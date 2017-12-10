16:25 10 декабря

Украинский чиновник призвал раздробить Россию на части

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука рассказал порталу «Главред», какой политический курс должен выбрать Киев в отношении Москвы.



Не думаю, что в России есть шанс у ультраправых прийти к власти. Они маргиналы и могут прийти к власти только в результате переворота. Что касается отношений с Россией, они должны быть, в первую очередь, прагматичными,
цитирует Туку РИА Новости.


Он подчеркнул, что не верит в концепцию о «братских народах, братской любви и прочих соплях», и добавил, что отношения двух стран должны основываться на прагматизме.

Политически в перспективе Россия будет оставаться врагом независимой Украины, поэтому наша задача – стремиться раздробить Россию на части,
пояснил замминистра.

Чиновник не в первый раз выступает с провокационными высказываниями в адрес Москвы. Так, в июле он назвал Россию «страшным и коварным врагом», призвав Киев наращивать войска. По его словам, оптимальным вариантом для Украины «и для всего мира» стало бы «прекращение существования России как государства».

Использованы фотографии: Сайт Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины
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Комментарии 29

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  1. Монос Сегодня, 15:18
    наша задача – стремиться раздробить Россию на части

    А дробилка не отвалиться?
    Монос
    1. 79807420129 Сегодня, 15:36
      Цитата: Монос
      Политически в перспективе Россия будет оставаться врагом независимой Украины, поэтому наша задача – стремиться раздробить Россию на части,

      За своей страной смотри чучело.Скоро подданных то не будет или на заработки сбегут в Россию или Европу или в АТО всяких сгинут fool
      79807420129
      1. Идущий Сегодня, 15:41
        Действительно скоро своей страны не будет , а рот открывает на Россию.
        Идущий
    2. Подрезчик Сегодня, 15:39
      Цитата: Монос
      наша задача – стремиться раздробить Россию на части

      А дробилка не отвалиться?

      Виктор, доброго дня! hi Думаю, дробилка отвалилась давно, точнее поменяла свое место-и теперь "дробит" мозги. wink Если они там остались, конечно... lol
      Подрезчик
      1. Идущий Сегодня, 15:42
        Там осталось только слюноотделение. hi
        Идущий
        1. Подрезчик Сегодня, 15:52
          Цитата: Идущий
          Там осталось только слюноотделение. hi

          Виктор, приветствую! hi Понимаю так: слюноотделение на то, что хотелось бы урвать и "вдуть" куда-нибудь? wink Пусть попробуют... am hi
          Подрезчик
    3. dsk Сегодня, 15:46
      Здравствуйте Виктор!
      Цитата: Монос
      дробилка
      "В некоторых приграничных районах региона, например, в Береговском, венгерское население достигает 70-80%. Подавляющее большинство жителей имеет не только украинское, но и венгерское гражданство. Местные элиты и полностью ориентированы на Будапешт. На административных зданиях зачастую вместо украинских вывешиваются флаги Венгрии. Политические круги Будапешта не скрывают намерений добиться создания на Закарпатской Украине венгерского автономного района, существование которого станет первым серьезным шагом на пути к грядущему воссоединению края. Поэтому проблема венгров Закарпатья, в конечном итоге, будет решаться без участия Киева. И они действительно покинут Украину. Таким же образом, как это сделали жители Крыма и Донбасса. " (Статья на первом русском телеканале "Царьград" 07:40.,09.12.17) Если украинцы не одумаются, дальнейший распад страны неизбежен.
      dsk
    4. 210окв Сегодня, 15:50
      Виктор hi А у него ее и нет.Только треп..Главное что бы наши не скатились в безразличие,а кое где и поддерживание сепаратизма в стране.Своих разрушителей и идеологов хватает.Как в фильме "Кочегар".Тьфу!
      Цитата: Монос
      наша задача – стремиться раздробить Россию на части

      А дробилка не отвалиться?
      210окв
      1. Монос Сегодня, 16:23
        Добрый вечер, Дмитрий! hi
        Цитата: 210окв
        Своих разрушителей и идеологов хватает.

