Тральщик Kormoran: самый современный корабль польского флота

Тральщик Kormoran, фото: defence24.pl

Тральщик Kormoran, фото: defence24.pl

На мостике тральщика Kormoran, фото: defence24.pl

Противоминный подводный аппарат Saab Double Eagle Mk III, фото: defence24.pl

23-мм артиллерийская установка ZU-23-2MR Wrobel II, фото: defence24.pl

Источники информации:

https://bmpd.livejournal.com/2978129.html

http://nevskii-bastion.ru/kormoran-2-poland

http://warspot.ru/10603-pervyy-polskiy-korabl-xxi-veka

http://www.defence24.pl/704679,orp-kormoran-odslania-tajemnice-foto

28 ноября 2017 года в Гданьске прошла торжественная церемония ввода в состав ВМС Польши нового боевого корабля, которым стал тральщик-искатель мин Kormoran (бортовой номер «601») проекта 258 (шифр Kormoran II). В церемонии, которая была приурочена к 99-летию польского флота, приняли участие высокопоставленные лица, в том числе министр обороны страны Антоний Мачеревич. Новый тральщик вошел в состав 13-го дивизиона тральщиков 8-й флотилии обороны побережья ВМС Польши. Это первый за последние 20 лет корабль польского производства, который был принят на вооружение ВМС Польши.Польские верфи не передавали ВМС страны ни одного корабля с середины 1990-х годов, когда состав флота пополнили три малых ракетных катера, построенных по немецкому проекту 660 (класса Оркан). Новый тральщик был полностью спроектирован и построен в Польше в рамках реализации программы Kormoran II. Корабль был построен на польской верфи Remontowa Shipbuilding в городе Гданьске. До 2011 года данное предприятие (сегодня принадлежит группе Grupa Remontowa) называлось Stocznia Północna. В свое время оно было известно строительством средних и больших десантных кораблей и вспомогательных судов для ВМФ Советского Союза.Тральщик Kormoran (с польского языка переводится как «баклан») смело можно относить к военным долгостроям. Проект 258 появился в рамках программы по созданию тральщика нового поколения, которая была запущена еще в 1980-е годы. Первый вариант проекта (проект 257, шифр Kormoran) был завершен в 1999 году, однако строительство корабля было отменено по техническим и финансовым причинам в 2002 году. Разработка нового польского тральщика велась по образцу немецкого базового тральщика «Хамельн» типа «Кулмбах». Их разработка началась в Германии в середине 1980-х годов, первые 10 базовых тральщиков типа «Хамельн» были переданы флоту в 1989-1991 годах. В 2000-2001 году 5 из них были переоборудованы в тральщики-искатели мин типа «Кулмбах» проекта 333. Данные корабли имеют заметное внешнее сходство с новым польским тральщиком «Баклан».В 2007 году программу создания польского тральщика реанимировали. К идее создания отечественного минного тральщика поляки окончательно вернулись в 2011 году, обновленная программа получила шифр Kormoran II. Проектирование боевого корабля велось совместно конструкторским бюро Centrum Techniki Morskiej (CTM) и верфью Remontowa Shipbuilding. Консорциум двух этих польских предприятий получил в 2013 году контракт от Минобороны Польши на постройку головного тральщика (с опционом на строительство еще двух кораблей данного типа) общей стоимостью 1,2 миллиарда злотых (примерно 320 миллионов долларов).Головной корабль серии Kormoran (Баклан) был заложен на верфи Remontowa Shipbuilding в Гданьске в апреле 2014 года. Был спущен на воду – 4 апреля 2015 года. 13 июля 2016 года корабль вышел в море на проведение заводских ходовых испытаний. По условиям контракта корабль должен был быть сдан флоту 30 ноября 2016 года, однако из-за затянувшегося процесса испытаний и проведения доработок тральщик был сдан флоту с опозданием ровно на один год. Тральщик-искатель мин Kormoran предназначен для поиска и нейтрализации мин, разведки морских путей, проведения подводных взрывных работ, проведения кораблей по акватории, представляющей минную опасность. Предназначен для эксплуатации в исключительной экономической зоне Польши и выполнения задач в составе оперативных соединений и самостоятельно в Балтийском и Северном морях. По заверениям польской стороны, корабль соответствует ледовому классу L3, что обеспечивает ему плавание в легких ледовых условиях с помощью ледоколов (когда это необходимо) и самостоятельное плавание в мелкобитом льду в прибрежных районах неарктических морей.