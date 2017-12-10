20:46 10 декабря

Американская техника оказалась в плену у польских дорог

Агентство Ruptly опубликовало видео американской военной техники, застрявшей посреди дороги в Польше, передает РИА Новости.

Американская техника оказалась в плену у польских дорог


Сообщается, что колонна американской военной техники продвигалась по западным районам Польши. Инцидент произошел неподалеку от города Любен. Водитель одного из тяжелых армейских грузовиков решил проверить исправность тормозной системы, однако попытка оказалась неудачной – машина выехала за пределы дорожного полотна и застряла.


Водитель несколько раз пытался вернуть свой грузовик на асфальтовое покрытие, но безрезультатно.



Тогда американские военные попытались вытащить застрявший автомобиль с помощью другого грузовика, но сделали только хуже – тот не только не смог подняться на дорогу, но еще и завалился на бок.

Ситуацию удалось исправить лишь после того, как месту происшествия прибыли местные эвакуаторы.

С таким союзником наши дела плохи,
отметил один польских пользователей.

Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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Комментарии 70

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  1. Rusland Сегодня, 16:27
    Блин, как ураганом разметало и это в спокойной, мирной обстановке.
    Rusland
    1. 210окв Сегодня, 16:32
      Почему не обвиняют русских?Недоработка!
      Цитата: Rusland
      Блин, как ураганом разметало и это в спокойной, мирной обстановке.
      210окв
      1. svp67 Сегодня, 16:40
        Цитата: 210окв
        Почему не обвиняют русских?Недоработка!

        Подождите. просто НЕ УСПЕЛИ...
        svp67
        1. Попович Сегодня, 17:14
          скоро появится фотки, как мужик в ватнике похожий на Путина подкладывает бревно под колесо...
          Попович
          1. svp67 Сегодня, 17:38
            Цитата: Попович
            скоро появится фотки, как мужик в ватнике похожий на Путина подкладывает бревно под колесо...

            Фи... ватник.... А в СМОКИНГЕ не хотите и не бревно, а БАНАНОВАЯ кожура...
            svp67
          2. Скифотавр Сегодня, 19:07
            Цитата: Попович
            скоро появится фотки, как мужик в ватнике похожий на Путина подкладывает бревно под колесо...

            А может это просто гнусный кремлёвский спутник отключил им мозги. Или это результат обмена опыта с хероями горилки и гранаты. laughing
            Скифотавр
            1. Василий Иванович_2 Сегодня, 20:16
              Водитель будет жаловаться на акустическую атаку из ближайших кустов, где обнаружатся следы пребывания российских хакеров.
              Василий Иванович_2
        2. Диванный Хенераль Сегодня, 17:49
          Подождите. просто НЕ УСПЕЛИ...

          А вот и не угадали. Вчера чугункин из мид мыздобулико чего сказал? что украинцы спасают экономику польши - вот и доспасались...
          Диванный Хенераль
          1. svp67 Сегодня, 17:57
            Цитата: Диванный Хенераль
            что украинцы спасают экономику польши - вот и доспасались...

            Ну не путайте горячее с квадратным. Дороги, к слову они и в Германии такие же, если съехать с автобанов, но украинцы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО спасают Польшу. Пока, спасают. Их много, они квалифицированны, достаточно образованны и не притязательны.Так что, почти весь дефицит рабсилы, во многом уехавших в Англию, преодолен, а вот платить им за работу надо меньше. Сначала платили в три раза меньше, а теперь и в шесть раз не гнушаются... Так, что Климкин в кои веки прав...
            svp67
      2. Mavrikiy Сегодня, 17:30
        1. Из трех машин две на ходу. В теории задача может быть выполнена.
        2. Недоработка США - в каждое подразделение нужно включать эвакуатор техники + мед.эвакуатор (травма головы не возможна, там кость, а самое ценное может потребоваться и зашивать)
        3. Включить в войска США польских техников, им все равно где санузлы устанавливать.
        Mavrikiy
        1. svp67 Сегодня, 17:46
          Цитата: Mavrikiy
          Из трех машин две на ходу. В теории задача может быть выполнена.

