Недоработан, но крайне опасен: «Zumwalt» готовят к новой концепции океанского противостояния
Второй «многоцелевой» перспективный эсминец DDG-1001 USS «Michael Monsoor» класса «Zumwalt» стоимостью более 3,5 млрд. долларов сошел со стапелей судостроительной верфи «Bath Iron Warks», расположенной на р. Кеннебек (штат Мэн) 6 декабря 2017 года. На центральных американских телеканалах и в других СМИ это событие освещалось с уже привычными пафосом и величавостью, характерными для западных интернет-изданий. В ту же очередь, практически никто не удосужился сообщить последнюю, наиболее значимую новость относительно радикального изменения концепции использования новых стелс-краблей, которое анонсировали контр-адмирал ВМС США Рон Боксейл и представители Военно-морского института США на своей интернет-странице за несколько дней до спуска на воду 2-го «Замволта».
По словам Рона Боксейла, командование ВМС США всё чаще склоняется в сторону наращивания у «Замволтов» исключительно противокорабельных возможностей, позволяющих выполнять массированные ракетные удары по корабельным и авианосным ударным группировкам противника. При этом, о многоцелевом назначении эсминцев данного класса упоминается всё реже и реже. Изначально проекты DD21, а затем и DD(X) предусматривали разработку достаточно тяжёлого многоцелевого надводного боевого корабля c водоизмещением более 10 тыс. тонн, который должен был примерно соответствовать габаритам эсминцев «Арлей Бёрк» и ракетных крейсеров «Тикондерога», но значительно опережать последние по спектру применяемого вооружения, гибкости использования против береговых и удалённых континентальных объектов противника, а также против надводных и воздушных целей. Для этого специалисты компании «Raytheon», участвующей в проектировании системы управления вооружением и радиолокационной архитектуры малозаметного эсминца (МРЛС AN/SPY-3), разработали перспективную 711-мм счетверённую универсальную пусковую установку Mk 57 PVLS, c которой, используя транспортно-пусковые стаканы различных калибров, можно унифицировать все существующие тактические, стратегические, противолодочные и зенитные управляемые ракеты, состоящие на вооружении американского флота. Вдоль бортов эсминца установлено 20 подобных счетверённых УВПУ, следовательно, количество ТПК с единицами оружия достигает 80 ед.
Одним из главных замыслов разработчиков было наделение ракетного эсминца с водоизмещением в 14564 тонны ( в 1,5 раза больше, чем у РКр класса «Тикондерога») возможностью высокоточной артиллерийской поддержки десантных операций КМП США в прибрежных зонах государств противника. Для этого корабли оснастили двумя 155-мм артиллерийскими установками AGS («Advanced Gun System») со скорострельностью 12 выстр./мин и дальностью действия не более 35 км при использовании стандартных осколочно-фугасных снарядов (учитывая, что 127-мм АУ Mk 45 с длиной ствола 54 калибра имеет дальность в 23,2 км). Суммарный боекомплект 2-х орудий, включая контейнера с автоматизированной подачей выстрелов, составляет 920 снарядов, 600 из которых (по 300 на каждое орудие AGS) находятся непосредственно в автоматах заряжания. Между тем, применение стандартных артиллерийских боеприпасов абсолютно не соответствует современным оперативно-тактическим условиям проведения артиллерийской поддержки десантных операций в литоральной зоне. Корабль и его экипаж окажутся в огромной опасности. Дело в том, что в этом случае для уверенного поражения береговой инфраструктуры противника эсминцы класса «Замволт» должны приближаться к вражеской территории на расстояние в 30 км. Это означает лишь одно: эсминец окажется в зоне поражения не только противокорабельных и многоцелевых ракетных комплексов противника, но и обычных самоходных и буксируемых артиллерийских установок, ведущих огонь крупнокалиберными дальнобойными активно-реактивными снарядами с дальностью до 40 и более км. По этой причине ещё в 2006 году было решено отказаться от применения стандартных артиллерийских снарядов с небольшой дальностью действия.
Выход из ситуации был найден в разработке компаниями «BAE Systems» и «Lockheed Martin» 155-мм перспективного управляемого активно-реактивного снаряда LRLAP («Long Range Land Projectile»), предназначенного для поражения наземных объектов на расстояниях до 137 км (74 морские мили) с круговым вероятным отклонением около 25 м. Снаряд длиной 2240 мм и массой 102 кг оснащается: мощным твердотопливным зарядом с продолжительным периодом работы, который позволяет разогнаться до скорости более 1000 м/с (начальная скорость после выхода из канала ствола орудия AGS составляет лишь 825 м/с), малоразмерными носовыми аэродинамическими рулями, 8 раскрывающимися хвостовыми стабилизаторами, GPS/радиокомандным модулем наведения, а также 25-килограммовой боевой частью с массой взрывчатого вещества PBXN-9 порядка 11,2 кг. Начиная с середины 2005 года первые 15 изделий (произведённых в 2004-2005 гг.) прошли ряд огневых испытаний, продемонстрировавших уникальную полётную надёжность ИНС и приводов управления аэродинамическими плоскостями. Также стало известно, что двигающийся по «квазибаллистической» траектории LRLAP преодолевает 110-километровый участок за 280 с. Это обусловлено значительным баллистическим торможением на нисходящей ветви траектории.
