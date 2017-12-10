Украинский чиновник призвал раздробить Россию на части
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука рассказал порталу «Главред», какой политический курс должен выбрать Киев в отношении Москвы.
Он подчеркнул, что не верит в концепцию о «братских народах, братской любви и прочих соплях», и добавил, что отношения двух стран должны основываться на прагматизме.
Чиновник не в первый раз выступает с провокационными высказываниями в адрес Москвы. Так, в июле он назвал Россию «страшным и коварным врагом», призвав Киев наращивать войска. По его словам, оптимальным вариантом для Украины «и для всего мира» стало бы «прекращение существования России как государства».
Не думаю, что в России есть шанс у ультраправых прийти к власти. Они маргиналы и могут прийти к власти только в результате переворота. Что касается отношений с Россией, они должны быть, в первую очередь, прагматичными,цитирует Туку РИА Новости.
Он подчеркнул, что не верит в концепцию о «братских народах, братской любви и прочих соплях», и добавил, что отношения двух стран должны основываться на прагматизме.
Политически в перспективе Россия будет оставаться врагом независимой Украины, поэтому наша задача – стремиться раздробить Россию на части,пояснил замминистра.
Чиновник не в первый раз выступает с провокационными высказываниями в адрес Москвы. Так, в июле он назвал Россию «страшным и коварным врагом», призвав Киев наращивать войска. По его словам, оптимальным вариантом для Украины «и для всего мира» стало бы «прекращение существования России как государства».
Использованы фотографии: Сайт Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины
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