Американцы не хотят, чтобы русские залетали "в их небо" в Сирии

Пентагон обвинил российские ВКС в "опасных маневрах" вблизи американских самолетов в сирийском небе. Более того, военные США выступили против залета самолетов РФ "в их воздушное пространство." Минобороны уже отреагировали на эти дерзкие заявления, напомнив, что никакого "своего неба" в США в Сирии не было и быть не может.











