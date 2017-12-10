Минобороны РФ выразило недоумение по поводу заявления французского МИД по Сирии

В том, что ИГИЛ сегодня разгромлено в Сирии, – заслуга прежде всего сирийского руководства и правительственных войск. При поддержке ВКС России сирийская армия освободила от террористов ИГИЛ сотни населенных пунктов и вернула под контроль легитимного руководства практически всю территорию страны,

За три года своего существования "коалиция" только недавно добилась первого "результата" в борьбе с ИГИЛ в Сирии – уничтожив массированными бомбардировками Ракку вместе с мирными жителями,

Поэтому, если и существует какая-то позитивная роль "международной коалиции" в разгроме ИГИЛ в Сирии, то исключительно в том, что она не успела уничтожить ковровыми бомбардировками, подобно Ракке, остальные сирийские города,