Минобороны РФ выразило недоумение по поводу заявления французского МИД по Сирии
Российское военное ведомство выразило недоумение по поводу министра иностранных дел Франции Жан-Ива ле Дриана о «присвоении Россией победы над ИГИЛ» (ИГ, группировка запрещена в РФ), передает ТАСС.
В ведомстве отметили, что «всё это время международная коалиция (под руководством США) была сосредоточена на противодействии сирийским правительственным войскам, вплоть до прямых бомбардировок их позиций в том же Дейр-эз-Зоре.
Российские военные обратили внимание на то, что, «как подтвердил британский телеканал Би-би-си, сама же коалиция позволила ядру боевиков ИГ свободно покинуть город и присоединиться к другим боевикам у Дейр-эз-Зора».
Ранее глава МИД Франции Жан-Ив ле Дриан утверждал, что Россия "присвоила себе победу" над террористической организацией ИГ в Сирии. По его словам, террористов с занимаемых ими территорий вытеснили силы западной коалиции, а российские военные пришли на помощь силам Башара Асада и, в конечном счете, добились освобождения Дейр-эз-Зора «с определенным запозданием».
В том, что ИГИЛ сегодня разгромлено в Сирии, – заслуга прежде всего сирийского руководства и правительственных войск. При поддержке ВКС России сирийская армия освободила от террористов ИГИЛ сотни населенных пунктов и вернула под контроль легитимного руководства практически всю территорию страны,говорится в релизе.
В ведомстве отметили, что «всё это время международная коалиция (под руководством США) была сосредоточена на противодействии сирийским правительственным войскам, вплоть до прямых бомбардировок их позиций в том же Дейр-эз-Зоре.
За три года своего существования "коалиция" только недавно добилась первого "результата" в борьбе с ИГИЛ в Сирии – уничтожив массированными бомбардировками Ракку вместе с мирными жителями,добавили в Минобороны.
Российские военные обратили внимание на то, что, «как подтвердил британский телеканал Би-би-си, сама же коалиция позволила ядру боевиков ИГ свободно покинуть город и присоединиться к другим боевикам у Дейр-эз-Зора».
Поэтому, если и существует какая-то позитивная роль "международной коалиции" в разгроме ИГИЛ в Сирии, то исключительно в том, что она не успела уничтожить ковровыми бомбардировками, подобно Ракке, остальные сирийские города,подчеркнули в ведомстве.
Ранее глава МИД Франции Жан-Ив ле Дриан утверждал, что Россия "присвоила себе победу" над террористической организацией ИГ в Сирии. По его словам, террористов с занимаемых ими территорий вытеснили силы западной коалиции, а российские военные пришли на помощь силам Башара Асада и, в конечном счете, добились освобождения Дейр-эз-Зора «с определенным запозданием».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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