Недоработан, но крайне опасен: «Zumwalt» готовят к новой концепции океанского противостояния

Опытный образец радиолокационной / радиотехнической архитектуры задней грани надстройки ЭМ класса «Zumwalt». На данном (раннем) демонстраторе можете видеть наличие конструктивного «окна» под дециметровый РЛО S-диапазона VSR, который позволил бы «Замволтам» самостоятельно работать по дальним баллистическим целям по аналогии с перспективным радаром AMDR, но проект далее не двинулся, и, в итоге, на серийных кораблях на месте «дальних» МРЛС находятся заложенные радиопоглощающим габаритом прямоугольные сегменты

Источники информации:

http://nevskii-bastion.ru/ddg-1000-zumwalt-2014/

https://www.businesswire.com/news/home/20070725005359/en/GE-Fanuc-Embedded-Systems-Selected-Raytheon-Zumwalt

http://investor.raytheon.com/phoenix.zhtml?c=84193&p=irol-newsArticle&ID=1069491

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/sm-6/sm-6.shtml

http://www.navy.mil/navydata/fact_display.asp?cid=2100&tid=325&ct=2;