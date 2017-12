Недоработан, но крайне опасен: «Zumwalt» готовят к новой концепции океанского противостояния

Опытный образец радиолокационной / радиотехнической архитектуры задней грани надстройки ЭМ класса «Zumwalt». На данном (раннем) демонстраторе можете видеть наличие конструктивного «окна» под дециметровый РЛО S-диапазона VSR, который позволил бы «Замволтам» самостоятельно работать по дальним баллистическим целям по аналогии с перспективным радаром AMDR, но проект далее не двинулся, и, в итоге, на серийных кораблях на месте «дальних» МРЛС находятся заложенные радиопоглощающим габаритом прямоугольные сегменты

Источники информации:

http://nevskii-bastion.ru/ddg-1000-zumwalt-2014/

https://www.businesswire.com/news/home/20070725005359/en/GE-Fanuc-Embedded-Systems-Selected-Raytheon-Zumwalt

http://investor.raytheon.com/phoenix.zhtml?c=84193&p=irol-newsArticle&ID=1069491

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/sm-6/sm-6.shtml

http://www.navy.mil/navydata/fact_display.asp?cid=2100&tid=325&ct=2;

Второй «многоцелевой» перспективный эсминец DDG-1001 USS «Michael Monsoor» класса «Zumwalt» стоимостью более 3,5 млрд. долларов сошел со стапелей судостроительной верфи «Bath Iron Warks», расположенной на р. Кеннебек (штат Мэн) 6 декабря 2017 года. На центральных американских телеканалах и в других СМИ это событие освещалось с уже привычными пафосом и величавостью, характерными для западных интернет-изданий. В ту же очередь, практически никто не удосужился сообщить последнюю, наиболее значимую новость относительно радикального изменения концепции использования новых стелс-краблей, которое анонсировали контр-адмирал ВМС США Рон Боксейл и представители Военно-морского института США на своей интернет-странице за несколько дней до спуска на воду 2-го «Замволта».По словам Рона Боксейла, командование ВМС США всё чаще склоняется в сторону наращивания у «Замволтов» исключительно противокорабельных возможностей, позволяющих выполнять массированные ракетные удары по корабельным и авианосным ударным группировкам противника. При этом, о многоцелевом назначении эсминцев данного класса упоминается всё реже и реже. Изначально проекты DD21, а затем и DD(X) предусматривали разработку достаточно тяжёлого многоцелевого надводного боевого корабля c водоизмещением более 10 тыс. тонн, который должен был примерно соответствовать габаритам эсминцев «Арлей Бёрк» и ракетных крейсеров «Тикондерога», но значительно опережать последние по спектру применяемого вооружения, гибкости использования против береговых и удалённых континентальных объектов противника, а также против надводных и воздушных целей. Для этого специалисты компании «Raytheon», участвующей в проектировании системы управления вооружением и радиолокационной архитектуры малозаметного эсминца (МРЛС AN/SPY-3), разработали перспективную 711-мм счетверённую универсальную пусковую установку Mk 57 PVLS, c которой, используя транспортно-пусковые стаканы различных калибров, можно унифицировать все существующие тактические, стратегические, противолодочные и зенитные управляемые ракеты, состоящие на вооружении американского флота. Вдоль бортов эсминца установлено 20 подобных счетверённых УВПУ, следовательно, количество ТПК с единицами оружия достигает 80 ед.Одним из главных замыслов разработчиков было наделение ракетного эсминца с водоизмещением в 14564 тонны ( в 1,5 раза больше, чем у РКр класса «Тикондерога») возможностью высокоточной артиллерийской поддержки десантных операций КМП США в прибрежных зонах государств противника. Для этого корабли оснастили двумя 155-мм артиллерийскими установками AGS («Advanced Gun System») со скорострельностью 12 выстр./мин и дальностью действия не более 35 км при использовании стандартных осколочно-фугасных снарядов (учитывая, что 127-мм АУ Mk 45 с длиной ствола 54 калибра имеет дальность в 23,2 км). Суммарный боекомплект 2-х орудий, включая контейнера с автоматизированной подачей выстрелов, составляет 920 снарядов, 600 из которых (по 300 на каждое орудие AGS) находятся непосредственно в автоматах заряжания. Между тем, применение стандартных артиллерийских боеприпасов абсолютно не соответствует современным оперативно-тактическим условиям проведения артиллерийской поддержки десантных операций в литоральной зоне. Корабль и его экипаж окажутся в огромной опасности. Дело в том, что в этом случае для уверенного поражения береговой инфраструктуры противника эсминцы класса «Замволт» должны приближаться к вражеской территории на расстояние в 30 км. Это означает лишь одно: эсминец окажется в зоне поражения не только противокорабельных и многоцелевых ракетных комплексов противника, но и обычных самоходных и буксируемых артиллерийских установок, ведущих огонь крупнокалиберными дальнобойными активно-реактивными снарядами с дальностью до 40 и более км. По этой причине ещё в 2006 году было решено отказаться от применения стандартных артиллерийских снарядов с небольшой дальностью действия.