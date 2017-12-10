20:47 10 декабря

Минобороны РФ выразило недоумение по поводу заявления французского МИД по Сирии

Российское военное ведомство выразило недоумение по поводу министра иностранных дел Франции Жан-Ива ле Дриана о «присвоении Россией победы над ИГИЛ» (ИГ, группировка запрещена в РФ), передает ТАСС.



В том, что ИГИЛ сегодня разгромлено в Сирии, – заслуга прежде всего сирийского руководства и правительственных войск. При поддержке ВКС России сирийская армия освободила от террористов ИГИЛ сотни населенных пунктов и вернула под контроль легитимного руководства практически всю территорию страны,
говорится в релизе.


В ведомстве отметили, что «всё это время международная коалиция (под руководством США) была сосредоточена на противодействии сирийским правительственным войскам, вплоть до прямых бомбардировок их позиций в том же Дейр-эз-Зоре.

За три года своего существования "коалиция" только недавно добилась первого "результата" в борьбе с ИГИЛ в Сирии – уничтожив массированными бомбардировками Ракку вместе с мирными жителями,
добавили в Минобороны.

Российские военные обратили внимание на то, что, «как подтвердил британский телеканал Би-би-си, сама же коалиция позволила ядру боевиков ИГ свободно покинуть город и присоединиться к другим боевикам у Дейр-эз-Зора».

Поэтому, если и существует какая-то позитивная роль "международной коалиции" в разгроме ИГИЛ в Сирии, то исключительно в том, что она не успела уничтожить ковровыми бомбардировками, подобно Ракке, остальные сирийские города,
подчеркнули в ведомстве.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив ле Дриан утверждал, что Россия "присвоила себе победу" над террористической организацией ИГ в Сирии. По его словам, террористов с занимаемых ими территорий вытеснили силы западной коалиции, а российские военные пришли на помощь силам Башара Асада и, в конечном счете, добились освобождения Дейр-эз-Зора «с определенным запозданием».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
36

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 59

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Livonetc Сегодня, 16:58
    Они кроме "Же сви Жбдо Же сви Пари" взявшись за ручки ничего не могут.
    Livonetc
    1. Подрезчик Сегодня, 17:04
      Ничего, ничего, посмотрим как они будут благодарить коалицию во главе с США когда в очередной раз шарахнет в Париже, или бородатый ушлепок будет давить их женщин и детей грузовиком на улице...Думаю, ждать не долго, их подопечные из ИГИЛ любят преподносить "подарки" к Рождеству... fool
      Подрезчик
      1. 210окв Сегодня, 17:06
        Выражаем недоумение,озабоченность..Все что угодно.....А если леща дать?
        210окв
        1. Джедай Сегодня, 17:25
          Цитата: 210окв
          А если леща дать?

          good Вот это по-нашему будет! А на вопрос "За что?" напомнить квакалам, кто нусрачей вооружал и многое другое. Вот же, жрицы любви с экзотическими хворями... negative am
          Джедай
          1. Primoos Сегодня, 18:01
            Эти немцев в 45 победили тоже? Зря их Сталин в победители записал. Наверное хотел немцам сделать поражение очень горьким, раз ДАЖЕ эти ТОЖЕ! Умел Сталин тролить и тех, и этих, с видом безмятежным.
            Primoos
            1. Владимир16 Сегодня, 18:39
              Совсем скоро, а именно 25 декабря, день победы на французами.
              25 декабря 1812 года когда императором Александром Первым был подписан Высочайший манифест о принесении Господу Богу благодарения за освобождение России от «супостата».
              До 1917 года этот праздник входил в календарь памятных дат Российской Империи и отмечался военными парадами.
              Хорошо бы вернуть праздник.
              Дабы знал супостат, что мы помним кто есть кто.
              Владимир16
              1. Идущий Сегодня, 18:48
                Цитата: Подрезчик
                Ничего, ничего, посмотрим как они будут благодарить коалицию во главе с США когда в очередной раз шарахнет в Париже, или бородатый ушлепок будет давить их женщин и детей грузовиком на улице...Думаю, ждать не долго, их подопечные из ИГИЛ любят преподносить "подарки" к Рождеству... fool


                Александр , не дойдет , все равно Россию будут обвинять.
                Идущий
            2. Николай Грек Сегодня, 18:50
              Цитата: Primoos
              Эти немцев в 45 победили тоже? Зря их Сталин в победители записал. Наверное хотел немцам сделать поражение очень горьким, раз ДАЖЕ эти ТОЖЕ! Умел Сталин тролить и тех, и этих, с видом безмятежным.

