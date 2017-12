Авиация против танков (часть 17)

«Алуэт» III с ПТУР АS.11 Harpon

ПТУР «ХОТ»

Противотанковый вертолёт SA.342L Gazelle

Сирийский SA-342К

Bo 105 PAH-1

Bo 105 PAH-1А1

Южнокорейский боевой вертолёт Bo105CBS

Шведский Bo 105CB-3 с ПТУР TOW

Lynx AH.Mk 1

Пуск ПТУР TOW с вертолёта Lynx AH.Mk 1

Lynx AH.Mk 7

Model 500 TOW Defender

Израильские противотанковые вертолёты Model 500 TOW Defender

Северокорейские MD 500Е, вооруженные ПТУР, во время парада в Пхеньяне



Боевые вертолёты MD 530F Cayuse Warrior

MD 530F Cayuse Warrior ВВС Афганистана

AH-6 Little Bird

Лёгкий боевой вертолёт AH-6I

В 60-е годы строительство противотанковых вертолётов в Европе было весьма ограниченным, что определялось как несовершенством самих вертолётов, так и невысокими характеристиками комплексов управляемого ракетного вооружения. Военные с недоверием относились к стрекочущим винтокрылым аппаратам, обладавшим невысокой скоростью, продолжительностью и дальностью полёта. Относительно небольшая грузоподъёмность вертолётов лёгкого класса не позволяла защитить кабину и наиболее уязвимые агрегаты бронёй, и оснастить мощным вооружением. К тому же первые управляемые противотанковые ракеты, наводимые на цель с помощью ручного джойстика, командами, передаваемыми по тонкому проводу, очень сильно зависели от квалификации оператора наведения, и потому не пользовались особой популярностью в войсках. Лёгкие вертолёты в основном применялись для доставки срочной корреспонденции, разведки, корректировки артиллерийского огня и эвакуации раненых.Первым относительно эффективным противотанковым европейским вертолётом можно считать Aerospatiale SA.316В Alouette III, который в 1967 году был оснащён стабилизированным прицелом АРХ-334, полуавтоматической системой наведения SACLOS и улучшенными противотанковыми ракетами АS.11 Harpon.Однако гораздо чаще в боевых действиях использовались вертолёты, вооруженные пулеметами винтовочного калибра, 20-мм пушкой и 68-70-мм НАР французского или американского производства. Это было связано с тем, что «Алуэты», как правило, задействовались в разного рода антипартизанских операциях, против противника, не имеющего бронетехники и с относительно слабой ПВО.Боевые вертолёты «Алуэт» III ВВС ЮАР в 80-е годы использовались во время вторжения в Анголу. Столкнувшись с сильным противодействием в виде ПЗРК и зенитных установок калибра 12,7, 14,5, 23 и 57-мм и кубинских истребителей МиГ-23, экипажи южноафриканских вертолётов были вынуждены действовать очень осторожно, но несколько «Алуэтов» всё же были потеряны в ходе боевых действий. Хотя эксплуатация вертолётов данного типа в ВВС ЮАР продолжалась до 2006 года, уже в середине 80-х от использования их в качестве противотанковых отказались.На основе модели SA.316 был разработан SA.319 Alouette III. Эта машина при максимальной взлётной массе 2250 кг могла взять полезную нагрузку 750 кг. Турбовальный двигатель Turbomeca Artouste IIIB мощностью 570 л.с. мог разогнать вертолёт до скорости 220 км/ч. Практическая дальность полёта – до 540 км.«Алуэт» III пользовался популярностью у зарубежных покупателей. На базе лицензионных копий в Югославии и Румынии были созданы собственные лёгкие противотанковые вертолёты, вооруженные ПТУР «Малютка», 57-мм НАР С-5 и пулемётами.Полноценным лёгким противотанковым вертолётом стал SA. 342 Gazelle, оснащенный гиростабилизированным прицелом АРХ-334. Этот вертолёт был создан французской фирмой Aerospatiale совместно с британской Westland. Вооружение ранних противотанковых модификаций SA 342 включало: четыре управляемых по проводам ПТУР AS.11, две УР AS.12 класса "воздух-земля", два контейнера НАР калибром 68, 70 или 81-мм, два пулемета винтовочного калибра или одну пушку GIAT калибром 20-мм. Ракета AS.12 массой 76 кг имела систему наведения сходную с AS.11. При дальности пуска до 7000 м ракета несла 28 кг полубронебойную боевую часть. Основным назначением УР AS.12 было уничтожение точечных стационарных наземных целей и борьба с кораблями небольшого водоизмещения. Но в случае необходимости эта ракета могла применяться против бронетехники или поражения живой силы. Для этого в войска поставлялись сменные кумулятивная и осколочная БЧ. Это, впрочем, не означает, что дальность прицельного пуска по танку была больше, чем на AS.11 - примитивная система наведения на дистанции более 3000 м давала слишком большую погрешность. На поздних моделях в состав вооружения «Газели» ввели 4-6 ПТУР HOT с гиростабилизированным прицелом АРХ-379.Легкий противотанковый вертолет SA.342 Gazelle разработан на базе многоцелевого вертолета SA. 341 Gazelle. Вертолет отличается от предшественника ГТД Astazou XIV мощностью 640 кВ и двумя узлами подвески для размещения оружия. Всего построено более 200 «Газелей», оснащённых ПТУР «Хот». Визитной карточкой «Газелей» всех модификаций является рулевой винт типа "фенестрон" диаметром 0,695м, с жестким креплением лопастей. Он установлен в кольцевом канале вертикального оперения.