Изначально предполагалось, что каждый перспективный управляемый реактивный снаряд будет обходиться американским налогоплательщикам примерно в 35 тыс. долларов, но позднее изделия подверглись самоинфляции в связи с многократным сокращением серии малозаметных эсминцев до 3 единиц. В итоге, стоимость одного LRAP достигла практически 0,8 млн. долларов, что всего в 1,5 раза дешевле, нежели управляемая ракета сверхбольшой дальности AIM-120D (1,2 млн. долларов). Подобные затраты оказались неприемлемыми даже для крупнейшей страны-печатного станка, что отразилось в короткой публикации издания «Defense News», которое, со ссылкой на командование ВМС США, сообщило об отказе от программы LRLAP. Учитывая, что калибр орудия AGS составляет 155 мм, появилась информация о возможной адаптации управляемых активно-реактивных управляемых снарядов родственного семейства M982 «Excalibur», но на сегодняшний день судьба программы интеграции M982 в артиллерийскую установку Mk 45 mod 4 не определена. В результате ВМС США получают 2 передовых полностью «цифровых» и автоматизированных эсминца, не способных решать одну из важнейших задач — артиллерийскую поддержку подразделений КМП США. При этом, вопрос с двумя неиспользуемыми 155-мм артиллерийскими установками придётся решать незамедлительно (либо адаптацией «Экскалибура», либо возвратом к идее «поддержки» обычных баллистических снарядов).
Теперь рассмотрим ситуацию с противовоздушным и противоракетным потенциалами эсминцев класса «Zumwalt». Здесь ситуация обстоит куда лучше, нежели с неопределённым «артиллерийским активом». В частности, универсальные вертикальные пусковые установки (УВПУ) Mk 57 PVLS («Peripheral Vertical Launching System») имеют целый ряд существенных достоинств перед стандартными УВПУ Mk 41. В первую очередь, — это значительно большая вместительность 28-дюймовых (711-мм) транспортно пусковых-контейнеров квадратного сечения в сравнении с 22-дюймовыми (558-мм) ТПК типов Mk 13, 14 (mod 0/1), 15 пусковой установки Mk 41. За счёт этого каждая ячейка Mk 57 может принять как стандартное «снаряжение» в виде 4-х оборонительных ЗУР-перехватчиков RIM-162 ESSM, так и более интересные конфигурации (при соответствующей адаптации): одну сверхдальнобойную ЗУР RIM-174 ERAM, противоракету RIM-161A/B с кинетическим перехватчиком Mk 142, либо до 9 усовершенствованных зенитных управляемых ракет малой дальности RIM-116B по аналогии с комплексом ESSM, но в большем количестве. Стандартный транспортно-пусковой стакан Mk 57 обладает высоким модернизационным потенциалом благодаря длине 8 метров: благодаря этому имеется возможность унифицировать с УВПУ перспективные ЗУР и противоракеты, которые находятся лишь в стадии разработки
Несмотря на то, что действующая концепция применения эсминцев класса «Замволт» совершенно не предусматривает выполнения задач региональной противоракетной обороны и официальные источники не сообщают об использовании «Стандартов-2/3/6» с пусковых установок Mk 57, последние вполне могут быть легко унифицированы с гибко программируемым интерфейсом БИУС типа TSCEI, основанным на высокопроизводительных терминалах PPC-7A, PPC7-D и PMCD3, синхронизирующих все системы управления различными видами вооружения и радиолокационные средства в единый боевой комплекс. Для сетецентрического взаимодействия с другими кораблями класса используются шина обмена тактической информацией CEC («Consumer Electronics Control»), представленная шифрованным дециметровым радиоканалом обмена тактической информацией с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты ППРЧ по типу радиоканала «Link -16». Терминал последней также присутствует на эсминцах класса «Замволт» для интеграции в передовую сетецентрическую концепцию ВМС США «Kill Web», которая на протяжении последних нескольких лет тщательно прорабатывается на всех «Иджис»-кораблях, подлодках, противолодочной авиации, а также палубной авиации во время отдельных учений американского флота, а также совместных учений с ВМС Японии и/или Королевским ВМФ Австралии, на вооружении которых состоят «Aegis»-эсминцы таких классов, как «Конго», «Атаго» и «Хобарт» (тип «AWD»).
