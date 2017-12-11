Акция "За импичмент" собрала в Киеве около 50 тысяч человек

Накануне митинг (он же марш «За импичмент») собрал в Киеве рекордное для «михомайдана» число сторонников. В центр украинской столицы вышли около 50 тысяч человек. Это сторонники экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, а также «ветераны АТО». Это данные самих участников митинга. В свою очередь в киевской полиции заявили, что участников протестной акции в столице Украины было «не более 3 тысяч человек».На странице Саакашвили в Фейсбуке говорится о лжи правоохранителей и добавляется: "Пока они говорят всего о нескольких тысячах наших сторонников, мы будем заполнять каждую площадь, на которую собираемся выйти".Напомним, что самого Михаила Саакашвили задержали по подозрению в "содействии преступным организациям". Также в его адрес выдвинуты обвинения в "подготовке мятежа и незаконного захвата власти". Обращает на себя внимание тот факт, что в "попытке незаконного захвата власти" Саакашвили обвиняется теми, кто сам пришёл к власти на волне государственного переворота.По последним данным, Саакашвили находится в следственном изоляторе СБУ, расположенном в Аскольдовом переулке Киева. Сторонники Саакашвили заявили, что намерены добиваться не только освобождения основателя партии "Движение новых сил" (сегодняшний статус Саакашвили), но и отставки действующего президента, названного экс-главой Грузии "дешёвым мафиози".