Лёгкие боевые «Газели» пользовались успехом на мировом рынке вооружений. В конце 70-х - начале 80-х по соотношению цена-качество конкурентов у этой машины было не много. В начале 80-х за вертолёт, оснащённый ПТРК, просили около $ 250 000. При этом машина обладала для того времени достаточно высокими лётными данными. Максимальная скорость полёта составляла 310 км/ч, крейсерская – 265 км/ч. Боевой радиус действия – 280 км. По манёвренности «Газель» превосходила американскую «Кобру» и советский Ми-24. Впрочем, на французском вертолёте почти не было брони, в связи с этим пилоты должны были совершать боевые вылеты в бронежилетах и титановых шлемах. Но «Газель» с ПТУР с самого начала не рассматривался в роли штурмовика. Для борьбы с танками была разработана соответствующая тактика. Вертолёт после обнаружения вражеской бронетехники, пользуясь неровностями ландшафта и естественными укрытиями, должен был скрытно приблизиться к ней, и после пуска ПТУР максимально быстро ретироваться. Наиболее оптимальной была признана внезапная атака из-за складок местности с кратковременным (на 20-30 с) подъёмом для пуска ПТУР и зависанием на высоте 20-25 м. Атака, как правило, должна была осуществляться при нахождении над позициями своих войск, а при ликвидации таковых «клиньев», или атаке танков, двигающихся на марше в составе колонны, предполагалось наносить фланговые удары.Противотанковый ракетный комплекс НОТ (фр. Haut subsonique Optiquement teleguide tire d'un Tube – что можно перевести как «Дозвуковая ракета с оптическим наведением, запускаемая из трубы-контейнера»), разработанный франко-германским консорциумом Euromissile, принят на вооружение в 1975 году.Хранение и запуск противотанковой ракеты, управляемой по проводам, осуществляется из стеклопластикового герметичного контейнера. Масса снаряженного контейнера с ПТУР - 29 кг. Стартовая масса ракеты - 23,5 кг. Максимальная дальность пуска – 4000 м. На траектории ПТУР развивает скорость до 260 м/с. Согласно данным компании-производителя, кумулятивная БЧ массой 5 кг способна по нормали пробить 800 мм гомогенную броню, а при угле встречи 65° толщина пробиваемой брони составляет 300 мм. Но в ряде источников заявленные характеристики бронепробиваемости считают завышенными.В процессе наведения ракеты оператор должен непрерывно удерживать перекрестие оптического прицела на цели, а ИК-система сопровождения выводит ракету после старта на линию прицеливания. При отклонении ПТУР от линии прицеливания, команды, генерируемые электронной аппаратурой, передаются по проводам на борт ракеты. Полученные команды декодируются на борту и передаются на устройство, управляющее вектором тяги. Все операции наведения ракеты на цель производятся в автоматическом режиме.ПТРК «Хот» принят на вооружение в 19 странах. С момента начала серийного производства продано около 85 000 ракет. Данным ПТРК оснащено более 700 боевых вертолетов. С 1998 года ведётся строительство варианта, получившего обозначение HOT-3. Эта модификация с дальностью пуска до 4300 м оснащена новой помехоустойчивой биспектральной аппаратурой сопровождения и несёт тандемную боевую часть с лазерным взрывателем и отстреливаемым предзарядом, что обеспечивает увеличение временной задержки между подрывами зарядов для преодоления динамической защиты.SA.342F Gazelle с четырьмя ракетами HOT принят на вооружение во Франции в 1979 году. На экспорт поставлялись модификации SA.342L. Стабилизированная система наведения ПТРК оснащена прицелом, установленным над кабиной. Модернизированный вариант Gazelle HOT/ Viviane получил новые ПТУР HOT-3.Противотанковые «Газели» состояли на вооружении более чем в 30 странах, главным образом в «развивающихся». Боевое крещение иракских SA.342L состоялось во время ирано-иракской войны. «Газели» совместно с Ми-25 (экспортный вариант Ми-24Д) наносили удары по иранским войскам. Но тактика применения боевых вертолётов советского и французского производства была разной. Неплохо защищённые и более скоростные Ми-25 в основном оказывали огневую поддержку, обстреливая противника 57-мм неуправляемыми реактивными снарядами С-5. Хотя ПТРК «Фаланга» и «Хот» имели примерно одинаковые дальности пуска и скорость полёта ракет, иракцам больше нравилась аппаратура наведения французского комплекса. К тому же французская ПТУР имела большую бронепробиваемость. Впрочем, в ряде источников говорится, что ракеты «Хот» первых серий имели проблемы с надёжностью. Так как SA.342 Gazelle не был прикрыт бронёй и легко мог быть поражен даже из стрелкового оружия, экипажи «Газелей» по возможности старались осуществлять пуски ракет, находясь над расположением собственных войск или над нейтральной территорией вне зоны действия вражеских зениток.В 1977 году Сирия подписала контракт на закупку 30 SA-342К Gazelle со старыми ПТУР AS-11. В 1979 году было получено ещё 16 SA-342L, оснащенных управляемыми ракетами HOT, и совершенной системой наведения. В результате к войне 1982 года сирийцы имели вертолётную бригаду SA-342К/L, состоящую из трех эскадрилий.