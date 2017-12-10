20:51 10 декабря

Порошенко поблагодарил жителей Крыма и Донбасса за «непоколебимую веру» в Украину

Петр Порошенко поблагодарил крымчан и жителей Донбасса за «стойкость» и нерушимую веру в украинское государство, передает РИА Новости.



Заявление президента Украины приурочено к Международному дню прав человека.


По его словам, «защита прав человека – самая главная национальная ценность, которая определена Основным Законом Украины».

Эта ценность ощущается особенно остро сегодня, когда коварная и преступная российская агрессия продолжает калечить человеческие жизни в оккупированном Крыму и на Донбассе. Целенаправленно разрушая основы международного правопорядка в Европе, Российская Федерация всячески пытается отгородиться от содеянного,
заявил Порошенко.

Украинский лидер подчеркнул, что хочет отдельно обратиться к согражданам, «которые в результате тех или иных обстоятельств вынуждены находиться под российской оккупацией в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и в Крыму».

Искренне благодарю вас за мужество и стойкость, за несгибаемую веру в справедливость и нашу Украинскую державу,
сказал он.

Порошенко также заверил сограждан, что «после восстановления украинского суверенитета на захваченных врагом территориях права граждан обязательно будут защищены».

Напомним, в Кремле неоднократно указывали на то, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН в ходе референдума высказались за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 62

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  1. pvv113 Сегодня, 18:02
    Порошенко поблагодарил жителей Крыма и Донбасса за «непоколебимую веру» в Украину

    Они верят, что в это подобие государства типа Украина уже никогда не вернутся
    pvv113
    1. volodya Сегодня, 18:06
      Петя опять натрескался!!!
      volodya
      1. pvv113 Сегодня, 18:10
        А разве просыхал? wink
        pvv113
        1. bulvas Сегодня, 19:01
          Порошенко поблагодарил жителей Крыма и Донбасса за «непоколебимую веру» в Украину



          laughing laughing fool

          тот самый случай про "хорошую мину при плохой игре"
          bulvas
      2. 210окв Сегодня, 18:17
        Аминь.Плохо что сегодня на работу в ночь А то бы нарезался в честь защитников Донбасса и свободных жителей Крыма от Бандеры
        Цитата: volodya
        Петя опять натрескался!!!
        210окв
        1. Идущий Сегодня, 18:38
          Никак не угомонится , все прекрасно знает и понимает , но продолжает говорить мантры.
          Идущий
      3. BABAY22 Сегодня, 18:18
        Представляю, что там будет, не дай Бог, после "восстановления украинского суверенитета", как будут "защищены" права граждан. Аушвиц нервно курит в сторонке.
        BABAY22
        1. poquello Сегодня, 18:23
          Цитата: BABAY22
          Представляю, что там будет, не дай Бог, после "восстановления украинского суверенитета", как будут "защищены" права граждан. Аушвиц нервно курит в сторонке.

          парад бастионов прав человека прям какой-то, сначала корейцы северные, теперь пеця
          poquello
      4. LSA57 Сегодня, 18:24
        Цитата: volodya
        Петя опять натрескался!!!

        LSA57
      5. Николай Грек Сегодня, 18:40
        Цитата: volodya
        Петя опять натрескался!!!

        what what скорее, насвинячился!!! wassat wassat laughing laughing laughing
        Николай Грек
      6. pjastolov Сегодня, 18:51
        Цитата: volodya
        Петя опять натрескался!!!

        нет - он устроил организму стресс - не выпил, и у него началась ломка и галлюцинации laughing
        pjastolov
    2. Rusland Сегодня, 18:07
      Да и при этом повторяя свят, свят, свят!
      Rusland
    3. Черный_Ватник Сегодня, 18:08
      Не только Крым и Донбасс. Мы всей Россией верим в Украину. Не дай боже такое государство разлетится, мир сразу станет скучным, серым и однообразным.
      Черный_Ватник
      1. pvv113 Сегодня, 18:54
        Согласен, цирк - это весело. Но страдают не клоуны, а нормальные люди. Вот если бы этих скоморохов всех собрать в одном месте, ограничив от адекватного человечества, тогда можно было бы смотреть бесконечно, как "Санту Барбару" wink
        pvv113
        1. Черный_Ватник Сегодня, 20:35
          Нормальные люди могли не сидеть дома у телика, а выходить и заявлять о своей позиции.
          Черный_Ватник
          1. pvv113 Сегодня, 20:46
            Сначала думали, что их не коснется, а потом было поздно request
            pvv113
      2. Angel_and_Demon Сегодня, 19:14
        Цитата: Черный_Ватник
        Не дай боже такое государство разлетится, мир сразу станет скучным, серым и однообразным.

