики-водители у нас должны БМП и БТР водить на праву, а танки под водой.
Формирование армии не завершилось. 1 декабря мы приняли в свой состав артиллерийскую бригаду, которая нам очень сильно нужна и необходима. Бригада сейчас доукомплектовывается в Коломне.
Артиллерийская бригада – это в первую очередь артиллерийские системы, которые способны обеспечить действие наших мотострелковых подразделений. Дивизионы бригады оснащены как противотанковыми средствами, так и ствольной («Мста-С») и реактивной артиллерией.
У нас очень хорошие средства связи. Мы практически на 90% укомплектованы современной аппаратурой, способной обеспечить управление командующему армии на всем фронте. Удобно, что я, как командующий армией, размещенной на такой огромной территории, могу в режиме видеоконференции разговаривать с командирами соединений от Смоленска до Нижнего Новгорода или Богучара, практически, по всему западному направлению. Проблем в этом плане нет. Очень хорошо у нас идет и развитие, и совместная подготовка беспилотных летательных аппаратов.
Армия, в принципе, закончила год с хорошими показателями. Буквально в ноябре месяце офицеры управления армии и два соединения сдавали центральным органам физическую подготовку. Управление армии и два соединения оценены на оценку «хорошо». Это тоже такой серьезный, нормальный показатель.
Хочется отметить, что хорошо у нас идёт благоустройство городков, о чем ранее упоминалось.
В Богучаре, из 10 объектов практически все в этом году будут сданы. Это 8 казарм и две столовых. Городок обеспечен водой, теплом и светом. Также дополнительно в Богучаре, там есть серьезная проблема по жилью, город небольшой, сдается 7 многоквартирных домов.
Сданы объекты у нас и в Клинцах Брянской области – это новый городок, очень красивый, компактный. Это и казармы, и столовые. Во вторую очередь будут оборудоваться парковые помещения.
Сейчас идет строительство военного городка в Ельне. Современного городка. В конце этого года городок также будет готов к эксплуатации.
У нас активно ведется и оснащение современной техникой, и активное развитие инфраструктуры. И, самое главное, мы сейчас должны не отстать, и мы не отстанем по развитию полигонов, там, где будет заниматься личный состав.
Нельзя сказать, что у нас все идет как на параде, то есть, без каких-либо проблем. Но мы будем стараться быть максимально открытыми для всех, кому интересны процессы, происходящие внутри нашей армии. Конкретно – нашей 20-й Гвардейской. В первую очередь, конечно, это относится к тем, кто возможно будет служить в наших частях срочную службу, либо в дальнейшем выберет для себя службу по контракту. И, конечно, для родных и близких.
В будущем году мы будем сотрудничать со всеми СМИ, заинтересованными в том, чтобы показать все процессы, которые будут происходить у нас.
Полное выступление А. В. Перязева:
От редакции: мы с огромным удовольствием принимаем приглашение генерал-майора Александра Васильевича Перязева. На страницах «Военного обозрения» всегда будет место для освещения мероприятий нашей армии в целом и 20-й армии в частности.
Автор: Роман Скоморохов, Роман Кривов
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти