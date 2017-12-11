Судебный беспредел в «нашем Крыму»: шесть лет зоны как спасибо за «русский мир»

Воистину преинтереснейшие вещи происходят в так называемом «нашем Крыму». Настолько забавные, что тут уже в очередной раз начинаешь задумываться на тему того: «наш» он для кого, в конце концов?С данным заявлением можно не соглашаться сколько угодно и прыгать с криком «Крымнаш». Да, так сказал Путин, и с его заявлением поспорить сложно. Но можно. Хотя бы потому, что Путин несколько не в курсе некоторых дел, которые там происходят.А стоило бы.Начну несколько издалека. С партии «Русский блок» на Украине.Эта партия запрещена решением окружного административного суда Киева 13 мая 2014 года, что уже говорит о многом.Наверное, не стоит долго говорить об этом человеке. Олесь Бузина. Какими бы не были его позиции, убийство Бузины – это потеря для русского мира. На выборы в депутаты Украины 2013 года Бузина шел как раз от партии «Русский блок»…Но мы говорим о том, что было в Крыму. Конкретно – в Севастополе. Там «Русский блок», уже запрещенный в статусе общественной организации, собирал и формировал отряды самообороны. Творил вместе со всеми «русскую весну».Руководил всем глава партии Геннадий Басов. Человек, которого за все дела разыскивает СБУ по статье «Государственная измена».Но СБУ останется ни с чем, поскольку руки реально коротки. Басов находится в России континентальной, как это принято говорить в Крыму, в исправительно-трудовой колонии. И еще лет пять, если ничего не изменится, будет находиться там. Согласно приговору российского, то есть самого справедливого суда в мире.Последнее, понятно, сарказм. И вот почему.Все обвинения, по которым был осужден Басов, постепенно рассыпаются, как карточный домик. Работают друзья и соратники Басова. В конце материала я приведу фильм, который они сняли, в нем достаточное количество документов и заявлений, показывающих, что дело было сфабриковано даже не на 99%, а на все 100.В чем же вина сторонника «русской весны», положившего столько сил (да и средств тоже: ради нужд своего движения Басов продал свою квартиру в Севастополе) для достижения цели – воссоединения с Россией?Шесть лет тюрьмы Басов получил за… покушение на мошенничество! ПОКУШЕНИЕ, ибо не было заявления потерпевшего, не было ущерба.А все обвинения в получении взятки, превышения должностных полномочий, по которым судом первой инстанции он был осужден, увы, оказались просто туфтой.Ну вот как тут не вспомнить некоторые нашумевшие дела типа той же Васильевой? Трубникова? Куликова? Писарева?Ах, да, русские же своих не бросают… Забыл, простите. Но чтобы освежить память, достаточно только в поисковой строке набрать запрос по коррупционным скандалам, и увлекательным чтивом будешь обеспечен надолго.Результатец, правда, так себе. Все кругом больные и немощные, потому сажают и выпускают.Но не в нашем случае. В нашем случае Басов будет сидеть от звонка до звонка. Знаете, почему? А потому что посмел покуситься на святое: на бизнес, который в Крыму по жизни контролировали судейские и прокурорские работники. На кладбища. И на похоронный бизнес.Тут, конечно, стоит задуматься над портретом нашего героя. Басов однозначно попер с гранатой на танк. То есть с санкцией губернатора Меняйло на частных предпринимателей от похорон, от которых на Украине выли пожизненно. И Севастополь тут не исключение. Но где теперь Меняйло и где Басов?Особенно учитывая тот факт, что предшественник Басова на этой должности продержался 9 месяцев. И тоже был арестован за взятку. И тоже весьма примечательным способом, который свидетельствует о некоем сговоре группы лиц и правоохранительных органов. Уж больно все топорно было сделано. Но Беглярову хватило.