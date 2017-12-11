08:57 11 декабря

Акция "За импичмент" собрала в Киеве около 50 тысяч человек

Накануне митинг (он же марш «За импичмент») собрал в Киеве рекордное для «михомайдана» число сторонников. В центр украинской столицы вышли около 50 тысяч человек. Это сторонники экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, а также «ветераны АТО». Это данные самих участников митинга. В свою очередь в киевской полиции заявили, что участников протестной акции в столице Украины было «не более 3 тысяч человек».



На странице Саакашвили в Фейсбуке говорится о лжи правоохранителей и добавляется: "Пока они говорят всего о нескольких тысячах наших сторонников, мы будем заполнять каждую площадь, на которую собираемся выйти".


Напомним, что самого Михаила Саакашвили задержали по подозрению в "содействии преступным организациям". Также в его адрес выдвинуты обвинения в "подготовке мятежа и незаконного захвата власти". Обращает на себя внимание тот факт, что в "попытке незаконного захвата власти" Саакашвили обвиняется теми, кто сам пришёл к власти на волне государственного переворота.

По последним данным, Саакашвили находится в следственном изоляторе СБУ, расположенном в Аскольдовом переулке Киева. Сторонники Саакашвили заявили, что намерены добиваться не только освобождения основателя партии "Движение новых сил" (сегодняшний статус Саакашвили), но и отставки действующего президента, названного экс-главой Грузии "дешёвым мафиози".

Использованы фотографии: Фейсбук/Саакашвили
4

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 16

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. ИмПерц Сегодня, 05:42
    Из 47181 зрителей, участвовавших в опросе программы "Субъективные итоги с Анной Герман", 92% предпочли власть, которая была до Евромайдана. О приверженности нынешнему президенту Петру Порошенко заявили лишь 8% принявших участие в электронном голосовании.
    РИА Новости Украина: https://rian.com.ua/society/20171210/1030270126/U
    kraine-TV-opros-Yanukovich.html
    ИмПерц
    1. dik-nsk Сегодня, 06:01
      закроют канал, или Герман в канаве найдут - це свобода слова))
      dik-nsk
      1. Michael67 Сегодня, 07:53
        "В центр украинской столицы вышли около 50 тысяч человек" и выработали 50 тысяч кубометров газа для отопления палаточного городка.
        Michael67
  2. Познающий Сегодня, 05:59
    Чем-бы украм не тешиться, лишь-бы не работать...Все халяву небесную ждут...
    Познающий
  3. zzdimk Сегодня, 05:59
    Цитата: ИмПерц
    Из 47181 зрителей, участвовавших в опросе программы "Субъективные итоги с Анной Герман", 92% предпочли власть, которая была до Евромайдана. О приверженности нынешнему президенту Петру Порошенко заявили лишь 8% принявших участие в электронном голосовании.
    РИА Новости Украина: https://rian.com.ua/society/20171210/1030270126/U
    kraine-TV-opros-Yanukovich.html

    А про Михася где?
    zzdimk
    1. Mavrikiy Сегодня, 06:05
      Михасю некогда. Он погоны новые пришивает.
      Mavrikiy
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:11
        Все идет по плану...галстух съеден ...на десерт подадут погоны.

        Спектакль продолжается...нужно чтобы народ созрел на УКРАИНЕ ...для этого надо обобрать его до нитки и крикнуть ему ...ату...ату...показав на ПОРОШЕНКО....
        все идет по расписанию.
        Тот же ЛЕХА
        1. Винни76 Сегодня, 08:32
          Цитата: Mavrikiy
          Михасю некогда. Он погоны новые пришивает.

          Как бы Михася не грохнули. Тут-то на волне народного возмущения Пете и конец.
          Винни76
  4. ДЕДПИХТО Сегодня, 06:18
    Мда,при всем своем негативном отношении к Саакашвили вынужден признать-сейчас он полезен народу т.к. заставляет думать и действовать против ненавистного пороша...правда этот попутчик только до первого перекрестка,нельзя его пускать во власть..надеюсь,народ Украины это понимает. p.s. ..и в нашей стране есть такой Михо.
    ДЕДПИХТО
  5. Александр 3 Сегодня, 06:41
    Петя наверно ещё больше стал обезбаливающего принимать. Пора присматривать жильё или народ сам переселит в подходящее и я думаю это будет правильно.
    Александр 3
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 06:46
    Обращает на себя внимание тот факт, что в "попытке незаконного захвата власти" Саакашвили обвиняется теми, кто сам пришёл к власти на волне государственного переворота

    ... одни бандюги бандюжнее других... laughing
    a.s.zzz888
  7. Геркулесыч Сегодня, 07:08
    Закормят мишуню галстуками crying lol , до смерти crying lol .Или выдворят в Грузию -га распараву am
    Геркулесыч
    1. Балу Сегодня, 08:06
      [quote=Геркулесыч]Закормят мишуню галстуками crying lol , до смерти crying lol .Или выдворят в Грузию -га распараву am[/quote
      Трампампам сильно огорчится и запьет "Московскую", а посол США в Киеве уйдет с горя в монастырь wassat
      Балу
    2. Вежливый Лось Сегодня, 08:30
      Цитата: Геркулесыч
      Или выдворят в Грузию -га распараву

      Я думаю, что для России Мишико был бы более ценен. Он же на камеру в камере может такого наговорить, что Белый дом вздрогнет и почернеет, а его бывший хозяин побелеет. Ведь за 08.08.08. никто еще не ответил. Он сейчас для Порошенки как козырь в рукаве при разговоре с Мэриканьским батьком. Попросят Пятра Ляксеича свалить в тапках на мороз - он Мишико нам сдает. И лучшего подарка к выборам кое-кому и не нужно. Мож я и заблуждаюсь в своих предположениях, но, заметьте, полная тишина про контакты Климкина и Лаврова. Сторговались за тушку Мишки?
      Вежливый Лось
  8. pvv113 Сегодня, 08:07
    намерены добиваться не только освобождения основателя партии "Движение новых сил" (сегодняшний статус Саакашвили), но и отставки действующего президента

    А отставку Парашенки начали с разгрома его магазина laughing
    pvv113
  9. Ретвизан 8 Сегодня, 08:16
    Балаган продолжается !
    Люди Украины, чего вы еще добиваетесь?
    Благодаря вашим революциям, вечам, сечам, люстрациям и прочим хренациям, уже добились ухудшения экономики , падения курса гривны, гражданской войны, потери территорий...
    Этого вам мало?
    Ретвизан 8
Картина дня