08:56 11 декабря

Немецкие СМИ знают о причинах гибели ДЭПЛ "Сан-Хуан"?

Радиостанция «Баварское радио» вышло с материалом, в котором рассказывается о возможных причинах гибели аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан». В материале говорится о том, что при выполнении капитального ремонта на дизель-электрической субмарине могли быть допущены серьёзные нарушения.

В частности, отмечено о возможной коррупционной схеме, в которую вовлечёнными оказались две компании с немецким капиталом. Это Ferrostaal и EnerSys-Hawker. Эти компании принимали участие в поставке на борт аргентинской субмарины аккумуляторов взамен выработавших свой ресурс батарей.

Немецкие СМИ знают о причинах гибели ДЭПЛ "Сан-Хуан"?



Как утверждает Bayerischer Rundfunk, новые аккумуляторы вследствие коррупционной схемы могли оказаться совсем не новыми. Мошенническая схема якобы привела к тому, что при ремонте были установлены аварийные аккумуляторные батареи, которые, как заявлено, и стали причиной гибели субмарины.

Заявлено, что незадолго до того, как субмарина перестала выходить на связь, экипаж передал на базу ВМС Аргентины сообщение о коротком замыкании и пожаре. Отмечается, что причиной могли стать выведенные из строя аккумуляторы. При этом лодка в течение некоторого времени всё ещё продолжала движение под водой. Ранее сообщалось о выделении на борту субмарины водорода, что привело к взрыву. Ранее о передаче на базу ВМС сведений о пожаре не сообщалось.

Официальных выводов о причинах гибели ДЭПЛ «Сан-Хуан» пока не публикуется.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 21

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  1. Дедкастарый Сегодня, 06:00
    то есть ,немцы гордо заявили: "это мы,потопили подлодку"?
    Дедкастарый
    1. midivan Сегодня, 06:08
      Цитата: Дедкастарый
      то есть ,немцы гордо заявили: "это мы,потопили подлодку"?

      Не совсем так smile
      [/quote]Ferrostaal является поставщиком промышленных услуг. С 4 400 сотрудниками и годовым оборотом около 1,6 млрд евро (2008 г.) Ferrostaal обслуживает клиентов в более чем 40 странах мира. В 2009 году Международная нефтяная инвестиционная компания (IPIC) Абу-Даби взяла более 70% акций Ferrostaal AG от MAN AG , Мюнхен. В связи с приобретением мажоритарных акций компания вошла в коммерческий регистр в качестве Ferrostaal, подчеркнув свое отделение от MAN Group.
      EnerSys (ранее Yuasa Inc., подразделение GS Yuasa ) является американским [2] [3] [4] производителем батарей для множества применений, таких как движущая сила, резервная мощность, аэрокосмическая промышленность и защита.[quote]
      Немцы рядом не стояли.
      midivan
  2. КОН Сегодня, 06:00
    Что то мне подсказывает, что без полосатых там не обошлось...
    КОН
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:06
      Им то это зачем? what ... проблемы индейцев...шерифа не волнует.
      Тот же ЛЕХА
      1. Дедкастарый Сегодня, 06:22
        Цитата: КОН
        Что то мне подсказывает, что без полосатых там не обошлось...

        тогда уж "бритов", у них взаимные "симпатии" с Аргентиной
        Дедкастарый
        1. ССИ Сегодня, 08:39
          Цитата: Дедкастарый
          тогда уж "бритов", у них взаимные "симпатии" с Аргентиной

          Этих волнует только Брэксит.....
          ССИ
  3. zzdimk Сегодня, 06:01
    Куда ни плюнь - везде откат
    zzdimk
  4. Витас Сегодня, 06:08
    Если бы, да кабы ... найдут лодку, тогда и узнаем.
    Витас
    1. BecmepH Сегодня, 06:20
      Цитата: Витас
      Если бы, да кабы ... найдут лодку, тогда и узнаем.

      Думаю, они это дело успешно замолчат
      BecmepH
    2. Дедкастарый Сегодня, 06:22
      Цитата: Витас
      Если бы, да кабы ... найдут лодку, тогда и узнаем.

      много узнали про Курск?
      Дедкастарый
      1. ССИ Сегодня, 08:40
        НИЧЕГО!!! И не узнаем....
        ССИ
    3. gukoyan Сегодня, 08:50
      Ну-ну, поднимут лодку и прямо всю правду тебе расскажут, Курск подняли и что? До сих пор споры не утихают что да как.
      А там если что-то серьезное было могут замолчать или дорассказать.
      gukoyan
  5. ИмПерц Сегодня, 06:22
    Коррупция в Германии, фальсификат в Японии...
    Что там у Маркса:
    "Обеспечте капиталу 10% прибыли, и капитал согласен на всякое применение ... все человеческие законы, при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы пойти, хотябы под страхом виселицы".
    ИмПерц
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 06:44
    ... получается что немцы непосредственно приложили руки к "утоплению" лодки"?..
    a.s.zzz888
  7. garpastum75 Сегодня, 06:46
    Цитата: Дедкастарый
    то есть ,немцы гордо заявили: "это мы,потопили подлодку"?


    Что и подтверждает версию о том что "черные дыры во времени"существуют!!!33-я флотилия подводного флота Кригсмарине-продолжает сражаться.....
    garpastum75
  8. Геркулесыч Сегодня, 07:10
    Это радио из семейства ОБС? Или они прочли эсэмэску, написанную кем то вилами по воде? ?? wassat
    Геркулесыч
    1. Вежливый Лось Сегодня, 08:53
      Цитата: Геркулесыч
      Это радио из семейства ОБС?

      laughing drinks Поддерживаю. От таких новостей хочется петь:
      "...но, как-то раз ворона, а может быть собака, а может быть корова..."
      "...Я ненавижу сплетни в виде версий, червей сомненья, почестей иглу..."
      "...Уважаемый редактор, может лучше про реактор, про любимый лунный трактор..."
      Вежливый Лось
  9. Million Сегодня, 08:00
    Коррупция дело такое...У нас спутники и ракеты падают тоже не просто так
    Million
  10. SarS Сегодня, 08:04
    На израильские дельфины такие же аккумуляторы ставили?
    SarS
  11. Signifer Сегодня, 08:05
    Очередное гадание... что угодно могло быть, пока не найдут, не понятно, а если найдут, не факт скажут. Вот почему, уведомив об аварии, этот капитан не дал команду всплывать? Вот это очень хороший вопрос.
    Signifer
  12. pvv113 Сегодня, 08:10
    Ранее сообщалось о выделении на борту субмарины водорода, что привело к взрыву.

    Честно говоря, мне казалось, что тут не обошлось без США - слишком яро они бросились помогать в поисках подлодки
    pvv113
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