Итоги года 20-й армии ЗВО от командарма Перязева

Вообще, брифинги такого уровня – вещь в наших краях нечастая. Именно не от пресс-службы Минобороны, а непосредственно с мест расположения и работы. Потому приглашение командующего 20-й армией послушать некий отчет о проделанной за год работе мы восприняли с интересом.Командующий 20-й Гвардейской общевойсковой армией генерал-майор Перязев выступал недолго, но в принципе, его брифинг не столько был посвящен тому, что было, сколько тому, что будет. Что даже более интересно.Ведь 20-я армия – это наш щит на границе с беспокойным соседом, который еще и считает себя в состоянии войны с нами.Штаб находится в городе Воронеже, соединения, части армии дислоцируются в 7 субъектах Российской Федерации, зона ответственности армии очень большая, от Смоленской до Ростовской области.1 декабря части армии начали новый учебный год, закончив 2017-й. Год был очень напряженный, так как только в 2016 году соединения только сформировались. Формировались воинские коллективы, офицерские коллективы, налаживался набор по контракту. Некоторые части были перемещены на большое расстояние от прежних мест дислокации.Идет активное строительство и обустройство военных городков. Нужно отдать должное, военные городки в этом году стоят в первой очереди – это порядка 90 объектов будут закончены и сданы.Основным мероприятием армии в 2017 году было учение «Запад», где приняли участие наши подразделения, порядка до 1000 человек личного состава, до 200 единиц техники.К этому учению мы готовились, было проведено более 60 различных учений. Нужно сказать, что для ряда тактических подразделений учения были устроены абсолютно внезапно и в новых районах выполнения боевых задач, куда личный состав совершал марши. Далее шли железнодорожным транспортом, на Лугу и там выполняли поставленные задачи.Ракетная бригада, которая дислоцируется в Курске, подтвердила, что она отличная. Первое, на государственном полигоне в Ашулуке, были проведены пуски на оценку «отлично», второе испытание – стрельбы в Луге и также на «отлично».Рад сообщить, что в 2018 году бригада будет полностью перевооружения на комплексы «Искандер».В следующем году у нас также планируются серьезные мероприятия по оснащению нашей зенитно-ракетной бригады. Она переходит на современнейшие системы БУК-М3.Бригада радиоэлектронной борьбы также получит новые комплексы, для чего мы формируем в ее составе еще один батальон, оснащенный именно новыми комплексами.Опять же в 2018 году планируется плановая замена имеющейся техники. Армия будет получать новые танки Т-72Б3 и новые БТР-82А.В этом году мы провели сплав на технике. В короткие сроки, благодаря четкому взаимодействию с администрацией Воронежской области, нам был предоставлен участок берега. В течении недели мы его оборудовали и после этого БМП и БТР пошли на воду.Нужно сказать, что 10 лет здесь плава не было. Для нас это тоже была наука. Мы планируем в следующем году дальше развивать полигон Погоново и хотим, чтобы наши танкисты в районе полигона Погоново или в районе дислокации Богучар или Валуек, выполнили упражнение по вождению танка под водой. Я знаю, что наша зона ответственности пересечена реками, хоть и небольшими, но тем не менее, механики-водители у нас должны БМП и БТР водить на праву, а танки под водой.Формирование армии не завершилось. 1 декабря мы приняли в свой состав артиллерийскую бригаду, которая нам очень сильно нужна и необходима. Бригада сейчас доукомплектовывается в Коломне.Артиллерийская бригада – это в первую очередь артиллерийские системы, которые способны обеспечить действие наших мотострелковых подразделений. Дивизионы бригады оснащены как противотанковыми средствами, так и ствольной («Мста-С») и реактивной артиллерией.У нас очень хорошие средства связи. Мы практически на 90% укомплектованы современной аппаратурой, способной обеспечить управление командующему армии на всем фронте. Удобно, что я, как командующий армией, размещенной на такой огромной территории, могу в режиме видеоконференции разговаривать с командирами соединений от Смоленска до Нижнего Новгорода или Богучара, практически, по всему западному направлению. Проблем в этом плане нет. Очень хорошо у нас идет и развитие, и совместная подготовка беспилотных летательных аппаратов.Армия, в принципе, закончила год с хорошими показателями. Буквально в ноябре месяце офицеры управления армии и два соединения сдавали центральным органам физическую подготовку. Управление армии и два соединения оценены на оценку «хорошо». Это тоже такой серьезный, нормальный показатель.Хочется отметить, что хорошо у нас идёт благоустройство городков, о чем ранее упоминалось.В Богучаре, из 10 объектов практически все в этом году будут сданы. Это 8 казарм и две столовых. Городок обеспечен водой, теплом и светом. Также дополнительно в Богучаре, там есть серьезная проблема по жилью, город небольшой, сдается 7 многоквартирных домов.Сданы объекты у нас и в Клинцах Брянской области – это новый городок, очень красивый, компактный. Это и казармы, и столовые. Во вторую очередь будут оборудоваться парковые помещения.Сейчас идет строительство военного городка в Ельне. Современного городка. В конце этого года городок также будет готов к эксплуатации.У нас активно ведется и оснащение современной техникой, и активное развитие инфраструктуры. И, самое главное, мы сейчас должны не отстать, и мы не отстанем по развитию полигонов, там, где будет заниматься личный состав.Нельзя сказать, что у нас все идет как на параде, то есть, без каких-либо проблем. Но мы будем стараться быть максимально открытыми для всех, кому интересны процессы, происходящие внутри нашей армии. Конкретно – нашей 20-й Гвардейской. В первую очередь, конечно, это относится к тем, кто возможно будет служить в наших частях срочную службу, либо в дальнейшем выберет для себя службу по контракту. И, конечно, для родных и близких.В будущем году мы будем сотрудничать со всеми СМИ, заинтересованными в том, чтобы показать все процессы, которые будут происходить у нас.Полное выступление А. В. Перязева:От редакции: мы с огромным удовольствием принимаем приглашение генерал-майора Александра Васильевича Перязева. На страницах «Военного обозрения» всегда будет место для освещения мероприятий нашей армии в целом и 20-й армии в частности.