Выход из ситуации был найден в разработке компаниями «BAE Systems» и «Lockheed Martin» 155-мм перспективного управляемого активно-реактивного снаряда LRLAP («Long Range Land Projectile»), предназначенного для поражения наземных объектов на расстояниях до 137 км (74 морские мили) с круговым вероятным отклонением около 25 м. Снаряд длиной 2240 мм и массой 102 кг оснащается: мощным твердотопливным зарядом с продолжительным периодом работы, который позволяет разогнаться до скорости более 1000 м/с (начальная скорость после выхода из канала ствола орудия AGS составляет лишь 825 м/с), малоразмерными носовыми аэродинамическими рулями, 8 раскрывающимися хвостовыми стабилизаторами, GPS/радиокомандным модулем наведения, а также 25-килограммовой боевой частью с массой взрывчатого вещества PBXN-9 порядка 11,2 кг. Начиная с середины 2005 года первые 15 изделий (произведённых в 2004-2005 гг.) прошли ряд огневых испытаний, продемонстрировавших уникальную полётную надёжность ИНС и приводов управления аэродинамическими плоскостями. Также стало известно, что двигающийся по «квазибаллистической» траектории LRLAP преодолевает 110-километровый участок за 280 с. Это обусловлено значительным баллистическим торможением на нисходящей ветви траектории.Изначально предполагалось, что каждый перспективный управляемый реактивный снаряд будет обходиться американским налогоплательщикам примерно в 35 тыс. долларов, но позднее изделия подверглись самоинфляции в связи с многократным сокращением серии малозаметных эсминцев до 3 единиц. В итоге, стоимость одного LRAP достигла практически 0,8 млн. долларов, что всего в 1,5 раза дешевле, нежели управляемая ракета сверхбольшой дальности AIM-120D (1,2 млн. долларов). Подобные затраты оказались неприемлемыми даже для крупнейшей страны-печатного станка, что отразилось в короткой публикации издания «Defense News», которое, со ссылкой на командование ВМС США, сообщило об отказе от программы LRLAP. Учитывая, что калибр орудия AGS составляет 155 мм, появилась информация о возможной адаптации управляемых активно-реактивных управляемых снарядов родственного семейства M982 «Excalibur», но на сегодняшний день судьба программы интеграции M982 в артиллерийскую установку Mk 45 mod 4 не определена. В результате ВМС США получают 2 передовых полностью «цифровых» и автоматизированных эсминца, не способных решать одну из важнейших задач — артиллерийскую поддержку подразделений КМП США. При этом, вопрос с двумя неиспользуемыми 155-мм артиллерийскими установками придётся решать незамедлительно (либо адаптацией «Экскалибура», либо возвратом к идее «поддержки» обычных баллистических снарядов).Теперь рассмотрим ситуацию с противовоздушным и противоракетным потенциалами эсминцев класса «Zumwalt». Здесь ситуация обстоит куда лучше, нежели с неопределённым «артиллерийским активом». В частности, универсальные вертикальные пусковые установки (УВПУ) Mk 57 PVLS («Peripheral Vertical Launching System») имеют целый ряд существенных достоинств перед стандартными УВПУ Mk 41. В первую очередь, — это значительно большая вместительность 28-дюймовых (711-мм) транспортно пусковых-контейнеров квадратного сечения в сравнении с 22-дюймовыми (558-мм) ТПК типов Mk 13, 14 (mod 0/1), 15 пусковой установки Mk 41. За счёт этого каждая ячейка Mk 57 может принять как стандартное «снаряжение» в виде 4-х оборонительных ЗУР-перехватчиков RIM-162 ESSM, так и более интересные конфигурации (при соответствующей адаптации): одну сверхдальнобойную ЗУР RIM-174 ERAM, противоракету RIM-161A/B с кинетическим перехватчиком Mk 142, либо до 9 усовершенствованных зенитных управляемых ракет малой дальности RIM-116B по аналогии с комплексом ESSM, но в большем количестве. Стандартный транспортно-пусковой стакан Mk 57 обладает высоким модернизационным потенциалом благодаря длине 8 метров: благодаря этому имеется возможность унифицировать с УВПУ перспективные ЗУР и противоракеты, которые находятся лишь в стадии разработкиНесмотря на то, что действующая концепция применения эсминцев класса «Замволт» совершенно не предусматривает выполнения задач региональной противоракетной обороны и официальные источники не сообщают об использовании «Стандартов-2/3/6» с пусковых установок Mk 