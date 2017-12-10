МИД Польши: Варшава «отлично справится» без Киева

Они (украинские власти) считают, что Варшава слабая, изолированная и нуждается в Украине. Неправда. Это Украина нуждается в Польше. Польша без Украины отлично справится,

Польша не нуждается в Украине и будет существовать вне зависимости от того, какие события там происходят, передает РИА Новости заявление главы политического кабинета МИД Польши Яна Париса.Так высокопоставленный дипломат ответил на слова председателя Евросовета Дональда Туска, заявившего недавно, что «нет безопасной Польши, если она конфликтует с Украиной».Как отметил Парис, Польша будет существовать «независимо от того, что происходит на Украине, лучше там ситуация или хуже».Он подчеркнул, что отношения с Украиной «не являются необходимым условием существования свободной Польши».сказал Парис.Затем он добавил, что «сильная и независимая Украина» все же «важна для Польши», однако при этом упрекнул Киев в преследовании меньшинств и фальсификации истории.В отношениях Польши и Украины в последнее время возникла напряженность из-за разногласий по историческим вопросам. Так, в Варшаве крайне негативно относятся к ОУН–УПА (организация запрещена в РФ) и ее лидерам Степану Бандере и Роману Шухевичу, так как считают их ответственными за Волынскую резню. На Украине же Бандеру и Шухевича называют национальными героями и борцами за независимость. Нередки случаи осквернения польских памятников на Украине и украинских в Польше.Ранее польские власти ранее заявляли также, что не пустят в страну украинцев с антипольскими взглядами – в черном списке уже оказался секретарь государственной межведомственной комиссии Украины Святослав Шеремет.