          В теории? При 30% потерь? Да при таком уровне потерь у них, подразделение на отдых, в Майями отправляется, что бы моральную рану залечить...
          svp67
    2. Alex_Rarog Сегодня, 16:39
      Огонь и они там кого то защищать собираются) в мирное время по нормальноц дороге проехать без приключенмй не могут))))
      Alex_Rarog
      1. 210окв Сегодня, 17:05
        На дорогах всякое бывает,скажем честно.Это касается и нашей армии.Но раз новость про заштатников-то будем стебаться..
        Цитата: Alex_Rarog
        Огонь и они там кого то защищать собираются) в мирное время по нормальноц дороге проехать без приключенмй не могут))))
        210окв
    3. 79807420129 Сегодня, 16:45
      Цитата: Rusland
      Водитель одного из тяжелых армейских грузовиков решил проверить исправность тормозной системы,

      Они что долбоклюи техническое устройства перед выездом не проверяют? belay тогда точно
      С таким союзником наши дела плохи,
      79807420129
      1. Джедай Сегодня, 17:29
        Влад, применительно к Польше можно сказать, что с такими союзниками им и Сусанин не нужен. wink lol
        Джедай
      2. Комментарий был удален.
        1. Николай Грек Сегодня, 19:03
          Цитата: Владимир16
          Думаю долбоклюй тот журналист, который первый написал "решил проверить исправность тормозной системы". Впрочем и те, кто тупо переписывает это высказывание такие же долбоклюи.

          что вам в этом не понравилось??? recourse recourse решил проверить тормоза, дал педаль в пол и его увело на обочину..там и застрял!!! а далее события продолжались по комедийному сценарию!!! laughing laughing laughing
          Николай Грек
        2. Удав КАА Сегодня, 19:07
          Цитата: Владимир16
          Не справился с управлением водитель.

          У нас в регионе гололед по ночам. А поутру все растаивает и можно спокойно ехать.
          Кстати, сегодня в Калграде был сплошной гололед по асфальту -- 100%. Сам чуть не навернулся... sad
          Удав КАА
      3. Владимир16 Сегодня, 18:59
        Цитата: 79807420129
        Они что долбоклюи техническое устройства перед выездом не проверяют?

        Думаю долбоклюй тот журналист, который первый написал "решил проверить исправность тормозной системы". Впрочем и те, кто тупо переписывает это высказывание такие же долбоклюи.
        Это в каком воспаленном мозгу могло родиться - "Водитель одного из тяжелых армейских грузовиков решил проверить исправность тормозной системы"?
        Это, что за процедура такая совершаемая во время движения? Нажатие на педаль тормоза? До сего момента водитель предпочитал избегать торможения?
        Человек разговаривающий по-русски написал бы: "водитель не справился с управлением".
        Ну, а журналист не справился с языком и собственным мозгом.
        Владимир16
    4. Primoos Сегодня, 18:07
      Цитата: Rusland
      Блин, как ураганом разметало и это в спокойной, мирной обстановке.

      Если за рулем обдолбанный нигер, удивляться нечему. А если нигеров два!!!....!
      Primoos
      1. rocket757 Сегодня, 18:21
        Техника нормальная, дорога тож норм ... вывод, всё дело в "прокладке" меж рулём и сиденьем!
        Эт не голивуд, эт просто дорога! В голивудских блокбастерах такой тягач сигает сквозь состав\ вагон со свистом ... монтаж или другая "прокладка" в кабине сидела!?
        rocket757
  2. Sergey53 Сегодня, 16:29
    Полосатые привыкли у себя к широким дорогам, а тут простора не хватает. А привычки старые,еду как самому удобно.
    Sergey53
    1. svp67 Сегодня, 16:42
      Цитата: Sergey53
      Полосатые привыкли у себя к широким дорогам, а тут простора не хватает. А привычки старые,еду как самому удобно.

      Ага, и свой КТЛ они завалили, от привычки... Тогда я их просто ПОЗДРАВЛЯЮ...
      svp67
      1. Sergey53 Сегодня, 18:48
        Ну они ещё много чего побили пока ехали до места назначения. И своей техники,и мосты.
        Sergey53
        1. svp67 Сегодня, 18:51
          Цитата: Sergey53
          Ну они ещё много чего побили пока ехали до места назначения.

          С чем их и ПОЗДРАВЛЯЮ...
          svp67
  3. Подрезчик Сегодня, 16:30
    С таким союзником наши дела плохи, отметил один польских пользователей.

