Как будет выглядеть экспансия Китая

Сегодня современный Китай не похож на тот, что был еще 10-15 лет назад. Тогда он считался страной, которая обладает самой дешевой рабочей силой в мире. Сегодня средняя заработная плата китайца значительно выше дохода рядового россиянина. Теперь страна с дешевой рабочей силой - это Россия. Но, в отличии от Китая, наша страна располагает огромными пространствами, которые несут в себе огромные материальные ресурсы. Все это очень необходимо нашему восточному соседу.