Летом 1982 года Армия обороны Израиля начала в Ливане операцию «Мир Галилее». Целью израильтян была ликвидация вооруженных формирований ООП в Южном Ливане. При этом израильское командование надеялось, что Сирия не вмешается в боевые действия. Однако после того как в конфликт ввязались части регулярной сирийской армии, противостояние между Израилем и палестинцами отошло на второй план.Основной задачей сирийских подразделений, которые по численности серьёзно уступали израильской группировке, было уничтожение наступающей бронетехники. Положение израильтян осложнялось тем, что израильская техника буквально запрудила большинство дорог, вдоль которых велось наступление. В этих условиях с учётом сложного рельефа местности «Газели», вооруженные ПТУР, были практически идеальны. Судя по архивным документам, первая атака звена противотанковых вертолётов произошла 8 июня в районе горы Джебель Шейх. За несколько дней ожесточённых боёв, согласно сирийским данным, «Газелям», совершившим более 100 боевых вылетов, удалось подбить 95 единиц израильской техники, включая 71 танк. В других источниках приводятся более реалистичные цифры: около 30 танков, включая «Меркава», «Магах 5» и «Магах 6», 5 БТР М113, 3 грузовых автомобиля, 2 артиллерийских орудия, 9 джипов М-151 и 5 топливозаправщиков. Неизвестно, применялись ли в боевых действиях вертолёты, вооруженные ПТУР AS-11, или вся израильская техника была поражена ракетами «Хот». Несмотря на собственные потери, противотанковые вертолёты «Газель» в войне 1982 года даже против такого серьезного противника, как Израиль, проявили себя достаточно хорошо.В свою очередь израильтяне претендуют на 12 уничтоженных «Газелей». Документально подтверждена утрата четырёх SA-342. При этом два вертолёта совершили вынужденную посадку на территории, занятой израильскими войсками, и впоследствии были вывезены, восстановлены и использовались в израильских ВВС.На этом история боевого применения «Газелей» не закончилась. Сирийские SA-342, несмотря на преклонный возраст, применялись в ходе гражданской войны. С учётом дополнительно приобретенных в 1984 году 15 вертолётов, по состоянию на 2012 год в строю осталось примерно 30 машин.В августе 2014 года в репортаже государственного сирийского телевидения сообщалось, что «Газели» с противотанковыми ракетами участвовали в обороне авиабазы Табка. Однако никаких подробностей об их боевых успехах не приводилось. Имеется большая вероятность, что в ВВС Сирии до сих пор имеются «Газели», находящиеся в лётном состоянии. В целом же можно констатировать, что SA-342, закупленный Сирией 40 лет назад, стал вполне удачным приобретением.В первой половине 70-х Югославия закупила во Франции первую партию из 21 вертолёта SA.341Н. В дальнейшем данные вертолеты строились по лицензии на предприятии и компании SOKO на в Мостаре (построено 132 машины). В 1982 году в Югославии началась серийная сборка модификации SA.342L (произведено около 100 вертолетов).В отличие от французских «Газелей», вертолёты, построенные в Югославии, вооружались четырьмя советскими ПТУР «Малютка». По сравнению с ракетами AS.11 и НОТ советская ПТУР была более простым и бюджетным вариантом. Но «Малютка» имела меньшую дальность пуска и худшую бронепробиваемость. В 90-е годы «Газели» применялись в ходе боевых действий на территории бывшей Югославии, при этом несколько машин было сбито ПЗРК и огнём зенитных установок.Наряду с советским Ми-24 и американской «Коброй», противотанковый вертолёт «Газель» стал одним из наиболее часто используемых в боевых действиях. В 80-е годы вертолёты ВВС Ливана принимали активное участие в гражданской войне. Примерно в то же время 24 марокканских SA-342L боролись с бронетехникой отрядов Фронта ПОЛИСАРИО. Считается, что экипажам «Газелей» в Западной Сахаре удалось уничтожить 18 танков Т-55 и примерно три десятка транспортных средств. В 1990 году Франция передала 9 SA.342М правительству Руанды. В 1992 году в ходе межэтнического конфликта вертолёты наносили удары по позициям Патриотического фронта Руанды. На счету руандийских «Газелей» имеются подбитые танки и бронемашины. В октябре 1992 года экипажу одного вертолёта в ходе атаки колонны бронетехники ПФР удалось уничтожить шесть бронированных машин.Практически одновременно с французской «Газелью» в ФРГ компанией Messerschmitt-Bölkow-Blohm был создан вертолёт Bo 105. Он внешне за исключением «фенестрона» во многом напоминал «Газель». Вертолет выполнен по одновинтовой схеме, с рулевым винтом и лыжным шасси. Но в отличие от SA.342 это была двухдвигательная машина с турбовальными ГТД Allison 250-C20B с взлётной мощностью по 313 кВт. При отказе одного двигателя другой переводится на чрезвычайный режим работы, что позволяет вернуться на свой аэродром. Благодаря более мощной силовой установке Во 105 мог взять по сравнению с «Газелью» большую нагрузку, а максимальный взлётный вес немецкой машины был на 250 кг больше и составлял 2500 кг. Летные данные немецкого вертолёта оказались достаточно высокими. Максимальная скорость – 270 км/ч, крейсерская – 240 км/ч. Боевой радиус действия – более 300 км. Боевая нагрузка - 456 кг.