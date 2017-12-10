Как будет выглядеть экспансия Китая
Сегодня современный Китай не похож на тот, что был еще 10-15 лет назад. Тогда он считался страной, которая обладает самой дешевой рабочей силой в мире. Сегодня средняя заработная плата китайца значительно выше дохода рядового россиянина. Теперь страна с дешевой рабочей силой - это Россия. Но, в отличии от Китая, наша страна располагает огромными пространствами, которые несут в себе огромные материальные ресурсы. Все это очень необходимо нашему восточному соседу.
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