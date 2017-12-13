О революции в военно-морском искусстве США. ПКР LRASM

Результаты испытания LRASM в 2013 г. Цель поражена.

Пуск ПКР "Гранит" с "Петра Великого"

Как это ни печально, но в отличие от ставшего притчей во языцех F-35, ввод в строй которого длительное время постоянно переносился, американская программа создания противокорабельной ракеты LRASM идет по графику и, судя по всему, в 2018 году ракета будет принята на вооружение ВМС США.И, как ни прискорбно это осознавать, с поступлением на вооружение LRASM американский флот не только окончательно закрепляет свое абсолютное доминирование на морских просторах, но и поставит под угрозу боевую устойчивость морской компоненты стратегических ядерных сил Российской Федерации. Но обо всем по порядку.Итак, что из себя представляет LRASM? Это новейшее противокорабельное оружие создано на основе высокоточных крылатых ракет семейства JASSM, уже стоящих на вооружении ВВС США. Есть смысл рассмотреть подробнее, что они из себя представляют.В 1995 г вооруженные силы США захотели получить крылатую ракету для ударов по стационарным наземным целям, причем дальность их полета должна быть достаточной, чтобы запускать такие ракеты вне зоны ПВО потенциальных противников. Такое требование объяснялось в первую очередь тем, что изначально предполагалось вооружить данной ракетой стратегические бомбардировщики В-52, по определению неспособные действовать в зоне сильного ПВО противника. Впоследствии предусматривалось «обучить» ракету «работать» и с тактической авиацией, в том числе F-15E, F-16, F/A-18, F-35. Изначально предполагалось, что ракета будет востребована как ВВС, так и ВМС (предполагалось, что будут приобретены 5 350 JASSM, в том числе 4 900 для ВВС и 453 для ВМС).Перечисленные выше требования определили облик будущей ракеты. Она должна была стать достаточно легкой, чтобы ее могли нести самолеты тактической авиации, а необходимость самостоятельно преодолевать мощную ПВО требовало применения технологии «стелс».В 2003 г на вооружение ВВС США поступила AGM-158 JASSM, характеристики которой на тот момент выглядели вполне удовлетворительно. Дозвуковая ракета массой 1020 кг способна была доставить 454-кг боевую часть на дальность 360 километров. К сожалению, параметры ЭПР JASSM точно неизвестны, но они явно меньше таковых у старых «Томагавков»: в некоторых источниках указывалась ЭПР в размере 0,08-0,1 кв.м.. Система управления была, в общем, классической для крылатых ракет – инерциальная, с корректировкой по данным GPS и по рельефу местности (ТЕRСОМ). На конечном участке точное наведение осуществляла инфракрасная ГСН. Отклонение, по некоторым данным, не превышало 3 м. Высота полета - до 20 метров.В целом у американцев получилась достаточно удачная ракета, способная поражать в том числе защищенные цели. Один из вариантов ее боевой части содержал основную часть, чья оболочка состояла из вольфрамового сплава и содержала 109 кг взрывчатки и разгоняющий взрывконтейнер, придававший основной боевой части дополнительное ускорение, благодаря чему она могла пробивать до 2 метров бетона.Несмотря на то, что ВМС в конце концов вышли из программы JASSM и предпочли ракету на базе ПКР «Гарпун» SLAM-ER, AGM-158 JASSM была благосклонно принята в ВВС США. В 2004 г стартовала разработка ее модификации, получившей обозначение JASSM-ER. Новая ракета, сохранив скорость, ЭПР и боевую часть AGM-158 JASSM получила увеличенную до 980 км (по некоторыми данным – до 1300 км) дальность, а ее габариты если и увеличились, то незначительно. Такого прироста удалось добиться за счет применения более экономичного двигателя и увеличения емкости топливных баков.А кроме того, JASSM-ER стала более «умной», чем ракеты предыдущих типов. Например, в ней была реализована такая функция, как «время до цели». Ракета сама могла менять скоростной режим и маршрут так, чтобы выйти в атаку в назначенное время. Иными словами, несколько последовательно запущенных ракет с одного корабля, пара ракет с бомбардировщика В-1В и еще одна, с F-15E, несмотря на разницу во время пуска и дальности полета, могут атаковать одну (или несколько целей) в одно и то же время.