Порошенко поблагодарил жителей Крыма и Донбасса за «непоколебимую веру» в Украину
Петр Порошенко поблагодарил крымчан и жителей Донбасса за «стойкость» и нерушимую веру в украинское государство, передает РИА Новости.
Заявление президента Украины приурочено к Международному дню прав человека.
По его словам, «защита прав человека – самая главная национальная ценность, которая определена Основным Законом Украины».
Украинский лидер подчеркнул, что хочет отдельно обратиться к согражданам, «которые в результате тех или иных обстоятельств вынуждены находиться под российской оккупацией в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и в Крыму».
Порошенко также заверил сограждан, что «после восстановления украинского суверенитета на захваченных врагом территориях права граждан обязательно будут защищены».
Напомним, в Кремле неоднократно указывали на то, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН в ходе референдума высказались за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
Заявление президента Украины приурочено к Международному дню прав человека.
По его словам, «защита прав человека – самая главная национальная ценность, которая определена Основным Законом Украины».
Эта ценность ощущается особенно остро сегодня, когда коварная и преступная российская агрессия продолжает калечить человеческие жизни в оккупированном Крыму и на Донбассе. Целенаправленно разрушая основы международного правопорядка в Европе, Российская Федерация всячески пытается отгородиться от содеянного,заявил Порошенко.
Украинский лидер подчеркнул, что хочет отдельно обратиться к согражданам, «которые в результате тех или иных обстоятельств вынуждены находиться под российской оккупацией в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и в Крыму».
Искренне благодарю вас за мужество и стойкость, за несгибаемую веру в справедливость и нашу Украинскую державу,сказал он.
Порошенко также заверил сограждан, что «после восстановления украинского суверенитета на захваченных врагом территориях права граждан обязательно будут защищены».
Напомним, в Кремле неоднократно указывали на то, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН в ходе референдума высказались за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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