        Да, согласен. Наши проблемы в нас самих.
        Монос
  2. svp67 Сегодня, 15:19
    Политически в перспективе Россия будет оставаться врагом независимой Украины, поэтому наша задача – стремиться раздробить Россию на части,
    пояснил замминистра.
    И он ПРАВ. Могу сказать только одно, приятно когда Враг перестает притворяться "овечкой". Это как то честнее, по мужски. Только ФИГА ЕМУ, С МАСЛОМ., хотя нет, С ПОЛЬСКИМ САЛОМ. России хватило "прививки" в 90=е. Удавим ВСЕХ.
    svp67
    1. ротмистр Сегодня, 15:40
      В его высказываниях виновато наше руководство. Не стоило останавливать наступление ополченцев в 2014г Тогда бы не было нужды строить мост через Керченский пролив, строить железную дорогу в обход Украины, собирать гуманитарные канвои для Донбасса и т.д.
      ротмистр
    2. Идущий Сегодня, 15:43
      Так и сейчас каждый день демонстрируют , чего России надо избежать.
      Идущий
  3. polpot Сегодня, 15:20
    Озвучил сокровенную мечту бандеровцев уничтожить Россию ,только не думает видать что за слова и отвечать приходится, Гитлер и Бандера уже ответили и унас память хорошая запомним и столыпинский шарфик заготовим
    polpot
  4. Васян1971 Сегодня, 15:20
    Дробилка ещё не выросла, а та, что в наличии дробит в обратную сторону.
    Васян1971
  5. BLADFROST Сегодня, 15:21
    Этот конченый недоносок возомнил себя Гитлером!
    BLADFROST
  6. AlexSam Сегодня, 15:23
    они уже даже не курят, они жрут! гитлер с геббельсом дети малые и неразумные на фоне этих уродов))
    AlexSam
    1. Vadivak Сегодня, 15:35
      Цитата: AlexSam
      гитлер с геббельсом дети малые и неразумные на фоне этих уродов

      Да бросьте списали один в один это ж «Директива №32»
      Территорию СССР фюрер планировал поделить на 4 инспектората:
      - Голштинию (бывший Ленинград);
      - Саксонию (бывшая Москва);
      - Баден (в прошлом Киев);
      - Вестфалию (переименованный Баку). и т.д.
      Vadivak
  7. Aleksandr21 Сегодня, 15:28
    Да он террорист однако.... надо нашим следственным органам хорошо присмотреться, завести Уголовное Дело и через интерпол попробовать его взять, выедет куда нибудь в Европу отдыхать, а тут раз под ручки и к нам.
    Aleksandr21
  8. Александр 3 Сегодня, 15:28
    У хохлов наверно так,если чиновник не сделает какой ни будь гадости России то его снижают в должности.Вот они и стараются друг перед другом.
    Александр 3
  9. Bronevick Сегодня, 15:29
    Россия призвала раздробить украинского чиновника на части.
    Bronevick
  10. Анатольевич Сегодня, 15:29
    Есть такое растение используемое при консервировании, называется хрен. Так вот хрен ему на лысый проамериканский череп.
    Анатольевич
  11. 72jora72 Сегодня, 15:44
    Цитата: Монос
    наша задача – стремиться раздробить Россию на части

    А дробилка не отвалиться?
    Прямо с языка сняли) hi
    72jora72
  12. Влад5307 Сегодня, 15:51
    Тукнутый пыльным мешком министр раздробленной недостраны желает и других раздробить, а что делать рабу - говорить только то, что приятно ушам хозяина заморского и нацдебилов, а не то засунут в мусорный ящик! laughing laughing laughing
    Влад5307
  13. iliitchitch Сегодня, 15:55
    Вокруг некой туки вращаетца Галактика . И Россию надо делить . У жоры пуки в кэше перегруз .
    iliitchitch
  14. мичман Сегодня, 15:57
    Это не ново . Еще декабристы в своей программе хотели Российскую Империю поделить на 15 частей. Начитался декабристов. Затем алкаш, которому поставили памятник, попытался дать суверенитета областям столько, сколько они могут сожрать. В Сибире даже один губернатор срочно выпустил свои деньги. Но алкаш сдох, слава Богу . Теперь этот пройдоха со своей программой. Честь имею.
    мичман
  15. andrej-shironov Сегодня, 16:04
    Ну этот враг не страшный. Гораздо страшнее те, кто поют дифирамбы.
    andrej-shironov
  16. ODERVIT Сегодня, 16:06
    Зачем публиковать всё эти высказывания. Ну брякнул хохлик...... Уже не смешно не грустно, никак......
    ODERVIT
  17. ПРАВОкатор Сегодня, 16:11
    Самая желанная и политичически долго живущая должность.....
    Зам министра по Навечно оккупированным территориям)))
    ПРАВОкатор
  18. Rusland Сегодня, 16:16
    Замминистра Тука как Фигаро, а где министр? Раздробил? Разчленил?
    Rusland
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