Именно по «Линку-16» и/или по другим вспомогательным радиоканалам шины CEC «Замволты» смогут получать целеуказание от многочисленных сторонних источников радиолокационного обнаружения и сопровождения и средств оптико-электронной разведки. К ним можно отнести эсминцы УРО класса «Arleigh Burke» и РКр УРО класса «Ticonderoga», оснащённые многофункциональными РЛС с ПФАР типа AN/SPY-1A/D. Работая в дециметровом S-диапазоне и обладая средней мощностью в 58 кВт, данные радары способны обнаруживать высокоскоростные баллистические и аэродинамические высотные цели на значительно больших расстояниях, нежели радиолокационный комплекс AN/SPY-3, установленный на «Zumwalt». Данные РЛК представлены 3-хсторонней активной фазированной антенной решёткой с Y-образной пространственной ориентацией полотен АФАР. Достоинством AN/SPY-3 является возможность наведения на воздушные цели множества зенитных ракет с полуактивными РГСН типа RIM-162 ESSM, что достигается благодаря сантиметровому Х-диапазону работы (в частотном диапазоне 8 — 12 ГГц). Вторым преимуществом Х-диапазона можно считать отсутствие нежелательных переотражений от водной поверхности при работе по низковысотным противокорабельным ракетам и другим средствам воздушного нападения (S-диапазонные радары семейства AN/SPY-1 с такой проблемой знакомы). Главным же минусом сантиметрового диапазона AN/SPY-3 является высокий коэффициент затухания в атмосфере, что в совокупности с меньшей площадью антенных решёток приводит уменьшению дальности обнаружения удалённых воздушно-космических объектов.
Опытный образец радиолокационной / радиотехнической архитектуры задней грани надстройки ЭМ класса «Zumwalt». На данном (раннем) демонстраторе можете видеть наличие конструктивного «окна» под дециметровый РЛО S-диапазона VSR, который позволил бы «Замволтам» самостоятельно работать по дальним баллистическим целям по аналогии с перспективным радаром AMDR, но проект далее не двинулся, и, в итоге, на серийных кораблях на месте «дальних» МРЛС находятся заложенные радиопоглощающим габаритом прямоугольные сегменты
Следовательно, в плане ПВО-ПРО эсминцы класса «Замволт» могут похвастаться лишь высоким потенциалом самообороны от массированных противокорабельных ударов противника. Что же касается возможностей реализации региональной ПРО, то здесь перспективные эсминцы могут выступать лишь в качестве плавучих арсеналов с 80 ячейками УВПУ Mk 57 для ракет-перехватчиков SM-3/6, наводить которые будут «Арлей Бёрки», «Тикондероги», самолёты системы AWACS, а также наземные радиолокационные обнаружители. Из этого вывод: для участия в построении мощных морских или океанских воздушно-космических рубежей A2/AD эсминцам типа «Замволт» необходимо либо держаться в составе ордера КУГ/АУГ, либо удаляться от него на дистанцию не более 150 км, ведь в одиночку толку от дорогущих эсминцев будет ничтожно мало.
Подобную картину можно пронаблюдать при ознакомлении с японскими многоцелевыми эсминцами УРО класса «Акидзуки» и вертолётоносцами класса «Хьюга». Корабли оснащаются сантиметровыми двухдиапазонными МРЛС типа FCS-3A с четырёхсторонними антенными постами. Каждая сторона имеет С-диапазонный радиолокационный обнаружитель (большее полотно) и Х-диапазонный радиолокатор подсвета и наведения (меньшее полотно). Последний осуществляет устойчивый многоканальный подсвет воздушных целей для ЗУР типа RIM-162B, программно и аппаратно не адаптированных для использования в версиях системы «Иджис». Данные корабли также не предназначены для действий в системах ПРО верхнего рубежа, но вполне могут использоваться в качестве плавучих боекомплектов ввиду наличия УВПУ типа Mk 41 (но только после установки транспортно-пусковых контейнеров Mk 21, предназначенных для использования ЗУР/противоракет RIM-174 ERAM и RIM-161A/B).
Примечательным является тот факт, что при выполнении противокорабельных операций на океанском/морском ТВД, на чём недавно фокусировался контр-адмирал Рон Боксейл, эсминцы класса «Замволт» имеют возможность подойти к АУГ/КУГ противника в 3 раза ближе, чем обычный эсминец ПВО-ПРО «Арлей Бёрк». Всё это возможно благодаря в 40 раз меньшей эффективной поверхности рассеяния (ЭПР), что достигается угловатыми формами бортов и надстройки, обратным завалом бортов и форштевня, а также применением радиопоглощающих покрытий с физическим габаритом около 1 дюйма. К примеру, если поисково-прицельный комплекс «Новелла-П-38» обнаруживает цель типа «Арли Бёрк» на расстоянии 270 — 300 км, то «Zumwalt» будет обнаружен с дистанции 90 — 120 км. А этого уже хватит, чтобы оставить нашим или китайским корабельным ударным группировками минимум времени на отражение массированной противокорабельной атаки. Так, к примеру, перспективные малозаметные противокорабельные ракеты AGM-158C LRASM, а также «Томагавки» в модификации RGM-109B TASM способны преодолеть это расстояние всего за 9 — 10 минут, а ракет таких может быть около 50, учитывая, что часть ячеек Mk 57 занята ЗУР RIM-162 «Evolved Sea Sparrow Missiles». Ещё больше неприятностей нашему флоту могут доставить высокоскоростные противокорабельные варианты «Стандартов», которые также могут использоваться из УВПУ Mk 57.