Первый полёт Во 105 состоялся 16 февраля 1967 года, а с 1970 года начался выпуск серийных машин. Вертолёт обладал очень хорошей манёвренностью, чем не замедлила воспользоваться компания-производитель, рекламируя Во 105 на авиакосмических салонах. Во время показательных полётов предельно облегченные машины, управляемые опытными пилотами, выполняли фигуры высшего пилотажа. Отмечалось, что западногерманский вертолёт обладает высокой скороподъёмностью, а эксплуатационная перегрузка составляет 3,5G.В 1975 году командование Бундесвера приняло решение заказать 212 противотанковых вертолётов Bo 105 PAH-1 с ПТРК НОТ. На модернизированной противотанковой модификации Bo 105 PAH-1А1 с ПТУР НОТ-2 устанавливалась французская прицельно-обзорная система прицеливания SLIM, с телевизионным и ИК каналами и лазерным дальномером. Наиболее заметным внешним отличием модернизированного варианта стало иное расположение пластиковых контейнеров ПТУР.Начиная с 2007 года, немецкие противотанковые Во 105 стали постепенно заменяться на новейшие ударные вертолеты Tiger. Машины, пригодные к дальнейшему использованию, разоружили, демонтировав прицельно-поисковое оборудование. Использование Во 105 в качестве разведывательных и связных в вооруженных силах ФРГ продолжалось до 2016 года.Помимо противотанковых управляемых ракет по желанию заказчиков на Во 105 возможна подвеска 7,62-12,7-мм пулеметов, 20-мм пушек и блоков НАР. Поставки противотанковых вертолётов осуществлялись с 1978 по 1984 год. В конце 80-х годов стоимость противотанкового вертолёта Bo 105 PAH-1А1 на внешнем рынке составляла $2 млн.Состав вооружения и БРЭО экспортных машин мог сильно отличаться от немецкого варианта. В связи с тем, что у ПТУР НОТ были проблемы с надежностью, ряд зарубежных покупателей предпочёл американские противотанковые ракеты TOW.Хотя вооруженные модификации Во 105 поставлялись в два десятка стран, достоверной информации о боевом применении вертолёта найти не удалось. Однако с учётом того, что Bo 105 эксплуатировался вооруженными силами таких государств как Ирак, Судан, Колумбия, Перу и ЮАР, можно предположить, что вертолётам немецкого производства всё же довелось повоевать.В феврале 1991 году иракский боевой вертолёт был сбит американским штурмовиком А-10А. Достоверно известно о применении Bo 105 ВМС Мексики в операциях по перехвату скоростных катеров, на которых наркоторговцы доставляли кокаин в США. Южнокорейские боевые вертолёты в свою очередь имели огневой контакт с северокорейскими маломерными судами. Последний инцидент с участием Во 105 произошел в столице Венесуэлы городе Каракас 27 июня 2017 года. Тогда пилот угнанного полицейского вертолёта атаковал здание Верховного суда.В первые послевоенные десятилетия в Великобритании мало внимания уделяли созданию винтокрылых машин. Пожалуй, единственной фирмой, которая всерьез занималась вертолётами в Соединенном королевстве, была Westland. Эта компания, основанная в 1915 году, до переименования в 1961 году в Westland Helicopters создала более 20 моделей самолётов различного назначения. В 60-е годы «Уэстленд» сконцентрировала свои усилия на разработке и производстве вертолётов. На первых порах, на производственных мощностях компании велась лицензионная сборка американских S-51 и S-55, разработанных компанией Sikorsky. Советскими аналогами этих машин можно считать Ми-1 и Ми-4. Однако к началу 60-х годов стало ясно, что вертолёты с поршневыми двигателями уже не соответствуют современным требованиям. Поэтому специалисты конструкторского бюро «Уэстленд» в городе Йовил занялись разработкой многоцелевой винтокрылой машины, предназначенной для транспортных перевозок, эвакуации раненых, ведения разведки и огневой поддержки. Вертолет с экипажем из двух человек должен был обеспечить транспортировку семерых десантников, на крейсерской скорости не менее 250 км. Радиус действия в зависимости от величины полезной нагрузки 65 - 280 км. Разработка перспективной машины сильно затормозилась в связи с участием специалистов «Уэстленд» в создании французско-британских вертолётов «Газель» и «Пума». На первых порах проектирование вертолёта Lynx (англ.Рысь) также велось совместно с французской компанией Aérospatiale. С самого начала разрабатывалось два варианта: морской и для сухопутных войск. Но в 1969 году французы, вполне удовлетворённые «Газелью», аннулировали заказ на ударно-разведывательный вертолёт. Это сказалось на темпах работ, и первый полёт прототипа состоялся 21 марта 1971 года. Испытания «Линкса» шли достаточно тяжело. Из первых четырёх опытных экземпляров два были серьёзно повреждены в лётных происшествиях. Хотя вскоре после начала испытаний удалось развить в горизонтальном полёте скорость более 300 км/ч, долгое время одной из основных проблем был высокий уровень вибрации в полёте со скоростью более 100 км/ч.