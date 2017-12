«Люфтваффе в 45-м. Последние полёты и проекты». Продолжение. Часть 3

Данный текст представляет собой продолжение сокращённого перевода книги «Luftwaffe’45. Letzte Fluge und Projekte», сделанного коллегой NF68, являющимся автором переводов многих интересных тем, касающихся военно-воздушных сил Германии. Иллюстрации взяты из оригинала книги, литературная обработка перевода с немецкого выполнена автором этих строк.Подвергшееся мощным атакам противника соединение пролетело над Ганновером (Hannover) в сторону Люнебурга (Lüneburg). Пройдя над Шверином (Schwerin), продолжило свой путь на Хусум (Husum). Ещё 4 мая 1945 г. некоторые экипажи ночной эскадры штурмовиков продолжали вылеты, нанося последние отчаянные удары по английским сухопутным войскам. Эскадра ночных штурмовиков NSGr 1(Süd) к окончанию войны находилась в Верхней Баварии. 3 мая лётные подразделения эскадры базировались в Альбинге (Albing). В это же время наземный персонал этой эскадры принимал участие в необычных для них боях против сухопутных войск противника. Эскадра ночных штурмовиков NSGr 1 (Süd) прекратила воевать 9 мая 1945 года в Бад-Райхенхаль (Bad Reichenhal). Эскадра ночных штурмовиков NSGr. 2 также входила в боевое соединение «Hallensleben». После расформирования этого соединения, эскадра действовала самостоятельно. Аэродромы в Остхайме (Ostheim) и в Кёльн-Ване (Köln-Wahn), на которых базировалась эскадра, из- за подходивших американских частей пришлось вскоре оставить, и в первые дни марта 1945 г. эскадра NSGr. 2 перебазировалась в район вблизи Вестервальд (от Westerwald). С середины марта 1945 г. эскадры NSGr. и 2 NSGr. 1 западнее реки Rein вели совместные боевые действия, пытаясь разрушить мост у Ремагена (Remagen). 13 марта аэродромы обеих эскадр подверглись атакам американских самолётов В-26 и Р-47 из 9-й воздушной армии. Противник во время этих атак уничтожил 22 из 26-ти находящихся на рулежных дорожках Ju-87 D-5. После того как эскадра покинула промежуточный пункт базирования в Оберхессене (Oberhessen) и в Вестервальде (Westerwald), её перебазировали на юг Германии. Затем в конце марта эскадра NSGr. 2 была перебазирована на хорошо подготовленный аэродром в Байройте (Bayreuht). Далее с 19 апреля одна группа эскадры базировалась на аэродроме в Штраубинге (Straubing). Опасные глубокие прорывы танков противника по автобану в направлении Регенсбурга (Regensburg) представляли собой опасность для группы, и 2 мая 1945 г. последние экипажи со своими Ju-87 D-5 вернулись назад на аэродром в Альбинге (Albing). Некоторые экипажи базировались на аэродроме в Хольцкирхене (Holzkirhen), где 8 мая экипажи подорвали почти все уцелевшие самолёты. Эскадра ночных штурмовиков NSGr. 4 с конца 1944 г. сумела добиться больших успехов, но при этом и потери эскадры оказались чувствительны. 15 октября 1944 г. авиационная группа 1/NSGr. 4 базировалась в Люббене (Lübben). 2-я эскадрилья этой группы имела на вооружении большей частью самолёты типа Ju-87 D-3 «N» и D-5 «N» с пламегасителями и дополнительным навигационным оборудованием, позволявшим действовать в ночное время на малых высотах. 1 февраля 1945 г. штаб авиагруппы располагал дополнительно одним Ju-87 5 D-5 и пятью самолётами типа Si-204 D-1.