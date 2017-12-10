20:47 10 декабря

МИД Польши: Варшава «отлично справится» без Киева

Польша не нуждается в Украине и будет существовать вне зависимости от того, какие события там происходят, передает РИА Новости заявление главы политического кабинета МИД Польши Яна Париса.



Так высокопоставленный дипломат ответил на слова председателя Евросовета Дональда Туска, заявившего недавно, что «нет безопасной Польши, если она конфликтует с Украиной».


Как отметил Парис, Польша будет существовать «независимо от того, что происходит на Украине, лучше там ситуация или хуже».

Он подчеркнул, что отношения с Украиной «не являются необходимым условием существования свободной Польши».

Они (украинские власти) считают, что Варшава слабая, изолированная и нуждается в Украине. Неправда. Это Украина нуждается в Польше. Польша без Украины отлично справится,
сказал Парис.

Затем он добавил, что «сильная и независимая Украина» все же «важна для Польши», однако при этом упрекнул Киев в преследовании меньшинств и фальсификации истории.

В отношениях Польши и Украины в последнее время возникла напряженность из-за разногласий по историческим вопросам. Так, в Варшаве крайне негативно относятся к ОУН–УПА (организация запрещена в РФ) и ее лидерам Степану Бандере и Роману Шухевичу, так как считают их ответственными за Волынскую резню. На Украине же Бандеру и Шухевича называют национальными героями и борцами за независимость. Нередки случаи осквернения польских памятников на Украине и украинских в Польше.

Ранее польские власти ранее заявляли также, что не пустят в страну украинцев с антипольскими взглядами – в черном списке уже оказался секретарь государственной межведомственной комиссии Украины Святослав Шеремет.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 69

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  1. pvv113 Сегодня, 19:20
    Польша не нуждается в Украине

    Что значит "не нуждается"? Климкин четко сказал, что польская экономика жива только благодаря Украине! СУГС!!!
    pvv113
    1. ul_vitalii Сегодня, 19:22
      От хорошего не отказываются, к хорошему стремятся.
      ul_vitalii
      1. Идущий Сегодня, 19:45
        Польша ждет свой кусок пирога и первая начнет дербан.
        Идущий
    2. Джедай Сегодня, 19:25
      Польша не нуждается в Украине

      А как насчёт США, а, поленья? wink
      Джедай
      1. Смог Сегодня, 19:27
        Цитата: Джедай
        А как насчёт США

        Оооооо, братка drinks soldier ...!!!!! Это отдельная песТня.....
        Привет, братишка! soldier
        Смог
        1. Джедай Сегодня, 19:30
          Костик! soldier drinks
          Цитата: Смог
          Это отдельная песТня.....

          Вот я и хочу польские дифирамбы в адрес Хозяина послушать, а пинать такую же как и сами шавку - не велика храбрость. wink
          Джедай
          1. Смог Сегодня, 19:35
            Цитата: Джедай
            я и хочу польские дифирамбы в адрес Хозяина послушать,

            А не стошнит от слащавости?
            Цитата: Джедай
            пинать такую же как и сами шавку -

            Так генетическую память и шляхетский гонор никуда не денешь однако. А эти обормоты с территории 404 сами на это напрашиваются. Ну и как тут отказать и не пнуть?
            Смог
            1. Идущий Сегодня, 19:46
              Цитата: Джедай
              Польша не нуждается в Украине

              А как насчёт США, а, поленья? wink


              Как же им хочется ну хоть чуть - чуть побыть главными , а получится как всегда.
              Идущий
          2. 79807420129 Сегодня, 19:38
            Цитата: Джедай
            Костик! soldier drinks
            Цитата: Смог
            Это отдельная песТня.....