А теперь посмотрим, что происходило в ВМС США. В 2000 году были сняты с вооружения противокорабельные модификации ракеты «Томагавк» и американский флот лишился своей единственной дальнобойной противокорабельной ракеты. От этого американцы не слишком расстроились, поскольку TASM (Tomahawk Anti-Ship Missile) оказался куда как бестолковой системой оружия. Безусловным ее преимуществом была способность лететь на 450 км (по другим данным – 550 км), причем делать это на сверхнизкой высоте порядка 5 метров, отчего ракету было крайне сложно обнаружить. Но ее дозвуковая скорость приводила к тому, что за те полчаса полета с момента запуска, цель могла сильно сместиться в пространстве от первоначального положения (корабль, идущий на 30 узлах за полчаса преодолевает почти 28 километров), то есть оказывались вне "поля зрения" низколетящей ракеты. И, что немаловажно, палубная авиация американцев могла наносить удары на куда большие расстояния, отчего совместные действия TASM и «Хорнетов» с «Интрудерами» были практически невозможны.Примерно на десятилетие ВМС США удовольствовались «Гарпунами», но все же следует признать – несмотря на все модификации эта весьма удачная для своего времени ракета изрядно устарела. Дальность последних модификаций не превышала 280 км, и ракета не помещалась в стандартную для американского флота универсальную пусковую установку Mk 41, требуя специализированную палубную, что, в общем, негативно сказывалось и на стоимости, и на радиолокационной заметности корабля.Кроме того, сокращения вооруженных сил привели к тому, что в составе ВМС США количество авианосцев было уменьшено, численность перспективных авиагрупп также подверглась сокращению, а «на горизонте» замаячили китайские авианосные амбиции. Все это заставило командование ВМС США задуматься о «длинной руке» для своих корабельных группировок. И совершенно неудивительно, что для этих целей в качестве прототипа была выбрана именно JASSM-ER. Тут и уже хорошо отработанная платформа, и «стелс», и относительно некрупные габариты, позволяющие сделать новую ракету универсальной, то есть применимой с палубной и тактической авиации, стратегических бомбардировщиков и любых носителей.В 2009 г американцы приступили к разработке дозвуковой противокорабельной ракеты LRASM. Разработка шла достаточно быстро, на сегодняшний день испытания ракеты вступили в завершающую стадию и ожидается, что в 2018 г ракета будет принята на вооружение.Что за ракету получат ВМС США?В принципе, это все та же JASSM-ER, но… с рядом интереснейших «добавок». Собственно говоря, есть ощущение, что американцы самым внимательнейшим образом изучили все, что смогли найти по советским противокорабельным ракетам, а потом попытались реализовать лучшее из того, что нашли.1) Ракета также использует инерциальную систему наведения, способна огибать рельеф местности, и может прокладывать сложные маршруты. То есть, например, она, будучи запущенной из океана и за многие сотни километров от земли, вполне может долететь до берега, сделать круг над ним, и атаковать корабль-цель, двигающийся вдоль берега со стороны береговой черты. Понятно, что внезапно выскочившая из-за сопок ракета, атакующая на фоне подстилающей поверхности, будет весьма сложной целью для зенитчиков корабля.2) Активно-пассивная ГСН. Собственно, в СССР еще на «Гранитах» использовалось нечто подобное. Идея такова – активная головка самонаведения представляет собой, по сути, мини-РЛС, которая определяет параметры цели и дает возможность компьютеру ракеты корректировать направление полета. Но любую РЛС можно подавить помехами, а генераторы помех на корабль можно установить очень мощные. В этом случае «Гранит»… просто наводился на источник помех. Насколько известно автору, такие вот активно-пассивные ГСН устанавливались на все ракеты СССР/РФ начиная с 80-х годов прошлого столетия. Это было преимуществом наших ракет, но теперь и у США появились LRASM, использующие многорежимную активно-пассивную РЛС.3) Способность определять приоритетную цель и атаковать ее, не отвлекаясь