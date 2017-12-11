Кому вручили Нобелевскую премию мира?

Привлечение внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям применения ядерного оружия, за новаторские усилия по достижению запрета на такое оружие на основе договоров.

Накануне в столице Норвегии прошла церемония вручения Нобелевской премии мира. Премию в очередной раз получили целая организация. Причём ещё и организация, название которой звучит громко, а деятельность при этом остаётся безрезультатной. Речь идёт о такой структуре как Международная организация по запрещению ядерного оружия (она же Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия) – ICAN.Эта структура была основана в 2007 году. За время её работы ни одна из стран, входящих в ядерный клуб, от своего ядерного статуса не отказалась. Кроме того, на карте мира появился ещё один полноценный ядерный «игрок» - КНДР. Также США озвучили планы обновить свой авиационный ядерный потенциал в ряде стран НАТО, включая, в первую очередь Германию. Речь идёт о новых авиационных атомных бомбах.Из заявления Нобелевского комитета о том, за что члены ICAN получили премию мира:О том, в чём заключается это новаторство, и когда был достигнут действенный запрет на ядерное оружие, Нобелевский комитет не сообщает.Напомним, что два года назад Нобелевскую премию мира получила Организация по запрещению химического оружия за деятельность по вывозу и последующей ликвидации сирийского химарсенала. После получения премии сама же ОЗХО объявила, что в Сирии осталась часть арсенала химического оружия. Почему же в таком случае премия не была сдана обратно в Нобелевский комитет?