57, последние вполне могут быть легко унифицированы с гибко программируемым интерфейсом БИУС типа TSCEI, основанным на высокопроизводительных терминалах PPC-7A, PPC7-D и PMCD3, синхронизирующих все системы управления различными видами вооружения и радиолокационные средства в единый боевой комплекс. Для сетецентрического взаимодействия с другими кораблями класса используются шина обмена тактической информацией CEC («Consumer Electronics Control»), представленная шифрованным дециметровым радиоканалом обмена тактической информацией с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты ППРЧ по типу радиоканала «Link -16». Терминал последней также присутствует на эсминцах класса «Замволт» для интеграции в передовую сетецентрическую концепцию ВМС США «Kill Web», которая на протяжении последних нескольких лет тщательно прорабатывается на всех «Иджис»-кораблях, подлодках, противолодочной авиации, а также палубной авиации во время отдельных учений американского флота, а также совместных учений с ВМС Японии и/или Королевским ВМФ Австралии, на вооружении которых состоят «Aegis»-эсминцы таких классов, как «Конго», «Атаго» и «Хобарт» (тип «AWD»).Именно по «Линку-16» и/или по другим вспомогательным радиоканалам шины CEC «Замволты» смогут получать целеуказание от многочисленных сторонних источников радиолокационного обнаружения и сопровождения и средств оптико-электронной разведки. К ним можно отнести эсминцы УРО класса «Arleigh Burke» и РКр УРО класса «Ticonderoga», оснащённые многофункциональными РЛС с ПФАР типа AN/SPY-1A/D. Работая в дециметровом S-диапазоне и обладая средней мощностью в 58 кВт, данные радары способны обнаруживать высокоскоростные баллистические и аэродинамические высотные цели на значительно больших расстояниях, нежели радиолокационный комплекс AN/SPY-3, установленный на «Zumwalt». Данные РЛК представлены 3-хсторонней активной фазированной антенной решёткой с Y-образной пространственной ориентацией полотен АФАР. Достоинством AN/SPY-3 является возможность наведения на воздушные цели множества зенитных ракет с полуактивными РГСН типа RIM-162 ESSM, что достигается благодаря сантиметровому Х-диапазону работы (в частотном диапазоне 8 — 12 ГГц). Вторым преимуществом Х-диапазона можно считать отсутствие нежелательных переотражений от водной поверхности при работе по низковысотным противокорабельным ракетам и другим средствам воздушного нападения (S-диапазонные радары семейства AN/SPY-1 с такой проблемой знакомы). Главным же минусом сантиметрового диапазона AN/SPY-3 является высокий коэффициент затухания в атмосфере, что в совокупности с меньшей площадью антенных решёток приводит уменьшению дальности обнаружения удалённых воздушно-космических объектов.Следовательно, в плане ПВО-ПРО эсминцы класса «Замволт» могут похвастаться лишь высоким потенциалом самообороны от массированных противокорабельных ударов противника. Что же касается возможностей реализации региональной ПРО, то здесь перспективные эсминцы могут выступать лишь в качестве плавучих арсеналов с 80 ячейками УВПУ Mk 57 для ракет-перехватчиков SM-3/6, наводить которые будут «Арлей Бёрки», «Тикондероги», самолёты системы AWACS, а также наземные радиолокационные обнаружители. Из этого вывод: для участия в построении мощных морских или океанских воздушно-космических рубежей A2/AD эсминцам типа «Замволт» необходимо либо держаться в составе ордера КУГ/АУГ, либо удаляться от него на дистанцию не более 150 км, ведь в одиночку толку от дорогущих эсминцев будет ничтожно мало.Подобную картину можно пронаблюдать при ознакомлении с японскими многоцелевыми эсминцами УРО класса «Акидзуки» и вертолётоносцами класса «Хьюга». Корабли оснащаются сантиметровыми двухдиапазонными МРЛС типа FCS-3A с четырёхсторонними антенными постами. Каждая сторона имеет С-диапазонный радиолокационный обнаружитель (большее полотно) и Х-диапазонный радиолокатор подсвета и наведения (меньшее полотно). Последний осуществляет устойчивый многоканальный подсвет воздушных целей для ЗУР типа RIM-162B, программно и аппаратно не адаптированных для использования в версиях системы «Иджис». Данные корабли также не предназначены для действий в системах ПРО верхнего рубежа, но вполне могут использоваться в качестве плавучих боекомплектов ввиду наличия УВПУ типа Mk 41 (но только после установки транспортно-пусковых контейнеров Mk 21, предназначенных для использования ЗУР/противоракет RIM-174 ERAM и RIM-161A/B).