на остальные. Это умеют и советские/российские ракеты. В принципе, старый «Томагавк» тоже умел навестись на самую крупную цель, но не имел опознавателя «свой-чужой», поэтому районы его применения следовало выбирать крайне аккуратно.4) Оптико-электронная система наведения. По некоторым данным, LRASM располагает не только радиолокационной, но и оптической системой самонаведения, позволяющей визуально идентифицировать цели. Если эта информация достоверна, то придется констатировать, что на сегодняшний день LRASM располагает наиболее совершенной и помехозащищенной системой наведения среди всех противокорабельных ракет мира. Насколько известно автору, российские ПКР ничем таким не комплектуются.5) Блок РЭБ. Тяжелые ПКР СССР комплектовались специальными блоками РЭБ, предназначенными для того, чтобы затруднить противнику уничтожение наших ракет и тем облегчить им прорыв к кораблям-целям. Есть ли аналогичные блоки на современных противокорабельных версиях «Ониксов» и «Калибров» - автору неизвестно, но на LRASM – есть.6) «Стайность». В свое время СССР сумел реализовать обмен данными между тяжелыми ПКР, но у США ничего подобного не было. Однако теперь принцип «видит одна – видят все» верен и для американских ракет – обмениваясь информацией, они резко повышают помехозащищенность группы и позволяют распределять цели между отдельными ракетами. Кстати, неизвестно, реализован ли такой обмен данными у наших «Ониксов» и «Калибров». Хотелось бы верить, что реализован, но из-за секретности помалкивают… Единственное, что более-менее достоверно известно – «Калибр», при отсутствии цели в районе, где она должна была находиться, может подняться на 400 м с тем, чтобы осуществить ее поиск.7) Дальность – по различным данным от 930 до 980 км. В принципе, у СССР были ракеты «Вулкан», по некоторым данным летевшие на 1000 км (большинство источников дают все же 700 км), но все же на сегодняшний день «Вулкан» устарел. К сожалению, совершенно неизвестно, на какое расстояние летят противокорабельные версии «Калибр» и «Оникс» - есть основания допустить, что их дальность может составить на озвученные 350-375 км, а 500-800 км, однако это лишь догадки. В целом же можно предположить, что LRASM по дальности превосходит все ПКР, имеющиеся в распоряжении ВМФ РФ.8) Высота полета ракеты. Сверхзвуковые советские ПКР и российский «Оникс» имеют сколько-то приличную дальность только при комбинированной траектории полета (когда полет происходит на большой высоте и только перед атакой ракеты уходят на малые высоты). «Калибр» летит на 20 м, снижаясь перед атакой, и для LRASM озвучена высота полета 20 м.9) Вес боевой части. С этой точки зрения LRASM занимает промежуточное положение между тяжелыми ПКР СССР, имевшими (по различным данным) БЧ массой от 500 до 750 кг и современными ракетами «Калибр» и «Оникс», имеющими 200-300 кг боевую часть.10) Универсальность. Здесь LRASM имеет очевидное преимущество перед ПКР Страны Советов, поскольку их огромная масса и габариты требовали создания специализированных носителей – как надводных, так и подводных, а на самолетах эти ракеты не могли размещаться совершенно. В то же время LRASM может быть использована любым кораблем, имеющим штатную для США УВП Mk 41, а также самолетами тактической и стратегической авиацией и, конечно, палубной. Единственный недостаток LRASM заключается в том, что ее «не научили» работать с подводной лодки, но фирма-разработчик «Локхид Мартин» грозится исправить этот недостаток, был бы заказ со стороны ВМС США. Соответственно, можно говорить о примерном паритете универсальности с «Калибром» - но не «Ониксом». Все дело в том, что отечественные ракеты данных типов существенно тяжелее LRASM, и хотя вроде бы сейчас и ведутся работы по «привязке» их к самолетам, сделать это будет сложнее. Кроме того, при прочих равных условиях более тяжелая ракета либо уменьшит боекомплект самолета, либо же сократит дальность его полета. LRASM вряд ли весит больше 1100-1200 кг (вполне вероятно, что ее вес остался на уровне JASSM-ER, т.