Строительство двух других тральщиков (предусмотрены опционом) Albatros (Альбатрос, бортовой номер «602») и Mewa (Чайка, бортовой номер «603»), должно было начаться в 2019 и 2022 годах соответственно. Однако пока что строительство отложено до получения результатов испытаний головного тральщика «Баклан». Планируется, что в составе ВМС Польши три новых тральщика-искателя мин проекта 258 Kormoran заменят четыре устаревших тральщика проекта 206FM, построенных еще в 60-х годах прошлого века.Новый польский тральщик Kormoran обладает корпусом, выполненным из нержавеющей немагнитной стали. Полное водоизмещение корабля составляет 830 тонн (здесь и далее по данным ресурса defence24.pl), длина корабля – 58,5 метра, ширина – 10,3 метра, осадка – 2,7 метра. Постоянный экипаж – 45 человек, включая 7 офицеров. Также на борту имеются места для размещения дополнительно 5 человек: двух пар водолазов-минеров и командира группы, руководящего и координирующего погружения.Энергетическая установка корабля состоит из двух дизельных двигателей MTU 8V 396 TE74L мощностью по 1000 кВт каждый (по 1360 л.с.), которые работают в паре с двухступенчатой трансмиссией ZF S360NR DAP/PTI. Также тральщик оснащен двумя крыльчатыми движителями Шнейдера Voith Schneider Turbo 21 GH/160 и подруливающим устройством Schottel STT 170 AMAG, обладающим мощностью 135 л.с. Корабль обладает очень хорошей маневренностью, может вращаться практически на месте и занимать фиксированную постоянную позицию на море, благодаря наличию системы динамического позиционирования. Полная скорость хода тральщика составляет 15 узлов, дальность плавания – 2500 миль, автономность 10 суток. Данные параметры могут быть увеличены за счет пополнения запасов топлива, воды, продовольствия в море (как с борта других кораблей, так и с вертолетов).Противоминное вооружение тральщика Kormoran представлено разработанной центром СТМ интегрированной системой противоминных действий SCOT-M, подкильной ГАС миноискания SHL-101/T, а также самоходной ГАС переменной глубины Orka. Противоминное вооружение корабля дополняют дистанционно управляемые подводные аппараты – противоминные аппараты Saab Double Eagle Mk III и аппараты поиска подводных объектов и картографирования морского дна Kongsberg Maritime Hugin 1000MR (аппараты обоих типов были заказаны в 2014 году). Также на борту имеются созданные совместно СТМ и Гданьским технологическим университетом модульные подводные противоминные аппараты Morswin, а также одноразовые мини-аппараты-уничтожители мин под названием Gluptak. На борту имеется необходимое водолазное оборудование, в том числе декомпрессионная камера, рассчитанная на 6 человек. В помощь водолазам-минерам с левого борта имеется надувная резиновая лодка, которая опускается в воду с помощью собственной кран-балки.Имеется возможность посадки на борт корабля вертолетов морского базирования. 13 декабря 2016 года были проведены испытания, когда на борт тральщика Kormoran садился противолодочный вертолет Kaman SH-2G Seasprite. Позднее польские военные отчитались об успешном выполнении испытаний. Вертолет SH-2G Seasprite имеет экипаж из трех человек – два пилота и штурман-оператор. Данный вертолет может использоваться для обнаружения надводных целей, борьбы с подлодками противника, проведения поисково-спасательных операций. Основным его оборудованием является поисковый радар, ГАС (гидроакустическая система) и детектор магнитных аномалий для обнаружения подводных лодок.Вооружение корабля представлено 23-мм спаренной зенитной артиллерийской установкой ZU-23-2MR Wrobel II (создана на базе еще советской ЗУ-23), тремя крупнокалиберными 12,7-мм пулеметами ZMT WKM-Bm, а также 4 ПЗРК Grom. В будущем установку ZU-23-2MR поляки рассчитывают заменить на новую польскую 35-мм одноствольную корабельную автоматическую артиллерийскую установку Triton, корабельные испытания которой начались в Польше в 2016 году.Тактико-технические характеристики тральщика Kormoran:Водоизмещение – 830 тонн.Длина – 58,5 метров.Ширина – 10,3 метра.Осадка – 2,7 метра.Энергетическая установка – 2 дизельных двигателя MTU 8V 396 TE74L мощностью 1000 кВт каждый.Скорость полного хода – 15 узлов.Дальность плавания – 2500 миль.Автономность – 10 суток.Вооружение – одна 23-мм спаренная зенитная артиллерийская установка ZU-23-2MR Wrobel II, 3х12,7-мм пулемета ZMT WKM-Bm, ПЗРК Grom.Экипаж – 45 человек (в том числе 7 офицеров) + дополнительно группа водолазов-минеров (две пары водолазов и руководитель группы погружения).