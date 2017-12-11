08:49 11 декабря

Кому вручили Нобелевскую премию мира?

Накануне в столице Норвегии прошла церемония вручения Нобелевской премии мира. Премию в очередной раз получили целая организация. Причём ещё и организация, название которой звучит громко, а деятельность при этом остаётся безрезультатной. Речь идёт о такой структуре как Международная организация по запрещению ядерного оружия (она же Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия) – ICAN.

Эта структура была основана в 2007 году. За время её работы ни одна из стран, входящих в ядерный клуб, от своего ядерного статуса не отказалась. Кроме того, на карте мира появился ещё один полноценный ядерный «игрок» - КНДР. Также США озвучили планы обновить свой авиационный ядерный потенциал в ряде стран НАТО, включая, в первую очередь Германию. Речь идёт о новых авиационных атомных бомбах.

Кому вручили Нобелевскую премию мира?



Из заявления Нобелевского комитета о том, за что члены ICAN получили премию мира:
Привлечение внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям применения ядерного оружия, за новаторские усилия по достижению запрета на такое оружие на основе договоров.


О том, в чём заключается это новаторство, и когда был достигнут действенный запрет на ядерное оружие, Нобелевский комитет не сообщает.

Напомним, что два года назад Нобелевскую премию мира получила Организация по запрещению химического оружия за деятельность по вывозу и последующей ликвидации сирийского химарсенала. После получения премии сама же ОЗХО объявила, что в Сирии осталась часть арсенала химического оружия. Почему же в таком случае премия не была сдана обратно в Нобелевский комитет?

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 24

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  1. Utlan Сегодня, 06:32
    Бесполезная организация. Причин просто огромное количество.
    Utlan
    1. сибиралт Сегодня, 07:27
      Если бы эта организация смогла разоружить Израиль или КНДР, то за это можно было получить премию Мира. А так, лишь пук в воду. lol
      сибиралт
      1. pvv113 Сегодня, 08:20
        Цитата: сибиралт
        А так, лишь пук в воду.

        Зато какие бурбулки идут lol На премию тянут
        pvv113
        1. Владимир16 Сегодня, 08:41
          Девиз конторы раздающей премии: "Делай то, что мы прикажем и получишь конфетку!".
          Упыри, решившие всё и всех купить.
          Сила в правде. Правда на Руси живет.
          Владимир16
    2. Reptiloid Сегодня, 07:27
      Цитата: Utlan
      Бесполезная организация. Причин просто огромное количество.

      Наивреднейшая организация!!!!Горбачёв, Обама---на слуху.Лауреаты!А как-то забывают о бывшем президенте Финляндии Мартти Ахтисаари.Лауреате Нобелевской премии мира
      2008 г. За урегулировании ситуации Косово.А за 9 лет до этого, говорил о бомбардировках Югославии.) В 2012 году рассматривался на должность специального посланника ООН по урегулированию сирийского кризиса!!!!!!Виталий Чуркин заявил, что назначение М. Ахтисаари на должность спецпосланника ООН и Лиги арабских государств в Сирии---неприемлимое решение!!!!!! Вот что!
      Reptiloid
    3. 79807420129 Сегодня, 07:55
      Речь идёт о такой структуре как Международная организация по запрещению ядерного оружия (она же Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия) – ICAN.

      А Трамп пам пам так надеялся,что же обидели старика то. request
      79807420129
      1. pvv113 Сегодня, 08:24
        Доброго утра, Влад! Трамп без премии чудит так, что никто не знает, чего от него можно дальше ожидать. А, представь, что ему вдруг премию дадут belay
        pvv113
    4. Chertt Сегодня, 08:00
      На наших глазах, некогда серьезные, уважаемые международные организации, скатываются в самое дешевое, ангажированное политиканство.
      Chertt
    5. Primoos Сегодня, 08:03
      Цитата: Utlan
      Бесполезная организация. Причин просто огромное количество.

      Таких пустых контор на западе, как грязи. Распил бабла и имитация бурной деятельности. Премия мира, это вообще полнейшее гуано. Горбатый, ниггер ушастый, алексиевич, не помню, солженицин тоже в этой гоп компании? Нормальному человеку получать эту премию западло.
      Primoos
  2. Евродав Сегодня, 06:34
    Цитата: Utlan
    Бесполезная организация. Причин просто огромное количество.

    Да пусть шнобели шнобелей одаривают! Как говориться- Чем бы дитя не тешилось, лишь бы руки под одеялом не держало!
    Евродав
  3. Krasnodar Сегодня, 06:35
    Можно замутить организацию по запрету огнестрельного оружия, противопехотных мин, уличного хулиганства..
    Krasnodar
  4. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:38
    Ядерное оружие гарант безопасности от третьей мировой войны и это надолго.
    Господа из Нобелевского комитета явно хотят ввергнуть мир в третью мировую войну...лицемеры и ханжи.
    Тот же ЛЕХА
    1. Reptiloid Сегодня, 07:32
      Так их представители только этим и занимаются
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Господа из Нобелевского комитета явно хотят ввергнуть мир в третью мировую войну...лицемеры и ханжи.
      Третья мировая не происходит ВОПРЕКИ их стараниям.
      Reptiloid
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:33
        Третья мировая не происходит ВОПРЕКИ их стараниям.


        Это потому что Россия не явилась на нее ...облом.
        Тот же ЛЕХА
  5. КОН Сегодня, 06:39
    Группа аферистов...))))), что дающие, что берущие...)))))
    КОН
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 06:40
    (она же Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия) – ICAN.
    ...ага, "Рога и копыта"... одно только слово в этой аббревиатуре - "кампания" - можно тааак размазать!... wassat
    a.s.zzz888
  7. romandostalo Сегодня, 06:48
    Цирк сгорел и клоуны разбежались.
    romandostalo
  8. Nix1986 Сегодня, 06:57
    После того, как эту премию получил Обама - медалька уже не в зачет.
    Nix1986
  9. inkass_98 Сегодня, 06:57
    А кому еще премию вручать? Террану нельзя по лпределению, Трамп облажался с Сирией, ни тебе яденого оружия там, ни химического толком не обнаружили... КНДР к ногтю не взяли - сплошные провалы.
    Вот всяким борцам за все хорошее против всего плохого и вручают премию, чтобы ресурсы не пропадали зря.
    inkass_98
    1. роман66 Сегодня, 07:15
      может, Ыну - он-то точно за мир?
      роман66
  10. Геркулесыч Сегодня, 07:16
    Не тем дали crying Американская армия, особенно авиация lol после" тотальной зачистки " тракторов и экскаваторов "достойна " сразу двух в одни руки wassat -чтобы руки были заняты, не тянулись к кнопке сброса бомб wassat .
    Геркулесыч
  11. К-50 Сегодня, 07:20
    Назначая Нобелевские премии за всякую чушь, Нобелевский комитет раз за разом понижает общественную значимость самой награды, обесценивает её. Ведь Нобель указал награждать за ВЕЛИКИЕ вклады на пользу всему человечеству, а не "подкормку" в угоду сиюминутным политическим моментам. Последний раз, наверное, в конце прошлого века были достойные награждения, а сейчас всё выродилось.
    Вообщем не та уже Премия, да и лауреаты мелковаты. Не все но очень многие. negative
    К-50
  12. Masya Masya Сегодня, 07:36
    Это уже давно не премия, а обыкновенный откат...
    Masya Masya
  13. Million Сегодня, 07:58
    Благодаря политикам мир стал вверх тормашками....
    Million
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