Многоцелевой вертолёт Lynx AH.Mk 1 для британской Армии поднялся в воздух 12 апреля 1972 года. Силовая установка, состоящая из пары турбовальных двигателей Rolls-Royce Gem 2 мощностью по 900 л.с., обеспечивала максимальную скорость полёта 306 км/ч. Крейсерская скорость – 259 км/ч.Хотя внешний вид «Линкса» был довольно заурядным, вертолёт обладал очень хорошими данными и высоким модернизационным потенциалом. Британцам удалось создать действительно очень неплохую транспортно-боевую машину. Вертолёт с максимальной взлётной массой 4535 кг мог взять на борт 900 кг нагрузку или транспортировать на внешней подвеске 1360 кг. Боевой радиус действия превышал 300 км. В пассажирском отсеке размещалось 9 солдат с оружием или 3 лежачих раненых с сопровождающими. В ударном варианте вертолёт мог нести две 20-мм пушки с суммарным боекомплектом 570 выстрелов, 12,7 и 7,62-мм пулемёты, два блока 68-70-мм НАР, 8 ПТУР BGM-71 TOW или HOT. Четыре пусковые установки ПТУР размещались сбоку от грузовой кабины, а американский гиростабилизированный прицел M65 - слева на крыше пилотской кабины.Эксплуатация противотанковых AH.Mk 1 в британской Рейнской армии началась летом 1978 года. Вскоре «Линкс» вытеснил все Scout AH.Mk 1, вооруженные ПТУР АS.11. Особенностью «Линкса», вооруженного противотанковыми ракетами, стала транспортировка запасного боекомплекта внутри грузовой кабины, что давало возможность быстрой перезарядки силами экипажа.В 1988 году начались поставки в войска вертолёта Lynx AH.Mk 7. Вертолёт оснастили двумя ГТД Rolls-Royce Gem Mk 42-1 мощностью 1120 л.с и новой трансмиссией. При этом с нуля было построено только 5 машин, остальные переделали из выпущенных ранее модификаций. В ходе создания модернизированного вертолёта большое внимание было уделено снижению уровня вибрации и шума в кабине. Для этого на модели AH.Mk 7 установили демпфер для гашения колебаний, генерируемых несущим винтом и изменили направление вращения рулевого винта на противоположное. Для уменьшения заметности в инфракрасном диапазоне, в месте соединения хвостовой балки с фюзеляжем на выхлопные сопла двигателей установили специальные диффузоры. Теперь струя горячих выхлопных газов выбрасывалась в больший объем воздуха, и их температура значительно уменьшалась. В состав БРЭО вошла обзорно-прицельная система с инфракрасной и телевизионной низкоуровневой камерой. Это существенно повысило боевые возможности вертолета при действиях в плохую погоду и ночью.В 1989 году в 2-ю эскадрилью 9-го полка 24-й воздушно-десантной бригады начали поступать Lynx AH.Mk 9. Главным предназначением AH Mk 9 является борьба с бронетанковой техникой противника. Отличительной чертой AH Mk 9 стало использование новых более живучих лопастей несущей системы и неубирающегося колёсного шасси. Всего было построено 16 новых вертолётов, и ещё 8 переделано из AH Mk 7. Как и на предыдущих моделях, главным противотанковым калибром AH Mk 9 являются ПТУР TOW. Также имеется несколько вертолётов, оснащённых ракетами HOT-2 и Hellfire.Следующей модификацией стал Lynx AH.9A с форсированными двигателями LHTEC CTS800-4N мощностью 1362 л.с. и с БРЭО вертолёта AW159 Lynx Wildcat. Благодаря возросшей тяговоруженности значительно улучшились лётные данные, а стрелочные приборы были затененены многофункциональными цветными дисплеями. Поставка партии из 22 вертолётов AH.9A завершилась в декабре 2011 года. Помимо армейской авиации несколько машин поступило в ВМС для огневой поддержки Королевской морской пехоты. Из примерно 470 построенных «Линксов», всего лишь около 150 вертолётов предназначалось для армейской авиации, и далеко не все они были оснащены ПТУР и прицельно-поисковой аппаратурой. Основная же часть вертолётов выпущена в морском варианте.В 1991 году британские противотанковые «Линксы» задействовались в операции против войск Саддама Хусейна. Согласно британским данным в компании участвовало 24 вертолёта. Они действовали в Кувейте и на юге Ирака. Совершив немногим более 100 боевых вылетов, «Линксы» уничижили противотанковыми ракетами четыре танка Т-55 и два бронированных гусеничных тягача МТ-ЛБ. В 2003 году вертолёты Lynx AH.7 оказывали огневую поддержку коалиционным силам в Ираке, но об их боевых успехах не сообщается. 6 мая 2006 года Lynx AH.7 с номером XZ6140 был сбит ракетой ПЗРК над Басрой, по другим данным, вертолёт упал в результате попадания реактивной гранаты, выпущенной из РПГ-7. В том же 2006 году британские «Линксы» были развёрнуты в Афганистане. 26 апреля 2014, Lynx AH.9A под номером ZF540 потерпел крушение под Кандагаром. Все пять человек, находившиеся на борту, погибли, о причинах потери вертолёта достоверных сведений нет. В ходе боевых действий выявилась уязвимость «Линксов» даже при обстреле из лёгкого стрелкового оружия, что, впрочем, для вертолёта, незащищённого бронёй, было вполне предсказуемым.