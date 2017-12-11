Вопрос времени: после Абу-Кемаля до Идлиба рукой подать

На прошлой неделе правительственные войска при поддержке союзников завершили операцию по разгрому группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России). Сейчас активные боевые действия переходят с юго-востока провинции Дейр-эз-Зор в районы, где армии САР еще предстоит зачистить страну от остатков радикальных военнизированных формирований.Как известно, последним крупным очагом сопротивления боевиков остается провинция Идлиб, контролируемая исламисткой организацией «Джебхат ан-Нусра». Военные эксперты солидарны во мнении: в ближайшее время правительственные войска имеют все возможности для наступления на позиции бандформирований в данном районе. Главным предметом для обсуждения среди аналитиков сейчас является время, необходимое армии САР и союзникам для подготовки и проведения военной операции в данном районе. Очевидно, ответ на вопрос будет зависеть от целого ряда факторов.Потеряв контроль над всеми ключевыми населенными пунктами и объектами инфраструктуры, незначительные бандформирования псевдохалифата остаются на территории Сирии и продолжают создавать проблемы правительственным войскам, мирным сирийским жителям и, в первую очередь, коллегам из группировки «Джебхат ан-Нусра». Наиболее ожесточенные столкновения между боевиками двух террористических организаций продолжаются на северо-востоке провинции Хама. Напомним, обстрелы в этом районе не прекращаются с 12 октября.Накануне в результате атаки ИГИЛ в районе селения Расм аль-Ахмар потери террористов из Нусры составили 37 радикалов, число убитых игиловцев – 23 человека.Нельзя не отметить, активизация уцелевших котлов ИГИЛ, наступающих на позиции нусровцев, является положительным фактором: разгромленные игиловцы, сами того не желая, ведут борьбу с терроризмом к логическому завершению, нанося серьезный ущерб военному потенциалу «Джебхат ан-Нусры».Закаленная в боях за Алеппо, Дейр-эз-Зор, Меядин и Абу-Кемаль сирийская арабская армия сейчас уделяет основное внимание разминированию населенных пунктов на западном берегу Евфрата и зачистке от бандформирований ИГИЛ пустынных районов провинции Хомс и Дейр-эз-Зор. Очевидно, взятая «передышка» является вопросом времени, по истечении которого правительственные войска продолжат зачистку уцелевших котлов и выполнения своей главной задачи – освобождению последнего крупного террористического оплота на севере Сирии.По сути, многое зависит от сирийского командования, за которым остается решение на чем в ближайшее время сосредоточить основные усилия: освободить малочисленные котлы на юго-западе Сирии или брать под контроль идлибскую зону.Впрочем, говорить, что все зависит от руководства вооруженных сил САР сегодня вряд ли уместно. Нельзя забывать, помимо союзников, у официального Дамаска присутствует не меньшее количество потенциальных оппонентов и явных противников.Касаясь вопроса Идлиба, одним из главных участников, от которого будут зависеть сроки, необходимые для разгрома сирийской армией второй крупной террористической группировки, является официальная Анкара. Неоднократные случаи невыполнения турецким игроком достигнутых межсирийских договоренностей свидетельствуют, что в случае активизации боевых действий поведение Турции может удивить своей непредсказуемостью. По всей видимости, данное обстоятельство является одним из сдерживающих факторов, остерегающих сирийские власти от поспешных решений.Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов и поведение руководства западных стран, которые не упустят возможность обвинить армию САР и союзников в гибели мирных жителей, после того как ситуация на западе Сирии начнет стремительно меняться в невыгодном для Запада свете.