Всего авиагруппа, несмотря на потери последних недель, имела более тридцати самолётов типа Ju-87. В январе и феврале 3-я эскадрилья группы в боях у Обер-Глогау (Ober-Glogau), Штефансдорфа (Stephansdorf), Найсе-Мокендорфа (Neise-Möckendorf) и Боммисдорфа (Bömmischdorf) вновь потеряла много экипажей. До 27 февраля уцелевшие экипажи летали с аэродрома Каменц (Kamenz), расположенного юго-восточнее Дрездена (Dresden), нанося удары в районе Баутцена (Bautzen). В первые дни марта Ju-87 D из групп ночных штурмовиков 1/NSGr. 4 приняли участие в тяжёлых боях в районе Кольберга (Kolberg), но из-за плохой погоды участие штурмовиков в боях принесло лишь небольшой успех. Большинство бомб, сброшенных из контейнеров АВ 250 и АВ 500, не поразили цели. Между тем, соединения Красной армии, вследствие того, что протяжённость линии фронта сокращалась с каждым днем, сумели значительно усилить концентрацию зенитной артиллерии, в первую очередь это коснулось подвижных и танковых соединений, поэтому нанесение ударов по противнику для экипажей Ju-87 D становилось всё более опасными. 21 марта соединение имело на вооружении штабной эскадрильи два самолёта типа Ju-87 D и 3 самолёта типа Si 204. Ещё 16 самолетов типа Ju-87 находились в составе 1-й эскадрильи, 12 самолётов во 2-й эскадрилье и 19 самолётов в 3-й эскадрилье группы. Из доклада эскадры NSGr. 4 следует, что в марте 1945 г. самолёты этой эскадры наносили удары по транспортным коммуникациям советских войск. Однако, на удивление быстро организованное противодействие советских войск привело к тому, что попытки ночных налётов стали нести в себе опасность для самой немецкой авиации, при этом Красная армия защите мостов и важных районов от ударов с воздуха уделяла особое внимание.1 апреля 1945 г. штаб эскадры ночных штурмовиков NSGr. 4, находясь в зоне ответственности 3-й авиационной дивизии 6-го воздушного флота, использовал для ночных ударов по меньшей мере 2 или 3 самолёта типа Si-204 D-1 с контейнерами для бомб. Ночью 8 апреля 1945 г. 6 самолетов типа Ju-87 должны были сбросить для окруженного гарнизона Бреслау (Breslau) 2040 кг. боеприпасов и снаряжения, заключённых в контейнеры, но из-за плохой погоды в районе города три самолёта вынуждены были вернуться на свой аэродром. Одновременно с этим 16 Ju-87 D в сопровождении 8 поршневых истребителей вылетели в Кюстрин (Küstrin). Немного позже эта группа самолётов нанесла удар по советским войскам, двигавшимся по рейхсавтобану на участке между Бреслау (Breslau) и Лигницем (Liegnitz). 9 апреля 1945 г. эта относительно мощная эскадра ночных штурмовиков всё ещё располагала более чем сорока пятью самолётами типа Ju-87 D-3, Ju-87 D-5 и Si-204 D-1. 13 апреля 8 самолетов из этой эскадры вылетели для поиска подходящих целей в районе рейхсавтобана у Бреслау, а 17 апреля 23 самолёта типа Ju-87 D из 2-й и 3-й групп эскадры NSGr. 4 нанесли удар по войскам противника в районе Ратибора (Ratibor). Один самолёт типа Si-204 D-1 в районе Брюнна (Brünn) из двух контейнеров АВ 250 сбросил на вражеские позиции 8 бомб типа SD 70.Тяжёлая авиационная бомба-торпеда ВТ 1400Ночью 24 апреля 16 самолётов Ju-87 при поддержке Ju-88, сбросивших осветительные бомбы, нанесли удар по войскам противника в районе Ратштока (Rathstock). В данном случае использовались прежде всего контейнеры AB 250 и AB 500. 3 мая авиагруппа 2/NSGr. 4 базировалась в Олмуц-Зюд (Olmutz-Süd), авиагруппа 3/NSGr. 4 базировалась в Людвигсдорфе (Ludwigsdorf). Тогда упоминавшаяся ранее 3-я эскадрилья О. Вайса (Otto Weiß) находилась в составе боевого соединения «Weiß» и действовала в зоне ответственности 17-й сухопутной армии. Эта эскадрилья базировалась на аэродроме в Вернойхене (Werneuchen). Эскадра NSGr. 8 была переброшена из Норвегии под Франкфурт-на-Одере (Frankfurt/Oder), откуда наносила удары, имевшие особое значение, по войскам противника в районе Берлина и на участке фронта по реке Одер. 1 февраля 1945 г. для ударов по противнику применялись самолеты Ju-87 D-5 и некоторые типы лёгких вспомогательных самолетов (4-я эскадрилья имела на вооружении в основном устаревшие самолеты Ar-66 и Go-145). До 27 февраля все три эскадрильи базировались на аэродроме в Вернойхене (Werneuchen). В ночь с 23-го на 24-е марта 48 Ju-87 эскадры NSGr. 8 нанесли удар по плацдарму противника у Гёрлица (Görlitz), тем самым несколько облегчив тяжелое положение своих сухопутных войск на данном участке фронта. 