    С техникой случается всякое на дорогах, конечно, но это ваш выбор союзника... fool
    Подрезчик
  4. Million Сегодня, 16:34
    Это в России они еще не бывали...Да и не будут никогда,надеюсь
    Million
    1. Комментарий был удален.
      1. Million Сегодня, 16:53
        конечно!Пока противник рисует карты наступления, мы меняем ландшафты, причём вручную
        Million
      2. sabakina Сегодня, 17:00
        В России нет дорог, есть направления.
        sabakina
        1. rocket757 Сегодня, 18:25
          Точно подмечено! Им объяснять, что во фразе -Танки грязи не боятся - имелась ввиду не бронированная, гусеничная машина, наверно никак!
          rocket757
  5. Александр 3 Сегодня, 16:36
    Американская техника ещё наш чернозём не видела и наши морозы.Пусть сидят за лужей и ездят по асфальту.Да и Европейские специалисты пусть не рыпаются.Историю пусть изучают и делают выводы.
    Александр 3
    1. Sergey53 Сегодня, 16:40
      В Германии да и в Польше земли песчаные. Ни чета нашим.
      Sergey53
      1. Александр 3 Сегодня, 16:43
        Вот пусть в песочке у себя и играются.
        Александр 3
        1. Sergey53 Сегодня, 18:50
          Они к нам видно по большой нужде прутся.
          Sergey53
          1. Александр 3 Сегодня, 18:54
            Нужду пусть дома у себя справляют,хоть большую хоть маленькую.У нас экология нормальная и не надо её нарушать их присутствием.
            Александр 3
            1. Sergey53 Сегодня, 19:30
              Так они у себя за экологию пекутся. А гадить у нас хотят.
              Sergey53
      2. rocket757 Сегодня, 18:28
        В германии тож потренироваться есть где, просто есть альтернатива объехать с комфортом ... какой же европеец от этого откажется.
        rocket757
  6. svp67 Сегодня, 16:39
    Водитель одного из тяжелых армейских грузовиков решил проверить исправность тормозной системы,
    а при выезде он это сделать не удосужился... Бяда.
    svp67
    1. ul_vitalii Сегодня, 16:43
      Так голопом по Европе ,некогда.
      ul_vitalii
    2. SNEAKY Сегодня, 16:50
      Везде бывает и по всякому.Помнится в мосметро машинист практически в час пик экстренное торможение проверял.Хоть и предупредил,но все равно столько девчат за раз невольно я еще не щупал lol
      SNEAKY
      1. svp67 Сегодня, 17:13
        Цитата: SNEAKY
        Хоть и предупредил,но все равно столько девчат за раз невольно я еще не щупал

        Вы хоть СПАСИБО, мысленно ему сказали... Есть чему позавидовать, невольно...
        svp67
  7. ul_vitalii Сегодня, 16:40
    Дурик, решил на ходу тормоза проверять,похоже это версия водителя, умнее ничего не придумал, похоже обочину хапнул.
    ul_vitalii
    1. Мур Сегодня, 17:52
      А тот олень, что командовал вытаскиванием, вместо того, чтобы дать команду руль вправо, съехать ниже, уменьшить этим крен и попытаться поставить грузовик под максимальным углом к дороге, начал тягать машину с креном, от чего та ожидаемо завалилась.
      Физика - она для всех, даже для вот этих...
      Мур
      1. Николай Грек Сегодня, 19:08
        Цитата: Мур
        А тот олень, что командовал вытаскиванием, вместо того, чтобы дать команду руль вправо, съехать ниже, уменьшить этим крен и попытаться поставить грузовик под максимальным углом к дороге, начал тягать машину с креном, от чего та ожидаемо завалилась.
        Физика - она для всех, даже для вот этих...



        тут информативнее видос!!! laughing laughing
        Николай Грек
  8. askort154 Сегодня, 16:40
    При высадке мор-десанта - в песке застревают. При десантировании с воздуха - технику в хлам превращают, эсминцы в танкера врезаются Даже при движении по асфальту в кюветы опрокидываются. И "эти...." вынашивают планы о победе над Россией. где вместо дорог, в основном - направления.
    askort154
    1. Dart2027 Сегодня, 17:00
      Цитата: askort154
      где вместо дорог, в основном - направления

      Конь да путник, али вам не туго,
      Кабы впрямь в пути не околеть,
      Бездорожье одолеть - не штука,
      А вот как дорогу одолеть...
      https://www.youtube.com/watch?v=BclfIUjFscA
      Dart2027
  9. SNEAKY Сегодня, 16:44
    Цитата: Подрезчик
    С таким союзником наши дела плохи, отметил один польских пользователей.

    С техникой случается всякое на дорогах, конечно, но это ваш выбор союзника... fool