              кстати, как раз щас можно было хранцузам и напомнить про их "победу" над гитлером!!! am am am
              Николай Грек
          2. Angel_and_Demon Сегодня, 20:12
            Цитата: Джедай
            А на вопрос "За что?" напомнить квакалам

            у них другие проблемы
            Angel_and_Demon
            1. Джедай Сегодня, 20:15
              Ну так пусть на деле и показывают как они уважают либерастные ценности. lol
              Джедай
              1. Angel_and_Demon Сегодня, 20:17
                Цитата: Джедай
                Ну так пусть на деле и показывают как они уважают либерастные ценности. lol

                стараются
                Angel_and_Demon
        2. Диванный Хенераль Сегодня, 17:48
          Выражаем недоумение,озабоченность..Все что угодно

          Единственный нормальный ответ на подобного рода высказывания должен звучать так:
          "МО ВС РФ обязуется не вмешиваться и не присваивать себе победу над ИГИЛ, когда последние будут взрывать лувр, эйфелеву башню, набережную сены. ВС РФ так же не будет мешать доблестным лягушатникам одерживать победу за победой над ИГИЛ в марселе, бордо и прочих парижах."
          Диванный Хенераль
        3. Комментарий был удален.
        4. LSA57 Сегодня, 18:49
          Цитата: 210окв
          Выражаем недоумение,озабоченность..Все что угодно.....А если леща дать?

          Конашенков отметил, что в большинство этих случаев связаны с попытками американской авиации создавать помехи уничтожению террористов.
          В пример он привел инцидент, случившийся 23 ноября. Тогда американский истребитель F-22 активно мешал паре штурмовиков Су-25 выполнять боевую задачу по уничтожению опорного пункта ИГ* в пригороде Меядина.
          "Самолет F-22 отстреливал тепловые ловушки и выпускал тормозные щитки с постоянным маневрированием, имитируя воздушный бой", — заявил представитель Минобороны.
          По данным Конашенкова, после того как рядом появился истребитель Су-35с, американский самолет прекратил опасные маневры и "поспешил удалиться в воздушное пространство Ирака".

          РИА Новости https://ria.ru/syria/20171209/1510572861.html

          РИА Новости https://ria.ru/syria/20171209/1510572861.html
          LSA57
      2. Logall Сегодня, 17:07
        Немцы тоже недоумевал, что их и французы победили во Второй Мировой...
        Logall
        1. LSA57 Сегодня, 17:45
          Цитата: Logall
          Немцы тоже недоумевал, что их и французы победили во Второй Мировой..

          LSA57
      3. самый главный Сегодня, 17:55
        Цитата: Подрезчик
        посмотрим как они будут благодарить коалицию во главе с США

        Когда есть такие союзники, то американцам туалетная бумага не нужна!
        самый главный
      4. Сергей-svs Сегодня, 20:47
        Действительно, без Франции победа над ИГИЛ - была бы не возможна! Если бы туда не пришел авианосец "Де Голь" и не совершил ЦЕЛЫХ полтора «самолёто-вылета», пока у него сломался гребной винт. Viva la France!
        P.S. А французам не впервой примазываться к чужим Победам! Вспоминается повешенный фельдмаршал Кейтель со своим бессмертным: "И эти тоже нас победили?"
        Сергей-svs
    2. Монос Сегодня, 17:11

      Лучше и не скажешь!
      Монос
      1. 79807420129 Сегодня, 17:17
        Цитата: Монос
        Лучше и не скажешь!

        Ну они тоже боролись с ИГИЛ fellow
        79807420129
      2. opus Сегодня, 17:22
        Цитата: Монос
        Лучше и не скажешь!

        Кейтель их ещё лучше обкакал

        Собственно у немцев был сильный батхерт даже от того, что союзники включили в число подписантов акта о безоговорочной капитуляции Германии Францию, ввиду чего Кейтель патетически тогда воскликнул:
        "Как?! И эти тоже нас победили что ли?"