е. 1020-1050 кг), в то время как противокорабельные версии «Калибра» - 1800 – 2300 кг, а «Оникс» и вовсе 3000 кг. С другой стороны, российские ракеты без проблем «прописались» на отечественных субмаринах, включая атомные, а вот у LRASM с этим пока заминка.11) Незаметность. Единственная отечественная ракета, которая может иметь сколько-то сходные показатели ЭПР с американкой LRASM – это «Калибр», но… не факт, что имеет.12) Скорость – здесь все просто. Американская ракета – дозвуковая, в то время как советские тяжелые ПКР и российский «Оникс» - сверхзвуковые, и только «Калибр» является дозвуковой российской ПКР.Известно, что американцы при разработке новой ПКР предполагали проработку не только дозвуковой ракеты (LRASM-A), но и сверхзвуковой (LRASM-B), однако в дальнейшем отказались от сверхзвукового варианта, сосредоточившись на дозвуковом. В чем причина такого решения?Первое – в последнее время американцы стараются минимизировать затраты на НИОКР (как бы странно это не прозвучало), а сверхзвуковую противокорабельную ракету им бы пришлось разрабатывать с нуля: подобного опыта у них попросту нет. Не то, чтобы американцы не умели делать сверхзвуковые ракеты, умеют, конечно. Но в целом, объем и стоимость работ по такой ракете существенно превосходили таковые по проекту дозвуковой ПКР. При этом оставался немалый риск сделать «как в России, только хуже», потому что у нас сверхзвуковыми ракетами занимаются уже которое десятилетие и догнать РФ в этом вопросе очень нелегко.Второе – на самом деле, как ни странно это прозвучит для некоторых, но сверхзвуковая ПКР не имеет сегодня каких-то принципиальных преимуществ перед дозвуковой. И очень многое тут зависит от концепции применения противокорабельных ракет.Сверхзвуковая ПКР значительно быстрее преодолевает дистанцию, чем дозвуковая, и это дает ей массу преимуществ. Тот же «Вулкан», с его крейсерской скоростью в 2,5 маха преодолевает 500 км чуть более, чем за 10 минут – за это время даже быстроходный корабль, следуя на 30 узлах, не успеет пройти и 10 километров. Таким образом, сверхзвуковой ракете, получившей «свежее» целеуказание, в общем-то не нужно искать корабль-цель по прибытии на место.Кроме этого, сверхзвуковую ракету очень сложно перехватить средствами ПВО корабля – советские тяжелые ПКР, обнаружив цель, уходили на малые высоты, прячась за радиогоризонтом, а затем выныривая из-за него на скорости 1,5 М (то есть едва ли не вдвое быстрее того же «Гарпуна»). В итоге у американского корабля оставалось буквально 3-4 минуты, чтобы сбить советского «монстра», пока он еще не ушел на малую высоту, причем за это время нужно было сделать все – обнаружить цель, выдать ЦУ, взять ее на сопровождение радаром подсветки (в прошлом веке ВМС США не имели ЗУР с активной ГСН) выпустить ЗУР так, чтобы ей хватило времени долететь до советской ПКР. С учетом реального (а не табличного) времени реакции, которую продемонстрировали далеко не самые худшие британские ЗРК при Фолклендских островах («Си Дарт», «Су Вулф») – дело не то, чтобы безнадежное, но весьма малоперспективное. Тот же «Се Вулф» на учениях умудрялся сбивать 114-мм артиллерийские снаряды в полете, но в бою иной раз не успевал обстрелять пролетающий над кораблем дозвуковой штурмовик. А если еще и вспомнить о наличии блоков РЭБ на советских ракетах.… Ну а после того, как многотонная ПКР выныривала из-за горизонта и до попадания в борт корабля оставалось едва минута, по большому счету, защититься от нее можно было только РЭБ.Но за всякое преимущество приходится платить. Проблема заключается в том, что полет на малой высоте намного более энергозатратен, чем на большой, поэтому отечественные ПКР, имея дальность полета по комбинированной траектории на уровне 550-700 км, на малой высоте едва могли преодолеть 145-200 км. Соответственно, ракетам приходилось преодолевать большую часть пути на высоте свыше 10 км (данные для различных типов ракет различаются, доходя в некоторых источниках до 18-19 км). Кроме того, агрегаты сверхзвуковой ракеты требуют много воздуха, соответственно возникает необходимость в больших воздухозаборниках, которые сильно увеличивают ЭПР ракеты. Большая ЭПР и высота полета не позволяют сделать сверхзвуковую ракету сколько-то малозаметной. Во время полета на большой высоте такая ракета вполне уязвима для воздействия вражеской авиации и может быть сбита ракетами «воздух-воздух».