Кстати, о лицах. Лица в обоих случаях одни и те же. Предприниматели от похоронного бизнеса Рапопорт, Писаренко, Королева. Они успешно посадили Беглярова, они же тем же проверенным методом хотели убрать Басова.Проблема была только в том, что Басов денег не брал. Более того, из невнятного лепетания «свидетелей» на суде вообще непонятно было, кому они там взятку дать пытались.Особенно красавица Королева.У нее все показания складываются из «я так думаю», «мне кажется» и все в таком духе. Врать под присягой не очень хочется, статью за дачу ложных показаний никто не отменял, вот Королева и упражняется в словоблудии и домыслах.Ну да бог с ними, с деятелями кладбищенской темы, перейдем к правосудию.Тут тоже просто красота.У человека, хоть немного сведущего в юриспруденции, возникает вопрос: а почему дело рассматривали не в Ленинском суде Севастополя, на территории которого находилось предприятие, которым руководил Басов, или в Гагаринском, на территории которого свершилось «преступление»?Почему дело оказалось в Нахимовском суде? Не потому ли, что там «все свои»?Дело в Нахимовский суд спустил глава следственного комитета Юрий Мороз. Это у которого «все в порядке, идут посадки». И который был в 2016 году уволен Путиным. Но у Мороза все в порядке, он теперь адвокат и владелец адвокатской конторы «Булава» в Севастополе.Видимо, «своя» триада была только в Нахимовском суде. И она отработала на совесть. Следователь Максим Щеглов изо всех сил старался, чтобы прокурор и судья приняли результаты его работы. И ничего, что показаний свидетелей не было, видеофиксации момента передачи денег тоже, очевидно, что господин Щеглов обладает каким-то нюхом на преступников. И, что немаловажно, когда начали рушиться наспех возведенные обвинения, Щеглов тут же понапридумывал новых.Кстати, именно Щеглов «отработал» и Ашота Беглярова, предшественника Басова. Но это так, к слову пришлось. Так-то он лучший следователь 2016 года.Идем дальше. Прокурор.Да, Александр Гоголев — тоже весьма примечательная личность. Он в итоге получил отвод от защиты, поскольку признался, что хотел устроить в ГУП города Севастополя «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» заместителем к Басову своего протеже. Директора частной похоронной фирмы «Некрополь» Дмитрия Блоха.Получается, что прокурор Нахимовского района не просто тесно связан с ритуальным бизнесом…Судья. Судья Анатолий Василенко весьма примечателен, как и предыдущие в тройке.Именно он в декабре 2014 года подал апелляцию на перевод его на работу в Херсонскую область.Но увы, места в Украине Василенко не нашлось, и в итоге его уволил Порошенко за измену присяге. Поскольку в ожидании перевода Василенко продолжал трудиться на оккупантов.Оставшись в Севастополе, Василенко продолжил свой нелегкий труд. Никак не буду комментировать, на сайте «Судьи России» все сказано другими людьми.С поразительной твердостью Василенко отклонял все ходатайства защиты, просьбы в назначениях экспертиз и прочие инициативы. У него, видимо, как и у Щеглова, глаз наметанный.Итогом этого действа стало следующее:Следователь в обвинительном заключении так и не написал, какое преступление было совершено Геннадием Басовым, оставив это на усмотрение судьи. Прокуратура утвердила такое заключение, замкнув круг взаимной поруки.Из материалов дела более-менее становится понятно, что совершено бездействие, но не указано, какое, и было обещано действие, но почему-то также не сообщается, какое.Тем не менее, Щеглов, Василенко, Гоголев и прибывший ему на замену помощник прокурора Лесь Б.В. легко и непринужденно оформили Басову 9 (девять!) лет колонии строгого режима и штраф в 17 миллионов рублей.Таков был приговор суда первой инстанции в 2016 году.