    Ну вот что вы цепляетесь к американцам?У них есть деньги,а страны с низкой социальной ответственностью(с) найдутся сами laughing Что и наблюдаем с соседями.
    SNEAKY
  10. Livonetc Сегодня, 16:50
    По поводу дорог.
    В 90 был в гостях во Вроцлаве (бывший немецкий Бреслау).
    Наш приятель служил в Польше.
    Часть стояла на месте бывшей немецкой танковой части.
    От нее вела мощеная дорога к реке Одер и выходила на другой стороне.
    Livonetc
    1. Doliva63 Сегодня, 17:27
      Остатки моста вас не заинтересовали, видимо laughing
      Хотя, признаться, в ГСВГ насмотрелся чудес немецкой инженерной мысли изрядно. Даже как-то с ГДР-овской "экспедицией" Янтарная комната посотрудничали, когда обнаружили подземную узкоколейку вдоль русла р.Ора в Тюрингии. drinks
      Doliva63
  11. gladcu2 Сегодня, 16:53
    В армии скучно, а тут хоть какое-то разнообразие...
    gladcu2
  12. voyaka uh Сегодня, 17:13
    Дорога - отличная. Шофер - и_д_иот.
    voyaka uh
    1. Касым Сегодня, 18:30
      Можно предположить что "подскользнулась" машина, но она ведь 8*8. Закимарил бедолага на хорошей дороге, хорошо хоть не убился hi
      Касым
    2. Гильятон Сегодня, 18:40
      У нас в Росси есть поговорка:
      Техника в руках дикаря - груда металлолома!
      Так что возвращайтесь в свою Америку неотесаные дикари, оккупировали Европу и позоритесь на весь Мир! А ещё Россию собрались завоевать - ну, ну! fool negative
      Гильятон
  13. коноправ Сегодня, 17:20
    И не грузовик вовсе , а тягач - танковоз. Следов торможения на полотне дороги нет , следовательно или уснул или отвлёкся.А может уходил от столкновения со встречным славянином. Тормозил американин на косогоре вместо того , чтоб дать " гари" и на восьми лапах пролететь по пашне. Это он зря...... Естественно уронили, опыта эвакуации нет. Скорее всего паренек уснул, наверное по ночам танки таскают к украинской границе.....
    коноправ
    1. Николай Грек Сегодня, 19:10
      Цитата: коноправ
      И не грузовик вовсе , а тягач - танковоз. Следов торможения на полотне дороги нет , следовательно или уснул или отвлёкся.А может уходил от столкновения со встречным славянином. Тормозил американин на косогоре вместо того , чтоб дать " гари" и на восьми лапах пролететь по пашне. Это он зря...... Естественно уронили, опыта эвакуации нет. Скорее всего паренек уснул, наверное по ночам танки таскают к украинской границе.....


      Николай Грек
      1. коноправ Сегодня, 19:40
        Благодарю за " ролик"! Судя по всему робяты просто заблудились и решили развернуться на " дроге крайовой". Ни знаков аварийной остановки , ни флажков . Особенно понравился стиль управления - командир машины располагается сзади . Вот интересно как он будет командовать на разгрузке эшелона задом, ночью и через 15-20 платформ? И вообще, почему не пользуются Джипиэсами и планками Пиккатини при организации работ?
        коноправ
        1. Николай Грек Сегодня, 20:22
          Цитата: коноправ
          И вообще, почему не пользуются Джипиэсами и планками Пиккатини при организации работ?

          а вдруг как раз их использование и поставило их в идиотское положение с таким финалом??!!! wink laughing laughing laughing
          Николай Грек
  14. Попович Сегодня, 17:23
    пробег Москва-Париж на Т-80 за 72 часа. легче-легкого!
    Попович
  15. ибирус Сегодня, 17:45
    Что-то мне подсказывает, что водитель был бухим.
    ибирус
    1. HAM Сегодня, 18:07
      Да,нет -водитель НЕГР, на ю-тьюбе есть 15-ти минутная съёмка,сами эти клоуны снимали,просто НЕГР.... laughing wassat lol
      HAM
      1. Скифотавр Сегодня, 19:50
        Видимо его драгдиллер - агент Кремля. laughing
        Скифотавр
  16. tochila Сегодня, 17:51
    Это они еще наших дорог не видели!!!Где-нибудь в глубинке!!!
    tochila
  17. NF68 Сегодня, 18:05
    Хорошо что хотя бы не обвинили во всём этом Россию. На кого еще собственную криворукость и косоглазие можно списать.
    NF68
  18. nord62 Сегодня, 18:26
    А Пентагон отчитается, что "...в виртуальном бою с русской угрозой накрылась медным тазом колонна бронетехники... Но мы победили ! " laughing
    nord62
  19. Гильятон Сегодня, 18:34
    С таким союзником наши дела плохи
    - они у вас заведомо плохи и со всеми, кто имеет дело с американскими шулерами! fool
    Гильятон
  20. Скифотавр Сегодня, 19:03
    Вот тоже самое, но только снятое самими американцами. Раньше я думал что Михаил Задорнов преувеличивал, но теперь понимаю что преуменьнал... laughing
    Скифотавр
    1. KRIK33 Сегодня, 19:17
      Блин, самое интересное обрезано... Эти балбесы даже снять на камеру нормально не могут... smile
      KRIK33
  21. prior Сегодня, 19:13
    Достойное место мирового гегемона - на обочине !
    prior
  22. afrikanez Сегодня, 19:46
    Поляков можно только поздравить за "правильный" выбор себе "союзников". lol
    afrikanez
  23. sergo1914 Сегодня, 19:59
    Водятла срочно в Россию. Иваново-Ярославль или Вельск-Коноша пусть проедет. Хотя...
    sergo1914
  24. КОТ БАЮН Сегодня, 20:43
    С таким союзником наши дела плохи

    какие дела, такие и союзники....
    КОТ БАЮН
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