В начале 2016 года, тогдашний глава оборонного ведомства США Эштон Картер сделал немаловажное заявление о продолжающейся программе разработки перспективной 4-маховой противокорабельной ракеты на базе ЗУР сверхбольшой дальности RIM-174 ERAM (SM-6). Как известно, ещё 7 апреля 1973 года Военно-морские силы США провели успешные натурные испытания противокорабельной модификации ЗУР RIM-66F с активной радиолокационной головкой самонаведения первого поколения. В отличие от предыдущей модификации RIM-66D SSM-ARM («Surface-to-Surface Missile/Anti-Radiation Missile»), предназначенной для поражения радиоизлучающих целей и оснащённой пассивной РГСН, новое изделие могло поражать все типы радиоконтрастных поверхностных объектов. Обладая полноценной квазибаллистической траекторией с верхней точкой в районе 22 км, ракета RIM-66F могла преодолеть около 50 — 60 км с подлётной скоростью около 1 — 1,2М, при этом, ЭПР в 0,15 м2 не давала возможности эффективно перехватить её существующими корабельными ЗРК. Но воплотиться «в серийном железе» данной ракете, в отличие от ПРЛР RIM-66D, было не суждено: командование ВМС США отдало предпочтение разрабатываемой дозвуковой противокорабельной ракете RGM-84A, которая была принята на вооружение в 1977 году. Проект RIM-66F был закрыт в 1975 году.
Спустя 41 год, основываясь на опыте переоборудования первого «Стандарта» в баллистическую ПКР малой дальности, проект был восстановлен, но уже на базе SM-6. Прирост оперативно-тактических возможностей у этой ракеты просто громадный. В частности, благодаря использованию твердотопливной стартово-разгонной ступени Mk 72 (масса твердотопливного заряда 468 кг) c временем работы 6 с и удельным импульсом 265 с, протвокорабельная SM-6 будет подниматься в верхние слои стратосферы (на высоту до 45 км), после чего, набрав скорость 4М, будет двигаться с небольшим баллистическим торможением и снижением. Нисходящая ветвь траектории в таком случае может протянуться на пару сотен километров. В итоге, вместе со стартовым участком, дальность полёта такой высокоскоростной противокорабельной ракеты может достигать 250 — 300 км. Подлётная скорость пикирования на цель может составлять от 1,5 до — 2,5М (в зависимости от заранее выбранного угла пикирования). Вышеуказанный угол может достигать 85 — 90 градусов, ввиду чего далеко не все существующие корабельные РЛС смогут обнаружить баллистическую ПКР, так как зоны возвышения сканирующего луча большинства из них не превышают 75 — 80 градусов.
Примерно таким списком недостатков и преимуществ обладает класс малозаметных эсминцев «Zumwalt» в существующем исполнении. Несмотря на узкую специализацию корабельного радиолокационного комплекса AN/SPY-3, а также отсутствие готовности 155-мм артиллерийских установок AGS к выполнению поставленных задач, на первый взгляд дефектный осовремененный штатовский монитор является крайне опасным противником для кораблей российского ВМФ, а также ВМС Китая, что достигается за счёт применением стелс-элементов корпуса и надстройки, снижающих ЭОП до показателей «алюминиевого катера» с одновременной возможностью применения последних образцов противокорабельного оружия, включая сверхзвуковое. Успешное обнаружение, сопровождение и уничтожение данного класса малозаметных эсминцев может быть осуществлено лишь посредством объединения действих всех компонент флота, где решающую роль сыграют радиотехнические средства патрульной авиации и гидроакустические системы многоцелевых атомных субмарин.
Источники информации:
http://nevskii-bastion.ru/ddg-1000-zumwalt-2014/
https://www.businesswire.com/news/home/20070725005359/en/GE-Fanuc-Embedded-Systems-Selected-Raytheon-Zumwalt
http://investor.raytheon.com/phoenix.zhtml?c=84193&p=irol-newsArticle&ID=1069491
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/sm-6/sm-6.shtml
http://www.navy.mil/navydata/fact_display.asp?cid=2100&tid=325&ct=2;
Автор: Евгений Даманцев
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