20:49 10 декабря

Как паркуются китайские танки

Судя по всему, китайцы пребывают в восторге от ежегодных российских соревнований "Танковый биатлон" и решили не отставать. У себя на родине они организовали танковые состязания, имеющие, однако, мало чего общего с военным делом. Механики-водители отрабатывали динамичную парковку танка Тип-96Б с элементами дрифта. Лучшие момент смонтировали в видеоролик.




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Комментарии 3

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 17:33
    У них это танковое кун-фу...по китайски...какой стиль не понятно...то ли пьяной обезьяны то ли дрыгающего ногой дикобраза... smile ...а вообще координация неплохая у водителя.
    Тот же ЛЕХА
    1. svp67 Сегодня, 18:17
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      .а вообще координация неплохая у водителя.

      Слушайте, ну достаточно же посмотреть на площадку и понять, что количество показанных парковок, явно превышает количество попыток. Так, что мастерство еще то. Но вот то, что они ВОРУЮТ все, что могут , вот что обижает. Ладно Т-72... но Т-80... Сволочи.
      svp67
  2. Razvedka_Boem Сегодня, 17:55
    Танковый дрифт..) В принципе можно представить малореальную, но не невозможную ситуацию, когда танк, так уходит от выстрела РПГ или визуального обнаружения за стену какого-либо строения и пр.
    Razvedka_Boem
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