В целом «Линкс» оказался очень неплохой машиной, и в конце 70-х после устранения «детских болячек» он очень достойно смотрелся на фоне других универсальных транспортно-ударных вертолётов. Британская машина выделялась высокой скоростью полёта, хорошей манёвренностью, грузоподъёмностью и дальностью полёта. Но по сравнению с американским UH-1, немецким Во 105, французскими «Алуэтами» и «Газелями» британский вертолёт стоил существенно дороже. По этой причине в качестве противотанкового вертолёта стеснённые в средствах заказчики выбирали более лёгкие и недорогие машины. К тому же рассматривать небронированный «Линкс» в качестве полноценного боевого вертолёта было бы неправильно.До второй половины 80-х годов в мире фактически было два настоящих боевых вертолёта, с более или менее сбалансированными характеристиками огневой мощи, защищённости, скорости и манёвренности: советский Ми-24 и американский АН-1 Cobra. Однако многие страны испытывали потребность в недорогих противотанковых вертолётах, и по тому в этой роли использовались относительно лёгкие слабозащищенные или вообще небронированные машины. Помимо уже упоминавшихся «Алуэтов», «Газелей», Во 105 и «Линксов» популярностью в проамерикански ориентированных странах пользовался Hughes Model 500 Defender. Этот легкий боевой вертолёт спроектирован на базе гражданской модели Hughes 500, прототипом которой в свою очередь являлся легкий многоцелевой ОН-6А Cayuse. «Кейюс» первоначально предназначался для разведки, наблюдения и корректировки артиллерийского огня. В дизайне вертолёта обращает на себя внимание большая, каплеобразная двухместная стеклянная кабина, обеспечивающая отличную обзорность экипажу. Для обеспечения действий сил специальных операций часть машин была переоборудована в вооруженный вариант AH-6С. Эти вертолёты несли шестиствольные 7,62-мм пулемёты и блоки 70-мм НАР.Относительно недорогие и весьма удачные вертолёты компании «Хьюз» пользовались успехом на рынке. Для гражданских покупателей был создан Hughes Model 500, отличавшийся от ОН-6 более мощным двигателем Allison 250-C18A мощностью 317 л. с., увеличенным запасом топлива и обновленным бортовым оборудованием. На базе Hughes Model 500 построили лёгкий вертолёт военного назначения Model 500D Defender (OH-6D Super Scout). Его вооружение включало в себя четыре семизарядных блока 70-мм НАР калибра 70 мм или два одиннадцатизарядных блока и два контейнера с шестиствольными пулеметами М-134 калибра 7,62-мм или 40-мм гранатометами. Максимальная полезная нагрузка – 430 кг. В другом варианте боевой нагрузки, с одного борта размещались пусковые установки реактивных снарядов, а с другой контейнер с 12,7-мм пулемётом или 20-мм пушкой. Размещение значительного вооружения на внешней подвеске вызывало заметное падение лётных данных – скорости и дальности полёта. Поэтому в стандартном варианте вооружение размещалось всего на двух внешних узлах.Внутренний объём кабины «Дефендера» был весьма ограниченным, что препятствовало установке аппаратуры наведения ПТУР, а грузоподъёмность самого вертолёта не позволяла одновременно использовать НАР, пулеметно-артиллерийское вооружение и управляемые противотанковые ракеты. В 1976 году появилась модификация Model 500 TOW Defender, на внешней носовой части кабины был установлен американский гиростабилизированный прицел M65, а на внешних узлах четыре ПТУР TOW.Вертолёт с максимальной взлётной массой 1360 кг мог развить в горизонтальном полёте – 257 км/ч. Крейсерская скорость – 236 км/ч. Боевой радиус для машины такого класса был очень значительным – более 300 км. Вертолёт был очень лёгок в управлении и обладал отличной манёвренностью и высокой скороподъёмностью (8,5 м / с). Отсутствие брони отчасти компенсировалось малыми геометрическими размерами и маневренными характеристиками. При использовании в противотанковом варианте, эффективность «Дефендера» была близка к «Кобре», вооруженной ПТУР «Тоу». При этом стоил Model 500 TOW Defender в два раза меньше и вполне предсказуемо заинтересовал иностранных заказчиков. Всего было построено около 500 вертолётов, но сколько из них в противотанковом варианте не известно.Вооруженные модификации вертолётов Model 500 использовались в ряде локальных войн. Наиболее масштабным конфликтом, где использовался «Дефендер» с ПТУР, стала израильская летняя кампания 1982 года. Три десятка Model 500 TOW Defender были получены израильскими ВВС в 1979 году. К 1982 году израильские экипажи хорошо освоили свои боевые машины. Израильские противотанковые «Дефендеры» использовались против сирийской бронетехники вместе с более защищенными от зенитного огня AH-1S. К началу боевых действий в израильских ВВС «Дефендеров», оснащённых ПТРК, было почти в два раза больше, чем «Кобр».Экипажи израильских боевых вертолётов заявили о поражении 50 танков, БМП и БТР. При этом было выполнено более 130 боевых вылетов. К сожалению, нет данных о результативности атак каждого конкретного типа боевого вертолёта. К тому же не ясно, учитывает ли израильская статистика только попадания или речь идёт об безвозвратно уничтоженной бронетехнике. Известно, что во время боёв в Ливане имелись случаи попадания ПТУР «Тоу» в лобовую проекцию сирийских танков Т-72, но лобовая броня при этом пробита не была.