        На что ему было с советской стороны указано, что да, Франция тоже.


        Галльский петух - символ Франции...к чему бы это?

        opus
      3. volodya Сегодня, 17:51
        Цитата: Монос
        Лучше и не скажешь!

        volodya
        1. Идущий Сегодня, 18:50
          Браво , очень злободневно , пусть МОК разбирается.
          Идущий
    3. Комментарий был удален.
  2. SNEAKY Сегодня, 17:00
    Получила по щам "коалиция" и теперь всячески пытаются позор прикрыть разным тявканьем из за угла.Собака лает...
    SNEAKY
  3. assa67 Сегодня, 17:02
    Фашингтон уже заявлял,что именно они разгромили бородатых....холопы подтявкивают,что шавкам делать-то?...
    assa67
  4. pvv113 Сегодня, 17:02
    глава МИД Франции Жан-Ив ле Дриан утверждал, что Россия "присвоила себе победу"

    Лягушатники, что с них взять request
    pvv113
    1. Джедай Сегодня, 17:32
      Кроме кваканья - ничего. wink
      Джедай
      1. pvv113 Сегодня, 17:44
        Это точно! Достали уже эти американские прихлебаи, прям соревнование какое-то - кто лучше перед хозяином прогнется. Франция уже точно забыла, когда была самостоятельной. Тьфу на них crying
        pvv113
        1. Джедай Сегодня, 17:51
          Когда бармалеи во Франции всё с ног на уши поставят, я послушаю изменения в риторике таких политиканов. yes
          Джедай
          1. pvv113 Сегодня, 17:54
            Они даже тогда своего мнения не будут иметь, а по-прежнему озвучат тексты, написанные в госдепе
            pvv113
  5. Александр 3 Сегодня, 17:05
    Калл лиция и есть калл лиция.
    Александр 3
  6. Курсант Сегодня, 17:06
    Французы тоже примазались к Победе , только в другой войне .
    Курсант
  7. ul_vitalii Сегодня, 17:06
    А министр помнит как французский авианосец сдернул с Средиземного моря, когда ВВП сказал будем относиться к Франции как к союзнику во второй мировой войне ?
    ul_vitalii
  8. osoboye_mneniye Сегодня, 17:09
    Говорить можно, что угодно.. На результат не влияет. Минобороны РФ правильную позицию выбрали - победили сирийские правительственные войска, которые призвали на помощь Россию. А коалицию не призвали. Теперь коалиции надо дозарезу показать, что это они победители игил. Иначе их действия признают незаконными, и им придётся отвечать за вторжение и гибель людей.
    osoboye_mneniye
  9. zivXP Сегодня, 17:17
    Видно даны указания цеплять по максимуму Россию. Вот лягушатники и лезут из кожи вон.
    zivXP
  10. Lenivets2 Сегодня, 17:17
    Вспоминается цитата: "французская армия, а что это такое?" bully
    Lenivets2
    1. KaPToC Сегодня, 20:11
      Цитата: Lenivets2
      Вспоминается цитата: "французская армия, а что это такое?"

      В Африке с безоружными неграми воевать.
      KaPToC
  11. Signifer Сегодня, 17:19
    Всем этим умникам предлагаю не отвечать, а присылать направление к психиатру, в поликлинику))) Публично так, демонстративно, отправлять.
    Signifer
  12. Lenivets2 Сегодня, 17:23
    Французов натянули на баварскую сардельку во второй мировой, натянули на вьетнамскую сосиську в 50-60 годах.
    Кому интересно мнение этих "воинов"?! laughing
    Lenivets2
  13. Макаров Сегодня, 17:32
    Лягушатники как обычно: все просрали и в итоге победу пытаются делить...гены...
    Макаров
  14. turbris Сегодня, 17:41
    Французы как всегда надувают щеки, не понимая, что давно находятся на уровне региональной державы, под руководством США, времена Де Голля давно прошли и с независимостью Франции давно покончено.
    turbris
  15. Горный стрелок Сегодня, 17:44
    Ничего, французы умеют сочинять сказки... Умудрились же они стать победителями во ВМВ!
    Хотя сдались быстрее, чем югославы...
    Горный стрелок
  16. pvv113 Сегодня, 17:58
    Лягушатники по себе судят
    pvv113
    1. Ратуш Сегодня, 18:08
      Цитата: pvv113
      Лягушатники по себе судят



      И кто источник этого фейка?
      Ратуш
      1. NKT Сегодня, 18:30
        Я знаю, что такой вопрос задали французы немцам, на счет итальянцев, когда в компьенском лесу подписывали акт о капитуляции в июне 1940.

