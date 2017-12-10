Как паркуются китайские танки

Судя по всему, китайцы пребывают в восторге от ежегодных российских соревнований "Танковый биатлон" и решили не отставать. У себя на родине они организовали танковые состязания, имеющие, однако, мало чего общего с военным делом. Механики-водители отрабатывали динамичную парковку танка Тип-96Б с элементами дрифта. Лучшие момент смонтировали в видеоролик.