В ходе боевых действий выявились как сильные, так и слабые стороны «Дефендеров». Благодаря лучшей манёвренности лёгкие вертолёты быстрей, чем бронированные «Кобры» занимали рубеж атаки. По сравнению с «Коброй», полёты на предельно малых высотах с огибанием неровностей рельефа местности на «Дефендере» выполнялись гораздо легче. Также более лёгкий вертолёт легче контролировался в режиме висения или при маневрировании с малой скоростью. «Дефендер» мог свободно передвигаться боком и назад. Отмечалось, что время и затраты на подготовку Model 500 к повторному вылету гораздо меньше. Вместе с тем выявилась высокая уязвимость к боевым повреждениям. Отсутствие брони и специальных мер по повышению боевой живучести сказалось на уровне боевых потерь. Хотя достоверной информации о количестве потерянных в ходе боевых действий «Дефендеров» нет, но после 1982 года было дополнительно закуплено ещё 6 машин. Судя по всему, причинами потерь Model 500 TOW Defender в израильских ВВС были не только действия сирийкой ПВО. По причине некоторого внешнего сходства «Дефендера» с «Газелью», по израильским вертолётам несколько раз открывали «дружественный огонь» танкисты и расчёты зенитных установок подразделений, подвергшихся до этого атакам сирийских противотанковых вертолётов. Так, осколочным снарядом, выпущенным из орудия танка «Меркава» был сильно повреждён один израильский «Дефендер». Снаряд разорвался, ударившись о скалу, рядом с которой зависла вертушка. При этом оператор ПТРК получил ранение, а вертолёт совершил вынужденную посадку рядом с подбившим его танком. Тем не менее, «Дефендер» подтвердил способность успешно действовать в роли противотанкового вертолёта. Как известно, израильтяне очень щепетильны в выборе боевой техники и вооружения, и незамедлительно избавляются от образцов, отрицательно зарекомендовавших себя в бою. К «Дефендеру», судя по всему, это не относится, вертолёты данного типа были сняты с вооружения в Израиле только в 1997 году.В августе 1985 года в связи с покупкой корпорацией McDonnell Douglas компании Hughes Helicopters, обозначение вертолета Model 500 было изменено на MD 500. Корпорация McDonnell Douglas проводила достаточно агрессивную маркетинговую политику, продавая через посредников вертолёты в страны, где шли внутренние вооруженные конфликты или имелись неурегулированные территориальные споры с соседями. Зачастую MD 500 без вооружения поставлялись как машины чисто гражданского назначения и вооружались уже на месте. Реэкспортные MD 500 разошлись по всему миру и участвовали во множестве конфликтах «малой интенсивности». Особенно это характерно для стран Африки, Азии, Южной и Центральной Америки. Так, в Сальвадоре против повстанцев действовало 6 MD 500D и 9 MD 500Е. Несколько вертолётов были сбиты огнём стрелкового оружия и ПЗРК «Стрела-2М». К моменту заключения перемирия между правительством и повстанцами в строю осталось 7 вертолётов.В 1986 году КНДР, через несколько посредников удалось закупить 87 невооруженных MD 500Е. Первоначально вертолёты использовались в качестве связных, для разведки и наблюдения. Так как MD 500 используются южнокорейскими вооруженными силами, на несколько вертолётов нанесли южнокорейские опознавательные знаки и камуфляж, после чего использовали их для заброски диверсантов.Согласно южнокорейским данным, около 60 северокорейских MD 500Е оснащены ПТУР «Малютка». Хотя по дальности пуска и толщине пробиваемой брони устаревшие советские ракеты уступают последним вариантам ПТУР «Тоу», в Северной Корее не имеется других специализированных боевых вертолётов.MD 500Е, вооруженные противотанковыми ракетами, были продемонстрированы на военном параде в 2013 году. Судя по всему, значительная часть северокорейских MD 500Е и сейчас находится в лётном состоянии. Этому способствует относительно простая конструкция вертолёта и доступность запасных частей на мировом рынке.Несмотря на то, что первый полёт Hughes Model 500 состоялся в феврале 1963 года, совершенствование и создание новых моделей военного назначения продолжается до сих пор. На базе модификаций MD 520 и MD 530 создано несколько ударных вариантов, отличающихся силовой установкой, БРЭО и составом вооружения.Вертолёт MD 530 Defender с максимальной взлётной массой 1610 кг оснащён новым двигателем Allison 250-C30B мощностью 650 л.с. Максимальная скорость полёта – 282 км/ч, крейсерская – 230 км/ч. Вес полезной нагрузки увеличен до 900 кг. По желанию заказчика на вертолёт может быть установлена аппаратура, позволяющая совершать боевые вылеты ночью. Данная модификация известна как MD 530 NightFox.