Иными словами, сверхзвуковая ПКР делает ставку на малое время реакции. Да, ее видно хорошо и издалека, но она оставляет противнику мало времени на противодействие.В противовес этому дозвуковая ракета способна красться на малой высоте, на ней можно реализовать многие элементы «стелс». Из-за малой высоты полета такую ракету нельзя заметить корабельной РЛС до тех пор, пока ракета не выйдет из-за радиогоризонта (25-30 км) и только тогда можно будет стрелять по ней и применить средства РЭБ. В этом случае до попадания ракеты, идущей со скоростью 800 км/ч, остается примерно 2,5 минуты, то есть время реакции корабельного ПРО тоже крайне ограничено. Но те же 500 км такая ракета будет преодолевать на протяжении почти 38 минут, предоставляя противнику, располагающему средствами воздушной разведки, куда больше возможностей для обнаружения этих ракет, после чего они могут быть уничтожены в том числе и с применением истребителей. Кроме того, за время подлета дозвуковой ПКР корабли-цели могут сильно сместиться в пространстве, и тогда понадобится разыскивать их. Это не проблема, если атакующая сторона может контролировать движение вражеского ордера и, соответственно, корректировать полет ракет, но если такая возможность отсутствует, то уповать придется исключительно на «сообразительность» самих ракет, а этого лучше все же не делать.Почему СССР разрабатывал в первую очередь именно сверхзвуковые ракеты? Потому что наш ВМФ готовился действовать в условиях информационного господства американских ВМС, «под колпаком» их разведывательной авиации. Соответственно, трудно было бы рассчитывать на то, что дозвуковые ПКР останутся необнаруженными на маршевом участке и не подвергнутся атаке палубной авиации США, а кроме того, заранее предупрежденные корабли могли резко изменить курс и скорость с тем, чтобы уклониться от контакта. Эффективнее было атаковать сверхзвуковыми ракетами, сделав ставку на малое время реакции, которое такие ракеты оставляют вражеским средствам поражения. Кроме того, быстрый выход ракет к цели не давал американскому корабельному ордеру шансов уклониться маневром.Но у американцев совершенно иные резоны. Типовая операция по уничтожению вражеской корабельной ударной группы (КУГ) будет выглядеть так – при помощи спутника или дальнего ДРЛО-дозора обнаруживается КУГ противника, к ней направляется воздушный патруль – самолет ДРЛО под прикрытием самолета РЭБ и истребителей контролирует перемещение КУГ с безопасного расстояния (300 км и более) Дальше производится запуск крылатых ракет. Ну да, они прибудут к цели, оказавшейся на дистанции, скажем, 800-900 км от американской эскадры почти через час, но у американцев есть этот час – его гарантирует господство в воздухе палубной авиации США. Во время полета маршрут ПКР корректируется с учетом движения КУГ и выбранной схемы атаки. ПКР, прячась от корабельных радаров за радиогоризонтом, занимают рубежи для атаки, и затем, в назначенное время, начинается массированный налет ПКР с разных сторон.То есть для американцев, которые способны обеспечить и контроль за перемещениями кораблей-целей, и защитить свои ракеты от обнаружения и атаки в воздухе, скорость ПКР перестает быть сколько-то критичным фактором и, соответственно, они вполне способны эффективно применять дозвуковые ПКР.Но LRASM могут достаточно эффективно применяться и вне господства авиации США. Дело в том, что за счет своей малой ЭПР даже такие монстры дальнего радиолокационного обнаружения как А-50У, способны будут обнаружить ракету этого типа на удалении 80-100 км, что не так уж и много. Приходится иметь ввиду также и то, что излучающий самолет ДРЛО демаскирует себя, и маршрут ракет может быть перестроен таким образом, чтобы обогнуть зону обнаружения российского патруля ДРЛО.