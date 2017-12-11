Немецкие СМИ знают о причинах гибели ДЭПЛ "Сан-Хуан"?

Радиостанция «Баварское радио» вышло с материалом, в котором рассказывается о возможных причинах гибели аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан». В материале говорится о том, что при выполнении капитального ремонта на дизель-электрической субмарине могли быть допущены серьёзные нарушения.В частности, отмечено о возможной коррупционной схеме, в которую вовлечёнными оказались две компании с немецким капиталом. Это Ferrostaal и EnerSys-Hawker. Эти компании принимали участие в поставке на борт аргентинской субмарины аккумуляторов взамен выработавших свой ресурс батарей.Как утверждает Bayerischer Rundfunk, новые аккумуляторы вследствие коррупционной схемы могли оказаться совсем не новыми. Мошенническая схема якобы привела к тому, что при ремонте были установлены аварийные аккумуляторные батареи, которые, как заявлено, и стали причиной гибели субмарины.Заявлено, что незадолго до того, как субмарина перестала выходить на связь, экипаж передал на базу ВМС Аргентины сообщение о коротком замыкании и пожаре. Отмечается, что причиной могли стать выведенные из строя аккумуляторы. При этом лодка в течение некоторого времени всё ещё продолжала движение под водой. Ранее сообщалось о выделении на борту субмарины водорода, что привело к взрыву. Ранее о передаче на базу ВМС сведений о пожаре не сообщалось.Официальных выводов о причинах гибели ДЭПЛ «Сан-Хуан» пока не публикуется.