Примечательным является тот факт, что при выполнении противокорабельных операций на океанском/морском ТВД, на чём недавно фокусировался контр-адмирал Рон Боксейл, эсминцы класса «Замволт» имеют возможность подойти к АУГ/КУГ противника в 3 раза ближе, чем обычный эсминец ПВО-ПРО «Арлей Бёрк». Всё это возможно благодаря в 40 раз меньшей эффективной поверхности рассеяния (ЭПР), что достигается угловатыми формами бортов и надстройки, обратным завалом бортов и форштевня, а также применением радиопоглощающих покрытий с физическим габаритом около 1 дюйма. К примеру, если поисково-прицельный комплекс «Новелла-П-38» обнаруживает цель типа «Арли Бёрк» на расстоянии 270 — 300 км, то «Zumwalt» будет обнаружен с дистанции 90 — 120 км. А этого уже хватит, чтобы оставить нашим или китайским корабельным ударным группировками минимум времени на отражение массированной противокорабельной атаки. Так, к примеру, перспективные малозаметные противокорабельные ракеты AGM-158C LRASM, а также «Томагавки» в модификации RGM-109B TASM способны преодолеть это расстояние всего за 9 — 10 минут, а ракет таких может быть около 50, учитывая, что часть ячеек Mk 57 занята ЗУР RIM-162 «Evolved Sea Sparrow Missiles». Ещё больше неприятностей нашему флоту могут доставить высокоскоростные противокорабельные варианты «Стандартов», которые также могут использоваться из УВПУ Mk 57.В начале 2016 года, тогдашний глава оборонного ведомства США Эштон Картер сделал немаловажное заявление о продолжающейся программе разработки перспективной 4-маховой противокорабельной ракеты на базе ЗУР сверхбольшой дальности RIM-174 ERAM (SM-6). Как известно, ещё 7 апреля 1973 года Военно-морские силы США провели успешные натурные испытания противокорабельной модификации ЗУР RIM-66F с активной радиолокационной головкой самонаведения первого поколения. В отличие от предыдущей модификации RIM-66D SSM-ARM («Surface-to-Surface Missile/Anti-Radiation Missile»), предназначенной для поражения радиоизлучающих целей и оснащённой пассивной РГСН, новое изделие могло поражать все типы радиоконтрастных поверхностных объектов. Обладая полноценной квазибаллистической траекторией с верхней точкой в районе 22 км, ракета RIM-66F могла преодолеть около 50 — 60 км с подлётной скоростью около 1 — 1,2М, при этом, ЭПР в 0,15 м2 не давала возможности эффективно перехватить её существующими корабельными ЗРК. Но воплотиться «в серийном железе» данной ракете, в отличие от ПРЛР RIM-66D, было не суждено: командование ВМС США отдало предпочтение разрабатываемой дозвуковой противокорабельной ракете RGM-84A, которая была принята на вооружение в 1977 году. Проект RIM-66F был закрыт в 1975 году.Спустя 41 год, основываясь на опыте переоборудования первого «Стандарта» в баллистическую ПКР малой дальности, проект был восстановлен, но уже на базе SM-6. Прирост оперативно-тактических возможностей у этой ракеты просто громадный. В частности, благодаря использованию твердотопливной стартово-разгонной ступени Mk 72 (масса твердотопливного заряда 468 кг) c временем работы 6 с и удельным импульсом 265 с, протвокорабельная SM-6 будет подниматься в верхние слои стратосферы (на высоту до 45 км), после чего, набрав скорость 4М, будет двигаться с небольшим баллистическим торможением и снижением. Нисходящая ветвь траектории в таком случае может протянуться на пару сотен километров. В итоге, вместе со стартовым участком, дальность полёта такой высокоскоростной противокорабельной ракеты может достигать 250 — 300 км. Подлётная скорость пикирования на цель может составлять от 1,5 до — 2,5М (в зависимости от заранее выбранного угла пикирования). Вышеуказанный угол может достигать 85 — 90 градусов, ввиду чего далеко не все существующие корабельные РЛС смогут обнаружить баллистическую ПКР, так как зоны возвышения сканирующего луча большинства из них не превышают 75 — 80 градусов.Примерно таким списком недостатков и преимуществ обладает класс малозаметных эсминцев «Zumwalt» в существующем исполнении. Несмотря на узкую специализацию корабельного радиолокационного комплекса AN/SPY-3, а также отсутствие готовности 155-мм артиллерийских установок AGS к выполнению поставленных задач, на первый взгляд дефектный осовремененный штатовский монитор является крайне опасным противником для кораблей российского ВМФ, а также ВМС Китая, что достигается за счёт применением стелс-элементов корпуса и надстройки, снижающих ЭОП до показателей «алюминиевого катера» с одновременной возможностью применения последних образцов противокорабельного оружия, включая сверхзвуковое. Успешное обнаружение, сопровождение и уничтожение данного класса малозаметных эсминцев может быть осуществлено лишь посредством объединения действих всех компонент флота, где решающую роль сыграют радиотехнические средства патрульной авиации и гидроакустические системы многоцелевых атомных субмарин.