В настоящее время ведётся серийное производство модификации MD 530F Cayuse Warrior. В августе 2016 года первые четыре вертолёта этого типа, предназначенные для ВВС Афганистана, были доставлены военно-транспортным самолётом C-17 Globemaster III. Первоначальный заказ предусматривает поставку 24 вертолётов, всего в течение ближайших 5 лет афганские ВВС должны получить 48 лёгких ударных машин. Так как у талибов нет бронетехники, в базовой комплектации для ВВС Афганистана MD 530F Cayuse Warrior вооружен блоками НАР, и подвесными пулемётными контейнерами НМР400 производства бельгийской компании FN с 12,7-мм пулеметами (скорострельность 1100 выстр./мин, боекомплект 400 патронов). В случае необходимости вертолёт может быть быстро вооружен ПТРК TOW.В распоряжении пилотов имеется спутниковая навигационная аппаратура, современные средства связи и очки ночного видения. Для снижения уязвимости при обстреле с земли кабина и часть агрегатов имеют локальное бронирование. Топливные баки общей емкостью 500 л протектированы и выдерживают прострел пулями калибра 12,7-мм.Для поддержки американских сил специальных операций создан боевой вертолёт AH-6 Little Bird. Эта миниатюрная высокоманёвренная машина принимала участие во многих тайных операциях по всему миру, и в ряде случаев являлась «спасательным кругом» для спецназовцев, действующих на вражеской территории. Несмотря на скромные размеры, эффективность действия «Маленькой птички» под управлением хорошо обученного экипажа может быть очень высокой.Вертолет был принят на вооружение в 1980 году, как модификация OH-6 Cayuse и активно используется, начиная с момента своего создания. Выбор именно этой модели связан с тем, что размер и вес машины позволяет без особого труда перевозить ее к месту назначения самолетами транспортной авиации ВВС США. В авиационном подразделении сил специальных операций опробовался лёгкий боевой вертолёт, с надвтулочной поисково-обзорной ночной оптоэлектронной системой. С помощью неё вертолёт мог вести обзор и поиск целей в режиме висения, укрывшись за кронами деревьев, строениями или естественными возвышенностями.Вертолёты AH-6 Little Bird состоят на вооружении 160-го авиационного полка специального назначения Сухопутных Войск США (также известного как Night Stalkers – рус. Ночные преследователи), и в элитном антитеррористическом спецподразделении ФБР. Боевое крещение AH-6С получили в 1983 году во время вторжения вооруженных сил США на Гренаду. В операции «Вспышка Ярости» было задействовано полтора десятка небольших, юрких машин, базировавшихся на Барбадосе. Несколько «Маленьких птичек» поддерживали действия «контрас» в Никарагуа. В 1989 году вертолёты 160-го полка приняли участие в операции «Правое дело» в Панаме. В 1993 году AH-6 F/G оказывали огневую поддержку бойцам 1-го оперативного полка специального назначения СВ США Delta Force в столице Сомали Могадишо. В 2009 году несколько «Маленьких птичек» задействовались в Сомали, в ходе операции по ликвидации террориста Салех Али Набхани. Little Bird участвовали в специальных операциях в Ираке, начиная с вторжения туда коалиционных сил США и Великобритании в 2003 году. Сообщается, что при оказании огневой поддержки наземным силам применялись «лёгкие ракеты с лазерным наведением». Возможно, речь идёт о модифицированных ракетах Hydra 70.Наиболее продвинутая модификация, используемая американскими силами специальных операций AH-6M - создана на базе вертолетов коммерческой серии MD 530. На AH-6M внедрены многочисленные новшества: двигатель Allison 250-C30B мощностью 650 л.с, шестилопастной несущий винт с повышенным КПД, выдерживающий прострел 14,5-мм пулями, композитная броня, улучшенная навигационная система на основе GPS, инфракрасная аппаратура обзора FLIR.На вертолёте установлена усовершенствованная система управления вооружением, благодаря чему появилась возможность применения ПТУР AGM-114 Hellfire с лазерной ГСН. В 2009 году сообщалось, что Boeing в рамках программы ARH (Armed Aerial Scout – рус. Лёгкий вооруженный разведчик) работал боевой вертолёт AH-6S Phoenix. Благодаря использованию двигателя Rolls-Royce 250-CE30 мощностью 680 л.с. грузоподъёмность вертолёта составляет 1100 кг.На базе AH-6S по заказу Саудовской Аравии корпорацией Boeing создан лёгкий боевой вертолёт AH-6I (International). Стоимость первой партии из 24 машин, предназначенной для саудитов, составляет $235 млн., без учёта вооружения.Помимо противотанковых и вертолётов огневой поддержки, на основе Hughes Model 500 корпорацией Boeing разрабатывался беспилотный вариант АН-6Х. Первоначально основной задачей лёгкого беспилотного вертолёта должна была быть эвакуация раненых. Но впоследствии, с учётом имеющегося количества «Кейюсов», «Дефендеров» и «Маленьких птичек» с ресурсом, близким к предельному, эти машины было признано рациональным переделать в беспилотные боевые вертолёты. Программа получила обозначение ULB (Unmanned Little Bird – рус. Беспилотная Маленькая птичка). Сообщается, что технические решения и аппаратура управления, опробованная на АН-6Х, могут быть использованы на других боевых вертолётах, в том числе на АН-1 Cobra и AH-64 Apache.