        так вымирает однако, проводить перепись отказываются, по тому как по подсчетам украинцев осталось миллионов 20, а было больше 40 request
        Angel_and_Demon
    4. Монос Сегодня, 18:09
      которые в результате тех или иных обстоятельств вынуждены находиться под российской оккупацией в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и в Крыму

      Фантастический долбоклюв! Утомит кого угодно.
      Монос
      1. 210окв Сегодня, 18:19
        Даже белочка устала посещать этого типа..Скучно.Одно и тоже..
        Цитата: Монос
        которые в результате тех или иных обстоятельств вынуждены находиться под российской оккупацией в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и в Крыму

        Фантастический долбоклюв! Утомит кого угодно.
        210окв
        1. LSA57 Сегодня, 18:31
          Цитата: 210окв
          Даже белочка устала посещать этого типа..Скучно.Одно и тоже..

          LSA57
        2. Angel_and_Demon Сегодня, 19:21
          Цитата: 210окв
          Даже белочка устала

          еще как
          Angel_and_Demon
      2. LSA57 Сегодня, 18:32
        Цитата: Монос
        Фантастический долбоклюв! Утомит кого угодно.

        LSA57
    5. 79807420129 Сегодня, 18:12
      Искренне благодарю вас за мужество и стойкость, за несгибаемую веру в справедливость и нашу Украинскую державу,

      Угу отблагодарят тебя алконавт,особенно после обстрелов Донбасса,вот так отблагодарят. yes
      79807420129
      1. Подрезчик Сегодня, 18:34
        Не знаю как официально звучит такой диагноз, но это какой-то идиотизм на фоне жестокого алкоголизма... fool
        Подрезчик
        1. Джедай Сегодня, 19:15
          Это уже не клиника, это уже финишная прямая... Совсем этот пень шоколадный выпал из реальности. Пора и из окна выпасть. am
          Джедай
          1. Подрезчик Сегодня, 19:31
            Пора и из окна выпасть. am

            Вот это ему могут устроить, Макс, с одобрения залужных кураторов... yes А там додумаются, эти могут и столицу Израиля в Украину перенести... belay
            Подрезчик
            1. Джедай Сегодня, 19:34
              Цитата: Подрезчик
              эти могут и столицу Израиля в Украину перенести...

              Или наоборот - Украину в столицу Израиля... feel
              Джедай
        2. Angel_and_Demon Сегодня, 19:26
          Цитата: Подрезчик
          Не знаю как официально звучит такой диагноз, но это какой-то идиотизм на фоне жестокого алкоголизма... fool

          тяжело, однако
          Angel_and_Demon
          1. Подрезчик Сегодня, 19:37
            тяжело, однако

            Еще как тяжело... laughing Привет, дорогой! hi wink
            Подрезчик
            1. Angel_and_Demon Сегодня, 19:43
              Привет hi
              Еще как тяжело..
              но все же выходной
              Angel_and_Demon
    6. rrrd Сегодня, 18:40
      сегодня прилетел с Севастополя, столько увидел "искалеченных" жизней! так сказать своими глазами увидел все. мое мнение Порошенка-свинья и балабол!!!
      rrrd
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 19:28
        Цитата: rrrd
        сегодня прилетел с Севастополя, столько увидел "искалеченных" жизней! так сказать своими глазами увидел все. мое мнение Порошенка-свинья и балабол!!!

        как вы правильно заметили, они еще и похожи
        Angel_and_Demon
  2. Rusland Сегодня, 18:03
    И тебе темже и по другому месту также.
    Rusland
  3. NF68 Сегодня, 18:03
    Интресно что бы сказали в ответ Порошенко большинство жителей Крыма. Что то подсказывает мне что ответы были бы в основном с обильным использованием не нормативной лексики.
    NF68
    1. svp67 Сегодня, 18:06
      Цитата: NF68
      Интресно что бы сказали в ответ Порошенко большинство жителей Крыма.

      svp67
      1. domnich Сегодня, 18:56
        Если бы жители Крыма могли хоть краем глаза заглянуть в будущее, - это была бы последняя миссия Пороха. Там бы его и положили, в Симферополе в 2014 году.
        domnich
        1. svp67 Сегодня, 18:58
          Цитата: domnich
          Если бы жители Крыма могли хоть краем глаза заглянуть в будущее, - это была бы последняя миссия Пороха. Там бы его и положили, в Симферополе в 2014 году.

          Я Вас умоляю. Сами понимаете, что не кто не знает, как оно то будет, в будущем.... И хорошо, что тогда обошлись малой кровью, очень малой, в отличии от Киева...
          svp67
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 19:31
            Цитата: svp67
            И хорошо, что тогда обошлись малой кровью, очень малой, в отличии от Киева...

