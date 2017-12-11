Антизападный союз

Майк Помпео, директор ЦРУ, недавно по-солдатски прямолинейно сказал о внешнеполитической стратегии США: «России нужно нанести поражение». Многие наши друзья, в общем, требуют лобового ответа, аналогичной стратегии России: нанести поражение США. Но в этой связи возникают другие вопросы: что считать поражением и каким образом его можно нанести? Военный разгром, цветной госпереворот и смена власти на квазиколониальную или что-то ещё? Какова вообще внешнеполитическая стратегия России?Многие наши эксперты считают, что у России нет внешнеполитической стратегии: она всякий раз отвечает реактивно на американские военно-политические вызовы. В этом есть зерно истины. Россия находится сегодня, в отличие от России-СССР, в мировой финансово-экономической системе, то есть в американской, западной системе. Это имеет свои плюсы и свои минусы.Россия обзавелась своими финансово-экономическими инструментами, ликвидировала отставание в качестве жизни, имевшее место во времена СССР, но вынуждена считаться с существующими в этой системе правилами. Во всяком случае, пока. Развёрнутая Америкой санкционная война против России направлена, считает ряд экспертов, на то, чтобы вытолкнуть Россию из мировой экономической системы, и таким образом изолировать. Поскольку Россия, отстаивая свои интересы, покушается как бы изнутри системы на господствующее положение в ней Запада. Если это произойдет, Россия де-факто станет по этому признаку СССР – 2. С помощью американцев!С другой стороны, если о глобальной внешнеполитической стратегии не говорят открыто российские аналоги «Помпео», и Владимир Путин, это ещё не значит, что такой стратегии нет. Можно только сказать, что она не формулируется публично и откровенно, как это делает Майк Помпео.Допустим, мы принимаем стратегию зеркальную американской: России нужно нанести поражение Америке. При этом прямое военное столкновение ядерных сверхдержав считается невозможным, поскольку закончится гарантированным взаимным уничтожением, а также уничтожением всего остального мира. Что можно считать тогда поражением Америки и Запада в целом?Есть мнение, что поражением Запада можно считать создание Антизападного союза незападных государств (АЗС), и, фактически, такой союз государств создаётся Россией и Китаем, по сути, хотя прямо, как Помпео, они об этом не говорят.О фактической стратегии создания АЗС Россией, Китаем и рядом других государств говорят эвфемизмами, когда предоставляются соответствующие поводы – это и концепция многополярного мира, и Евразийский Союз, БРИКС, ШОС и другие международные организации, но без участия стран Запада. Наверное, сейчас политически неправильно открывать раньше времени карты, скатываться на уровень Помпео. Прямо и официально формулировать создание и цели такого Союза.Ведь что представляют из себя, взятые в совокупности, БРИКС, ШОС, ЕАС, ОДКБ и другие подобные организации? Фактически, это и есть создаваемый Антизападный Союз незападных стран. Точкой сборки этого Союза стала Россия как страна, обладающая ядерным паритетом с Америкой, то есть защищённой в военном отношении, обладающая фундаментальной наукой и самодостаточной экономикой – поэтому США и весь Запад сосредоточились на «сдерживании» именно России: наносят удар по точке сборки АЗС. Хотя обращают всё большее внимание и на Китай. Почему?Китай проводит всё более самостоятельную от Запада экономическую политику и в критических ситуациях приходит на помощь России, когда возможен неприемлемый для неё ущерб. Например, в 2014 году, когда Обама взялся «порвать экономику России в клочья», Китай отказался участвовать в изоляции России, несмотря на визиты в Пекин американских спецпредставителей, и предложил России кредиты (Россия отказалась, но важно, что предложил). Именно китайское специальное инженерное судно прокладывало по дну Керченского пролива остро необходимые России энергетические кабеля в Крым.На уровне государственных документов США также не говорят о своём стремлении к мировому господству, а токмо к лидерству. И Россия говорит токмо о многополярном мире, но на Западе понимают, что это будет за мир: его многополярность, фактически, будет равна двум.«Сдерживание» России и всего незападного мира Западом выливается сегодня в разнообразные санкционные войны, вплоть до сфер культуры и спорта, экономического давления на западных вассалов, для поддержания атлантической дисциплины, и цветные госперевороты в серой зоне мира, с применением военной силы или под угрозой её применения. В Югославии, Ливии, Ираке и на Украине «цветные революции» Западу удались.Россия, в целом, держит санкционный и «цветные» удары, и успешно контратакует в Крыму, на Донбассе и в Сирии. Ряд американских сателлитов, вроде Египта, Турции, Пакистана, проявляют всё большее недовольство своим зависимым положением, и идут на сближение с Россией и Китаем. Это способствует достижению Россией и Китаем своих целей в геополитической борьбе, если подразумевать под нею не военную победу над Западом, но создание противовеса Западу – Антизападного Союза. Его окончательное политическое и экономическое оформление приведёт к геополитическому поражению США и Запада в целом.США пытаются внести расколы в складывающийся Антизападный Союз, чтобы не допустить завершения его сборки. Россия и Китай, в ответ, будируют негативные тенденции на Западе. Это объективное противостояние, и любые выборы и президенты, что доказывает феномен Дональда Трампа, ничего с этим поделать не могут.Главный вопрос сегодня: на кого работает время? На Запад или на Восток-Антизапад? На него отвечает статистика: экономические позиции США и Запада в мире ослабевают.