В возможном противостоянии американского и китайского флотов появление LRASM ставит «шах и мат» китайцам. Мало того, что их авианосцы не имеют разведывательной авиации, сколько-то сопоставимой с американской палубной, мало того, что американские катапультные атомные плавучие аэродромы способны отправить в бой куда большее количество самолетов, чем трамплинные китайские, так теперь еще, за счет использования «длинной руки» в виде LRASM, американцы могут уменьшить количество ударных самолетов, соответственно увеличив количество самолетов для завоевания господства в воздухе, создавая тем самым подавляющее количественное превосходство.Чем опасны новые американские противокорабельные ракеты для наших стратегических ядерных сил?Дело в том, что в угрожающий период нашим флотам необходимо будет обеспечить развертывание ракетных подводных крейсеров стратегического назначения, а для этого необходимо прикрыть водные районы, в которых это развертывание будет осуществляться. С учетом кратного превосходства в численности многоцелевых АПЛ (против одной нашей АПЛ в строю американцы располагают не менее чем тремя своими) эта задача может быть решена только крайним напряжением всех имеющихся в нашем распоряжении подводных, надводных и воздушных сил. Большую роль здесь могли бы сыграть корветы и фрегаты, развернутые в «ловчую сеть» в охраняемой акватории, в том числе и в силу их способности принимать и обслуживать противолодочные вертолеты.Однако, с принятием на вооружение LRASM американцы получают возможность уничтожить такую «ловчую сеть», развернутую, к примеру, в Баренцевом море, в течение часа, в полном составе и всего лишь одним. Для этого им понадобятся всего лишь 2-3 эсминца «Арли Берк», пара самолетов ДРЛО для вскрытия надводной обстановки и истребители воздушного патруля для прикрытия с воздуха. Все это можно обеспечить как с берегов Норвегии, так и палубы авианосца у этих берегов. Вскрыть расположение российских кораблей, осуществить пуск ракет, "приказав" им атаковать цели ровно в 00.00 и... все.Сколь бы ни были хороши средства ПВО фрегата типа «Адмирал Горшков», отразить одновременный удар десяти LRASM они не смогут (точно так же, как и «Арли Берк» не сможет отразить удар десяти «Калибров»). Цена вопроса? По некоторым данным, стоимость одной ПКР LRASM составляет 3 млн. долл. Стоимость одного фрегата типа «Адмирал Горшков» оценивалась выше 400 млн. долл. (по другим данным – 550 млн долл.) Безусловно, расход 10 ракет LRASM на такую цель более чем оправдан.В целом же можно констатировать следующее. Противокорабельная ракета LRASM представляет собой очень грозное оружие морского боя, как минимум, равное, а скорее, все же превосходящее то, чем располагает ВМФ РФ, включая даже столь «продвинутое» оружие как «Оникс» и «Калибр». В 2018 г, когда американцы примут на вооружение LRASM, впервые за всю историю противостояния наш флот утратит превосходство в дальнобойных противокорабельных ракетах, которым он обладал в течение многих десятилетий.В сущности, можно говорить о том, что ВМФ СССР развивался "ракетной" эволюцией, избрав основным своим оружием противокорабельные ракеты большой дальности. В противовес этому ВМС США пошли "авианосным" путем, возложив задачи уничтожения надводных сил противника на палубную авиацию. Каждый из этих путей имел свои преимущества и недостатки.Первыми ошибочность подобного разделения осознали мы, начав строительство авианосцев в дополнение к мощным подводным и надводным ракетоносцам, а также морской ракетоносной авиации, но развал СССР уничтожил эти начинания. Но на практике первыми объединят плюсы "ракетного" и "авианосного" подхода американцы. С поступлением на вооружение LRASM они получают "длинную ракетную руку" способную действовать примерно на том же удалении, что и их же палубная авиация, и это сделает их флот значительно сильнее.Появление гиперзвукового «Циркона» может вернуть нам первенство в противокорабельном ракетном оружии, но может и не вернуть – все будет зависеть от реальных характеристик новейшей ракеты. Но нужно понимать, что даже если «Циркон» по всем статьям превзойдет LRASM – отныне нашему флоту будет противостоять куда более грозный противник, нежели раньше. Вне зависимости от того, получится у нас «Циркон» или нет, ВМС США получают могущественную «длинную руку» и бороться с ними станет значительно сложнее.Спасибо за внимание!