            Вот я и хочу польские дифирамбы в адрес Хозяина послушать, а пинать такую же как и сами шавку - не велика храбрость. wink

            Макс! wink Среди шавок хозяина,всегда найдется тот,кто хочет быть главнюком при хозяине среди этих шавок,вот пшеки и столбят себе место главпетуха. fellow
            79807420129
            1. Подрезчик Сегодня, 19:51
              всегда найдется тот,кто хочет быть главнюком при хозяине среди этих шавок,вот пшеки и столбят себе место главпетуха. fellow

              Влад, выражение очень точное good , но может грубовато...
              А если так: "...кто хочет быть...любимой ЖЕНОЙ при хозяине..."? laughing lol
              Подрезчик
      2. pvv113 Сегодня, 19:34
        Макс, не трожь святое lol
        pvv113
        1. Джедай Сегодня, 19:35
          Володя, мне фиолетово и в крапинку каким богам молятся поляки. Для меня США - террорист №1 в мире. negative
          Джедай
          1. pvv113 Сегодня, 19:38
            Про место и роль в США уже никто и не спорит, кроме либероидов. Но для поляков и иже с ними - это верховное божество
            pvv113
            1. Идущий Сегодня, 19:47
              Для них шанс и они будут стелиться под США без задоринок.
              Идущий
              1. pvv113 Сегодня, 19:51
                И это у них отлично получается! wassat
                pvv113
                1. Идущий Сегодня, 19:53
                  Все время только это и делали.
                  Идущий
                  1. Джедай Сегодня, 19:58
                    Чем больше неумных подставятся ради США под пули - тем лучше. bully
                    Джедай
                    1. Идущий Сегодня, 20:00
                      Отвечу словами рекламы , которая сейчас идет по всем каналам - " и кто же их всех хоронить будет".
                      Идущий
                      1. Джедай Сегодня, 20:03
                        Цитата: Идущий
                        " и кто же их всех хоронить будет"

                        Те, у кого хватит ума не лезть на рожон.
                        Джедай
                    2. Идущий Сегодня, 20:06
                      Цитата: Джедай
                      Цитата: Идущий
                      " и кто же их всех хоронить будет"

                      Те, у кого хватит ума не лезть на рожон.


                      Как то все это напоминает сон , но из которого нет выхода.
                      Идущий
                      1. Джедай Сегодня, 20:09
                        Хотя это не сон, многие не проснутся...
                        Джедай
                  2. pvv113 Сегодня, 20:04
                    Причем на высокопрофессиональном уровне lol
                    pvv113
                    1. Идущий Сегодня, 20:05
                      Это точно , умеют проказники.
                      Идущий
              2. Идущий Сегодня, 20:14
                Цитата: Джедай
                Хотя это не сон, многие не проснутся...


                Они не подозревают , что их уже расходовали.
                Идущий
                1. Джедай Сегодня, 20:25
                  Пушечное мясо в чистом виде, но не хотят сами себе в этом признаться. lol
                  Джедай
                  1. Идущий Сегодня, 20:30
                    А признание им не поможет , понять не могут , значит только билет в одну сторону.
                    Идущий
                    1. Джедай Сегодня, 20:33
                      Да будет так!
                      Джедай
                      1. Идущий Сегодня, 20:34
                        Хочется сказать аминь , но воздержусь , не тот повод.
                        Идущий
          2. тол100в Сегодня, 20:43
            Цитата: Джедай
            Для меня США - террорист №1 в мире.

            Полностью разделяю Ваше мнение!
            тол100в
    3. Смог Сегодня, 19:25
      Цитата: pvv113
      польская экономика жива только благодаря Украине!

      Дык это того, польша она конечно нуждается в дешевых укрорабах, а вот сама украина ей на три буквы не нужна.Львов конечно нужен, но не сейчас, чуток погодя.
      Смог
      1. Соломон Кейн Сегодня, 19:33
        Вот она и "всплыла" Гейропеская солидарность...
        Еще недавно пшеки ратовавшие за незалежность 404, готовы сделать из неё зону "Zero", Вот так укроботы достали всех соседей...
        "Вкрните 404 русским, это их крест, они и только они могут с этим справиться!" request stop
        Соломон Кейн
        1. Смог Сегодня, 19:38
          Цитата: Соломон Кейн
          Вкрните 404 русским, это их крест, они и только они могут с этим справиться!"