        Примерно такой же вопрос задал и Кейтель. В книге Ширера Взлет и падение третьего рейха описано так.
        NKT
  17. rocket757 Сегодня, 18:10
    За средние века, мож и есть что вспомнить, а потом, кроме Наполеона удачливых экспериментов и не было. В первой мировой была коалиция\куча победителей, в ВОВ чего то там шебуршились в колониях .... а больше ничего.
    Кстати, Наполеон Корсиканец... пусть гордятся! Кстати, выдающийся лидер для страны, эт вероятный путь к победе ... или разгрому, как сложиться!
    rocket757
    1. Weyland Сегодня, 19:15
      Цитата: rocket757
      За средние века, мож и есть что вспомнить, а потом, кроме Наполеона удачливых экспериментов и не было. .... Кстати, Наполеон Корсиканец..

      Есть такая шутка: половину национальных героев Франции составляют женщины. Потому что их всего двое - Жанна и де Голль (ибо Наполеон - именно что корсиканец).
      Weyland
      1. rocket757 Сегодня, 20:04
        Жанну то я забыл ... мужской шовинизм как грится.
        Де Голь .... ничего по факту не выиграл, но хоть не сдался\ боролся, для них эт прям великий подвиг.
        Впрочем не нам судить ... только б они к нашим героям\ победам не лезли!
        rocket757
  18. Sergey53 Сегодня, 18:25
    Ответили достойно,не стесняясь,по существу и главное с фактами. Молодцы.
    Sergey53
  19. svp67 Сегодня, 18:26
    Российское военное ведомство выразило недоумение по поводу министра иностранных дел Франции Жан-Ива ле Дриана о «присвоении Россией победы над ИГИЛ»
    И всего то... нет пора их в ДЕРЬМО пихать, да напоминать, кому они ОБЯЗАНЫ тем, что числятся в победителях Второй Мировой. Для нормальных людей же не секрет узнать, что только вот этот Человек настоял на этом...

    Россия, как то не когда сама не нападала на Францию, но очень часто спасала её от бед.

    svp67
    1. KaPToC Сегодня, 20:15
      Это деголевское "навсегда" какое-то короткое оказалось.
      KaPToC
      1. svp67 Сегодня, 20:47
        Цитата: KaPToC
        Это деголевское "навсегда" какое-то короткое оказалось.

        Легкомысленная нация, чего Вы хотите...
        svp67
  20. Гильятон Сегодня, 18:45
    Клиника налицо! fool С такими подматрасниками разговор короткий!!! soldier
    Гильятон
  21. Wedmak Сегодня, 19:03
    Еще не высохли чернила на пресс-релизах от нашего МО, да и зачистка еще продолжается, а эти уже победу себе присваивают. Поразительная поспешность и наглость.
    Wedmak
  22. prior Сегодня, 19:23
    Вояки из французов ещё те, но "квакают" громко.
    prior
    1. rocket757 Сегодня, 20:08
      Эт зря, когда командир велик, то и армия ведёт себя соответственно!
      С полководцами у них туго.
      rocket757
  23. afrikanez Сегодня, 19:41
    Коалиция это что? Это ни что иное как сброд. А разве сброд может в чем то победить? negative
    afrikanez
  24. faiver Сегодня, 19:45
    Господин министр для начала пусть у себя с мигрантами разберется, а потом уж лезет со своими советами за тысячу км от дома...
    faiver
  25. vladimirasha Сегодня, 20:08
    Как заокеанские цадики приказали так и поют.
    vladimirasha
  26. Андрюха Г Сегодня, 20:19
    Да нет, их мысли понятны - они (англосаксы с лягушатниками) прекратили финансировать и вооружать бородатых - вот это ж их заслуга (по их мнению), вот и результат - типа конец войне, (в любой конторе финансист практически второй после бога).
    Андрюха Г
Картина дня