25 марта эта же авиационная эскадра удачно нанесла удар по позициям противника, атаковавшего 712-ю пехотную дивизию. Кроме этого, точные удары по противнику под Лебусом (Lebus) на некоторое время уменьшили натиск советских частей. В течение семи дней марта удары по противнику наносили в общей сложности 187 Ju-87 и два Go 145.Бипланы применялись на Восточном фронте до конца войны. На снимке Go 145Много раз эти самолёты во время боевых вылетов сопровождались Ju-88 и Ju-188, наводившими на цели ударные самолёты, при этом сбрасывая осветительные бомбы LC 50. Только 1 апреля немецкие самолёты совершили 37 боевых вылетов. На большее немецкая авиация уже не была способна ввиду недостатка топлива. Эскадра ночных штурмовиков NSGr. 8 сбросила бомбы, используя 61 контейнер AB 500, 143 контейнера AB 250 с бомбами SD 10 и 262 контейнера AB 250 c бомбами SD-1. Кроме этого, бомбы были сброшены также из двух контейнеров AB 70. Позже экипажи немецких самолётов сбросили шесть бомб SC 500, 19 бомб SD 250 и 250 бомб SD 70. 11 апреля 1945 г. во время последнего тяжелого удара по противнику в налёте приняли участие 32 Ar 66, Go 145 и несколько Ju-87 D-5. Удары наносились по войскам противника, располагавшимся в районе Гёрлица (Görlitz), после чего вся эскадра была переброшена на север Германии, где время от времени по противнику наносились незначительные удары. На большее эскадра, из-за недостатка топлива и боеприпасов, была неспособна. В начале мая высшее командование Люфтваффе под Шлезвигом (Schleswig) расформировало ещё боеспособную группу. В оборонительных боях эскадра ночных штурмовиков NSGr. 9 сыграла особую роль. Несмотря на то, что эскадра была довольно слабым соединением, опытные экипажи этой эскадры наносили чувствительные удары по некоторым колоннам американских и английских сухопутных войск. Увы, недостаток топлива и запасных частей снизили эффективность этой эскадры.В конце декабря 1944 г. в эскадре осталось 12 самолётов Ju-87. C начала января 1945 г. все боеспособные самолёты были сконцентрированы в штабной эскадрилье и во 2-й и 3-й эскадрильях, что позволило усилить соединение. В последующие шесть ночей самолёты эскадры совершили ещё 90 боевых вылетов. 2 февраля штаб эскадры был перемещен из Боволон (Bovolone) в Виллафранк (Villafranс). Первая эскадрилья была оснащена самолётами FW-190 F-8.FW 190 F-8 из III./KG 200, вернувшийся с боевого задания. Обращают на себя внимание пробоины в корпусе, образовавшиеся в результате попаданий снарядовНеожиданно до конца февраля в эскадру были направлены 12 скоростных истребителей-бомбардировщиков авиагруппы 1/NSGr. 9. Обе другие эскадрильи и штаб группы летали на обычных самолётах Ju-87 D. 1 марта в группе всё ещё находились 26 самолетов. Несмотря на то, что всё в вооруженных силах Германии уже было разрушено, количество ночных штурмовиков Ju-87 D в эскадре NSGr. 9 к концу марта увеличилось до 27 единиц. 