          Тезка! А оно нам надь?. А может лучше пусть идут на три матерных буквы? soldier Все равно добра они не помнят., эти "братья" которые не братья.
          Смог
      2. pvv113 Сегодня, 19:35
        Приветствую, Константин! Боюсь, что чуток погодя поляки не только на Львов замахнутся
        pvv113
        1. Смог Сегодня, 20:11
          Вечер добрый! Володь! Ну это я скромненько так написал. А пшеки особо и не скрывают своего аппетита
          Смог
          1. pvv113 Сегодня, 20:23
            Только сейчас прочитал - во Львове в магазине американский вояка помер
            10 декабря в полицию поступило сообщение о том, что в одном из магазинов по улице Лемковской внезапно умер иностранец. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, назначен ряд экспертиз, устанавливаются обстоятельства смерти мужчины.
            Мужчина оказался 21-летним военнослужащим Вооруженных сил США, который находился в составе миссии военных инструкторов в Международном центре миротворчества и безопасности (Яворивский военный полигон) в увольнительной

            Источник: http://rusvesna.su/news/1512923883
            Интересно, поляки заберут Львов так, или дождутся конца расследования? laughing
            pvv113
            1. Смог Сегодня, 20:31
              Цитата: pvv113
              Интересно, поляки заберут Львов так, или дождутся конца расследования?

              Думаешь не доверят такое "тонкое" расследование рагулям?
              Надо бы братьев Зоряна со Шкиряком туда направить. Эти махом все расследуют. laughing
              Антиресно, педра лично поедет перед Трампом извиняться за почившего в бозе или письменно отпишется? Вопрос оннако laughing .
              Смог
              1. Angel_and_Demon Сегодня, 20:39
                Цитата: Смог
                Антиресно, педра лично поедет перед Трампом извиняться за почившего в бозе или письменно отпишется? Вопрос оннако

                пришлет соболезнование, вышлет семье погибшего денюшку и скажет - мы за эту смерть отомстим москалям
                Angel_and_Demon
                1. Идущий Сегодня, 20:43
                  Там будет только слезное рвение , спасите несчастных або москали добивають.
                  Идущий
                  1. Angel_and_Demon Сегодня, 20:47
                    Цитата: Идущий
                    спасите несчастных або

                    так хочется кушать - что переночевать негде laughing
                    Angel_and_Demon
    4. Васян1971 Сегодня, 19:40
      Цитата: pvv113
      Польша не нуждается в Украине

      Что значит "не нуждается"? Климкин четко сказал, что польская экономика жива только благодаря Украине! СУГС!!!

      Неблагодарные! angry
      Васян1971
      1. pvv113 Сегодня, 19:41
        Вот именно - позорище!!! wink
        pvv113
    5. Angel_and_Demon Сегодня, 19:40
      Цитата: pvv113
      Что значит "не нуждается"? Климкин четко сказал, что польская экономика жива только благодаря Украине! СУГС!!!

      а кто яблоки то покупать будет?
      Angel_and_Demon
      1. Идущий Сегодня, 19:48
        Пригласят украинцев , те понадкусывают. laughing
        Идущий
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 19:49
          вот и я про то же, так что поленьям без скакунов - ну никак lol
          Angel_and_Demon
          1. Идущий Сегодня, 19:55
            Они ещё не до конца осознают , что приезжих может оказаться больше чем местных.
            Идущий
            1. Angel_and_Demon Сегодня, 20:03
              Цитата: Идущий
              приезжих может оказаться больше чем местных.

