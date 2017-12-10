20:46 10 декабря

Как будет выглядеть экспансия Китая

Сегодня современный Китай не похож на тот, что был еще 10-15 лет назад. Тогда он считался страной, которая обладает самой дешевой рабочей силой в мире. Сегодня средняя заработная плата китайца значительно выше дохода рядового россиянина. Теперь страна с дешевой рабочей силой - это Россия. Но, в отличии от Китая, наша страна располагает огромными пространствами, которые несут в себе огромные материальные ресурсы. Все это очень необходимо нашему восточному соседу.




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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 5

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  1. svp67 Сегодня, 16:52
    Давайте не будет из крайности в крайность впадать. Надо понять, что Китай не какой нам не союзник, а просто ПОПУТЧИК. И хватит этих СКАЗОК, про "братские" народы, в первую очередь должна ставиться ПОЛЬЗА для России.
    svp67
    1. Чичиков Сегодня, 17:41
      Цитата: svp67
      Давайте не будет из крайности в крайность впадать.

      Вот именно! Хотеть, не вредно. И мне кажется, что не только в Китае, это знают. Кошка, тоже знает, что в холодильнике колбаса, и с удовольствием полакомилась бы!
      Чичиков
      1. svp67 Сегодня, 17:43
        Цитата: Чичиков
        Кошка, тоже знает, что в холодильнике колбаса, и с удовольствием полакомилась бы!

        Колбаса это еще ничего, а вот когда кошка знает, что в холодильнике сало, а на самом деле его там нет...вот это проблема.
        svp67
  2. turbris Сегодня, 17:44
    Мне с Сивковым давно все понятно и его выводы абсолютно не интересны.
    turbris
    1. Комментарий был удален.
  3. Васся Вассин Сегодня, 20:14
    Давайте подумаем, не выгоднее ли Китаю двигаться туда, где теплее, а не в наши неблагоприятные климатические условия? Тем более противник в его регионе слабее чем Россия, и не обладает ядерным оружием? Не логичнее ли предположить, что КПК пойдет по пути наименьшего сопротивления?
    Васся Вассин
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