Были попытки опротестовать. Так как Севастополь — город федерального значения, все жалобы рассматривались Севастопольским городским судом апелляционной и кассационной инстанций.Первый апелляционный суд вынес шедевральное решение: оставить приговор в силе и увеличить штраф до 35 миллионов рублей.Но в нем же было особое мнение председательствующей судьи Евгении Мудровой, которая хоть и пользуется в городе довольно жуткой славой, но указала, что дело возбуждено незаконно и четко расписала все неправовые аспекты данного дела. Но так как апелляционная инстанция — это коллегия судей, то двое других судей утвердили приговор.Затем была подана кассация. Она полностью отменила решение суда первой инстанции и апелляционный приговор и отдала дело на новое рассмотрение в апелляционный суд.Второй апелляционный суд переквалифицировал статью, отменив предыдущие. Теперь Басова обвинили в покушении на мошенничество по статье 159 УК РФ. Тоже бред, если честно.В итоге назначили наказание в виде 6 лет общего режима и штрафа в 700 000 рублей.Басова обвиняют в мошенничестве человека, с которым он не знаком. В видео сам Рапопорт признается, что он с Басовым не знаком и дел не имел. Интересен и тот факт, что нет заявления потерпевшего, ущерб никому не принесен, но статья и срок есть.Да, крымский суд – это весьма оригинальное заведение. Я рекомендую всем, кому интересно, посмотреть 40-минутный фильм до конца. Там много интересного. Больше всего удивляет, конечно, как тасуются факты. И насколько суд слеп и глух, если дело «правое».Мне для такого вывода достаточно приведенных документов, в которых говорится, что Басова взяли под арест 29.09.2015, а преступление, которое ему инкриминировали, он совершил 30.09.Добрейшие люди, а могли бы и побег пришить…Да, вишенка на кладбищенском торте!Как вы думаете, а кого поставили на место неуступчивого Басова?Правильно, господина Кузина, который 20 лет при Украине возглавлял ГУП ССПД в Севастополе и с которым, видимо, у крышующих никаких проблем не было!Кузин был уволен тогда, когда Крым стал российским. Но, очевидно, что далеко не всех этот расклад устроил. Жить-то хочется хорошо при любой власти…Правда, по городу ползают слухи, что Кузина все-таки сменит Рапопорт. Зря что ли двух директоров убрал?Друзья и соратники Басова устроили мне небольшой комментарий по ситуации от него самого. Да, в российских колониях, как ни странно, можно звонить. И я послушал, очень коротко, и даже задал вопрос. Успели в три минуты уложиться.Слово Геннадию Басову.Я задал вопрос: ради чего все это было затеяно? Кому выгодно?Что в итоге в «нашем» Крыму, конкретно — в Севастополе?Убрав далеко и надолго чрезмерно честного и патриотичного Басова, следственный комитет и прокуратура начали делить денежки. Как я понимаю, пока выигрывает СК, чей человек сейчас «при кассе». Ну что, поздравляю. Есть с чем.Теперь предлагаю всем, кого затронул этот материал, ознакомиться с видео. В нем более чем достаточно документов и признаний на камеру. А потом выводы.Сразу отвечу на вопрос тем, кто его задаст. Для «Военного обозрения» тема? У нас вечно найдутся недовольные.Так вот, тема национальной безопасности, а именно так мы ее и трактуем, – это наша тема.«Крымнаш» — это, конечно, да. Но когда там продолжают руководить оставшиеся по наследству от Украины и приехавшие с материка в расчете обеспечить себе безбедное существование следователи, прокуроры, судьи, добра не будет.Внимательно ознакомившись с видео, почитав присланные документы, послушав Басова, мы коллегиально пришли к выводу о том, что все дела, которые вылились в заключение для лидера «Русского блока», есть ложь и фальсификация.А потому заявляем о том, что будем следить за развитием событий и оказывать поддержку и Геннадию Басову, и «Русскому блоку», оставшемуся пока без командира. Это война, а говорят, что русские на войне своих не бросают.Постскриптум.