              уже нет, здравомыслящие а России и Беларуси, а гейропейцев то мало однако
              Angel_and_Demon
              1. Идущий Сегодня, 20:22
                Поляки тоже уезжают и всякое может произойти.
                Идущий
      2. pvv113 Сегодня, 19:53
        Проведут новую акцию "Подавись яблоком", только теперь на зло Украине laughing
        pvv113
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 20:05
          Цитата: pvv113
          "Подавись яблоком",

          правильнее будет - понадкуси
          Angel_and_Demon
  2. Sergey53 Сегодня, 19:20
    Утром рано повстречались два барана.Вот и гадай теперь кто из них тупее?
    Sergey53
    1. Джедай Сегодня, 19:25
      Цитата: Sergey53
      Вот и гадай теперь кто из них тупее?

      Кто первым на шашлык пойдёт. yes
      Джедай
      1. Идущий Сегодня, 19:48
        В итоге оба и какая разница кто первым. lol
        Идущий
        1. Джедай Сегодня, 20:04
          Ну так и нечего ссориться - построились и дружно на скотобойню. good
          Джедай
          1. Идущий Сегодня, 20:23
            Вот - вот и на закуску , а ведь идут.
            Идущий
            1. Джедай Сегодня, 20:29
              Конечно идут. Кто же у барана спрашивает куда он хочет - в рагу или в шашлык? wink
              Джедай
              1. Идущий Сегодня, 20:36
                Почему все это досталось нашим поколениям , уж больно большая нагрузка получается.
                Идущий
      2. Angel_and_Demon Сегодня, 19:52
        Цитата: Джедай
        Кто первым на шашлык пойдёт.

        первой пойдет свинья
        Angel_and_Demon
        1. Идущий Сегодня, 19:56
          Все персоны понятны , а мужик в фартуке кто?
          Идущий
          1. zivXP Сегодня, 20:13
            Ясно дело - Порошенко. У него такой бизнес.
            zivXP
            1. Идущий Сегодня, 20:27
              Я думал , что он свинья , а у Вас интересный вариант.
              Идущий
              1. zivXP Сегодня, 20:29
                Ну так на свинке надпись Рошен. Вот посмотрите, с другой стороны клеймо выжжено.
                zivXP
                1. Идущий Сегодня, 20:37
                  Получается - "я тебя породил , я тебя и убью". lol
                  Идущий
  3. prior Сегодня, 19:32
    Польско-украинский поцелуй в дёсны, плавно переходит к железной хватке за горло и кадык.
    prior
  4. Васян1971 Сегодня, 19:38
    " Польша не нуждается в Украине и будет существовать вне зависимости от того, какие события там происходят."
    И не только Польша, что характерно..
    Васян1971
  5. solzh Сегодня, 19:43
    Украина нуждается в Польше. Польша без Украины отлично справится

    И Украина без вас ур.д.в обойдётся. Рано или поздно граждане Украины снесут всю киевскую хунту и укронацистов и объединятся в единое государство с Россией и кранты вам ляхам будет.
    solzh
  6. zivXP Сегодня, 19:55
    Поедание друг друга пауков в банке laughing
    zivXP
  7. LeonidL Сегодня, 20:05
    Без украины все обойдутся и не заметят ее исчезновения
    LeonidL
    1. Касым Сегодня, 20:20
      Вся Европа нуждается в ресурсах, она не самодостаточна. Киеву достаточно транзит газа перекрыть, а Варшаве гастарбайтеров на родину вернуть. Т.о. обе зависимы друг от друга.
      Если смотреть с точки зрения, что нормально гос-во развивается, когда соседи яв-ся дружественными странами и держат относительно открытыми для торговли границы. У Киева все плохо в этом плане. С РФ разругались, пошел напряг на запад. границах (венгры, поляки, румыны). hi
      Касым
  8. svp67 Сегодня, 20:39
    Он подчеркнул, что отношения с Украиной «не являются необходимым условием существования свободной Польши».
    Милые бранятся, только тешутся...
    svp67
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