Американская техника оказалась в плену у польских дорог
Агентство Ruptly опубликовало видео американской военной техники, застрявшей посреди дороги в Польше, передает РИА Новости.
Сообщается, что колонна американской военной техники продвигалась по западным районам Польши. Инцидент произошел неподалеку от города Любен. Водитель одного из тяжелых армейских грузовиков решил проверить исправность тормозной системы, однако попытка оказалась неудачной – машина выехала за пределы дорожного полотна и застряла.
Водитель несколько раз пытался вернуть свой грузовик на асфальтовое покрытие, но безрезультатно.
Тогда американские военные попытались вытащить застрявший автомобиль с помощью другого грузовика, но сделали только хуже – тот не только не смог подняться на дорогу, но еще и завалился на бок.
Ситуацию удалось исправить лишь после того, как месту происшествия прибыли местные эвакуаторы.
Сообщается, что колонна американской военной техники продвигалась по западным районам Польши. Инцидент произошел неподалеку от города Любен. Водитель одного из тяжелых армейских грузовиков решил проверить исправность тормозной системы, однако попытка оказалась неудачной – машина выехала за пределы дорожного полотна и застряла.
Водитель несколько раз пытался вернуть свой грузовик на асфальтовое покрытие, но безрезультатно.
Тогда американские военные попытались вытащить застрявший автомобиль с помощью другого грузовика, но сделали только хуже – тот не только не смог подняться на дорогу, но еще и завалился на бок.
Ситуацию удалось исправить лишь после того, как месту происшествия прибыли местные эвакуаторы.
С таким союзником наши дела плохи,отметил один польских пользователей.
Использованы фотографии: https://www.youtube.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти