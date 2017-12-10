00:39 11 декабря

Американцы не хотят, чтобы русские залетали "в их небо" в Сирии

Пентагон обвинил российские ВКС в "опасных маневрах" вблизи американских самолетов в сирийском небе. Более того, военные США выступили против залета самолетов РФ "в их воздушное пространство." Минобороны уже отреагировали на эти дерзкие заявления, напомнив, что никакого "своего неба" в США в Сирии не было и быть не может.




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Комментарии 9

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  1. самый главный Вчера, 21:54
    При отсутствии адекватного ответа на наглость, наглость становится всё наглее и наглее...
    самый главный
    1. Hoc vince Вчера, 22:18
      Вспомнилось:
      - За что вы, американцы, не любите русских?
      - Ну, понимаете, у русских очень много комплексов... Зенитно-ракетных комплексов...
      Hoc vince
      1. Татьяна Вчера, 22:39
        Янки как всегда в своём репертуаре! Освоились на пороховой бочке - никак с неё слезать не хотят!
        Татьяна
        1. Hoc vince Вчера, 23:08
          Просто - это страх потери лидерства.
          Hoc vince
  2. solzh Вчера, 22:00
    О как губы американцы раскатали. В Сирии у них своё "воздушное пространство". С наглостью у амеров всегда был полный порядок. Надеюсь, кто-нибудь им эту наглость поубавит.
    solzh
    1. Hoc vince Вчера, 22:20
      Они совсем уже обнаглели...сирийские самолеты входят в воздушное пространство США над территорией своего же государства
      Hoc vince
  3. Langf Вчера, 22:35
    Пусть не пи**ят – в Сирии нет ни куска ихнего неба. Разве что откинутые копыта по границе Ирака валяются, да рваные уши из песка торчат – вот и вся личная собственность пингвинообразных. В Сирии сирийское небо и "ходят" по нему только гости и друзья с любезного разрешения хозяина, а не гопники подъездные.
    Langf
  4. Victor_B Вчера, 23:29
    Цитата: Hoc vince
    Вспомнилось:
    - За что вы, американцы, не любите русских?
    - Ну, понимаете, у русских очень много комплексов... Зенитно-ракетных комплексов...

    Именно это и очень обидно!
    А еще Россия ооочень большая. Тамагавки летят многие часы. Да, Карл, именно ЧАСЫ до объектов в глубине страны.
    Поэтому невозможно нанести НЕОЖИДАННЫЙ обезоруживающий удар по России КР, только баллистическими, а пока те летят свои полчаса, никто не станет разбираться что они несут - массированный запуск наших БР и тепло и свет в каждый дом американцам. За исключением объектов на расстоянии до 500 км от госграницы или побережья для крылатых ракет.
    Ну и комплексы...
    А в Сирии... Ну где стоит нога американского военного, то в радиусе километров... много нед ним суверенное небо США.
    А кто не согласен, может идти лесом.
    А тут Россия со своими комплексами неполноценности, проклятая бензоколонка без бензина. Да еще и летают тут, бомбят не спросясь, а у них под крылом сирийская авиация страх потеряла. Ну сирийцев иногда и сбить "по ошибке" можно, а русских собьешь - жди ответной ошибки.
    Victor_B
    1. assa67 Сегодня, 00:39
      с баз нато в европе подлет сосставлет минут 30......поэтому прикрытие рубежей нашей ПВО так озаботило "партнеров"....а уж размещение предотвращения удара,как такового (комплексовРП,Буков,Панцирей и пр.)..вообще панику вызывает..." мы такие страшные,а им (РФ) по барабану smile
      assa67
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