1 апреля количество самолётов в эскадре увеличилось до 60, включая 40 Ju-87 D. По данным отдела GenQ 6 Люфтваффе, на 9 апреля 1945 г. в эскадре NSGr. 9 на вооружении ещё имелось 35 исправных самолётов FW-190 и Ju-87. В последний раз эти самолёты совершили боевые вылеты 22 и 23 апреля, когда смешанная группа, состоявшая из 20 самолётов FW-190 и Ju-87 D, в сумерках нанесла удары по войскам противника под Моденом (Moden). 27 апреля последние пять FW-190 F-8 и 13 Ju-87 D-3/D-5 под давлением противника были переброшены в Инсбрук (Innsbruck), где эскадра пробыла до конца войны. Эскадра ночных штурмовиков NSGr. 10 с середины сентября 1944 г. находилась на южном крыле Восточного фронта на севере Балкан. Затем эта эскадра приняла участие в боях в Венгрии. В конце марта 1945 г. штаб эскадры NSGr. 10 располагал двумя Ju-87 D-5, а 30 марта эти самолёты приняли участие в последней большой операции. На следующий день группа 1/NSGr.10 располагала семнадцатью Ju-87 D. Затем группа 2/NSGr.10 была перебазирована на запад, и по состоянию на 3 мая 1945 г. базировалась в Велсе (Wels), где и была расформирована. Для того, чтобы на Западном фронте снизить давление на немецкие войска со стороны авиации союзников, германским командованием 16 сентября 1944 г. было организовано специальное авиационное соединение. Командиром этого соединения назначили подполковника Р. Халленслебена (Rudolf Hallensleben). В указанную часть входила третья группа эскадры KG 3, эскадра KG 51 и 2 эскадрильи из эскадры NSGr. 2. Позднее в это соединение вошла группа «Schenk», оснащённая самолётами Me 262 (3/KG 51). С 26 ноября эта часть была подчинена сначала второму авиационному корпусу, а затем 15-й авиационной дивизии. На 31 декабря 1944 г. соединение «Hallensleben» располагало 87-ю самолётами Ju-87 D-3 и D-5, хотя ночные истребители противника всё чаще атаковала немецкие штурмовики. В середине декабря на первый план вышло наступление немецких войск в Арденнах. Помимо ударов по многочисленным целям на коммуникациях и позициях противника, отдельные экипажи немецких самолетов успешно бомбили корабли противника, шедшим по реке Maaс. Немецкое наступление в Арденнах к концу декабря провалилось, и войска союзников вернули себе прежние позиции. В начале января 1945 г. ожесточенные бои шли в котле у Бастони (Baston), где противник медленно теснил немецкие войска на восток. Несмотря на многочисленные потери в течении последних недель, в начале января 1945 г. на данном участке фронта из 86-ти Ju-87 49 самолётов ещё были исправны. Невзирая на постоянные удары авиации противника по немецким авиастроительным предприятиям, в январе 1945 г. войска получили ещё 29 самолётов, а к концу января лётным частям в совокупности было передано 90 самолётов Ju-87 D-3 и D-5. Вскоре потери соединений от воздействия противника составили 13 самолётов в воздухе и ещё 31 самолёта были разрушены на земле. Из них 17 приходились на эскадру NSGr. 1 и 14 на эскадру NSGr. 2. По мере увеличения потерь количество самолетов в немецких авиационных частях снижалось. До середины февраля немецкая авиация по ночам наносила удары по войскам противника, а 21 февраля это соединение было расформировано. За 3100 боевых вылетов было потеряно более 140 самолётов, причём 30 из них были потеряны в результате воздушных атак. Потери экипажей немецких самолетов вынуждали всё более и более сокращать сроки обучения новых экипажей, в то же время авиация противника становилась всё более многочисленной. Остатки эскадр NSHr. 1 и NSGr. 20 были переданы 14-й авиационной дивизии. Кроме своих FW-190, в ночных эскадрах этой авиационной дивизии имелось ещё несколько Ju-87. Одновременно с этим самолёты Me-262 A-1/Bo A-2 из соединения «Schenk» снова были возвращены в эскадру SG 51 «Edelweiß».