Порошенко поблагодарил жителей Крыма и Донбасса за «непоколебимую веру» в Украину

Эта ценность ощущается особенно остро сегодня, когда коварная и преступная российская агрессия продолжает калечить человеческие жизни в оккупированном Крыму и на Донбассе. Целенаправленно разрушая основы международного правопорядка в Европе, Российская Федерация всячески пытается отгородиться от содеянного,

Искренне благодарю вас за мужество и стойкость, за несгибаемую веру в справедливость и нашу Украинскую державу,