            только одна воинская часть вышла на рукопашный бой с вежливыми людьми - 40 на 40
            Angel_and_Demon
            1. svp67 Сегодня, 20:49
              Цитата: Angel_and_Demon
              только одна воинская часть вышла на рукопашный бой с вежливыми людьми - 40 на 40

              И много к "небесной сотне" прибавилось? А разбитые носы, это - старая русская забава.
              svp67
  4. Primoos Сегодня, 18:03
    После третьего стакана Пецю понесло! Ибо! Что там дальше ибо, Пеця запамятовал.
    Primoos
  5. Sergey53 Сегодня, 18:04
    А что ему ещё остаётся? Только осталась возможность говорить.Сделать ведь ничего не может.
    Sergey53
  6. svp67 Сегодня, 18:05
    Петр Порошенко поблагодарил крымчан и жителей Донбасса за «стойкость»
    Бывают же и у него минуты просветления....
    svp67
  7. Чичиков Сегодня, 18:06
    ...заявил Порошенко
    Алиса в Зазеркалье, - чего с бодуна только не привидится!
    Чичиков
    1. KuzmichDP Сегодня, 19:01
      Вернее "Алиса отдыхает в зазеркалье"!
      KuzmichDP
  8. Tatanka Yotanka Сегодня, 18:06
    у него главное право- право умереть в гражданской войне
    Tatanka Yotanka
  9. nord62 Сегодня, 18:23
    Господи ! Да ему уже лыжи пора смазывать, а он все речи толкает.... И с каждым разом все более бредовые lol
    nord62
    1. Sergey53 Сегодня, 19:16
      В его ситуации главное не молчать, и делать умное лицо, если это можно назвать лицом.
      Sergey53
  10. Диванный Хенераль Сегодня, 18:30
    Цитата: pvv113
    По его словам, «защита прав человека – самая главная национальная ценность, которая определена Основным Законом Украины».

    Он издевается над здравым смыслом что-ли?
    Диванный Хенераль
  11. koralvit Сегодня, 18:34
    Ему надо послушать, что в ответ скажут ему жители Крыма и Донбасса. Неужели он надеется, что в ответ на убийства мирных граждан Донецка и Луганска он получит благодарность?
    koralvit
  12. Бензорез Сегодня, 18:46
    Спасибо т. Порошенко. Но вот грамоту таки хотелось бы получить.
    Так же хотелось бы получить разъяснения по поводу обесточивания полуострова на полгода (посреди зимы), ну и перекрытия воды в конце концов.
    Бензорез
  13. Andrea Сегодня, 18:57
    Искренне благодарю вас за мужество и стойкость, за несгибаемую веру в справедливость и нашу Украинскую державу,
    Объявив блокаду по полной.
    Петя полностью потерял связь с реальностью,это для кого он вещал?
    Andrea
  14. samarin1969 Сегодня, 18:59
    "Борзометр" Порошенко просто зашкаливает. Человек, который лично несёт ответственность за государственный переворот, АТО, несоблюдение соглашения с Януковичем, перекрытие воды и электричества в Крым, зверства одесских "активистив" и СБУ, что то там говорит про "права граждан"... Он до гроба обязан руководству РФ, что оно "толерантно" покрывает его мерзости...
    samarin1969
  15. SerB60 Сегодня, 19:07
    Вот какой умник налил ему перед выступлением?)
    SerB60
    1. Rusland Сегодня, 20:25
      Генпрокурор Луценко.
      Rusland
  16. Лелёк Сегодня, 19:11
    Искренне благодарю вас за мужество и стойкость, за несгибаемую веру в справедливость и нашу Украинскую державу

    Действительно жители Крыма и Донбасса благодарят Украину и особенно её гетьмана пана Порошенко за то, что открыли глаза на весь тот кровавый бардак, в котором они могли очутиться, но сделали своевременный и правильный выбор. Нынешние Крым и ЛДНР советуют жителям оставшейся бывшей Украины так же открыть глаза, очнуться от спячки и "отблагодарить" своих "правителей" за своё счастливое життя. negative
    Лелёк
  17. Altona Сегодня, 19:14
    Порошенко поблагодарил жителей Крыма и Донбасса за «непоколебимую веру» в Украину
    ----------------------------------
    Как-как? Еще раз. Непо-кобель-имую? bully
    Altona
  18. prior Сегодня, 19:38
    Придёт время и тебя Петюня "отблагодарят" жители Донбасса и Крыма.
    prior
  19. Ретвизан 8 Сегодня, 19:46
    Ну, Парашенко реальный , такую ахинею несет периодически. Когда уже выпустят сборник его бредо - выступлений.
    Ретвизан 8
    1. Rusland Сегодня, 20:24
      Готовится к выпуску, Климкин и Кличко редактируют.
      Rusland
  20. LeonidL Сегодня, 20:08
    Петюньчик вовсе уже инсулином обпился? Или бредит вслух?
    LeonidL
  21. КОТ БАЮН Сегодня, 20:41
    Попали как то на прием к Господу три президента.
    Вова, Петя и Дональд.
    И каждый спросил у Господа: в чем моё счастье, Господь?
    И ответил Господь Дональду:
    - твоё счастье, Дональд, что ты управляешь самой богатой страной с большими возможностями и счастье твоё в деньгах.
    -твоё счастье, Володя, что ты управляешь самой большой и прекрасной страной на земле и счастье твоё в людях твоей страны.
    - А твоё счастье, Петя, что у меня руки к кресту прибиты!!!!!
    КОТ БАЮН
  22. tralmaster. Сегодня, 20:51
    Жалко что жители Крыма ответить ему не могут. А то бы так поблагодарили что издох бы. Ну а про Донбасс так они так рыбы что наверное по кусочкам растащили бы петушка.
    tralmaster.
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